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Grado Online en Administración y Dirección de Empresas

Presentación

Lidera el mundo de los negocios y lleva tu carrera al siguiente nivel. Con el grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) 100 % en línea de la UOC, te convertirás en el profesional estratégico que las empresas están buscando. Diseñarás estrategias de éxito, aprenderás a tomar decisiones clave y desarrollarás las habilidades directivas necesarias para liderar equipos.
Tu grado, por menos de 900 € al semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

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Del 20 de julio al 15 de septiembre.
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¿Por qué estudiar el grado online de ADE en la UOC?

El grado de Administración y Dirección de Empresas de la UOC te proporciona una preparación integral para liderar negocios en entornos globales mediante el uso de herramientas digitales avanzadas, la integración de la inteligencia artificial en la gestión y el dominio del inglés profesional.

La metodología flexible de la UOC te permite decidir cómo y cuándo estudiar. Así, compaginas el grado de ADE en línea con tu vida personal y profesional. 

 

Un grado de ADE único

El grado de ADE de la UOC te proporciona una visión de 360° del mundo empresarial y te prepara para asumir cargos de responsabilidad y enfocar tu perfil hacia las profesiones más demandadas:

  • Estrategia empresarial y dirección de marketing.
  • Contabilidad, fiscalidad y sistemas de información.
  • Liderazgo y toma de decisiones basada en datos.

Profesorado experto: siempre con el acompañamiento de un equipo docente experto:

¿Por qué estudiar el grado online de ADE en la UOC?


El grado de Administración y Dirección de Empresas de la UOC te proporciona una preparación integral para liderar negocios en entornos globales mediante el uso de herramientas digitales avanzadas, la integración de la inteligencia artificial en la gestión y el dominio del inglés profesional.

La metodología flexible de la UOC te permite decidir cómo y cuándo estudiar. Así, compaginas el grado de ADE en línea con tu vida personal y profesional. 

 

Un grado de ADE único

El grado de ADE de la UOC te proporciona una visión de 360° del mundo empresarial y te prepara para asumir cargos de responsabilidad y enfocar tu perfil hacia las profesiones más demandadas:

  • Estrategia empresarial y dirección de marketing.
  • Contabilidad, fiscalidad y sistemas de información.
  • Liderazgo y toma de decisiones basada en datos.

Profesorado experto: siempre con el acompañamiento de un equipo docente experto: profesores y profesoras doctorados, investigadores, investigadoras y profesionales en activo que trabajan en las principales multinacionales.

Itinerarios formativos conectados al mundo laboral: obtén la mención en Sostenibilidad y Transición Digital para construirte uno de los perfiles profesionales más relevantes del ámbito de los negocios. Complementa la formación mediante mínors de las áreas de comunicación, derecho público, informática, previsión social, política internacional, pensamiento social, humanidades, empresa turística, psicología o historia contemporánea.

 

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

Este programa en línea de ADE de la UOC te prepara para ejercer profesiones de alta demanda laboral en el ámbito de la empresa y la economía:

  • Dirección de marketing o comercial.
  • Analista de finanzas o mercados globales.
  • Dirección de recursos humanos o dirección de sistemas.
  • Responsable de logística, internacionalización o exportaciones.
  • Emprendimiento, consultoría y asesoramiento de innovación.

Aprenderás a trabajar con herramientas tecnológicas como Power BI, Qlik Sense o Tableau, R y Excel, Microsoft Project, ProjectLibre, ProjectManager, GanttPRO o Trello, y SABI. Para acabar de perfeccionar tu CV, con el grado de ADE de la UOC aprendes a dominar la IA generativa de manera práctica y ética para resolver problemas, gestionar proyectos y analizar datos como una persona experta.

Además, estudiando en la UOC adquieres las competencias transversales más demandadas por las empresas: gestión del tiempo, aprendizaje autónomo, pensamiento crítico y resolución de problemas complejos.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

+ Calidad de la titulación

Sesión informativa video link

Sesión informativa

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
48
ECTS
Optativa
126
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación básica

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Formación obligatoria

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Trabajo final de grado
6

 

Formación optativa

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
6
6
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6
6
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6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

* Lenguas de impartición: catalán, castellano o inglés.

