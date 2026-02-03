Què és l'Executive Education online?
T'oferim la formació per al lideratge de les organitzacions. A la nostra àrea d'Executive Education hem dissenyat formació especialitzada perquè professionals i emprenedors com tu aconseguiu habilitats directives.
A més, el màster d'Executive MBA en Negocis Internacionals de la UOC és considerat el millor MBA online de parla hispana del món, segons els rànquings de formació superior.
Online i sense horaris
Estudis 100% online
Enfocament professionalitzador
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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