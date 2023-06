El sector empresarial afronta els reptes d'una societat global en canvi constant. Per superar aquests desafiaments calen professionals innovadors que garanteixin l'èxit de les organitzacions.

Per aquest motiu, als Estudis d'Economia i Empresa de la UOC hem creat un ventall de programes que et fan créixer com a professional de la gestió econòmica, la innovació i qualitat, la logística, el màrqueting i els recursos humans.