** Lengua de impartición: inglés.

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Asignaturas de ADE en inglés

Asignaturas
Tipología
Idioma
Inglés B2.1
Básica
Inglés
Inglés B2.2
Obligatoria
Inglés
Economic alternatives
Optativa
Catalán, castellano o inglés
Analysis of social networks and economics
Optativa
Catalán, castellano o inglés
Integrated marketing communications
Optativa
Catalán, castellano o inglés
Marketing management
Obligatoria
Catalán, castellano o inglés
Information systems management
Obligatoria
Catalán, castellano o inglés
International economics
Optativa
Catalán, castellano o inglés
Financial markets
Optativa
Catalán, castellano o inglés
Personnel management and policies
Optativa
Catalán, castellano o inglés
Digital transformation**
Optativa
Inglés
International management**
Optativa
Inglés
Logistics
Obligatoria
Catalán, castellano o inglés

** Lengua de impartición: inglés.

 

Semestres

Primer curso

Semestre 1

ECTS

Mercados y conducta
6
Derecho de la empresa
6
Competencias Digitales
6
Fundamentos de matemáticas
6
Introducción a la empresa
6

Semestre 2

ECTS

Comportamiento de los agregados económicos
6
Introducción a la contabilidad
6
Fundamentos de estadística
6
Iniciativa emprendedora
6
Personas y organizaciones
6

Segundo curso

Semestre 3

ECTS

Valoración de operaciones financieras
6
Estructura económica
6
Inglés B2.1
6
Fundamentos de marketing
6
Inferencia estadística
6

Semestre 4

ECTS

Contabilidad financiera
6
Fiscalidad empresarial
6
Inglés B2.2
6
Dirección de marketing
6
Decisiones estratégicas de operaciones
6

Tercer curso

Semestre 5

ECTS

Contabilidad de costes
6
Habilidades directivas
6
Gestión y desarrollo de recursos humanos
6
Logística
6
Sistemas de información
6

Semestre 6

ECTS

Análisis de los estados financieros
6
Dirección de sistemas de información
6
Dirección estratégica
6
Inversión empresarial
6
Optativa 1
6

Cuarto curso

Semestre 7

ECTS

Financiación Empresarial
6
Ética, diversidad y gestión responsable
6
Optativa 2
6
Optativa 3
6
Optativa 4
6

Semestre 8

ECTS

Optativa 5
6
Optativa 6
6
Optativa 7
6
Optativa 86
Trabajo final de grado
6

* Planificación en cuatro años.

 

Menciones

En el grado de Administración y Dirección de Empresas tienes dos opciones para especializarte con las asignaturas optativas: con una mención o bien complementando la formación con optativas de otras disciplinas en formato mínor.

Mención

La mención está formada por créditos optativos y refleja la especialización curricular del estudiante. Esta mención queda recogida oficialmente en el título. Sin embargo, existe la posibilidad de que el estudiante diseñe su propio itinerario académico y, por lo tanto, se titule sin mención.

En el grado de Administración y Dirección de Empresas se ofrece una mención, relacionada con uno de los perfiles profesionales más importantes del ámbito:

Este perfil profundiza en sostenibilidad y transición digital  y da respuesta a la necesidad del mercado laboral de disponer de graduados con conocimientos sólidos en este ámbito.

La mención de Sostenibilidad y transición digital en Administración y Dirección de Empresas estará compuesta por un total de 48 créditos ECTS, distribuidos entre las siguientes asignaturas optativas:

  • Introducción al Business Intelligence y Big Data
  • Análisis de redes sociales y económicas
  • Digital Transformation
  • Estrategias de marketing digital
  • Finanzas sostenibles
  • Sostenibilidad y transición ecológica
  • Transformación digital en la dirección de personas
  • TFG – Sostenibilidad y transición digital

Esta mención permite al estudiante adquirir una formación especializada orientada a los retos actuales de la digitalización, la sostenibilidad y la transformación empresarial.

