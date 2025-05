Les assignatures d'idiomes B2.1 i B2.2 són obligatòries en la majoria dels graus. Corresponen al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i no són aptes per a principiants.

Per tant, és fonamental tenir un nivell previ B1 com a mínim abans de matricular-s'hi (per exemple, haver superat el tercer curs de l'Escola Oficial d'Idiomes o similar).

A tots els graus s'ofereix l'anglès, però en alguns també hi ha l'opció de cursar francès o alemany. Consulta el pla d'estudis del teu grau per a més informació.