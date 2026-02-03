Solicita información
Campus
Online y sin horarios
Próxima inscripción: octubre 2026

Grado Online en Psicología

Presentación

El grado de Psicología de la UOC es la titulación oficial y a distancia que te permite especializarte para convertirte en profesional del sector de la psicología.

Estudiar psicología en línea en la UOC te abre las puertas a sectores de la salud y la intervención social, pero también al mundo de los recursos humanos, la educación y el marketing.

Aprenderás psicología con una metodología 100 % online de prestigio, flexible y a tu ritmo, sin clases ni horarios.
Tu grado, por menos de 900 € al semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

Consulta el apartado matrícula y precio

Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu grado.

Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en psicología”

Empieza tu grado con una base sólida en IA generativa e impulsa tu currículum

Más información

 

¿Por qué estudiar el grado de Psicología en la UOC?

Al estudiar con la UOC adquieres conocimientos fundamentales en psicología de la salud, desarrollo, evaluación, aprendizaje, educación y psicopatología, potenciando tu autonomía y competencia digital.

El grado de Psicología te aporta un pensamiento crítico fundamentado en la evidencia para analizar el comportamiento humano y para actuar en el ámbito clínico, educativo o de las organizaciones gracias al uso de herramientas digitales avanzadas. 

 

Por qué el grado de Psicología de la UOC es único

Esta titulación te ofrece un entorno virtual donde practicar la toma de decisiones clínicas antes de trabajar en situaciones reales. Con este programa te prepara con las competencias más demandadas en el sector de la psicología:

  • Analiza el comportamiento humano con rigor científico.
  • Evalúa necesidades psicológicas en el ámbito individual y comunitario.
  • Aplica técnicas terapéuticas basadas en la evidencia.

¿Por qué estudiar el grado de Psicología en la UOC?


Al estudiar con la UOC adquieres conocimientos fundamentales en psicología de la salud, desarrollo, evaluación, aprendizaje, educación y psicopatología, potenciando tu autonomía y competencia digital.

El grado de Psicología te aporta un pensamiento crítico fundamentado en la evidencia para analizar el comportamiento humano y para actuar en el ámbito clínico, educativo o de las organizaciones gracias al uso de herramientas digitales avanzadas. 

 

Por qué el grado de Psicología de la UOC es único

Esta titulación te ofrece un entorno virtual donde practicar la toma de decisiones clínicas antes de trabajar en situaciones reales. Con este programa te prepara con las competencias más demandadas en el sector de la psicología:

  • Analiza el comportamiento humano con rigor científico.
  • Evalúa necesidades psicológicas en el ámbito individual y comunitario.
  • Aplica técnicas terapéuticas basadas en la evidencia.
  • Desarrolla la empatía y la escucha activa.
  • Interioriza los principios del código deontológico.

El profesorado de la universidad está formado por doctores, doctoras, investigadores e investigadoras, y el personal colaborador docente son profesionales en activo en instituciones de prestigio. Al acabar, obtendrás la mención de Psicología de la Salud que da acceso al máster universitario de Psicología General Sanitaria, o podrás continuar el itinerario con el máster universitario de Neuropsicología.

 

Formamos a las personas profesionales que buscan las empresas

La UOC integra la inteligencia artificial generativa de manera transversal en su modelo docente para capacitarte a trabajar en entornos profesionales cambiantes. Además, el grado de Psicología de la UOC potencia tu perfil profesional con el uso de herramientas digitales de primer nivel:

  • La docimoteca digital te facilita el acceso al catálogo de material psicotécnico y de neuropsicología.
  • Las plataformas UniversiTEA y Pearson Learning Place te permiten administrar tests psicométricos en línea.

