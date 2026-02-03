Estudios por áreas de conocimiento
En la UOC te presentamos una oferta formativa 100 % online y organizada en catorce áreas temáticas. Tienes un amplio abanico de programas para elegir: grados, másters universitarios y de formación permanente, especializaciones y diplomas de experto, doctorados y cursos de formación continua que se adaptan a tu momento vital y profesional.
Elige tu programa y aprende de forma activa, sin horarios ni espacios. Puedes escoger entre una variedad temática relacionada con las siguientes áreas de conocimiento: Artes y Humanidades; Ciudad y Urbanismo; Ciencias de la Salud; Competencias Digitales; Comunicación e Información; Cooperación; Derecho y Ciencia Política; Diseño, Creación y Multimedia; E-learning (Educación y TIC); Economía y Empresa; Executive Education; Informática, Multimedia y Telecomunicación; Psicología y Ciencias de la Educación, y Turismo.
Online y sin horarios
Pioneros en e-learning
Sin notas de corte
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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