 

Minors

Los programas de grado de la UOC ofrecen al estudiantado la posibilidad de matricularse de mínores, orientados a conseguir competencias propias de un ámbito de conocimiento diferente al de la enseñanza de grado con asignaturas optativas de otros planes de estudios.

En cuanto a la oferta de este programa, se ha previsto poner a disposición del estudiantado un amplio catálogo de mínores, por los motivos que se han expuesto anteriormente. Sin embargo, se recomiendan algunos, dado que se considera que complementan mejor algunos enfoques o disciplinas. A continuación, se exponen los mínores que consideramos que hoy en día pueden aportar más complementariedad a la formación del estudiantado de ADE.

Si estudias ADE en la UOC, podrás elegir entre un amplio catálogo de asignaturas optativas de otros grados que, en forma de mínor, complementarán tu formación. Puedes ver los ejemplos más destacados a continuación:

Mínores

ECTS

Comunicación (grado de Diseño y Creación Digitales)
12
Derecho público (grado de Derecho)
12
Fundamentos de la informática (grado de Ingeniería Informática)
12
Derecho de la previsión social (grado de Relaciones Laborales y Ocupación)
12
Política internacional (grado de Relaciones Internacionales)
12
Pensamiento social (grado de Ciencias Sociales)
12
Pensar los retos contemporáneos (grado de Humanidades)
18
Empresa turística (grado de Turismo)
18
Diferencias humanas (grado de Psicología)
18
Introducción a la contemporaneidad (grado de Historia, Geografía e Historia del Arte)
24

La evaluación continua en el grado en ADE de la UOC

  • Aprendizaje práctico mediante proyectos y casos.
  • Orientación directa al mundo laboral real.
  • Retorno constante por parte del profesorado.
¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

En el grado en Administración y Dirección de Empresas aprenderás gracias a la evaluación continua, el sistema principal de evaluación de la UOC. Este modelo de aprendizaje progresivo te permite consolidar los conocimientos a partir de situaciones reales a lo largo del semestre.

Características de la evaluación:

  • Evaluación continua mediante actividades prácticas.
  • Enfoque centrado en resolver problemas.
  • Retorno periódico del equipo docente.
  • Pruebas finales en línea complementarias.
  • Garantía total de rigor académico.

Las actividades de aprendizaje de la UOC están diseñadas para afrontar situaciones del mundo profesional. Mediante casos reales o simulados de empresas, aplicarás directamente los conocimientos teóricos y adquirirás habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas complejos. Este aprendizaje práctico y progresivo garantiza el rigor académico y la integridad del sistema mediante mecanismos de verificación de la identidad y un diseño inclusivo.

La evaluación continua te ayuda a obtener las capacidades imprescindibles para liderar una empresa o un negocio y para ejercer de economista. El modelo te permite dominar la gestión de la globalización y la internacionalización de los mercados y las empresas, así como tener un amplio conocimiento de contabilidad, finanzas y fiscalidad. Además, adquirirás habilidades directivas en las actividades clave de la empresa, con la posibilidad de cursar asignaturas en inglés. En algunas asignaturas del grado en ADE, este sistema se completa con una prueba final en línea síncrona o asíncrona para validar las competencias adquiridas durante el semestre.

Carga lectiva

En el plan de estudios del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) dispondrás tanto de menciones como de mínores para poder personalizar tu plan de estudios.

La mención es una especialidad curricular, en la que podrás profundizar en el estudio de las materias que la integran, para obtener un amplio conocimiento del área objeto de estudio. Estas materias están formadas por 48 créditos optativos, se reflejan en la especialización curricular y quedan oficialmente en el título.

Paralelamente, con los mínores se ofrece al estudiantado la posibilidad de matricularse de asignaturas de otros grados, orientadas a conseguir competencias propias de un ámbito de conocimiento diferente al de la enseñanza de grado.

Otros programas de interés

Prácticas

Tipología de la asignaturaOptativa
Duración6 o 12 créditos ECTS, que equivalen a 150 o 300 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/es

Presencial, semipresencial o virtual.
Requisitos

Haber superado un mínimo de 120 créditos.

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor o tutora de centro de prácticas y un profesor o profesora que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.

