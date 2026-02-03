Una oportunidad de futuro
Las nuevas crisis mundiales han incrementado la actividad en los sectores de la cooperación, la conflictología, la acción humanitaria, las entidades no lucrativas y la sostenibilidad.
Nuestros programas online sobre cooperación te forman como profesional capaz de intervenir en situaciones de conflicto y paliar desigualdades.
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