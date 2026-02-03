Innovació a l'empresa
El sector empresarial afronta els reptes d'una societat global en canvi constant. Per superar aquests desafiaments calen professionals innovadors que garanteixin l'èxit de les organitzacions.
Per aquest motiu, als Estudis d'Economia i Empresa de la UOC hem creat un ventall de programes que et fan créixer com a professional de la gestió econòmica, la innovació i qualitat, la logística, el màrqueting i els recursos humans.
Online i sense horaris
Pioners en e-learning
Sense notes de tall
UOC Skills Lab
Practica i desenvolupa les habilitats clau que necessites per destacar en els entorns professionals. Prepara't per fer el teu pròxim salt professional amb un aprenentatge interactiu i un acompanyament de qualitat.
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
Vols més informació?
Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.