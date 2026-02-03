Grau Online en Enginyeria Informàtica
Presentació
En una època en què la intel·ligència artificial (IA) ha canviat les regles del joc, ha arribat el moment de formar-te amb un programa que et doni accés a les professions tecnològiques amb més demanda. El grau d'Enginyeria Informàtica online de la UOC és la titulació oficial que et posiciona com un dels perfils professionals més buscats per les empreses.
Aquesta enginyeria de la UOC té una clara orientació professionalitzadora. Amb els nostres estudis, adquiriràs coneixements de programació, IA, sistemes distribuïts o ciberseguretat, entre altres. També aprendràs a administrar xarxes de computadors i a liderar estratègies de seguretat de sistemes informàtics.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum
Per què estudiar Enginyeria Informàtica online a la UOC?
Tria una universitat capdavantera en tecnologia.
El grau d'Enginyeria Informàtica de la UOC t'ofereix els coneixements més sol·licitats per les empreses, com ara aprenentatge automàtic, mineria de dades, enginyeria del programari de components i sistemes distribuïts, seguretat en xarxes i intel·ligència artificial. A més, renovem la metodologia per millorar l'adquisició dels fonaments en desenvolupament de programari.
La prestigiosa metodologia de la UOC és 100 % online i flexible. El model educatiu et permet estudiar al teu ritme, des d'on vulguis i sense horaris.
Per què el grau d'Enginyeria Informàtica de la UOC és únic?
El grau t'especialitza perquè el teu perfil encaixi amb el mercat laboral. Podràs accedir a càrrecs rellevants, com ara arquitecte de programari, expert en intel·ligència artificial (IA) o administrador de seguretat informàtica.
La UOC aposta per incorporar professorat col·laborador en actiu que estigui vinculat al món professional, a fi d'allunyar-se d'un enfocament purament teòric.
Per què estudiar Enginyeria Informàtica online a la UOC?
Tria una universitat capdavantera en tecnologia.
El grau d'Enginyeria Informàtica de la UOC t'ofereix els coneixements més sol·licitats per les empreses, com ara aprenentatge automàtic, mineria de dades, enginyeria del programari de components i sistemes distribuïts, seguretat en xarxes i intel·ligència artificial. A més, renovem la metodologia per millorar l'adquisició dels fonaments en desenvolupament de programari.
La prestigiosa metodologia de la UOC és 100 % online i flexible. El model educatiu et permet estudiar al teu ritme, des d'on vulguis i sense horaris.
Per què el grau d'Enginyeria Informàtica de la UOC és únic?
El grau t'especialitza perquè el teu perfil encaixi amb el mercat laboral. Podràs accedir a càrrecs rellevants, com ara arquitecte de programari, expert en intel·ligència artificial (IA) o administrador de seguretat informàtica.
La UOC aposta per incorporar professorat col·laborador en actiu que estigui vinculat al món professional, a fi d'allunyar-se d'un enfocament purament teòric. Amb el nostre grau online d'Enginyeria Informàtica, adquiriràs competències altament sol·licitades en la protecció de sistemes i en l'anàlisi de vulnerabilitats.
Dissenyaràs arquitectures segures integrant la cultura DevOps amb pipelines de GitLab CI/CD per a la creació d'aplicacions complexes. A més, podràs especialitzar-te i aprofundir en cinc perfils reconeguts en l'àmbit internacional:
- Enginyeria de Computadors.
- Enginyeria del Programari.
- Computació.
- Sistemes d'Informació.
- Tecnologies de la Informació.
Formem els professionals que busquen les empreses
Et donem accés als coneixements necessaris perquè accedeixis a les professions tecnològiques amb més demanda: desenvolupador de programari (backend i full stack), especialista en intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic (machine learning), expert en ciberseguretat, analista i enginyer de dades (data scientist i big data scientist), i enginyer cloud i DevOps.
La UOC posa al teu abast el programari especialitzat amb la llicència inclosa. Impulsaràs el teu perfil tecnològic i adquiriràs els coneixements següents:
- Treballa amb llenguatges de programació i consulta, com ara Python, Java, SQL, C, C++, R, llenguatges script i, en alguns contextos, llenguatge d'assemblador.
- Utilitza entorns de desenvolupament com IntelliJ IDEA, RStudio o CodeLite, i entorns de desenvolupament mòbil com React Native, Flutter o Ionic.
- Configura i administra sistemes, entorns virtualitzats, contenidors i plataformes d'infraestructura, amb eines com GNU/Linux, VirtualBox, Kali Linux, Docker o AWS.
- Gestiona i consulta dades amb bases de dades relacionals, bases de dades de grafs, eines de consulta i plataformes de dades com ara PostgreSQL, Oracle Express, Neo4J, SQL Developer, Stardog o Apache Kafka.
- Aplica pràctiques d'enginyeria del programari amb eines de modelatge, construcció, proves i qualitat com Papyrus, StarUML, Maven, JUnit, Mockito, Cucumber, Postman o SonarLint.
- Analitza i configura xarxes amb eines com Packet Tracer, Wireshark o Iptables, i utilitza altres eines vinculades a l'anàlisi de dades, la gestió de projectes, el prototipatge i el desenvolupament d'aplicacions, com ara Weka, Minitab, Trello, Gantter, Justinmind o PrestaShop.
- Empra entorns i eines docents pròpies o vinculades a la UOC, com ALURA, VerilUOC i DSLab, orientades a donar suport a l'aprenentatge pràctic en diferents àmbits de la informàtica.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
Premis i reconeixements
La UOC, entre les millors universitats per estudiar Enginyeria Informàtica segons el rànquing CYD. Consulta més detalls aquí.
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Inici
17 febr. 2027
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Si tens un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) consulta els reconeixements de crèdits del Grau d'Enginyeria Informàtica.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.