También trabajarás el autoconocimiento y la orientación profesional para tomar decisiones académicas y laborales coherentes con tus intereses.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    17 feb 2027

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Psicología

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
30
ECTS
Optativa
132
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final
12
ECTS
Prácticas

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación básica

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Asignaturas obligatorias

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
Prácticum I
6
Prácticum II
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Trabajo final de grado
6

 

Asignaturas optativas

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Semestral

Semestre 1

Créditos

Psicología del desarrollo: infancia
6
Fundamentos de investigación en psicología
6
Procesos psicosociales elementales
6
ePsicología
6
Psicología de la percepción y la emoción
6

Semestre 2

Créditos

Psicología del desarrollo adolescencia, juventud, edad adulta y envejecimiento
6
Psicobiología I
6
Investigación cuantitativa
6
Procesos y contextos de diferenciación social
6
Psicología de la atención y la memoria
6

Semestre 3

Créditos

Inglés B2.1
6
Psicobiología II
6
Psicometría
6
Procesos grupales y acción colectiva
6
Psicología del aprendizaje y la motivación
6

Semestre 4

Créditos

Psicología de la educación y de la institución
6
Psicología fisiológica
6
Investigación cualitativa
6
Personalidad y diferencias individuales
6
Historia de la psicología
6

Semestre 5

Créditos

Principios de intervención en educación
6
Psicología del lenguaje
6
Psicología de las organizaciones
6
Evaluación psicológica
6
Psicología de la salud
6

Semestre 6

Créditos

Psicología del pensamiento
6
Contextos y estrategias de intervención social
6
Psicopatología infantojuvenil: evaluación e intervención
6
Psicopatología de adultos
6
Ámbitos profesionales en psicología
6

Semestre 7

Créditos

Técnicas de intervención y tratamiento psicológico 
6
Inglés B2.2
6
Prácticum I
6
Optativa 1
6
Optativa 2
6

Semestre 8

Créditos

Prácticum II
6
Trabajo final de grado
6
Optativa 3
6
Optativa 4
6
Optativa 5
6

 

Menciones

De acuerdo con la orden ministerial publicada el 10 de diciembre de 2018 en el Boletín Oficial del Estado, todos los graduados en Psicología obtendrán una mención de Psicología de la Salud, que da acceso al máster universitario de Psicología General Sanitaria. 

Además, podrán elegir, si así lo desean, una de las menciones:

Evaluación e Intervención Clínica

Bases farmacológicas en psicopatología
6
Terapia cognitiva
6
Terapia familiar sistémica
6
Terapias humanistas y psicodinámicas
6
Información y competencia digital en psicologías
6

Psicología de la educación

Dificultades de aprendizaje en la educación escolar
6
Intervención en contextos de educación formal
6
Intervención en contextos de educación no formal
6
Trastornos del desarrollo
6
Información y competencia digital en psicología
6

Psicología de la intervención social

Conflicto y mediación
6
Ética, sostenibilidad y diversidad en las organizaciones
6
Psicología comunitaria
6
Psicología urbana y ambiental
6
Información y competencia digital en psicología
6

Psicología del trabajo y las organizaciones

Cultura, cambio y desarrollo organizacional
6
Ética, sostenibilidad y diversidad en las organizaciones
6
Psicología del puesto de trabajo y del desarrollo profesional
6
Psicología y trabajo en el siglo XXI
6
Información y competencia digital en psicología
6

Psicología en el Ámbito de la Justicia

Psicología del testimonio
6
Psicología jurídica
6
Conflicto y mediación
6
Neuropsicología
6
Información y competencia digital en psicología
6

El modelo de evaluación: cómo aprenderás en la UOC

  • Evaluación continua con retos reales.
  • Progreso constante sin memorización.
  • Feedback periódico del profesorado.
¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua es el sistema principal de evaluación de la UOC. Este modelo pedagógico se basa en actividades prácticas a lo largo de la asignatura, lo que te permite aprender de manera progresiva durante el semestre.

Características de la evaluación

  • Actividades basadas en la práctica.
  • Casos clínicos reales de consulta.
  • Resolución de problemas profesionales.
  • Prueba final en línea en asignaturas.

El modelo de evaluación del grado de Psicología incorpora casos que reproducen situaciones reales de consulta, lo cual desarrolla competencias de evaluación, diagnóstico y tratamiento. Es uno de los pilares del modelo educativo de la UOC. El grado no evalúa mediante la simple memorización de la parte teórica, sino a través de la evaluación continua orientada al learning by doing.

