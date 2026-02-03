Estudis per àrees de coneixement
A la UOC et presentem una oferta formativa 100 % online i organitzada en catorze àrees temàtiques. Tens un ampli ventall de programes per triar: graus, màsters universitaris i de formació permanent, formació de postgrau, doctorats i cursos de formació contínua que s'adapten al teu moment vital i professional.
Tria el teu programa i aprèn de manera activa, sense horaris ni espais. Pots escollir entre una varietat temàtica relacionada amb les àrees de coneixement següents: Arts i Humanitats; Ciutat i Urbanisme; Ciències de la Salut; Competències Digitals; Comunicació i Informació; Cooperació; Dret i Ciència Política; Disseny, Creació i Multimèdia; E-learning (Educació i TIC); Economia i Empresa; Executive Education; Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; Psicologia i Ciències de l'Educació, i Turisme.
Online i sense horaris
Pioners en e-learning
Sense notes de tall
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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