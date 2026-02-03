Grado Online en Psicología
Presentación
El grado de Psicología de la UOC es la titulación oficial y a distancia que te permite especializarte para convertirte en profesional del sector de la psicología.
Estudiar psicología en línea en la UOC te abre las puertas a sectores de la salud y la intervención social, pero también al mundo de los recursos humanos, la educación y el marketing.
Aprenderás psicología con una metodología 100 % online de prestigio, flexible y a tu ritmo, sin clases ni horarios.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
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¿Por qué estudiar el grado de Psicología en la UOC?
Al estudiar con la UOC adquieres conocimientos fundamentales en psicología de la salud, desarrollo, evaluación, aprendizaje, educación y psicopatología, potenciando tu autonomía y competencia digital.
El grado de Psicología te aporta un pensamiento crítico fundamentado en la evidencia para analizar el comportamiento humano y para actuar en el ámbito clínico, educativo o de las organizaciones gracias al uso de herramientas digitales avanzadas.
Por qué el grado de Psicología de la UOC es único
Esta titulación te ofrece un entorno virtual donde practicar la toma de decisiones clínicas antes de trabajar en situaciones reales. Con este programa te prepara con las competencias más demandadas en el sector de la psicología:
- Analiza el comportamiento humano con rigor científico.
- Evalúa necesidades psicológicas en el ámbito individual y comunitario.
- Aplica técnicas terapéuticas basadas en la evidencia.
¿Por qué estudiar el grado de Psicología en la UOC?
Al estudiar con la UOC adquieres conocimientos fundamentales en psicología de la salud, desarrollo, evaluación, aprendizaje, educación y psicopatología, potenciando tu autonomía y competencia digital.
El grado de Psicología te aporta un pensamiento crítico fundamentado en la evidencia para analizar el comportamiento humano y para actuar en el ámbito clínico, educativo o de las organizaciones gracias al uso de herramientas digitales avanzadas.
Por qué el grado de Psicología de la UOC es único
Esta titulación te ofrece un entorno virtual donde practicar la toma de decisiones clínicas antes de trabajar en situaciones reales. Con este programa te prepara con las competencias más demandadas en el sector de la psicología:
- Analiza el comportamiento humano con rigor científico.
- Evalúa necesidades psicológicas en el ámbito individual y comunitario.
- Aplica técnicas terapéuticas basadas en la evidencia.
- Desarrolla la empatía y la escucha activa.
- Interioriza los principios del código deontológico.
El profesorado de la universidad está formado por doctores, doctoras, investigadores e investigadoras, y el personal colaborador docente son profesionales en activo en instituciones de prestigio. Al acabar, obtendrás la mención de Psicología de la Salud que da acceso al máster universitario de Psicología General Sanitaria, o podrás continuar el itinerario con el máster universitario de Neuropsicología.
Formamos a las personas profesionales que buscan las empresas
La UOC integra la inteligencia artificial generativa de manera transversal en su modelo docente para capacitarte a trabajar en entornos profesionales cambiantes. Además, el grado de Psicología de la UOC potencia tu perfil profesional con el uso de herramientas digitales de primer nivel:
- La docimoteca digital te facilita el acceso al catálogo de material psicotécnico y de neuropsicología.
- Las plataformas UniversiTEA y Pearson Learning Place te permiten administrar tests psicométricos en línea.
También trabajarás el autoconocimiento y la orientación profesional para tomar decisiones académicas y laborales coherentes con tus intereses.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
17 feb 2027
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.