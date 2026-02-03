El ámbito de la salud evoluciona constantemente, y en la UOC promovemos la investigación transversal en salud digital.

Ahora puedes formarte en práctica clínica, en gestión sanitaria y en investigación. Los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC se dirigen a estudiantes y profesionales que buscan incorporarse en el ámbito profesional de la salud.