En las pruebas de evaluación continua trabajarás de forma sistemática con casos clínicos que reproducen los escenarios de una consulta real. Harás el recorrido completo de un profesional de la salud: analizarás la demanda del paciente, seleccionarás los instrumentos de evaluación adecuados, formularás el diagnóstico diferencial aplicando los criterios de manuales internacionales y diseñarás un plan de intervención personalizado.

Este entrenamiento intensivo garantiza que desarrolles competencias clínicas antes de iniciar tus 180 horas de prácticas obligatorias en el prácticum. El sistema de evaluación de la UOC garantiza rigor académico e integridad, con mecanismos de verificación y un diseño inclusivo adaptado a diferentes perfiles. Así, consolidarás conocimientos para afrontar situaciones del mundo profesional desarrollando el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas complejos.

Carga lectiva

El grado de Psicología tiene un total de 240 créditos con una duración de cuatro años académicos distribuidos en semestres.

La UOC ofrece un cuadro de asignaturas de psicología repartidas de manera progresiva, diseñado de acuerdo con las competencias adquiridas en el transcurso de cada semestre. Esta distribución de asignaturas facilita que el estudiantado disponga de un criterio sólido de elección, orientado hacia sus preferencias y cualidades personales.

Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, los estudiantes cada semestre pueden decidir las asignaturas que quieren cursar. Para ello, en el momento de la matrícula, la UOC pone a su disposición un tutor o una tutora que le ofrecerá asistencia directa y el asesoramiento necesario.

Prácticas

Tipo de asignaturasEl grado de Psicología tiene dos asignaturas obligatorias de prácticas: el Prácticum I y el Prácticum II. En ambos casos, la asignatura incluye tanto actividad académica en el aula virtual de la asignatura como actividad práctica en un centro profesional.
DuraciónCada asignatura (Prácticum I y Prácticum II) tiene 6 ECTS, que equivalen a 225 horas, de las cuales 90 son de formación presencial en un centro de prácticas o bien de formación en investigación.
Así pues, el conjunto de las dos asignaturas se dedican un total de 450 horas, 180 de las cuales corresponden a la formación práctica del estudiante.

Modalidad/ Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual.
Las asignaturas desarrollan su actividad en dos niveles: 1) académico en el aula virtual de la asignatura; y 2) formación práctica en un centro o en investigación, presencialmente.

Prácticas


Tipo de asignaturasEl grado de Psicología tiene dos asignaturas obligatorias de prácticas: el Prácticum I y el Prácticum II. En ambos casos, la asignatura incluye tanto actividad académica en el aula virtual de la asignatura como actividad práctica en un centro profesional.
DuraciónCada asignatura (Prácticum I y Prácticum II) tiene 6 ECTS, que equivalen a 225 horas, de las cuales 90 son de formación presencial en un centro de prácticas o bien de formación en investigación.
Así pues, el conjunto de las dos asignaturas se dedican un total de 450 horas, 180 de las cuales corresponden a la formación práctica del estudiante.

Modalidad/ Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual.
Las asignaturas desarrollan su actividad en dos niveles: 1) académico en el aula virtual de la asignatura; y 2) formación práctica en un centro o en investigación, presencialmente.
Requisitos

Para cursar el Prácticum I:
Es necesario haber superado e incorporado al expediente las asignaturas básicas y obligatorias que corresponden a los primeros seis semestres de la titulación del grado, y es necesario haberlas incorporado al expediente.

Para cursar el Prácticum II:
Es necesario haber superado la asignatura Prácticum I y las asignaturas básicas y obligatorias que corresponden a los primeros seis semestres de la titulación del grado, y es necesario haberlas incorporado al expediente.

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de las prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo según el proyecto formativo.

 

Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo Final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Psicología, el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el máster y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura, es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Psicología se ofrece la posibilidad de realizar un trabajo final en uno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de final de grado durante el plazo de matrícula. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda realizarlo con éxito.

Trabajo Final


Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Psicología, el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el máster y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura, es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Psicología se ofrece la posibilidad de realizar un trabajo final en uno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de final de grado durante el plazo de matrícula. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda realizarlo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de hacer el seguimiento del proyecto, de orientar al estudiante y de asesorarlo en cada uno de estos aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa. 