 
Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Administración y Dirección de Empresas el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en realizar un proyecto o estudio de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Administración y Dirección de Empresas. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.
 
En el grado de Administración y Dirección de Empresas se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en cuatro ámbitos diferentes. El estudiantado deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de grado. Para matricularse, previamente hay que haber hecho una solicitud, que tiene que ser aceptada por el equipo docente del programa.

Trabajo final


Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Administración y Dirección de Empresas el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en realizar un proyecto o estudio de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Administración y Dirección de Empresas. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.
 
En el grado de Administración y Dirección de Empresas se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en cuatro ámbitos diferentes. El estudiantado deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de grado. Para matricularse, previamente hay que haber hecho una solicitud, que tiene que ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del profesorado colaborador (PC) del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiantado pueda llevarlo a cabo con éxito. El PC del trabajo final es la persona encargada de hacer el seguimiento del proyecto. Orienta al estudiante y lo asesora en cada uno de estos aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe hacer una exposición del trabajo, que se lleva a cabo de forma virtual y síncrona ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: 1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, 2) la memoria o estudio final realizado y 3) la defensa del trabajo.

 

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la secretaría del Campus Virtual una vez se ha requerido el acceso al programa.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales.

Duración

El grado de Administración y Dirección de Empresas tiene una duración mínima estimada de cuatro cursos académicos distribuidos en ocho semestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y al tiempo del que disponga. De este modo, el estudiantado cuenta con un amplio abanico de posibilidades a la hora de decidir qué y cuántos créditos elige cada semestre.

Aun así, el estudiantado de Administración y Dirección de Empresas tiene libertad para configurar su itinerario curricular. Hay que tener en cuenta que:

  • Los créditos básicos tienen que formar parte de los 120 primeros créditos ECTS cursados por el estudiante.
  • Para cursar el trabajo final de grado hay que haber superado o convalidado todas las asignaturas básicas y 120 créditos obligatorios.

Duración


El grado de Administración y Dirección de Empresas tiene una duración mínima estimada de cuatro cursos académicos distribuidos en ocho semestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y al tiempo del que disponga. De este modo, el estudiantado cuenta con un amplio abanico de posibilidades a la hora de decidir qué y cuántos créditos elige cada semestre.

Aun así, el estudiantado de Administración y Dirección de Empresas tiene libertad para configurar su itinerario curricular. Hay que tener en cuenta que:

  • Los créditos básicos tienen que formar parte de los 120 primeros créditos ECTS cursados por el estudiante.
  • Para cursar el trabajo final de grado hay que haber superado o convalidado todas las asignaturas básicas y 120 créditos obligatorios.
  • Las prácticas empresariales pueden cursarse una vez superados 120 créditos, entre los cuales tiene que haber todos los básicos.

Para ello, en el momento de hacer la matrícula, la UOC pone a disposición del estudiante un servicio de tutoría, que le ofrecerá asistencia directa y el asesoramiento necesario.
 
Con dedicación completa al estudio, se prevé que el estudiantado pueda hacer todo el plan de estudios en cuatro cursos (ocho semestres), siguiendo la planificación que se visualiza en la tabla de asignaturas organizadas por semestres. Las asignaturas están repartidas de forma progresiva, de acuerdo con las competencias y los conocimientos adquiridos en el transcurso de cada semestre. Esta distribución facilita que el estudiantado disponga de un criterio sólido de elección, orientado hacia sus preferencias y cualidades personales.

Metodología 100 % en línea en el grado en ADE

  • Planifica tu aprendizaje flexible.
  • Apoyo guiado del personal docente.
  • Resolución de retos del sector empresarial.
¿Cómo es la metodología de la UOC?

La metodología 100 % en línea de la UOC garantiza un modelo de aprendizaje activo para cursar el grado en Administración y Dirección de Empresas. Dispones de flexibilidad horaria absoluta para estudiar a tu ritmo y adquirir competencias oficiales de manera autónoma.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Modelo educativo completamente a distancia.
  • Sin clases magistrales presenciales.
  • Docencia asíncrona adaptada a tu ritmo.
  • Asesoramiento y orientación académica constantes.
  • Tareas prácticas aplicadas a casos reales.

