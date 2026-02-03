Grado Online en Derecho
Presentación
El grado de Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) destaca como el mejor grado online de derecho del Estado según el Ranking CYD 2026. Esta titulación oficial y 100 % online te prepara para ejercer en diferentes ámbitos del sector jurídico, tanto en el sector privado como en la Administración pública. Al estudiar el grado de Derecho en la UOC, adquieres una formación integral en derecho civil, penal, mercantil, administrativo, financiero y tributario, así como un conocimiento sólido de los ordenamientos jurídicos español y europeo.
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¿Por qué estudiar el grado de Derecho online de la UOC?
El grado de Derecho de la UOC te prepara con las competencias más demandadas en el sector jurídico para trabajar en despachos, asesorías corporativas, empresas, la Administración pública y organismos internacionales. Esta titulación oficial abre la puerta a la abogacía y la función pública.
- Redacta demandas, contratos o dictámenes.
- Resuelve conflictos en entornos corporativos.
- Defiende a tus clientes ante los tribunales.
La metodología de prestigio reconocido de la UOC es 100 % online y flexible. Este modelo educativo dinámico te permite estudiar a tu ritmo desde donde quieras. Así, compaginas fácilmente tu formación académica con tu vida personal o profesional.
Por qué el grado de Derecho de la UOC es único
El grado de Derecho de la UOC te proporciona las habilidades necesarias para convertirte en un profesional capaz de adaptarse a un mundo jurídico cambiante. Desarrollarás competencias en análisis crítico, investigación jurídica, negociación y mediación que te permitirán defender intereses en litigios, resolver conflictos y ejercer la abogacía o la asesoría jurídica.
¿Por qué estudiar el grado de Derecho online de la UOC?
El grado de Derecho de la UOC te prepara con las competencias más demandadas en el sector jurídico para trabajar en despachos, asesorías corporativas, empresas, la Administración pública y organismos internacionales. Esta titulación oficial abre la puerta a la abogacía y la función pública.
- Redacta demandas, contratos o dictámenes.
- Resuelve conflictos en entornos corporativos.
- Defiende a tus clientes ante los tribunales.
La metodología de prestigio reconocido de la UOC es 100 % online y flexible. Este modelo educativo dinámico te permite estudiar a tu ritmo desde donde quieras. Así, compaginas fácilmente tu formación académica con tu vida personal o profesional.
Por qué el grado de Derecho de la UOC es único
El grado de Derecho de la UOC te proporciona las habilidades necesarias para convertirte en un profesional capaz de adaptarse a un mundo jurídico cambiante. Desarrollarás competencias en análisis crítico, investigación jurídica, negociación y mediación que te permitirán defender intereses en litigios, resolver conflictos y ejercer la abogacía o la asesoría jurídica.
A lo largo del itinerario, lograrás las siguientes competencias:
- Búsqueda, obtención y uso de las fuentes jurídicas.
- Identificación de los principios y las instituciones jurídicas.
- Interpretación del ordenamiento jurídico de acuerdo con los valores éticos.
- Negociación, argumentación y mediación en el entorno profesional.
- Análisis crítico de las normas del ordenamiento jurídico.
Además, la UOC es la primera universidad en integrar con rigor la inteligencia artificial (IA) generativa de manera transversal en su modelo docente. Cada actividad formativa incluye orientaciones claras sobre cómo tienes que utilizar la IA para garantizar que logres un dominio profesional crítico.
Una vez que te gradúes, podrás acceder al máster universitario de Abogacía y Procura para el ejercicio de la profesión de abogado.
Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas
Las salidas profesionales de este grado incluyen el ejercicio de la abogacía en la Administración de justicia, el trabajo en organizaciones internacionales y la asesoría jurídica corporativa. Como profesional formado en la UOC, también potenciarás las siguientes habilidades transversales, altamente solicitadas:
- Pensamiento crítico y compromiso ético
- Competencia digital avanzada en entornos TIC
- Aprendizaje autónomo y capacidad de autoevaluación
- Gestión del tiempo, planificación y organización
- Trabajo en equipo en red y colaboración virtual
Para lograr un perfil muy competitivo, en el grado de Derecho trabajarás con las principales bases de datos jurídicas profesionales del sector actual:
- vLex
- El Derecho
- Aranzadi Infinita
- Mementos Francis Lefebvre
- Westlaw International
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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240
Créditos
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.