Salud y bienestar
El ámbito de la salud evoluciona constantemente, y en la UOC promovemos la investigación transversal en salud digital.
Ahora puedes formarte en práctica clínica, en gestión sanitaria y en investigación. Los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC se dirigen a estudiantes y profesionales que buscan incorporarse en el ámbito profesional de la salud.
Online y sin horarios
Pioneros en e-learning
Sin notas de corte
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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