El aprendizaje del grado en ADE se fundamenta en recursos digitales interactivos, lo que lo diferencia claramente del modelo tradicional. Desarrollarás la autonomía y la gestión del tiempo mediante la colaboración con otros estudiantes. Además, el uso de herramientas de IA generativa se orienta a resolver problemas propios del ámbito profesional de ADE, como el diseño de instrumentos de recogida de información, el tratamiento de datos, el análisis económico y financiero, la transformación digital de las organizaciones o la preparación de propuestas empresariales. En todo momento dispones del seguimiento o apoyo del profesorado.

El Campus Virtual de la UOC

  • Encontrarás aulas interactivas de Canvas.
  • Dispondrás de apoyo de profesorado experto.
  • Gestionarás tu propia matrícula académica.
¿Cómo funciona el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual de la UOC es tu entorno de aprendizaje. Como estudiante del grado en ADE, utilizarás esta plataforma en línea como el espacio central de aprendizaje y gestión académica en la UOC. El acceso al Campus Virtual está siempre disponible.

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Conectar con las aulas Canvas.
  • Consultar recursos didácticos actualizados.
  • Enviar tus actividades programadas.
  • Debatir en los foros compartidos.
  • Hacer trámites y solicitar becas.

El Campus Virtual abierto 24/7 te garantiza flexibilidad absoluta para estructurar tus horas de estudio en el grado en Administración y Dirección de Empresas. Este espacio con calendarios te ayudará a organizar el aprendizaje según tu propio ritmo y necesidades.

Dentro de este entorno, interactuarás con el profesorado experto para resolver dudas de manera cómoda y conversarás con compañeros y compañeras en foros de debate. Además, obtendrás un acceso inmediato a todos los recursos y servicios administrativos indispensables, lo que te permitirá tramitar el reconocimiento de créditos o elegir las diferentes formas de pago desde un único lugar.

Aprendizaje práctico en la UOC

  • Desarrolla competencias útiles para el mercado laboral.
  • Resuelve problemas reales mediante simulaciones prácticas.
  • Conecta directamente con el mundo profesional actual.
¿Cómo es el aprendizaje basado en casos reales en la UOC?

La metodología basada en casos reales de las titulaciones oficiales de la UOC te prepara eficazmente para superar los retos del mercado laboral mediante actividades completamente orientadas a la realidad del mundo profesional actual.

Características del aprendizaje basado en casos reales:

  • Aplica directamente el conocimiento empresarial teórico.
  • Experimenta con simulaciones prácticas y entornos reales.
  • Resuelve problemas reales de las organizaciones.
  • Potencia tus habilidades profesionales clave.
  • Vincula los estudios con el mundo laboral.

Descubre cómo el modelo UOC responde a las necesidades del entorno corporativo actual gracias al aprendizaje práctico integrado en el grado en Administración y Dirección de Empresas. Durante tu itinerario académico, utilizas software de análisis estadístico, econométrico y gestión de datos como R y Excel, y dominas herramientas de business intelligence y visualización de información empresarial como Power BI, Qlik Sense o Tableau.

Aprender haciendo en el grado en ADE implica que las actividades te permiten analizar situaciones, tomar decisiones y argumentarlas de manera rigurosa. Para que sea posible, planificas objetivos con plataformas de gestión de proyectos y metodologías ágiles como Microsoft Project, ProjectLibre, ProjectManager, GanttPRO o Trello. Además, fundamentas tus decisiones estratégicas consultando en SABI y otras bases de datos de información económica y recursos profesionales, además de en fuentes estadísticas y documentales de referencia como el INE, el Idescat y observatorios sectoriales. Este aprendizaje práctico permite desarrollar habilidades UOC esenciales como la autonomía, el trabajo en equipo y la toma de decisiones argumentadas.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en la empresa
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector empresarial: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en la empresa y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Según tu CFGS de origen, puedes convalidar hasta 48 créditos del grado de Administración y Dirección de Empresas

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

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Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Administración y finanzas (LOE)48 créditos
Administración y finanzas (LOGSE)30 créditos
Comerció Internacional (LOE)42 créditos
Gestión comercial i marketing (LOGSE)42 créditos
Asstencia a la Dirección (LOE)36 créditos
Gestión de ventas i espacios comerciales (LOGSE)54 créditos
Marketing y publicidad (LOE)48 créditos

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Administración y Dirección de Empresas

Profesorado

Director de programa

  • Cristian Castillo Gutiérrez
    Cristian Castillo Gutiérrez

    Doctor Cum Laude en Administración y Gestión de Empresas, Máster en Ingeniería de la Organización Industrial e Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña.

