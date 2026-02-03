Sol·licita informació
Campus
Online i sense horaris
Matrícula oberta

Curs preparatori Online en Accés a la universitat per a més grans de 25 anys (prova en castellà)

Presentació

Et preparem per a les proves oficials d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, que et permetran estudiar a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Estudia a la universitat

Accedeix als estudis universitars amb la prova d'accés a la universitat.

Prova en castellà

Amb aquest curt et preparem per superar les proves d'accés a la Universitat en castellà.

Compleix el teu somni d'estudiar a la universitat

Els requisits per fer aquest curs preparatori d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys són:

  • Tenir 25 anys o més.
  • No haver superat la PAU o equivalent.
  • No tenir un títol universitari o de tècnic superior.

La finalitat bàsica d'aquest curs és assolir uns coneixements que et permetin superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys de la UOC i, posteriorment, integrar-te amb èxit a la comunitat universitària.

La superació de la prova t'obre l'accés preferent als estudis universitaris oficials de la UOC i et permet accedir a la resta d'universitats, d'acord amb els seus criteris d'admissió respectius.
Descarrega el programa (PDF)
  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • Idioma

    Castellà

  • Durada: de 6 a 12 mesos

  • Titulació: Pròpia

  • Nivell: Mig

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Curs preparatori en Accés a la universitat per a més grans de 25 anys (prova en castellà)

Pla d'estudis

Matèries comunes

El pla d'estudis del curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys s'estructura d'acord amb la prova d'accés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis d'altres d'específiques, segons l'opció triada, que depèn dels estudis universitaris que es vulguin cursar.

Matèries comunes:

* En aquesta àrea es prepara l'exercici de comentari de text.
** El curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys ofereix als estudiants una assignatura addicional, anomenada "Estratègies d'aprenentatge, recurs per aprendre a aprendre".

Matèries comunes


El pla d'estudis del curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys s'estructura d'acord amb la prova d'accés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis d'altres d'específiques, segons l'opció triada, que depèn dels estudis universitaris que es vulguin cursar.

Matèries comunes:

* En aquesta àrea es prepara l'exercici de comentari de text.
** El curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys ofereix als estudiants una assignatura addicional, anomenada "Estratègies d'aprenentatge, recurs per aprendre a aprendre". L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant les eines necessàries per a facilitar-li l'aprenentatge tant de les assignatures pròpies del curs d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys com de les dels estudis universitaris, mitjançant tècniques que l'ajudaran a estudiar.

Matèries específiques

La fase específica té per finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds per a seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau.  

Arts i humanitats

Ciències

Ciències de la salut

Ciències socials i jurídiques

Enginyeria i arquitectura

    Curs preparatori en Accés a la universitat per a més grans de 25 anys (prova en castellà)

    Requisits i titulació

    Requisits per al curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

    Poden fer el curs els estudiants que reuneixin els requisits següents:

    • Tenir 25 anys l'any natural en què es farà la prova.
    • No tenir superades les PAU (o equivalent).
    • No tenir un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o d'esports (o equivalent).
    • No tenir cap titulació universitària.

    Titulació

    Un cop superat aquest curs preparatori, podràs sol·licitar el certificat del curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys.

    La UOC, la millor universitat online

    • Rànquing CYD
      La universitat online més ben valorada

      La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

    • Rànquing THE
      La millor universitat online

      La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

    • Rànquing CWUR
      Entre les millors universitats del món

      La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

    Curs preparatori en Accés a la universitat per a més grans de 25 anys (prova en castellà)

    Prova d'accés

    La Universitat Oberta de Catalunya convoca una prova d'accés anual per a persones més grans de 25 anys, adreçada als candidats que vulguin accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau de la UOC en castellà.

    La superació de la prova dona accés preferent als estudis de la UOC i permet accedir als estudis de la resta d'universitats, d'acord amb els seus respectius criteris d'admissió.
    Prova en català - Per a majors de 25 anys
    Accedeix

    Prova en castellà - Per a majors de 25 anys

    Accedeix
    Curs preparatori en Accés a la universitat per a més grans de 25 anys (prova en castellà)

    Matrícula

    Procés de matrícula

    1. Sol·licita informació

      Per a més informació o per iniciar els tràmits de matrícula, deixa les teves dades al formulari de sol·licitud d'informació.

    2. Parla amb el nostre equip

      Ens posarem en contacte amb tu telefònicament per assessorar-te i guiar-te en el procés de matrícula del curs que hagis triat.

    3. Descobreix els detalls del curs

      T'informarem del programa, la metodologia, el calendari, els descomptes i les formes de pagament i finançament.

    4. Formalitza la matrícula

      Ja formes part de la UOC. Et donem la benvinguda!

      Informació sobre el desistiment de matrícula

    Descomptes

    La UOC ofereix un seguit de descomptes pels Seminaris, Cursos professionalitzadors i el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Pels Seminaris, si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós. Si t'interessa un Curs professionalitzador o el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys, per a saber si pots acollir-te a algun dels nostres descomptes, deixa'ns les teves dades de contacte i el departament d'assessorament a l'estudiant t'informarà.

    En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

    Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

    • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
    • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  

    Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

    Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

    Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere, per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

    Comunitat UOC: 7 % de descompte

    Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

    UOC Alumni: 10 % de descompte

    Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

    Si us podeu acollir a algun d’aquests descomptes ho heu d’indicar en el moment de fer la matrícula.

    Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula. Més informació.

    Descomptes

    Com a estudiant de la UOC et pots beneficiar de descomptes en la matrícula. Consulta els descomptes disponibles.

     

    Veure descomptes
    Accedeix a la universitat

    Un cop superada la prova d'accés a la universitat, podràs accedir als estudis universitaris de graus de la UOC.

    Descobreix l'oferta formativa

    Vols més informació?

    Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

    Gènere
    En quin idioma desitges rebre la informació?
    logo uoc

    En vols saber més?

    Envia’ns les teves dades i descobreix tot el que vols conèixer

    Sol·licita informació