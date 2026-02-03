En la UOC somos pioneros en formación online y nos dirigimos a profesionales como tú: docentes, diseñadores, gestores y administradores del mundo educativo y empresarial.

Nuestros programas de E-learning (Educación y TIC) te permiten aplicar las tecnologías de la información y la comunicación a la enseñanza y la formación. La solución para intervenir en el ámbito de la educación y democratizarlo con la tecnología e internet.