El trabajo final concluye con una defensa en la que el estudiante debe hacer una exposición del trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual ante una comisión de evaluación formada por dos o tres miembros que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria final y (3) la defensa del trabajo. La defensa se hará de manera virtual y síncrona.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus Virtual una vez solicitado el acceso al programa.

+ Consulta más información sobre los trabajos finales

Duración

El grado de Psicología tiene una duración mínima de cuatro años académicos distribuidos en semestres. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, los estudiantes cada semestre pueden decidir las asignaturas que quieren cursar. 

Formación con una metodología 100 % online y flexible

  • Flexibilidad sin horarios ni clases.
  • Formación en línea adaptada a tu ritmo.
  • Aprendizaje basado en la resolución de casos reales.
¿Cómo es la metodología de la UOC?

La metodología de la UOC es 100 % en línea, sin horarios fijos, y basada en un modelo de aprendizaje asíncrono con acompañamiento docente continuo.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Formación 100 % en línea.
  • Sin clases presenciales ni horarios.
  • Aprendizaje asíncrono (a tu ritmo).
  • Acompañamiento personalizado.
  • Actividades prácticas y aplicadas.

Esta metodología de prestigio de la UOC te permite estudiar a tu ritmo y sin horarios, adaptándose completamente a tu día a día. Además, puedes acceder a los contenidos y las actividades desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Estudiarás a distancia y podrás cursar este programa mientras estudias desde casa o en el extranjero, lo que facilita compaginar los estudios con la vida personal y profesional sin clases presenciales ni tampoco clases en vídeo.

El valor de la metodología de la UOC radica en la solidez de un modelo educativo basado en un aprendizaje activo y en la colaboración con otros estudiantes. Estudiando en la UOC potenciarás el desarrollo de competencias como la gestión del tiempo, la planificación y las competencias digitales gracias a unos recursos digitales y actividades prácticas. 

A diferencia del modelo tradicional basado en clases magistrales, el aprendizaje en la UOC se basa en recursos digitales, actividades prácticas y el acompañamiento constante del profesorado y del equipo de tutoría.

El Campus Virtual: el espacio donde organizarás tu aprendizaje

  • Accede a tus aulas virtuales de Canvas
  • Contacta con profesorado experto
  • Gestiona tus trámites administrativos
¿Qué es el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es la plataforma digital donde se lleva a cabo toda la actividad académica del grado. 

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Acceder a las aulas virtuales.
  • Consultar materiales y recursos actualizados.
  • Hacer actividades de evaluación continua.
  • Participar en foros de debate.
  • Contactar con profesorado y equipo de tutoría.
  • Gestionar la matrícula y hacer trámites académicos.

El Campus Virtual es el espacio donde compartes el aprendizaje con el profesorado y los demás estudiantes. Es un entorno único desde donde puedes organizar tus estudios, entregar actividades, conversar con compañeros y compañeras, y resolver dudas cómodamente.

Dentro del campus podrás planificar las asignaturas con total flexibilidad. El sistema integra calendarios detallados que facilitan la organización del estudio de este programa según tu ritmo. Dentro de este espacio abierto las 24 horas, enviarás los ejercicios y consultarás los recursos educativos.

El Campus Virtual también favorece la relación con los estudiantes, acerca el contacto con el profesorado experto y centraliza varias gestiones universitarias importantes, como por ejemplo la matrícula, la consulta de becas, las formas de pago o el reconocimiento de créditos.

La evaluación continua que te acerca a la realidad profesional

  • Aprendizaje práctico mediante proyectos y casos.
  • Orientación directa al mundo laboral real.
  • Retorno constante por parte del profesorado.

 

¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua actúa como el sistema principal de evaluación de la UOC y consiste en llevar a cabo actividades prácticas programadas a lo largo de cada asignatura. Este modelo pedagógico se basa en actividades prácticas a lo largo de la asignatura, lo que te permite aprender de manera progresiva durante el semestre. También te permite aprender progresivamente resolviendo situaciones reales para afrontar el mundo profesional.

Características de la evaluación:

  • Evaluación continua mediante actividades prácticas.
  • Resolución de problemas del mundo professional.
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos
  • Desarrollo de competencias profesionales clave
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos.

