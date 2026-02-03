Profesiones de futuro
Las profesiones tecnológicas son las más demandadas del mercado laboral en el ámbito global.
En la UOC somos pioneros en formación universitaria online del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestros Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación te ofrecen programas líderes y las herramientas más actuales para abrirte profesionalmente en un sector clave.
Online y sin horarios
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Escuela de Programación
Aprende nuevos lenguajes de programación desde cero y aplica los conocimientos a tu entorno profesional. Complementa tu perfil laboral con una de las habilidades más solicitadas del mercado.
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Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
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