Grau Online en Dret
Presentació
El grau de Dret de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) destaca com el millor grau online de dret de l'Estat segons el Rànquing CYD 2026. Aquesta titulació oficial i 100 % online et prepara per exercir en diferents àmbits del sector jurídic, tant en el sector privat com en l'Administració pública. En estudiar el grau de Dret a la UOC, adquireixes una formació integral en dret civil, penal, mercantil, administratiu, financer i tributari, així com un coneixement sòlid dels ordenaments jurídics espanyol i europeu.
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Per què estudiar el grau online de Dret de la UOC?
El grau de Dret de la UOC et prepara amb les competències més demanades al sector jurídic per treballar en despatxos, assessories corporatives, empreses, l'Administració pública i organismes internacionals. Aquesta titulació oficial obre la porta a l'advocacia i la funció pública.
- Redacta demandes, contractes o dictàmens.
- Resol conflictes en entorns corporatius.
- Defensa els teus clients davant dels tribunals.
La metodologia de prestigi reconegut de la UOC és 100 % online i flexible. Aquest model educatiu dinàmic et permet estudiar al teu ritme des d'on vulguis. Així, compagines fàcilment la teva formació acadèmica amb la teva vida personal o professional.
Per què el grau de Dret de la UOC és únic
El grau online de Dret de la UOC et proporciona les habilitats necessàries per esdevenir un professional capaç d'adaptar-se a un món jurídic canviant. Desenvoluparàs competències en anàlisi crítica, investigació jurídica, negociació i mediació que et permetran defensar interessos en litigis, resoldre conflictes i exercir l'advocacia o l'assessoria jurídica.
Per què estudiar el grau online de Dret de la UOC?
El grau de Dret de la UOC et prepara amb les competències més demanades al sector jurídic per treballar en despatxos, assessories corporatives, empreses, l'Administració pública i organismes internacionals. Aquesta titulació oficial obre la porta a l'advocacia i la funció pública.
- Redacta demandes, contractes o dictàmens.
- Resol conflictes en entorns corporatius.
- Defensa els teus clients davant dels tribunals.
La metodologia de prestigi reconegut de la UOC és 100 % online i flexible. Aquest model educatiu dinàmic et permet estudiar al teu ritme des d'on vulguis. Així, compagines fàcilment la teva formació acadèmica amb la teva vida personal o professional.
Per què el grau de Dret de la UOC és únic
El grau online de Dret de la UOC et proporciona les habilitats necessàries per esdevenir un professional capaç d'adaptar-se a un món jurídic canviant. Desenvoluparàs competències en anàlisi crítica, investigació jurídica, negociació i mediació que et permetran defensar interessos en litigis, resoldre conflictes i exercir l'advocacia o l'assessoria jurídica.
Al llarg de l'itinerari, assoliràs les competències següents:
- Cerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques.
- Identificació dels principis i les institucions jurídiques.
- Interpretació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
- Negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional.
- Anàlisi crítica de les normes de l'ordenament jurídic.
A més, la UOC és la primera universitat a integrar amb rigor la intel·ligència artificial (IA) generativa de manera transversal en el seu model docent. Cada activitat formativa inclou orientacions clares sobre com has d'utilitzar la IA per garantir que assoleixis un domini professional crític.
Un cop et graduïs, podràs accedir al màster universitari d'Advocacia i Procura per a l'exercici de la professió d'advocat.
Formem els i les professionals que busquen les empreses
Les sortides professionals d'aquest grau inclouen l'exercici de l'advocacia a l'Administració de justícia, el treball en organitzacions internacionals i l'assessoria jurídica corporativa. Com a professional format a la UOC, també potenciaràs les habilitats transversals següents, altament demanades:
- Pensament crític i compromís ètic
- Competència digital avançada en entorns TIC
- Aprenentatge autònom i capacitat d'autoavaluació
- Gestió del temps, planificació i organització
- Treball en equip en xarxa i col·laboració virtual
A fi d'assolir un perfil molt competitiu, en el grau de Dret treballaràs amb les principals bases de dades jurídiques professionals del sector actual:
- vLex
- El Derecho
- Aranzadi Infinita
- Mementos Francis Lefebvre
- Westlaw International
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.