El grado de Derecho de la UOC te proporciona las habilidades necesarias para convertirte en un profesional capaz de adaptarse a un mundo jurídico cambiante. Desarrollarás competencias en análisis crítico, investigación jurídica, negociación y mediación que te permitirán defender intereses en litigios, resolver conflictos y ejercer la abogacía o la asesoría jurídica.

La metodología de prestigio reconocido de la UOC es 100 % online y flexible . Este modelo educativo dinámico te permite estudiar a tu ritmo desde donde quieras. Así, compaginas fácilmente tu formación académica con tu vida personal o profesional.

El grado de Derecho de la UOC te prepara con las competencias más demandadas en el sector jurídico para trabajar en despachos, asesorías corporativas, empresas, la Administración pública y organismos internacionales. Esta titulación oficial abre la puerta a la abogacía y la función pública.

¿Por qué estudiar el grado de Derecho online de la UOC?

El grado de Derecho de la UOC te prepara con las competencias más demandadas en el sector jurídico para trabajar en despachos, asesorías corporativas, empresas, la Administración pública y organismos internacionales. Esta titulación oficial abre la puerta a la abogacía y la función pública.

Redacta demandas, contratos o dictámenes.

Resuelve conflictos en entornos corporativos.

Defiende a tus clientes ante los tribunales.

La metodología de prestigio reconocido de la UOC es 100 % online y flexible. Este modelo educativo dinámico te permite estudiar a tu ritmo desde donde quieras. Así, compaginas fácilmente tu formación académica con tu vida personal o profesional.

Por qué el grado de Derecho de la UOC es único

El grado de Derecho de la UOC te proporciona las habilidades necesarias para convertirte en un profesional capaz de adaptarse a un mundo jurídico cambiante. Desarrollarás competencias en análisis crítico, investigación jurídica, negociación y mediación que te permitirán defender intereses en litigios, resolver conflictos y ejercer la abogacía o la asesoría jurídica.

A lo largo del itinerario, lograrás las siguientes competencias:

Búsqueda, obtención y uso de las fuentes jurídicas.

Identificación de los principios y las instituciones jurídicas.

Interpretación del ordenamiento jurídico de acuerdo con los valores éticos.

Negociación, argumentación y mediación en el entorno profesional.

Análisis crítico de las normas del ordenamiento jurídico.

Además, la UOC es la primera universidad en integrar con rigor la inteligencia artificial (IA) generativa de manera transversal en su modelo docente. Cada actividad formativa incluye orientaciones claras sobre cómo tienes que utilizar la IA para garantizar que logres un dominio profesional crítico.

Una vez que te gradúes, podrás acceder al máster universitario de Abogacía y Procura para el ejercicio de la profesión de abogado.

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

Las salidas profesionales de este grado incluyen el ejercicio de la abogacía en la Administración de justicia, el trabajo en organizaciones internacionales y la asesoría jurídica corporativa. Como profesional formado en la UOC, también potenciarás las siguientes habilidades transversales, altamente solicitadas:

Pensamiento crítico y compromiso ético

Competencia digital avanzada en entornos TIC

Aprendizaje autónomo y capacidad de autoevaluación

Gestión del tiempo, planificación y organización

Trabajo en equipo en red y colaboración virtual

Para lograr un perfil muy competitivo, en el grado de Derecho trabajarás con las principales bases de datos jurídicas profesionales del sector actual: