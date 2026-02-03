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Propera inscripció: octubre 2026

Grau Online en Enginyeria Informàtica

Presentació

En una època en què la intel·ligència artificial (IA) ha canviat les regles del joc, ha arribat el moment de formar-te amb un programa que et doni accés a les professions tecnològiques amb més demanda. El grau d'Enginyeria Informàtica online de la UOC és la titulació oficial que et posiciona com un dels perfils professionals més buscats per les empreses.

Aquesta enginyeria de la UOC té una clara orientació professionalitzadora. Amb els nostres estudis, adquiriràs coneixements de programació, IA, sistemes distribuïts o ciberseguretat, entre altres. També aprendràs a administrar xarxes de computadors i a liderar estratègies de seguretat de sistemes informàtics.
El teu grau, per menys de 900 € al semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

Consulta l'apartat matrícula i preu

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu grau.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en les TIC”

Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Per què estudiar Enginyeria Informàtica online a la UOC?

Tria una universitat capdavantera en tecnologia.

El grau d'Enginyeria Informàtica de la UOC t'ofereix els coneixements més sol·licitats per les empreses, com ara aprenentatge automàtic, mineria de dades, enginyeria del programari de components i sistemes distribuïts, seguretat en xarxes i intel·ligència artificial. A més, renovem la metodologia per millorar l'adquisició dels fonaments en desenvolupament de programari.

La prestigiosa metodologia de la UOC és 100 % online i flexible. El model educatiu et permet estudiar al teu ritme, des d'on vulguis i sense horaris. 

 

Per què el grau d'Enginyeria Informàtica de la UOC és únic?

El grau t'especialitza perquè el teu perfil encaixi amb el mercat laboral. Podràs accedir a càrrecs rellevants, com ara arquitecte de programari, expert en intel·ligència artificial (IA) o administrador de seguretat informàtica.

La UOC aposta per incorporar professorat col·laborador en actiu que estigui vinculat al món professional, a fi d'allunyar-se d'un enfocament purament teòric.

Per què estudiar Enginyeria Informàtica online a la UOC?


Tria una universitat capdavantera en tecnologia.

El grau d'Enginyeria Informàtica de la UOC t'ofereix els coneixements més sol·licitats per les empreses, com ara aprenentatge automàtic, mineria de dades, enginyeria del programari de components i sistemes distribuïts, seguretat en xarxes i intel·ligència artificial. A més, renovem la metodologia per millorar l'adquisició dels fonaments en desenvolupament de programari.

La prestigiosa metodologia de la UOC és 100 % online i flexible. El model educatiu et permet estudiar al teu ritme, des d'on vulguis i sense horaris. 

 

Per què el grau d'Enginyeria Informàtica de la UOC és únic?

El grau t'especialitza perquè el teu perfil encaixi amb el mercat laboral. Podràs accedir a càrrecs rellevants, com ara arquitecte de programari, expert en intel·ligència artificial (IA) o administrador de seguretat informàtica.

La UOC aposta per incorporar professorat col·laborador en actiu que estigui vinculat al món professional, a fi d'allunyar-se d'un enfocament purament teòric. Amb el nostre grau online d'Enginyeria Informàtica, adquiriràs competències altament sol·licitades en la protecció de sistemes i en l'anàlisi de vulnerabilitats. 

Dissenyaràs arquitectures segures integrant la cultura DevOps amb pipelines de GitLab CI/CD per a la creació d'aplicacions complexes. A més, podràs especialitzar-te i aprofundir en cinc perfils reconeguts en l'àmbit internacional

  • Enginyeria de Computadors.
  • Enginyeria del Programari.
  • Computació.
  • Sistemes d'Informació.
  • Tecnologies de la Informació.

 

Formem els professionals que busquen les empreses

Et donem accés als coneixements necessaris perquè accedeixis a les professions tecnològiques amb més demanda: desenvolupador de programari (backend i full stack), especialista en intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic (machine learning), expert en ciberseguretat, analista i enginyer de dades (data scientist i big data scientist), i enginyer cloud i DevOps.

