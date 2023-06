La UOC és una universitat catalana plenament homologada. Està avaluada constantment per l'AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), que és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat en el sistema d'ensenyament superior català. L'AQU és membre de ple dret de l'ENQA, l'Associació Europea per a l'Assegurament de la Qualitat de l'Ensenyament Superior.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES), que faculten als seus posseïdors per gaudir dels drets que , en cada cas, els atorgui la legislació espanyola vigent.

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país. A continuació trobareu els enllaços als ministeris d'educació de diferents països. En cas que estigueu interessats en d'altres, podeu consultar al ministeri del país en concret.