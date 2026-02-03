En la UOC te ofrecemos programas Executive, una formación específica para perfiles ejecutivos y directivos.

Continúa desarrollando tu carrera potenciando tu capacidad de liderazgo, adquiriendo una visión estratégica y las habilidades para innovar y emprender.

La propuesta de los programas de la UOC se organiza en torno a tres áreas: MBA y programas directivos, programas de dirección ejecutiva y especializaciones directivas. Además, el máster de Executive MBA de Negocios Internacionales de la UOC lidera los ránquines de formación superior como el mejor MBA online de habla hispana del mundo.