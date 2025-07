Si has cursado los estudios en un país de la Unión Europea, o en un estado que haya suscrito acuerdos internacionales en régimen de reciprocidad, o tienes un bachillerato internacional, deberás presentar la siguiente documentación:

Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI), del pasaporte o del NIE.

Acreditación UNEDassis (calificación para la admisión en la universidad). Puedes consultar un ejemplo del documento en este enlace .

Consulta el título, diploma o certificado de cada país en este documento . Si has cursado los estudios en un país de América Latina, excepto Colombia, deberás entregar la documentación que se indica en el punto 2.

Si has cursado los estudios preuniversitarios en un país de fuera de la UE o en un estado que no haya suscrito acuerdos internacionales en régimen de reciprocidad, podrás acceder a la UOC con el bachillerato no español homologado o los estudios profesionales no españoles homologados. En este caso, deberás presentar la siguiente documentación:

Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI), del pasaporte o del NIE.

Resolución definitiva favorable de la homologación del bachillerato otorgada por el Ministerio , o resolución definitiva favorable de la homologación de los estudios profesionales no españoles.

¿Cómo tengo que hacer la homologación?