La UOC posa al teu abast el programari especialitzat amb la llicència inclosa. Impulsaràs el teu perfil tecnològic i adquiriràs els coneixements següents:

  • Treballa amb llenguatges de programació i consulta, com ara Python, Java, SQL, C, C++, R, llenguatges script i, en alguns contextos, llenguatge d'assemblador.
  • Utilitza entorns de desenvolupament com IntelliJ IDEA, RStudio o CodeLite, i entorns de desenvolupament mòbil com React Native, Flutter o Ionic.
  • Configura i administra sistemes, entorns virtualitzats, contenidors i plataformes d'infraestructura, amb eines com GNU/Linux, VirtualBox, Kali Linux, Docker o AWS.
  • Gestiona i consulta dades amb bases de dades relacionals, bases de dades de grafs, eines de consulta i plataformes de dades com ara PostgreSQL, Oracle Express, Neo4J, SQL Developer, Stardog o Apache Kafka.
  • Aplica pràctiques d'enginyeria del programari amb eines de modelatge, construcció, proves i qualitat com Papyrus, StarUML, Maven, JUnit, Mockito, Cucumber, Postman o SonarLint.
  • Analitza i configura xarxes amb eines com Packet Tracer, Wireshark o Iptables, i utilitza altres eines vinculades a l'anàlisi de dades, la gestió de projectes, el prototipatge i el desenvolupament d'aplicacions, com ara Weka, Minitab, Trello, Gantter, Justinmind o PrestaShop.
  • Empra entorns i eines docents pròpies o vinculades a la UOC, com ALURA, VerilUOC i DSLab, orientades a donar suport a l'aprenentatge pràctic en diferents àmbits de la informàtica.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

Premis i reconeixements

La UOC, entre les millors universitats per estudiar Enginyeria Informàtica segons el rànquing CYD. Consulta més detalls aquí.

  • Inici

    17 febr. 2027

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Enginyeria Informàtica

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
72
ECTS
Optativa
96
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

 

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Formació bàsica (60 ECTS)
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Formació obligatòria (96 ECTS)
Crèdits
Formació optativa (72 ECTS)
Crèdit
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
6
6
6
6
12
Treball de final de grau12

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Primera matrícula

Si et matricules per primera vegada del grau d'Enginyeria Informàtica, et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels paquets d'assignatures següents:
 

Assignatures Paquet 1
Crèdits
6
6
6
Assignatures Paquet 2
 
6
6
6
Assignatures Paquet 3
 
6
6
6

Aquests paquets d'assignatures t'ofereixen un conjunt d'avantatges:

- No tenen cap lliurament d'una activitat avaluable el mateix dia. 
- Hi ha certa flexibilitat a l'hora de superar algunes activitats. 
 
D'altra banda, si el teu nivell inicial de matemàtiques és baix, et recomanem cursar l'assignatura Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria.
 
Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de manera personalitzada.

 

Semestres

A continuació et presentem una proposta de semestralització per cursar el Grau en 4 ó 8 semestres. És una proposta flexible, és a dir, et permet intercanviar assignatures, sempre que respectis les recomanacions entre elles. 

AssignaturesCrèdits
  

Semestre 1 
30
6
6
6
6
6

Semestre 2 
30
6
6
6
6
6

Semestre 3 
30
6
6
6
6
6

Semestre 4 
30
6
6
6
6
6

Semestre 5
30
6
6
6
6
6

Semestre 6 
30
6
Assignatures optatives d'itinerari
18
Assignatura optativa 
6

Semestre 7 
30
Assignatures optatives d'itinerari
18
Assignatures optatives 
12

12
Assignatures optatives
18
Semestre 8
30

Aquesta proposta en semestres és una recomanació per a aquells estudiants que poden dedicar-se a la titulació a temps complet. En el moment de la matrícula i amb l'assistència directa de la tutora o tutor, cada estudiant podrà personalitzar-la amb la finalitat d'adaptar-la als seus interessos i al temps que tingui disponible per a l'estudi.

 

Itineraris

A l'hora d'assolir els objectius proposats per a formar un perfil polivalent, el grau d'enginyeria Informàtica de la UOC adopta una orientació interdisciplinària i un enfocament generalista que permet, als seus graduats, dedicar-se a la professió d'enginyer/a informàtic/a en qualsevol dels seus àmbits d'actuació.

Alhora, i d'acord amb l'estructura dels nous graus adaptats a l'EEES, l'estudiant ha d'escollir un itinerari en els últims cursos, en què especialment es posarà l'accent en la dimensió pràctica de determinades tasques i àmbits professionals.

