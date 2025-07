Si has fet els estudis en un país de la Unió Europea, o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat, o tens un batxillerat internacional, has de presentar la documentació següent:

Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), del passaport o del NIE.

Acreditació UNEDassis (qualificació per a l'admissió a la universitat). Pots consultar un exemple del document en aquest enllaç.

Consulta el títol, diploma o certificat de cada país en aquest document. Si has fet els estudis en un país d'Amèrica Llatina, excepte Colòmbia, has de lliurar la documentació que s'indica al punt 2.

Si has fet els estudis preuniversitaris en un país de fora de la UE o en un estat que no hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat, pots accedir a la UOC mitjançant el batxillerat no espanyol homologat o els estudis professionals no espanyols homologats. En aquest cas, has de presentar la documentació següent:

Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), del passaport o del NIE.

Resolució definitiva favorable de l’homologació del batxillerat atorgada pel Ministeri, o resolució definitiva favorable de l'homologació dels estudis professionals no espanyols.

Com he de fer l'homologació?

Si resideixes a Catalunya, el País Basc o Galícia, pots demanar l’homologació al Departament d’Ensenyament. Si resideixes a la resta de l’Estat espanyol, a través del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Si resideixes fora de l’Estat espanyol, a través de les ambaixades espanyoles o dels centres del Ministeri a l’exterior.