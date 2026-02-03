Los retos de las ciudades son los grandes retos del futuro. Para construir poblaciones más inteligentes, colaborativas y sostenibles se necesitan profesionales de varias disciplinas.

Ahora puedes convertirte en agente del cambio con nuestros programas online de Ciudad y Urbanismo. Tú eliges desde qué perspectiva: la gestión, el urbanismo, la arquitectura, el derecho, la geografía, la economía o la sociología.