L'estudiant pot escollir entre els itineraris següents:

  • Enginyeria de Computadors: se centra en la teoria, els principis i les pràctiques relacionades amb xarxes, seguretat, sistemes operatius, sistemes distribuïts i arquitectures de computadors.

  • Enginyeria del Programari: gira entorn dels processos de desenvolupament de programari i tracta dels aspectes d'enginyeria que es refereixen a eficiència, fiabilitat, manteniment, etc.

  • Computació: aprofundeix en les bases teòriques de la informàtica, i també en els problemes que han de resoldre sistemes intel·ligents.

  • Sistemes d'Informació: aprofundeix en la funció informàtica de les organitzacions, i la direcció estratègica i gestió operativa de les TIC.

  • Tecnologies de la Informació: tracta dels aspectes tecnològics d'empreses i organitzacions.

 

Suplement al títol: itineraris

Enginyeria de Computadors

Enginyeria del Programari

Computació

 

Tecnologies de la Informació

Sistemes d'Informació

La realització de l'itinerari (de 48 ECTS) es recull en el suplement europeu del títol superat.

L'avaluació contínua és el motor del teu progrés online

  • Aprens progressivament amb reptes pràctics.
  • Reps el retorn (feedback) constant del professorat.
  • Treballes casos aplicables al món professional.
Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua és el principal sistema d'avaluació de la UOC i es basa en la realització d'activitats pràctiques al llarg de l'assignatura per assolir un aprenentatge progressiu durant el grau d'Enginyeria Informàtica.

Característiques de l'avaluació:

  • Es progressa a partir de situacions reals.
  • Es fan servir formats altament diversos i pràctics.
  • El professorat ofereix acompanyament i retorn (feedback).
  • Algunes assignatures incorporen proves finals online.

L'avaluació contínua de la UOC et permet aplicar directament els teus coneixements teòrics a projectes i activitats basats en casos reals o simulats. Amb aquest enfocament orientat a la resolució de problemes, desenvoluparàs competències professionals clau per a l'ocupabilitat, com ara el pensament crític i la capacitat d'anàlisi. Amb el grau d'Enginyeria Informàtica, aprendràs mentre avances i consolidaràs els coneixements de manera flexible.

A més, en algunes assignatures del grau, l'avaluació es completa amb una prova final online —síncrona o asíncrona— per validar les habilitats adquirides durant el semestre. Tot el sistema d'avaluació garanteix un rigor acadèmic estricte i la màxima integritat, gràcies a mecanismes de verificació d'identitat i a un disseny inclusiu adaptat als diferents perfils d'estudiant.

Càrrega lectiva

El pla d'estudis d'Enginyeria informàtica es compon de 240 crèdits ECTS, que es distribueixen d'acord amb les directrius del Ministeri d'Educació.

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura


Optativa

Durada

 
12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars.

Modalitat/s

 
Presencial, semipresencial o virtual

Requisits
 
  • No la poden cursar els estudiants que la tinguin incorporada o la puguin incorporar a l'expedient per una avaluació d'estudis previs (AEP) o per reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP).
 
  • Haver cursat i superat 120 crèdits ECTS de la titulació.
 
Acompanyament


Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Grau d'Enginyeria Informàtica el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final de grau (TFG) consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que és necessari cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 

En el Grau d'Enginyeria Informàtica s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en diverses àrees. L'elecció de l'àrea de TFG defineix l'àmbit temàtic del treball a realitzar i el conjunt de competències sobre les que es farà més èmfasi. L'estudianatt haurà de triar aquest àmbit en el procés de matriculació del seu TFG. Per a completar la matrícula del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud d'àrea, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa.

Treball final de grau


Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Grau d'Enginyeria Informàtica el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final de grau (TFG) consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que és necessari cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 

En el Grau d'Enginyeria Informàtica s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en diverses àrees. L'elecció de l'àrea de TFG defineix l'àmbit temàtic del treball a realitzar i el conjunt de competències sobre les que es farà més èmfasi. L'estudianatt haurà de triar aquest àmbit en el procés de matriculació del seu TFG. Per a completar la matrícula del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud d'àrea, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa.
 

