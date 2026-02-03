El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda realizarlo con éxito.

En el grado de Psicología se ofrece la posibilidad de realizar un trabajo final en uno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de final de grado durante el plazo de matrícula. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el máster y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura, es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Psicología, el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

Trabajo Final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Psicología, el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el máster y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura, es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Psicología se ofrece la posibilidad de realizar un trabajo final en uno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de final de grado durante el plazo de matrícula. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda realizarlo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de hacer el seguimiento del proyecto, de orientar al estudiante y de asesorarlo en cada uno de estos aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa en la que el estudiante debe hacer una exposición del trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual ante una comisión de evaluación formada por dos o tres miembros que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria final y (3) la defensa del trabajo. La defensa se hará de manera virtual y síncrona.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus Virtual una vez solicitado el acceso al programa.

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