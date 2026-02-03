En la UOC te presentamos una oferta formativa 100 % online y organizada en catorce áreas temáticas. Tienes un amplio abanico de programas para elegir: grados, másters universitarios y de formación permanente, especializaciones y diplomas de experto, doctorados y cursos de formación continua que se adaptan a tu momento vital y profesional.

Elige tu programa y aprende de forma activa, sin horarios ni espacios. Puedes escoger entre una variedad temática relacionada con las siguientes áreas de conocimiento: Artes y Humanidades; Ciudad y Urbanismo; Ciencias de la Salud; Competencias Digitales; Comunicación e Información; Cooperación; Derecho y Ciencia Política; Diseño, Creación y Multimedia; E-learning (Educación y TIC); Economía y Empresa; Executive Education; Informática, Multimedia y Telecomunicación; Psicología y Ciencias de la Educación, y Turismo.