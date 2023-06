Com s'estudia a la UOC?

L'oferta formativa de la UOC es compon de més de 850 titulacions en línia dels tipus següents:

Graus

Amb una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System, 'sistema europeu de transferència de crèdits') i una durada estimada de 8 semestres, els graus de la UOC ofereixen una formació universitària flexible orientada al món professional.

Són titulacions oficials reconegudes per l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Estan avalades per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que asseguren el rigor i el compliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Els graus condueixen a la consecució d'un títol oficial atorgat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional d'Espanya.

Els equivalents als graus a Llatinoamèrica són llicenciatures o carreres universitàries de pregrau en alguns països.

Màsters universitaris

De caràcter oficial i amb una càrrega lectiva mínima de 60 crèdits ECTS, amb una durada mínima de dos semestres, equivalen a les maestrías a Llatinoamèrica. Els màsters permeten una especialització professional i acadèmica, i l'accés als estudis de doctorat.

Igual que els graus, són titulacions oficials adaptades a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), avalades per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Disposen d'un exhaustiu sistema de garantia interna de la qualitat que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Els màsters universitaris condueixen a la consecució d'un títol oficial del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya. Els títols equivalents en altres països són els magísteres, maestrías i estudis de postgrau.

Formació de postgrau

La UOC ofereix més de 300 programes distribuïts en 12 àmbits de coneixement avalats per l'aplicació de protocols interns per al compliment dels estàndards de qualitat exigits pel sistema universitari europeu.

La formació de postgrau de la UOC inclou màsters, postgraus i especialitzacions. Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 6 mesos i 2 anys, aproximadament.

Cursos d'idiomes

El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos online per mitjà de Formació contínua, d'anglès, francès, alemany, xinès, japonès i català adaptats al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Seminaris, cursos i assignatures

Durant tot l'any, la UOC ofereix cursos i seminaris de curta durada (25 hores), i també assignatures per a cursar lliurement de qualsevol dels àmbits d'estudi de la Universitat, sense dependre de la formació i els coneixements previs.

Així mateix, la UOC, per mitjà de Formació contínua, disposa de cursos que capaciten per a la realització de les proves d'accés necessàries per a cursar formació universitària a Espanya.

Doctorat

Actualment, la UOC ofereix tres programes de doctorat en línia: el doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari), Bioinformàtica (interuniversitari), Educació i TIC (E-learning), Humanitats i Comunicació, Psicologia i Salut, Societat de la Informació i el Coneixement, Tecnologies de la Informació i de Xarxes, Salut i Psicologia, i Turisme (interuniversitari).

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria adreçats a estudiants, investigadors i professors per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.