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Campus

Un focus en les TIC

La societat actual necessita persones especialitzades en l'ús de les TIC i implicades en els canvis educatius i psicològics que comporten.

Els Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC t'ofereixen formacions online dissenyades especialment per respondre a aquestes noves necessitats educatives i de comprensió de les conductes humanes.

Online i sense horaris

Pioners en e-learning

Sense notes de tall

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Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

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Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

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