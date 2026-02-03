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Campus

Innovació a l'empresa

El sector empresarial afronta els reptes d'una societat global en canvi constant. Per superar aquests desafiaments calen professionals innovadors que garanteixin l'èxit de les organitzacions.

Per aquest motiu, als Estudis d'Economia i Empresa de la UOC hem creat un ventall de programes que et fan créixer com a professional de la gestió econòmica, la innovació i qualitat, la logística, el màrqueting i els recursos humans.

Online i sense horaris

Pioners en e-learning

Sense notes de tall

Novetat

UOC Skills Lab

Practica i desenvolupa les habilitats clau que necessites per destacar en els entorns professionals. Prepara't per fer el teu pròxim salt professional amb un aprenentatge interactiu i un acompanyament de qualitat.

Descobreix el UOC Skills Lab
Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

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Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

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