El programa no evalúa mediante la simple memorización de la parte teórica, sino a través de la evaluación continua orientada al learning by doing. Las actividades de aprendizaje de la UOC están diseñadas para afrontar situaciones del mundo profesional. Mediante casos reales o simulados, aplicarás directamente los conocimientos teóricos y adquirirás habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas complejos.

En algunas asignaturas de este grado, la evaluación se completa con una prueba final en línea, síncrona o asíncrona, que permite validar los conocimientos y las competencias adquiridos. El sistema de evaluación de la UOC garantiza rigor académico e integridad, con mecanismos de verificación y un diseño inclusivo adaptado a diferentes perfiles.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

Solicitar información

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en psicología
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector del ámbito de la psicología: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en psicología y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Psicología

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

﻿

Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Integración Social (LOE)6 créditos
Integración Social (LOGSE)6 créditos
Educación Infantil (LOE)6 créditos
Educación Infantil (LOGSE)6 créditos
Restauración (LOGSE)6 créditos
Comercio Internacional (LOGSE)6 créditos
Animación Sociocultural y Turística (LOE)6 créditos
Comercio Internacional (LOE)6 créditos
Dirección de cocina (LOE)6 créditos

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Psicología

Profesorado

Dirección de estudios

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedrático del área de Teoría e Historia de la Educación. Doctor en Pedagogía (UB). Ha sido educador social en el sector de personas con diversidad funcional, en protección a la infancia y en programas comunitarios. Investigador del LES. Es profesor de la UOC des del año 2004, dónde imparte docencia en el grado de Educación Social, el Máster de Psicopedagogía y el Doctorado en Educación y TIC (e-learning). Entre otros es autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicaciones UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Asesoramiento del equipo de tutoría

El equipo de tutoría te orienta desde el primer día y te apoya para planificar el itinerario académico y la matrícula, adaptándose siempre a tus objetivos personales y profesionales.

Seguimiento constante del profesorado

Profesorado experto te ofrece un apoyo académico continuado y personalizado que te guía a lo largo de todo tu proceso formativo. Obtendrás un seguimiento personalizado y retorno constante para garantizar tu aprendizaje progresivo.

Servicios de carrera

Una vez te hayas titulado, te conectamos con el mercado laboral. Nuestro Career Center te ofrece servicios de carrera para orientarte en tu carrera profesional y un espacio donde encontrar oportunidades laborales.

Grado en Psicología

Salidas profesionales

Salidas profesionales

Las salidas profesionales del grado de Psicología son muy variadas. Aun así, siguiendo las áreas de Prácticum que ofrecemos, destacamos las siguientes:

  • Salidas profesionales en Psicología clínica y de la salud: pueden acceder a la formación especializada necesaria para el ejercicio profesional de la psicología en el ámbito sanitario. En este ámbito y según su formación especializada, pueden trabajar en centros sanitarios y en programas de promoción e intervención de la salud (hospitales, fundaciones y consultas privadas).
  • Salidas profesionales en Psicología del desarrollo y de la educación: sistemas sociales dedicados a la educación en todos los niveles y modalidades, reglados y no reglados, formales e informales.
  • Salidas profesionales en Psicología del trabajo y las organizaciones: gestión y desarrollo humano en las organizaciones, marketing y consumo, salud e higiene laboral, prevención de riesgos laborales, análisis e intervención en el mercado laboral.

Salidas profesionales


Las salidas profesionales del grado de Psicología son muy variadas. Aun así, siguiendo las áreas de Prácticum que ofrecemos, destacamos las siguientes:

  • Salidas profesionales en Psicología clínica y de la salud: pueden acceder a la formación especializada necesaria para el ejercicio profesional de la psicología en el ámbito sanitario. En este ámbito y según su formación especializada, pueden trabajar en centros sanitarios y en programas de promoción e intervención de la salud (hospitales, fundaciones y consultas privadas).
  • Salidas profesionales en Psicología del desarrollo y de la educación: sistemas sociales dedicados a la educación en todos los niveles y modalidades, reglados y no reglados, formales e informales.
  • Salidas profesionales en Psicología del trabajo y las organizaciones: gestión y desarrollo humano en las organizaciones, marketing y consumo, salud e higiene laboral, prevención de riesgos laborales, análisis e intervención en el mercado laboral.
  • Salidas profesionales en Psicología de la intervención social: intervención comunitaria, mediación social, orientación e inserción sociolaboral, consultoría psicosocial, evaluación de programas y psicología ambiental.
+ 85%
de los graduados y graduadas en Psicología trabajan, según la AQU.

