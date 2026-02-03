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El arte de comunicar

El ámbito empresarial, la industria cultural y los medios de comunicación son sectores que buscan profesionales de la comunicación.

Los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC te ofrecen programas de cine y audiovisuales, comunicación corporativa, gestión de la información, periodismo, publicidad y relaciones públicas, entre otros.

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