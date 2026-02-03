Preguntas más frecuentes
¿Cómo se hace la matrícula o cómo se estudia en la UOC? Este espacio da respuesta a todas tus preguntas sobre temas diversos, como son la oferta formativa, el modelo de aprendizaje y la evaluación en la UOC.
Además, encontrarás respuestas a preguntas referentes a la UOC como institución o información práctica sobre las necesidades técnicas para seguir tus estudios con normalidad.
¿Cómo se estudia en la UOC?
Basado en las tecnologías de la información y la comunicación, el modelo pedagógico de la UOC sitúa al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. En nuestra universidad, el estudiante es el protagonista de un proceso de formación, gestiona su propio tiempo, planifica su ritmo de estudio y construye su propio itinerario académico.
Autores, profesores y profesionales elaboran contenidos para la UOC. Son recursos de aprendizaje adaptados a las necesidades de cada asignatura, por eso pueden ser de naturaleza muy diversa: textual, web, audiolibro, videolibro...
Sí, la evaluación continua garantiza el progreso académico del estudiante y garantiza que este obtenga el mayor partido posible del curso. Durante todo el proceso académico, el profesor colaborador guía al estudiante de forma personalizada en sus estudios.
Todos los estudios pueden realizarse completamente en línea por medio del Campus Virtual.
Durante las pruebas de evaluación final virtuales se aplican sistemas de reconocimiento de la identidad. Por lo tanto, es necesario que dispongáis de una cámara web porque se capturará vuestra imagen para comprobar automáticamente que sois vosotros quienes estáis haciendo la prueba. De este modo garantizamos que las pruebas se realizan en condiciones de igualdad y de forma transparente. Esta medida, que se complementa con el uso de sistemas para detectar el plagio de contenidos a lo largo de la evaluación continua, nos permite garantizar el rigor de todo el proceso de evaluación.
El modelo pedagógico de la UOC proporciona una tutoría continua al estudiante.
¿Cómo me puedo matricular?
El proceso de matriculación de la UOC cuenta con diferentes modalidades de matrícula según el tipo de estudios que vayan a realizarse. En el caso de las titulaciones oficiales (grados y másteres universitarios), previamente a la matrícula es necesario formalizar la solicitud de acceso a los estudios.
Los requisitos de acceso a la UOC varían según la titulación o el curso que desee realizarse. Para saber las diferentes vías de acceso, el estudiante deberá consultar los requisitos académicos previos para cada titulación.
La UOC cuenta con diferentes modalidades de matrícula según el tipo de estudios que vayan a realizarse. Para acceder a la información del proceso de matriculación, el estudiante deberá consultar la página específica de la titulación que desee cursar.
En el caso de las titulaciones oficiales (grados y másteres universitarios), previamente a la matrícula es necesario formalizar la solicitud de acceso a los estudios. Mediante esta solicitud el interesado recibirá un nombre de usuario y una contraseña para acceder a su Campus de Incorporación, donde un tutor lo guiará en el proceso de matrícula y lo asesorará en la selección de asignaturas de acuerdo con su disponibilidad y ritmo de aprendizaje.
La UOC ofrece a sus estudiantes la posibilidad de iniciar sus estudios en dos momentos diferentes, que se corresponden con los dos periodos de inicio de docencia de la universidad.
La matriculación semestral de la UOC permite solicitar la admisión en cualquiera de los dos semestres del curso académico. Así, cada año el estudiante podrá formalizar su solicitud de acceso en dos momentos.
Las fechas de matriculación, así como la de los trámites asociados, varían según el tipo de estudios que se desee cursar.
El importe de la matrícula depende de la titulación en la que se matricule el estudiante. El precio final incluye todo lo necesario para estudiar en la UOC: los recursos de aprendizaje, la docencia y el acceso al Campus Virtual y a todos sus servicios.
La UOC ofrece facilidades de pago para que la incorporación del estudiante a la universidad resulte lo más fácil posible.
Sí, siempre y cuando no sea un máster universitario. Al finalizar el programa, la UOC otorgará al estudiante un certificado de extensión universitaria.
Finalmente, los estudiantes que superen una especialización (certificado de especialización) recibirán, con independencia de los estudios previos, un certificado de especialización.
No, la UOC no realiza exámenes de admisión, pero es necesario entregar los requisitos documentales exigidos.
Si has cursado estudios preuniversitarios en Latinoamerica u otros países no europeos, la vía de acceso es el bachillerato homologado.
Si dispones de estudios universitarios, finalizados o no, realizados en Latinoamérica u otros países no europeos, la vía de acceso es la convalidación parcial de unos estudios extranjeros por unos españoles.
Si dispones de un título universitario obtenido en Latinoamérica u otros países no europeos, puedes acceder con la equivalencia de título extranjero o con la homologación ministerial en el Estado español.
Puedes acceder si dispones de un título universitario oficial de un país de Latinoamérica u otros países de fuera de la Unión Europea. Según si tienes o no la declaración de equivalencia del Ministerio de Educación español o la homologación del Ministerio de Educación de tu título, los tramites a realizar son distintos.
Los másteres universitarios pueden tener, en algunos casos, requisitos académicos de acceso específicos. Puedes consultarlos en el apartado Requisitos de acceso y titulación de cada programa.
El pasaporte es la única identificación oficial internacional. En caso de no disponer de pasaporte, el documento identificativo de tu país también es válido, siempre y cuando no sea el carnet de conducir.