Cada àrea temàtica està associada a un o més itineraris del Grau. Donat que per completar un itinerari, és necessari superar un TFG d'una àrea associada, la tria de l'itinerari del Grau determina les possibles àrees de TFG a escollir per l'estudiantat. Per aquest motiu es recomana tenir present l'itinerari a l'hora d'escollir una àrea de TFG. El tutor o tutora acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tuto o tutorar del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiantat el pugui portar a terme amb èxit. El tutoro tutora del treball final és l'encarregat d'orientar i fa el seguiment del projecte i assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 
 

El TFG conclou amb una defensa, en la qual l'estudiantat ha de fer una exposició del treball mitjançant un vídeo on presenti el desenvolupament del projecte així com els resultats obtinguts. Tot seguit, haurà de respondre les preguntes que li realitzi la comissió d'avaluació, formada per un mínim de dos membres del professorat, que s'encarregaran d'avaluar-lo.

A la qualificació del treball es tindran en compte tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. 

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Recursos

Durant el desenvolupament del curs, l'estudiantat té accés a programari i serveis escollits pel professorat de la universitat: una selecció de programari lliure, llicències del programari propietari més utilitzat actualment, revistes digitals de tot tipus, informes de Gartner, etc

Durada

El grau d'enginyeria Informàtica té una durada mínima estimada de quatre anys acadèmics, distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, podeu decidir cada quadrimestre les assignatures que voleu cursar. Per a això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició del l'estudiantata una tutora o tutor que oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Formació amb una metodologia 100 % online i flexible

  • Flexibilitat sense horaris ni classes.
  • Formació en línia adaptada al teu ritme.
  • Aprenentatge basat en la resolució de casos reals.
Com és la metodologia de la UOC?

La metodologia de la UOC és 100 % online, sense horaris fixos, i basada en un model d'aprenentatge asíncron amb acompanyament docent continu.

Característiques principals de la metodologia de la UOC:

  • Formació 100 % en línia.
  • Sense classes presencials ni horaris.
  • Aprenentatge asíncron (al teu ritme).
  • Acompanyament personalitzat.
  • Activitats pràctiques i aplicades.

Aquesta metodologia de prestigi de la UOC et permet estudiar al teu ritme i sense horaris, s'adapta completament al teu dia a dia. A més a més, pots accedir als continguts i a les activitats des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

Estudiaràs a distància i podràs cursar aquest programa mentre estudies des de casa o a l'estranger, la qual cosa facilita compaginar els estudis amb la vida personal i professional sense classes presencials ni tampoc classes en vídeo.

El valor de la metodologia de la UOC radica en la solidesa d'un model educatiu basat en un aprenentatge actiu i en la col·laboració amb altres estudiants. Estudiant a la UOC potenciaràs el desenvolupament de competències com la gestió del temps, la planificació i les competències digitals gràcies a uns recursos digitals i activitats pràctiques. 

A diferència del model tradicional basat en classes magistrals, l'aprenentatge a la UOC es basa en recursos digitals, activitats pràctiques i l'acompanyament constant del professorat i de l'equip de tutoria.

El Campus Virtual: l'espai on organitzaràs el teu aprenentatge

  • Accedeix a les teves aules virtuals de Canvas.
  • Contacta amb professorat expert.
  • Gestiona els teus tràmits administratius.
Què és el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual és la plataforma digital on es porta a terme tota l'activitat acadèmica del grau. 

Què pots fer al Campus Virtual?

  • Accedir a les aules virtuals.
  • Consultar materials i recursos actualitzats.
  • Fer activitats d'avaluació contínua.
  • Participar en fòrums de debat.
  • Contactar amb professorat i equip de tutoria.
  • Gestionar la matrícula i fer tràmits acadèmics.

El Campus Virtual és l'espai on comparteixes l'aprenentatge amb el professorat i la resta d'estudiants. És un entorn únic des d'on et pots organitzar els estudis, lliurar activitats, conversar amb companys i companyes, i resoldre dubtes amb comoditat.

Dintre del campus podràs planificar les assignatures amb total flexibilitat. El sistema integra calendaris detallats que faciliten l'organització de l'estudi d’aquest programa segons el teu ritme. Dins d'aquest espai obert les 24 hores, enviaràs els exercicis i consultaràs els recursos educatius.

