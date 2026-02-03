Examen de competencia lingüística de inglés (ECLA)
El examen de competencia lingüística de inglés B2 (ECLA) te permite acreditar que tienes un conocimiento del idioma equivalente a un nivel B2 según el Marco común europeo de referencia para las lenguas. La convocatoria para matricularse se abre una vez al año.
- Porque te permitirá convalidar estas asignaturas de los grados de la UOC (las denominaciones varían según la titulación):
- Idioma Moderno I: inglés + Idioma Moderno II: inglés
- Inglés B2.1 + Inglés B2.2
- Porque tendrás un certificado reconocido por el resto de universidades españolas. Este certificado incluye el sello CertACLES de la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES) y está reconocido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y varias comunidades autónomas.
El periodo de inscripción será del 15 de julio al 24 de septiembre de 2026. Ten presente que en esta edición habrá un número limitado de plazas. El precio de la prueba es de 100,82 euros.
Recuerda que el día de la prueba deberás presentar el documento nacional de identidad (DNI), pasaporte o carné de conducir.
Inscríbete al examen: abierto.
La prueba tendrá lugar el 24 de octubre y se hará en Barcelona.
Lugar:
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Universitat Politècnica de Catalunya
C/ Pau Gargallo 14
08028 Barcelona
Cómo llegar
- Metro: L3 (Palau Reial).
- Autobuses: 7 y 75.
- Tram: Zona Universitaria.
El examen incluye cuatro tipos de pruebas. A continuación puedes ver un ejemplo de la prueba.
Horarios de 9:30 a 10:30 h.
Dura 60 minutos. Tenéis que hacer 3 tareas que se escogen de entre 5 o 10 preguntas. Las preguntas pueden ser de selección, de respuesta corta, de relacionar títulos o palabras, o bien de inserción de frases o fragmentos de texto. La puntuación es de entre 20 y 30 puntos.
Horarios de 10:45 a 11:30 h.
Dura 40 minutos y consiste en hacer 3 ejercicios que se escogen de entre 5-8 preguntas. Los ejercicios pueden ser de selección, de rellenar espacios con una palabra o frase corta o de establecer secuencias de hechos. Podéis escuchar el audio dos veces. La puntuación es de entre 20 y 24 puntos.
Horarios de 11:45 a 13:15 h.
Dura 90 minutos e incluye 2 ejercicios. El primero es una narración o descripción de 175-200 palabras y el segundo es una exposición o argumentación de 200-250 palabras. Cada tarea tiene una puntuación de 10 puntos.
Horarios de 13.30 a 18.00 h.
Dura 15 minutos y se realiza en parejas. Se deben hacer 3 ejercicios. El primero es responder preguntas generales, en el seguro se debatirá un tema y el tercero es una conversación con el examinador y el otro estudiante sobre el tema que se ha debatido. La prueba se graba.
La nota final se calcula ponderando la nota de cada prueba. Para aprobar debes tener una nota mínima del 50 % en cada prueba y una puntuación global del 60 %. La nota final se expresa del 1 al 10, con un decimal:
Aprobado: entre 6,0 y 6,9 puntos (60-69 %),
Notable: entre 7,0 y 8,9 puntos (70-89 %),
Excelente: entre 9,0 y 10 puntos (90-100 %).
Período de corrección: del 28 de octubre al 15 de noviembre.
Comunicación de los resultados de los exámenes: 19 de noviembre.
Consulta las notas: cerrado
Si no has superado el examen podrás solicitar la revisión de la prueba del 19 al 25 de noviembre. La fase de revisión se llevará a cabo entre el 26 de noviembre y el 7 de diciembre.
Los resultados de la revisión podrán consultarse el 9 de diciembre.
Revisión del examen: cerrado.