Com a graduat en Dret tindràs la porta oberta a totes les professions que requereixen coneixements jurídics i legislatius, tant en el sector ...

Estudiant el Grau de Dret de la UOC adquiriràs les competències necessàries per a accedir al món laboral actual:

Per què estudiar el grau online de Dret de la UOC?

Cerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques.

Coneixement i comprensió de les formes de creació de dret.

Identificació dels principis i institucions jurídiques.

Coneixement i aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica.

Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.

Negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional.

Desenvolupament d'un discurs jurídic estructurat.

Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.

Converteix-te en un jurista expert en les noves formes de treball

Com a graduat en Dret tindràs la porta oberta a totes les professions que requereixen coneixements jurídics i legislatius, tant en el sector públic com privat. I podràs accedir al màster universitari d'Advocacia per a l'exercici de la professió d'advocat.

Les sortides professionals de Dret inclouen des d'exercir com a advocat a l'Administració pública de justícia fins a treballar en organitzacions internacionals o en l'assessoria jurídica.

Com a professional format a la UOC també potenciaràs el teu pensament crític i el compromís ètic.

