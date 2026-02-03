Per una ciutat més humana
Els reptes de les ciutats són els grans reptes del futur. Per construir poblacions més intel·ligents, col·laboratives i sostenibles es necessiten professionals de diverses disciplines.
Ara et pots convertir en agent del canvi amb els nostres programes online de Ciutat i Urbanisme. Tu tries des de quina perspectiva: la gestió, l'urbanisme, l'arquitectura, el dret, la geografia, l'economia o la sociologia.
Online i sense horaris
Pioners en e-learning
Sense notes de tall
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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