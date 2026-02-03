Examen de competència lingüística d'anglès (ECLA)
L’examen de competència lingüística d’anglès B2 (ECLA) et permet acreditar que tens un coneixement de l’idioma equivalent a un nivell B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües. La convocatòria per matricular-s'hi s'obre un cop l'any.
- Perquè et permetrà convalidar aquestes assignatures dels graus de la UOC (les denominacions varien segons la titulació):
- Idioma Modern I: anglès + Idioma Modern II: anglès
- Anglès B2.1 + Anglès B2.2
- Perquè tindràs un certificat reconegut per la resta d’universitats espanyoles. Aquest certificat inclou el segell CertACLES de l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES) i és reconegut per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i diverses comunitats autònomes.
El període d’inscripció serà del 15 de juliol al 24 de setembre de 2026. Tingues present que en aquesta edició hi haurà un nombre limitat de places. El preu de la prova és de 100,82 euros.
Recorda que el dia de la prova has de presentar el document nacional d’identitat (DNI), passaport o carnet de conduir.
Inscriu-te a l'examen: obert.
La prova tindrà lloc el 24 d'octubre i es farà a Barcelona.
Lloc:
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Universitat Politècnica de Catalunya
C/ Pau Gargallo 14
08028 Barcelona
Com s'hi arriba?
- Metro: L3 (Palau Reial).
- Autobusos: 7 i 75.
- Tram: Zona Universitària.
L'examen inclou quatre tipus de proves. A continuació pots veure un exemple de la prova.
Horaris de 9.30 a 10.30 h
Dura 60 minuts. Has de fer 3 tasques que es trien d’entre 5 o 10 preguntes. Les preguntes poden ser de selecció, de resposta curta, de relacionar títols o paraules, o bé d’inserció de frases o fragments de text. La puntuació és d’entre 20 i 30 punts.
Horaris de 10.45 a 11.30 h
Dura 40 minuts i consisteix a fer 3 exercicis que es trien d’entre 5-8 preguntes. Els exercicis poden ser de selecció, d’emplenar espais amb una paraula o frase curta o d’establir seqüències de fets. L’àudio el pots escoltar dos cops. La puntuació és d’entre 20 i 24 punts.
Horaris de 11.45 a 13.15 h
Dura 90 minuts i inclou 2 exercicis. El primer és una narració o descripció de 175-200 paraules i el segon és una exposició o argumentació de 200-250 paraules. Cada tasca té una puntuació de 10 punts.
Horaris de 13.30 a 18.00 h
Dura 15 minuts i es fa en parelles. Has de fer 3 exercicis. El primer és respondre preguntes generals, en el segon has de debatre un tema i el tercer és una conversa amb l’examinador i l’altre estudiant sobre el tema que s’ha debatut. La prova és enregistrada.
La nota final es calcula ponderant la nota de cada prova. Per aprovar has de tenir una nota mínima del 50 % a cada prova i una puntuació global del 60 %. La nota final s’expressa de l’1 al 10, amb un decimal:
Aprovat: entre 6,0 i 6,9 punts (60-69 %),
Notable: entre 7,0 i 8,9 punts (70-89 %),
Excel·lent: entre 9,0 i 10 punts (90-100 %).
Període de correcció: del 28 d'octubre al 15 de novembre.
Data de comunicació dels resultats dels exàmens: 19 de novembre.
Consulta les notes: tancat.
Si no has superat l’examen podràs sol·licitar la revisió de la prova del 19 al 25 de novembre. La fase de revisió es durà a terme entre el 26 de novembre i el 7 de desembre.
Els resultats de la revisió es podran consultar el 9 de desembre.
Revisa l'examen: tancat.