 

 

Objetivos

El grado de Psicología de la UOC tiene como objetivo formar profesionales con los conocimientos científicos necesarios para entender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano con las destrezas y habilidades para evaluar e intervenir en el ámbito individual, organizacional y comunitario, con el fin de fomentar y mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.

El plan de estudios que se presenta ofrece una formación generalista, basada en la evidencia científica y polivalente. El programa facilita una base sólida de conocimientos y habilidades para que los titulados puedan acceder con solvencia a los ámbitos de la psicología donde hay las salidas profesionales vinculadas a estos estudios.

Además, la estructura y las características de este grado permiten a los titulados acceder a cualquiera de los ámbitos de especialización de la disciplina, incluida la formación en psicología sanitaria a través del máster universitario de Psicología General Sanitaria, y la especialización en psicología clínica a través del examen y la formación PIR.

Objetivos


El grado de Psicología de la UOC tiene como objetivo formar profesionales con los conocimientos científicos necesarios para entender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano con las destrezas y habilidades para evaluar e intervenir en el ámbito individual, organizacional y comunitario, con el fin de fomentar y mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.

El plan de estudios que se presenta ofrece una formación generalista, basada en la evidencia científica y polivalente. El programa facilita una base sólida de conocimientos y habilidades para que los titulados puedan acceder con solvencia a los ámbitos de la psicología donde hay las salidas profesionales vinculadas a estos estudios.

Además, la estructura y las características de este grado permiten a los titulados acceder a cualquiera de los ámbitos de especialización de la disciplina, incluida la formación en psicología sanitaria a través del máster universitario de Psicología General Sanitaria, y la especialización en psicología clínica a través del examen y la formación PIR.

Por otra parte, la formación de los estudiantes de la UOC en contextos y a través de herramientas virtuales hace que seamos especialmente sensibles a la potencialidad de las TIC para la Psicología. Por eso, este rasgo caracteriza especialmente nuestra propuesta, y uno de los objetivos de este grado también es formar a los estudiantes en la realidad social y profesional que encontrarán en los próximos años con la ampliación de la sociedad digital.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El grado de Psicología de la UOC se dirige a todas las personas que tienen la intención de formarse como profesionales de la psicología.

El plan de estudios ofrece una base sólida de conocimientos y habilidades sobre la disciplina, y una formación polivalente, lo que permite acceder a los diferentes ámbitos de la psicología en los que se encuentran las principales salidas profesionales:

  • Ámbito de la psicología clínica y de la salud (mediante el máster universitario de Psicología General Sanitaria o el PIR).
  • Ámbito de la psicología de la educación.
  • Ámbito de la psicología de la intervención social.
  • Ámbito de la psicología del trabajo y las organizaciones.
  • Ámbito de la psicología jurídica.

Competencias

Competencias generales

  • Capacidad para escribir y hablar de manera correcta, clara y adecuada a los diversos contextos académicos y profesionales.
  • Capacidad de aprender a aprender: conducir el propio aprendizaje de manera autorregulada y siendo consciente de las propias habilidades, capacidades y motivaciones, con un objetivo determinado y en función del contexto específico académico, profesional y personal.
  • Capacidad para buscar, identificar, organizar, analizar, evaluar y utilizar adecuadamente la información.
  • Capacidad para leer de manera crítica la bibliografía científica, evaluando su procedencia, situándola dentro de un marco epistemológico e identificando y contrastando sus aportaciones con relación al conocimiento disciplinario disponible.
  • Capacidad de analizar, sintetizar y hacer juicios fundamentados en criterios autocorrectivos y sensibles al contexto.
  • Capacidad de identificar, organizar y planificar las acciones para asegurar que un objetivo se consigue eficazmente.

