La UOC: tu universidad sin notas de corte

Qué grados estudiar en la UOC sin nota de corte
Si no sabes qué grado elegir, aquí tienes algunas ideas. En nuestra universidad puedes estudiar carreras humanísticas, de ciencias de la salud, de ciencias sociales o tecnológicas. Algunas de nuestras carreras más populares son las siguientes: Ingeniería Informática, Derecho, Criminología, Economía, etc.
La UOC te ofrece 26 grados universitarios: titulaciones oficiales, 100 % online y de diferentes áreas de conocimiento. Nuestros estudios se dividen en:
Tener formación universitaria es uno de los requisitos más solicitados para acceder al mercado laboral. Quizás todavía dudas sobre qué carrera estudiar. Si no sabes qué estudiar, descubre las carreras con salidas profesionales más interesantes que ofrecemos 100 % online y sin nota de corte:
- Administración y Dirección de Empresas: el grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) puede ser una buena opción para empezar tu formación universitaria online y sin nota de corte.
- Ingeniería informática: estudiar el grado de Ingeniería Informática, así como cualquier carrera relacionada con el mundo de la informática, te abrirá muchas puertas en el mercado laboral. Año tras año, crece el número de profesionales en informática que necesita el mundo empresarial.
- Marketing e Investigación de Mercados: otras carreras sin nota de corte que te ofrecemos son las relacionadas con el comercio y el marketing, que se encuentran entre las más solicitadas en el mundo profesional.
- Economía, Relaciones Laborales y Ocupación o Derecho también están entre los grados universitarios más demandados en el mundo laboral.
También hay otras formas de entrar en la universidad sin nota de corte en 2022, como por ejemplo disponer de ciertos títulos de FP, haber superado las pruebas de acceso para mayores de 25 o 45 años o acceder desde otro título universitario.
En la UOC somos pioneros en la formación online. Nuestros 30 años de experiencia te garantizan una experiencia formativa única. Con nuestro modelo 100 % online, siempre serás el centro de la formación.
- Aprenderás con la metodología learning by doing (aprender haciendo).
- Siempre tendrás el acompañamiento personalizado del equipo de tutoría y el profesorado.
- No tendrás un mínimo obligatorio de asignaturas.
- Como es totalmente flexible, podrás estudiar cuando y donde quieras.
- Como no hay clases, los horarios los pondrás tú.
- Disfrutarás aprendiendo con diferentes formatos y haciendo red con la comunidad de estudiantes.
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