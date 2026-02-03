El periodo de inscripción será del 15 de julio al 24 de septiembre de 2026. Ten presente que en esta edición habrá un número limitado de plazas. El precio de la prueba es de 100,82 euros.

Recuerda que el día de la prueba deberás presentar el documento nacional de identidad (DNI), pasaporte o carné de conducir.

Inscríbete al examen: abierto.