El Campus Virtual també afavoreix la relació amb els estudiants, acosta el contacte amb el professorat expert i centralitza diverses gestions universitàries importants, com ara la matrícula, la consulta de beques, les formes de pagament o el reconeixement de crèdits.

L'avaluació contínua que t'apropa a la realitat professional

  • Aprenentatge pràctic mitjançant projectes i casos.
  • Orientació directa al món laboral real.
  • Retorn constant per part del professorat.
Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua actua com el sistema principal d'avaluació de la UOC i consisteix a dur a terme activitats pràctiques programades al llarg de cada assignatura. Aquest model pedagògic es basa en activitats pràctiques al llarg de l'assignatura, fet que et permet aprendre de manera progressiva durant el semestre. També et permet aprendre progressivament resolent situacions reals per afrontar el món professional.

Característiques de l'avaluació:

  • Avaluació contínua mitjançant activitats pràctiques.
  • Resolució de problemes del món professional.
  • Aplicació directa de coneixements teòrics.
  • Desenvolupament de competències professionals clau.
  • Aplicació pràctica de coneixements teòrics.

El programa no avalua mitjançant la simple memorització de la part teòrica, sinó a través de l'avaluació contínua orientada al learning by doing. Les activitats d'aprenentatge de la UOC estan dissenyades per afrontar situacions del món professional. Mitjançant casos reals o simulats, aplicaràs directament els coneixements teòrics i adquiriràs habilitats com el pensament crític, la capacitat d'anàlisi i la resolució de problemes complexos.

En algunes assignatures d'aquest grau, l'avaluació es completa amb una prova final en línia, síncrona o asíncrona, que permet validar els coneixements i les competències adquirits. El sistema d'avaluació de la UOC garanteix rigor acadèmic i integritat, amb mecanismes de verificació i un disseny inclusiu adaptat a diversos perfils. 

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en TIC
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de les TIC: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en les TIC i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Enginyeria Informàtica

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Reconeixement per retitulació al Grau

Si tens el títol de Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió o Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes o Diplomatura d'Informàtica, especialitats en Sistemes informàtics o Sistemes físics i vols actualitzar els teus coneixements per a obtenir el títol de Grau d'Enginyeria informàtica, a la UOC t'oferim la possibilitat de fer-ho per mitjà d'un procés específic d'adaptació al grau o retitulació.

Consulta aquí les característiques d'aquest procés

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Segons el teu CFGS d'origen, pots convalidar fins a 60 crèdits del Grau d'Enginyeria Informàtica.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

Cicle Formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE)48 crèdits
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)60 crèdits
CFGS Administració i finances (LOE)24 crèdits
CFGS Administració i finances (LOGSE)18 crèdits
CFGS Administració i gestió administració i finances (LOGSE i LOE)6 crèdits
CFGS Agència de viatges (LOGSE)6 crèdits
CFGS Allotjament (LOGSE)6 crèdits
CFGS Animació (LOE)12 crèdits
CFGS Animació 3D, jocs i entorns interactius (LOGSE-LOE)36 crèdits
CFGS Animació 3D,jocs i ent. interactius, mons virtuals, realitat aug. (LOE)18 crèdits
CFGS Animació (LOE)30 crèdits
CFGS Animació sociocultural i turística (LOE)12 crèdits
CFGS Animació turística (LOGSE)6 crèdits
CFGS Assistència a la direcció (LOE)18 crèdits
CFGS Automoció (LOGSE i LOE)18 crèdits
CFGS Automatització i robòtica industrial (LOE)30 crèdits
CFGS Comerç internacional (LOGSE)12 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)54 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE)60 crèdits
CFGS Desenv. aplicacions multiplataforma (logística) (LOE)60 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE)60 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)60 crèdits
CFGS Desenvolupament productes electrònics (LOE i LOGSE)30 crèdits
CFGS Desenvolupa- de projectes mecànics (LOGSE)6 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i fluids (LOGSE)6 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (LOGSE)12 crèdits
CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE)12 crèdits
CFGS Direccio de cuina (LOE)6 crèdits
CFGS Disseny i producció editorial (LOGSE)6 crèdits
CFGS Disseny en fabricació mecànica (LOE)12 crèdits
CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)12 crèdits
CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica (LOE)12 crèdits
CFGS Documentació i administració sanitària (LOE)6 crèdits
CFGS Electromedicina Clínica (LOE)6 crèdits
CFGS Fotografia (LOE)12 crèdits
CFGS Fotografia artística (LOGSE)12 crèdits
CFGS Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)6 crèdits
CFGS Gestió d'allotjaments turístics (LOE)12 crèdits
CFGS Gestió del transport (LOGSE)6 crèdits
CFGS Gràfica audiovisual (LOE)12 crèdits
CFGS Gràfica impresa (LOE)12 crèdits
CFGS Gràfica interactiva (LOE)12 crèdits
CFGS Gràfica publicitària (LOE i LOGSE)12 crèdits
CFGS Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE)6 crèdits
CFGS Il·lustració (LOE i LOGSE)12 crèdits
CFGS Il·lustració (LOGSE)6 crèdits
CFGS Imatge (LOGSE)6 crèdits
CFGS Imatge per al diagnòstic (LOGSE-LOE)6 crèdits
CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear(LOE)6 crèdits
CFGS Indústries de procés químic (LOGSE)18 crèdits
CFGS Informació i comercialització turística (LOGSE)6 crèdits
CFGS Instal·lacions electrotècniques (LOGSE)12 crèdits
CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE)6 crèdits
CFGS Manteniment aeromecànic (LOGSE)12 crèdits
CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE)6 crèdits
CFGS Manteniment electrònic (LOE)30 crèdits
CFGS Manteniment equips industrials (LOGSE)6 crèdits
CFGS Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (LOGSE)6 crèdits
CFGS Manteniment d'aviònica (LOGSE)6 crèdits
CFGS Màrqueting i publicitat (LOE)24 crèdits
CFGS Màrqueting i publicitat (LOE)12 crèdits
CFGS Mecatrònica industrial (LOE)12 crèdits
CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles (LOE)6 crèdits
CFGS Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (LOGSE)6 crèdits
CFGS Producció per mecanitzat (LOGSE)6 crèdits
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE)12 crèdits
CFGS Química ambiental (LOGSE)6 crèdits
CFGS Química i salut ambiental (LOE)6 crèdits
CFGS Química industrial (LOE)18 crèdits
CFGS Radioteràpia i Dosimetria (LOE)6 crèdits
CFGS Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)6 crèdits
CFGS Realització d'audiovisuals (LOGSE)6 crèdits
CFGS Realització de projectes audiovisuals i espectacles (LOE)6 crèdits
CFGS Realització d'audiovisuals i espectacles perf. multimedia interact. (LOGSE)6 crèdits
CFGS Restauració (LOGSE)6 crèdits
CFGS Secretariat (LOGSE)6 crèdits
CFGS Serveis al consumidor (LOGSE)6 crèdits
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE)18 crèdits
CFGS Sistemes de regulació i controls automàtics (LOGSE)36 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOE)48 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE)60 crèdits
CFGS So (LOGSE)6 crèdits
CFGS So per a audiovisuals i espectacles (LOE)6 crèdits
CFGS Transport i logística (LOE)6 crèdits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Enginyeria Informàtica

Professorat

Direcció de programa

  • Maria Jesús Marco Galindo

    Llicenciada en Informàtica, Màster en Direcció i Organització d'empreses (UPC) i doctora en Educació i TIC (UOC). La seva activitat docent es centra en l'àmbit de la programació, les competències transversals i la gestió de projectes. La seva recerca gira al voltant de la didàctica de la programació i la enginyeria curricular. El 2021 va rebre la distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat docent universitària del Govern de la Generalitat de Catalunya, que premia l'excel·lència en docència universitària i el 2023 el Premi AENUI a la Qualitat i Innovació docent de l'Associació Espanyola d'Ensenyants Universitaris de la Informàtica.

Assessorament de l'equip de tutoria

L'equip de tutoria t'orienta des del primer dia i et dona suport per planificar el teu itinerari acadèmic i la matrícula, adaptant-se sempre als teus objectius personals i professionals.

 

Seguiment constant del professorat

Professorat expert t'ofereix un suport acadèmic continuat i personalitzat que et guia al llarg de tot el procés formatiu. Obtindràs un seguiment personalitzat i un retorn constant per garantir el teu aprenentatge progressiu.

 

Serveis de carrera

Un cop t'hagis titulat, et connectem amb el mercat laboral. El nostre Career Center t'ofereix serveis de carrera per orientar-te en la teva carrera professional i un espai en què trobar oportunitats laborals.

 

Grau en Enginyeria Informàtica

Sortides professionals

Sortides professionals

Com a graduat o graduada en Enginyeria Informàtica a la UOC estaràs altament capacitat/da per exercir en un ampli ventall de sectors professionals de l'enginyeria informàtica, entre les quals destaquem:
 
Itinerari d'Enginyeria de computadors:

  • Arquitectura i disseny de programari de sistemes
  • Desenvolupament d'aplicacions d'altes prestacions
  • Disseny de hardware d'altes prestacions
  • Implantació de sistemes encastats (Internet de les coses, IoT)
  • Recerca en l'àmbit de l'enginyeria de computadors


Itinerari d'Enginyeria del programari:

  • Anàlisi de programari
  • Arquitectura de programari
  • Desenvolupament de programari
  • Direcció de projectes TIC
  • Disseny i administració de bases de dades


Itinerari de Computació:

  • Desenvolupament d'eines d'Intel·ligència Artificial
  • Desenvolupament de sistemes d'alt rendiment computacional
  • Desenvolupament de sistemes de gran complexitat
  • Optimització de processos industrials
  • Recerca en l'àmbit de la computació


Itinerari de Sistemes d'informació:

Sortides professionals


Com a graduat o graduada en Enginyeria Informàtica a la UOC estaràs altament capacitat/da per exercir en un ampli ventall de sectors professionals de l'enginyeria informàtica, entre les quals destaquem:
 
Itinerari d'Enginyeria de computadors:

  • Arquitectura i disseny de programari de sistemes
  • Desenvolupament d'aplicacions d'altes prestacions
  • Disseny de hardware d'altes prestacions
  • Implantació de sistemes encastats (Internet de les coses, IoT)
  • Recerca en l'àmbit de l'enginyeria de computadors


Itinerari d'Enginyeria del programari:

  • Anàlisi de programari
  • Arquitectura de programari
  • Desenvolupament de programari
  • Direcció de projectes TIC
  • Disseny i administració de bases de dades


Itinerari de Computació:

  • Desenvolupament d'eines d'Intel·ligència Artificial
  • Desenvolupament de sistemes d'alt rendiment computacional
  • Desenvolupament de sistemes de gran complexitat
  • Optimització de processos industrials
  • Recerca en l'àmbit de la computació


Itinerari de Sistemes d'informació:

  • Auditoria
  • Business Intelligence
  • Consultoria de sistemes d'informació
  • Direcció de sistemes d'informació
  • Integració de sistemes d'informació


Itinerari de Tecnologies de la informació:

  • Administració de bases de dades
  • Administració de xarxes de computadors
  • Direcció de comerç electrònic
  • Responsable de sistemes
  • Responsable de seguretat informàtica
+ 95%
dels graduats i les graduades en Enginyeria Informàtica treballen, segons l'AQU.

Objectius

  • Proporcionar a l'estudiantat coneixements avançats dels fonaments matemàtics, estadístics i físics dels sistemes informàtics.
  • Adquirir coneixements de la legislació en l'àmbit dels projectes informàtics.
  • Proporcionar coneixement i domini de les eines i tecnologies més avançades, com també dels llenguatges de programació més habituals (c, Java, HTML, CSS, Javascript, Python).
  • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  • Adquirir la capacitat per a dissenyar i desenvolupar aplicacions informàtiques.
  • Desenvolupar la capacitat per a administrar sistemes operatius i comunicacions d'equips en xarxa.
  • Adquirir la capacitat d'anàlisi de solucions tecnològiques i d'elaboració de propostes a projectes.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat de redacció de documents tècnics amb el registre adequat.

Objectius


  • Proporcionar a l'estudiantat coneixements avançats dels fonaments matemàtics, estadístics i físics dels sistemes informàtics.
  • Adquirir coneixements de la legislació en l'àmbit dels projectes informàtics.
  • Proporcionar coneixement i domini de les eines i tecnologies més avançades, com també dels llenguatges de programació més habituals (c, Java, HTML, CSS, Javascript, Python).
  • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  • Adquirir la capacitat per a dissenyar i desenvolupar aplicacions informàtiques.
  • Desenvolupar la capacitat per a administrar sistemes operatius i comunicacions d'equips en xarxa.
  • Adquirir la capacitat d'anàlisi de solucions tecnològiques i d'elaboració de propostes a projectes.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat de redacció de documents tècnics amb el registre adequat.
  • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.
  • Desenvolupar la capacitat per a analitzar problemes en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives i, posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada.
  • Desenvolupar la capacitat per a transmetre conclusions de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
  • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.
  • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la seva formació de manera autònoma.
  • Desenvolupar la capacitat per adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.
  • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

 

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Els estudis d'Enginyeria Informàtica estan dirigits a:

  • Professionals que vulguin adquirir les competències i els coneixements necessaris per a desenvolupar programari i aplicacions, gestionar bases de dades o dirigir projectes informàtics.
  • Professionals que vulguin entendre la definició i el disseny de l'arquitectura que configura la infraestructura de qualsevol sistema informàtic.
  • Professionals amb responsabilitat en el mercat professional de l'enginyeria informàtica.
  • Les persones interessades en tot el que fa referència a la programació avançada en orientació a objectes, gestió de xarxes, gestió de projectes, sistemes informàtics, etc.

 

Competències

Competències transversals

  • Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als entorns futurs actualitzant les competències professionals.
  • Capacitat per a analitzar un problema i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a resoldre'l eficaçment.
  • Capacitat per a adaptar-se a entorns futurs actualitzant les competències professionals.
  • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 

Competències específiques

  • Capacitat per a planificar i gestionar projectes a l'entorn de les TIC.
  • Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que exerceixen les TIC.
  • Capacitat per a avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

Competències


Competències transversals

  • Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als entorns futurs actualitzant les competències professionals.
  • Capacitat per a analitzar un problema i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a resoldre'l eficaçment.
  • Capacitat per a adaptar-se a entorns futurs actualitzant les competències professionals.
  • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 

Competències específiques

  • Capacitat per a planificar i gestionar projectes a l'entorn de les TIC.
  • Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que exerceixen les TIC.
  • Capacitat per a avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
  • Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals a l'entorn de les TIC.
  • Capacitat per a utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per a comprendre els sistemes TIC.
  • Capacitat per a analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre'l.
  • Capacitat per a identificar els elements de l'estructura i els principis de funcionament d'un ordinador.
  • Capacitat per a analitzar l'arquitectura i l'organització dels sistemes i aplicacions informàtics en xarxa.
  • Capacitat per a conèixer les tecnologies de comunicacions actuals i emergents i saber-les aplicar, convenientment, per dissenyar i desenvolupar solucions basades en sistemes i tecnologies de la informació.
  • Capacitat per a administrar i gestionar els sistemes operatius i les comunicacions d'una xarxa d'ordinadors.
  • Capacitat per a dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
  • Capacitat per a aplicar les tècniques específiques d'enginyeria del programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte.
  • Capacitat per a aplicar les tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades.
  • Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per resoldre un problema concret.

 

Competències pròpies de la UOC

  • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Capacitat de comunicació en llengua estrangera (anglès).

 

El grau en Enginyeria Informàtica et forma en les competències següents:

  • Ciberseguretat.
  • Protecció de sistemes.
  • Anàlisi de vulnerabilitats.
  • Disseny d'arquitectures segures.
  • Metodologies DevOps.
  • Integració i desplegaments.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Enginyeria Informàtica

Requisits d'accés

Comprova el teu nivell de programació

Si tens la possibilitat de demanar el reconeixement de Fonaments de programació, abans de fer-ho, assegura't que has consolidat les competències de l'assignatura. En cas que no les hagis consolidat o que necessitis refrescar-les, hauries de renunciar al reconeixement de Fonaments de programació i, sobretot, no matricular-te de Pràctiques de programació fins que no hagis assolit un nivell bàsic de programació.

Per tal que puguis autoavaluar el teu nivell de programació, al campus trobaràs dues pràctiques resoltes descarregables de l'assignatura Fonaments de programació. Per a més informació, demana l'accés i contacta amb el teu tutor o tutora.

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 
Grau en Enginyeria Informàtica

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Preguntes freqüents

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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