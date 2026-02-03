La oferta formativa de la UOC se compone de más de 850 titulaciones en línea de los siguientes tipos:

Grados

Con una carga lectiva de 240 créditos ECTS (European Credit Transfer System, 'sistema europeo de transferencia de créditos') y una duración estimada de 8 semestres, los grados de la UOC ofrecen una formación universitaria flexible orientada al mundo profesional.

Son titulaciones oficiales reconocidas por el espacio europeo de educación superior (EEES). Están avaladas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU), que aseguran el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos por el sistema universitario europeo.

Los grados conducen a la consecución de un título oficial otorgado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España.

Los equivalentes a los grados en Latinoamérica son licenciaturas o carreras universitarias de pregrado en algunos países.

Mínores

Un mínor es una especialización que se cursa dentro de un grado para profundizar en un ámbito concreto y reforzar el perfil profesional de los estudiantes.

Consulta aquí las preguntas más frecuentes acerca de los mínores.

Másteres universitarios

De carácter oficial y con una carga lectiva mínima de 60 créditos ECTS, con una duración mínima de dos semestres, equivalen a las maestrías en Latinoamérica. Los másteres permiten una especialización profesional y académica, así como el acceso a los estudios de doctorado.

Al igual que los grados, son titulaciones oficiales adaptadas al espacio europeo de educación superior (EEES), avaladas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU). Cuentan con un exhaustivo sistema de garantía interna de la calidad que asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos por el sistema universitario europeo.

Los másteres universitarios conducen a la consecución de un título oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Los títulos equivalentes en otros países son los magísteres, maestrías y estudios de posgrado.

Formación permanente

La UOC ofrece más de 300 programas distribuidos en 12 ámbitos de conocimiento avalados por la aplicación de protocolos internos para el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por el sistema universitario europeo.

La Formación permanente de la UOC incluye másteres, Cursos de posgrado, Diplomas de experto y Diplomas de especialización. Según el número de créditos ECTS, la duración de los programas de posgrado oscila entre 6 meses y 2 años, aproximadamente.

Cursos de idiomas

El Centro de Idiomas Modernos de la UOC ofrece cursos online por medio de Formación continua, de inglés, francés, alemán, chino, japonés y catalán adaptados al Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER).

Seminarios, cursos y asignaturas

Durante todo el año, la UOC ofrece cursos y seminarios de corta duración (25 horas), así como asignaturas para cursar libremente de cualquiera de los ámbitos de estudio de la universidad, sin depender de la formación y los conocimientos previos.

Asimismo, la UOC, por medio de Formación continua, dispone de cursos que capacitan para la realización de las pruebas de acceso necesarias para cursar formación universitaria en España.

Doctorado

Actualmente, la UOC ofrece tres programas de doctorado en línea: el doctorado de Administración y Dirección de Empresas (interuniversitario), Bioinformática (interuniversitario), Educación y TIC (E-learning), Humanidades y Comunicación, Salud y Psicología, Sociedad de la Información y el Conocimiento, Tecnologías de la Información y de Redes, y Turismo (interuniversitario).

La UOC también ofrece cursos de investigación, transferencia y emprendimiento dirigidos a estudiantes, investigadores y profesores para impulsar la investigación en los ámbitos académico, científico y empresarial.