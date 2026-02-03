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Campus

Estudis per àrees de coneixement

A la UOC et presentem una oferta formativa 100 % online i organitzada en catorze àrees temàtiques. Tens un ampli ventall de programes per triar: graus, màsters universitaris i de formació permanent, formació de postgrau, doctorats i cursos de formació contínua que s'adapten al teu moment vital i professional.

Tria el teu programa i aprèn de manera activa, sense horaris ni espais. Pots escollir entre una varietat temàtica relacionada amb les àrees de coneixement següents: Arts i Humanitats; Ciutat i Urbanisme; Ciències de la Salut; Competències Digitals; Comunicació i Informació; Cooperació; Dret i Ciència Política; Disseny, Creació i Multimèdia; E-learning (Educació i TIC); Economia i Empresa; Executive Education; Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; Psicologia i Ciències de l'Educació, i Turisme.

Online i sense horaris

Pioners en e-learning

Sense notes de tall

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Imatge i·lustrativa de l'àrea d'Arts i Humanitats de la UOC
Arts i Humanitats
Oferta Formativa Ciudad y Urbanismo
Ciutat i Urbanisme
Imatge i·lustrativa de l'àrea de Ciències de la Salut de la UOC
Ciències de la Salut
Imatge i·lustrativa de l'àrea de Capacitació Digital de la UOC
Capacitació Digital
Imatge i·lustrativa de l'àrea de Comunicació i Informació de la UOC
Comunicació i Informació
Imatge i·lustrativa de l'àrea de Cooperació de la UOC
Cooperació
Imatge i·lustrativa de l'àrea de Disseny, Creació i Multimèdia de la UOC
Disseny, Creació i Multimèdia
Imatge i·lustrativa de l'àrea de Dret i Ciència Política de la UOC
Dret i Ciència Política
Imatge i·lustrativa de l'àrea d'e-learning de la UOC
E-learning
Imatge i·lustrativa de l'àrea d'Economia i Empresa de la UOC
Economia i Empresa
Imatge i·lustrativa de l'àrea d'Executive Education de la UOC
Executive Education
Imatge i·lustrativa de l'àrea d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC
Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Imatge i·lustrativa de l'àrea de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC
Psicologia i Ciències de l'Educació
Imatge i·lustrativa de l'àrea de Turisme de la UOC
Turisme
Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

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Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

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