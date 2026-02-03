Calidad de las titulaciones

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) se encarga de evaluar las titulaciones oficiales dentro del Marco para la verificación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de los títulos oficiales (MVSMA).

Una vez evaluados favorablemente por la AQU, estos programas son aprobados por el Consejo de Universidades e inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio. Estos procesos aseguran el rigor de las titulaciones oficiales y el cumplimiento de los estándares de calidad europeos exigidos por la European Association for Quality Assurance in Higher Education.

Desde el espacio Ciclo de vida de las titulaciones podéis consultar toda la documentación relativa a las diferentes etapas del MVSMA, que garantiza la oficialidad de los títulos, y podéis acceder a la recopilación de indicadores que permite analizar y valorar la actividad formativa para llevar a cabo este proceso de evaluación y mejora continua.

Resultados

Consulta los indicadores que permiten hacer el seguimiento y el análisis de las titulaciones en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.