Competencias


Competencias generales

  • Capacidad para escribir y hablar de manera correcta, clara y adecuada a los diversos contextos académicos y profesionales.
  • Capacidad de aprender a aprender: conducir el propio aprendizaje de manera autorregulada y siendo consciente de las propias habilidades, capacidades y motivaciones, con un objetivo determinado y en función del contexto específico académico, profesional y personal.
  • Capacidad para buscar, identificar, organizar, analizar, evaluar y utilizar adecuadamente la información.
  • Capacidad para leer de manera crítica la bibliografía científica, evaluando su procedencia, situándola dentro de un marco epistemológico e identificando y contrastando sus aportaciones con relación al conocimiento disciplinario disponible.
  • Capacidad de analizar, sintetizar y hacer juicios fundamentados en criterios autocorrectivos y sensibles al contexto.
  • Capacidad de identificar, organizar y planificar las acciones para asegurar que un objetivo se consigue eficazmente.
  • Capacidad para resolver situaciones complejas analizando los comportamientos, encontrando alternativas de resolución y llegando al consenso sobre su aplicación, y evaluar los resultados de su desarrollo.
  • Capacidad para reconocer, comprender y respetar la complejidad de la diversidad.
  • Capacidad de ser sensible a las necesidades y expectativas de los demás, a los contextos y a las influencias que puedan producirse.
  • Capacidad para trabajar en equipo en red.

Competencias transversales

  • Demostrar un nivel B2 (Marco común europeo de referencia para las lenguas) de un idioma moderno en la comprensión y producción de textos orales y escritos en un contexto académico y profesional.
  • Utilizar y aplicar las tecnologías digitales en el ámbito académico y profesional. 
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional. 

Competencias específicas

  • Capacidad para usar los conocimientos teóricos y los avances de la psicología como marco de referencia para analizar, entender y explicar el comportamiento de las personas, grupos y organizaciones.
  • Capacidad para identificar, analizar y comprender los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales que explican el comportamiento de las personas, grupos y organizaciones.
  • Capacidad para reflexionar sobre el impacto que tiene el objeto de estudio en las explicaciones teóricas y las metodologías utilizadas.
  • Capacidad para entender el funcionamiento cognitivo de una forma integrada.
  • Capacidad para identificar, analizar y comprender los procesos, las etapas principales y los contextos de desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital.
  • Capacidad para identificar, analizar y comprender la incidencia de las prácticas educativas sobre el desarrollo humano.
  • Capacidad para identificar y comprender los procesos de cambio y desarrollo en ámbitos laborales y organizacionales.
  • Capacidad para identificar, analizar y entender las demandas y las necesidades de personas, grupos y organizaciones en diferentes contextos.
  • Capacidad para formular objetivos y contrastar hipótesis a partir de las demandas y necesidades de los destinatarios.
  • Valorar, contrastar y tomar decisiones sobre la elección de los modelos, las teorías, los instrumentos y las técnicas más adecuados en cada contexto de evaluación y en cada intervención.
  • Capacidad para aplicar técnicas para obtener información sobre el funcionamiento biológico, psicológico y social de individuos, colectivos y organizaciones.
  • Analizar e interpretar los resultados de la evaluación psicológica.
  • Mostrar flexibilidad, respeto y discreción en la comunicación y el uso de los resultados obtenidos de las evaluaciones psicológicas de las personas o los grupos.
  • Capacidad para diseñar, aplicar y evaluar un plan de intervención con objetivos plausibles que satisfaga las necesidades de personas, grupos, comunidades y organizaciones.
  • Elaborar y redactar informes técnicos y científicos sobre los resultados de la evaluación, la investigación o los servicios solicitados, teniendo en cuenta el código ético y deontológico de la profesión.

Competencias que obtienes con el grado en Psicología:

  • Técnicas de evaluación clínica.
  • Diagnóstico.
  • Intervención psicológica.
  • Administración de tests estandarizados.
  • Elaboración de informes clínicos y técnicos.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Psicología

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5% de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Preguntas frecuentes

¿Tienes dudas? Damos respuesta a tus preguntas sobre nuestra oferta formativa, el modelo de aprendizaje o trámites, entre otros temas.

Consulta
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

Programas relacionados

¿Quieres más información?

Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC.

Género
¿En qué idioma deseas recibir la información?