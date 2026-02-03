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Un mundo digital a tu alcance

Las competencias digitales son el conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para usar las tecnologías en los ámbitos personal, social y profesional.

Te ayudamos a adquirir estas competencias para colaborar, comunicar, compartir, informarte y difundir información en un entorno digital de forma efectiva y segura.

 

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