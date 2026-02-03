Curs preparatori Online en Accés a la universitat per a més grans de 25 anys (prova en castellà)
Presentació
Et preparem per a les proves oficials d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, que et permetran estudiar a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Accedeix als estudis universitars amb la prova d'accés a la universitat.
Amb aquest curt et preparem per superar les proves d'accés a la Universitat en castellà.
Compleix el teu somni d'estudiar a la universitat
Els requisits per fer aquest curs preparatori d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys són:
- Tenir 25 anys o més.
- No haver superat la PAU o equivalent.
- No tenir un títol universitari o de tècnic superior.
La finalitat bàsica d'aquest curs és assolir uns coneixements que et permetin superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys de la UOC i, posteriorment, integrar-te amb èxit a la comunitat universitària.
La superació de la prova t'obre l'accés preferent als estudis universitaris oficials de la UOC i et permet accedir a la resta d'universitats, d'acord amb els seus criteris d'admissió respectius.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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Idioma
Castellà
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Durada: de 6 a 12 mesos
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Titulació: Pròpia
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Nivell: Mig
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.