Sobre la UOC
El modelo educativo de la UOC está pensado para adaptarse y evolucionar en el tiempo de manera constante. El estudiante está acompañado, en todo momento, por profesorado especializado cuyas funciones principales son el diseño, la orientación, la dinamización y la evaluación de todo su proceso educativo.
La oferta formativa de la UOC se compone de más de 850 titulaciones en línea de los siguientes tipos:
Grados
Con una carga lectiva de 240 créditos ECTS (European Credit Transfer System, 'sistema europeo de transferencia de créditos') y una duración estimada de 8 semestres, los grados de la UOC ofrecen una formación universitaria flexible orientada al mundo profesional.
Son titulaciones oficiales reconocidas por el espacio europeo de educación superior (EEES). Están avaladas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU), que aseguran el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos por el sistema universitario europeo.
Los grados conducen a la consecución de un título oficial otorgado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España.
Los equivalentes a los grados en Latinoamérica son licenciaturas o carreras universitarias de pregrado en algunos países.
Mínores
Un mínor es una especialización que se cursa dentro de un grado para profundizar en un ámbito concreto y reforzar el perfil profesional de los estudiantes.
Consulta aquí las preguntas más frecuentes acerca de los mínores.
Másteres universitarios
De carácter oficial y con una carga lectiva mínima de 60 créditos ECTS, con una duración mínima de dos semestres, equivalen a las maestrías en Latinoamérica. Los másteres permiten una especialización profesional y académica, así como el acceso a los estudios de doctorado.
Al igual que los grados, son titulaciones oficiales adaptadas al espacio europeo de educación superior (EEES), avaladas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU). Cuentan con un exhaustivo sistema de garantía interna de la calidad que asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos por el sistema universitario europeo.
Los másteres universitarios conducen a la consecución de un título oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Los títulos equivalentes en otros países son los magísteres, maestrías y estudios de posgrado.
Formación permanente
La UOC ofrece más de 300 programas distribuidos en 12 ámbitos de conocimiento avalados por la aplicación de protocolos internos para el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por el sistema universitario europeo.
La Formación permanente de la UOC incluye másteres, Cursos de posgrado, Diplomas de experto y Diplomas de especialización. Según el número de créditos ECTS, la duración de los programas de posgrado oscila entre 6 meses y 2 años, aproximadamente.
Cursos de idiomas
El Centro de Idiomas Modernos de la UOC ofrece cursos online por medio de Formación continua, de inglés, francés, alemán, chino, japonés y catalán adaptados al Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER).
Seminarios, cursos y asignaturas
Durante todo el año, la UOC ofrece cursos y seminarios de corta duración (25 horas), así como asignaturas para cursar libremente de cualquiera de los ámbitos de estudio de la universidad, sin depender de la formación y los conocimientos previos.
Asimismo, la UOC, por medio de Formación continua, dispone de cursos que capacitan para la realización de las pruebas de acceso necesarias para cursar formación universitaria en España.
Doctorado
Actualmente, la UOC ofrece tres programas de doctorado en línea: el doctorado de Administración y Dirección de Empresas (interuniversitario), Bioinformática (interuniversitario), Educación y TIC (E-learning), Humanidades y Comunicación, Salud y Psicología, Sociedad de la Información y el Conocimiento, Tecnologías de la Información y de Redes, y Turismo (interuniversitario).
La UOC también ofrece cursos de investigación, transferencia y emprendimiento dirigidos a estudiantes, investigadores y profesores para impulsar la investigación en los ámbitos académico, científico y empresarial.
Los másters universitarios son másteres oficiales que permiten una especialización profesional y académica, así como el acceso a los estudios de doctorado.
Son titulaciones oficiales adaptadas al espacio europeo de educación superior (EEES) y avaladas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU).
Los másters de formación permanente (maestrías en Latinoamérica) son programas de alto nivel orientados a la especialización profesional y a la adquisición de competencias cualificadas. Su itinerario formativo engloba diplomas de especialización y diplomas de experto para el desarrollo de una carrera profesional centrada en la consecución de resultados. Los másters de formación permanente no dan acceso a los estudios de doctorado.
Los másters de formación permanente de la UOC están avalados por la aplicación de protocolos internos para el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por el sistema universitario europeo.
Es el espacio al que puede accederse sin barreras físicas desde cualquier lugar y a cualquier hora, donde el estudiante encontrará las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación. Es un campus universitario que los estudiantes pueden llevar en el bolsillo y al que pueden acceder desde cualquier parte del mundo, entrar en sus aulas, consultar actividades o realizar trámites administrativos en el espacio Trámites, etc.
La Biblioteca permite el acceso a todos los recursos de información. El catálogo y la colección digital incluyen tanto documentos en formato físico como documentos electrónicos y digitales, a los que puede accederse directamente desde el registro bibliográfico. También se proporciona acceso a otros catálogos de todo el mundo.
Como complemento a toda esta información, la Biblioteca también ofrece servicios para la investigación y el aprendizaje, información bibliográfica, búsquedas documentales, formación en competencias informacionales y una variedad de servicios personalizados que facilitarán el trabajo del estudiante y le permitirán llevarlo a cabo y complementarlo de forma fácil y eficiente.
No hay requisitos de edad para estudiar en la UOC. Tan solo hay que tener la enseñanza previa indicada para cada curso específico, en aquellos casos en los que sea requerida.
Contacta con nuestros asesores de formación si tienes alguna pregunta específica no cubierta en este espacio.
Oferta formativa
¿Necesitas más información?
Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC