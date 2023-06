La UOC: la teva universitat sense notes de tall

Tenir formació universitària és un dels requisits més demanats per accedir al mercat laboral. Potser encara dubtes sobre quina carrera has d'estudiar. Si no saps què has d'estudiar, descobreix les carreres amb sortides professionals més interessants que oferim 100 % online i sense nota de tall:

Administració i Direcció d'Empreses : el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) pot ser una bona opció per començar la formació universitària online i sense nota de tall.

: el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) pot ser una bona opció per començar la formació universitària online i sense nota de tall. Enginyeria Informàtica : estudiar el grau d'Enginyeria Informàtica, o bé qualsevol carrera relacionada amb el món de la informàtica , t'obrirà moltes portes al mercat laboral. Any rere any, creix el nombre de professionals en informàtica que necessita el món empresarial.

: estudiar el grau d'Enginyeria Informàtica, , t'obrirà moltes portes al mercat laboral. Any rere any, creix el nombre de professionals en informàtica que necessita el món empresarial. Màrqueting i Investigació de Mercats : altres carreres sense nota de tall que t'oferim són les relacionades amb el comerç i el màrqueting, que se situen entre les més sol·licitades en el món professional.

: altres carreres sense nota de tall que t'oferim són les relacionades amb el comerç i el màrqueting, que se situen entre les més sol·licitades en el món professional. Economia, Relacions Laborals i Ocupació o Dret també són alguns dels graus universitaris més sol·licitats en el món laboral.