    Sus intereses de investigación se centran en el campo de la las operaciones logísticas y productivas de las empresas, así como en el campo de la organización empresarial, específicamente en el cambio organizacional.


Acompañamiento continuo de la UOC

En el grado en ADE dispones de atención personalizada. El equipo de tutoría y el acompañamiento docente de la UOC te guían durante todo el proceso formativo.

Asesoramiento del equipo de tutoría

Un tutor o tutora te orienta en la matrícula del grado en ADE y planifica los estudios según tus objetivos. Este servicio impulsa tu orientación laboral.

Seguimiento constante del profesorado

El profesorado experto del grado en ADE resuelve tus dudas en cada asignatura. Recibirás actividades y retorno para un aprendizaje progresivo.

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El graduado en ADE está capacitado para desarrollar una amplia variedad de funciones, con un nivel de responsabilidad mediano y alto.
 
Las salidas profesionales son las siguientes, entre otras:
  • Técnico/a contable, controller, auditor/a externo/a y responsable de contabilidad.
  • Técnico/a de consultoría, gestoría fiscal, y asesor/a fiscal.
  • Analista financiero/a, responsable de tesorería y director/a financiero/a.
  • Responsable de producción de logística, de aprovisionamiento, de distribución y director/a de operaciones y logística.
  • Técnico/a de recursos humanos y director/a de recursos humanos.
  • Staff de la dirección estratégica, responsable de planificación estratégica y adjunto/a a dirección.
  • Responsable de internacionalización, de exportaciones y analista de mercados globales.
  • Responsable de la gestión del área de marketing, comercial y de comunicación de marketing.
  • Emprendedor/a y consultor/a en creación de empresas.

Salidas profesionales


El graduado en ADE está capacitado para desarrollar una amplia variedad de funciones, con un nivel de responsabilidad mediano y alto.
 
Las salidas profesionales son las siguientes, entre otras:
  • Técnico/a contable, controller, auditor/a externo/a y responsable de contabilidad.
  • Técnico/a de consultoría, gestoría fiscal, y asesor/a fiscal.
  • Analista financiero/a, responsable de tesorería y director/a financiero/a.
  • Responsable de producción de logística, de aprovisionamiento, de distribución y director/a de operaciones y logística.
  • Técnico/a de recursos humanos y director/a de recursos humanos.
  • Staff de la dirección estratégica, responsable de planificación estratégica y adjunto/a a dirección.
  • Responsable de internacionalización, de exportaciones y analista de mercados globales.
  • Responsable de la gestión del área de marketing, comercial y de comunicación de marketing.
  • Emprendedor/a y consultor/a en creación de empresas.
  • Gestor/a de innovación, asesor/a y consultor/a de innovación.
  • Director/a o responsable de sistemas.

Objetivos

El objetivo del grado de Administración y Dirección de Empresas de la UOC es preparar profesionales con una formación polivalente, capaces de ejercer tanto una amplia gama de funciones de dirección y gestión en cualquier institución pública o privada como de iniciar su propio proyecto empresarial.

El grado de Administración y Dirección de Empresas de la UOC proporciona un conocimiento profundo de las diferentes áreas de valor de la empresa y de la administración y dirección de empresas.

Además, ofrece la posibilidad de profundizar en las competencias y habilidades relacionadas con la dirección general de la empresa, la gestión del área contable y fiscal de las empresas, la globalización de los mercados y las empresas, y la digitalización y las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) aplicadas a la gestión y a la innovación empresarial.

La propuesta de grado que se actualiza en 2022 enfatiza cinco ejes de acuerdo con los retos profesionales que tendrán que afrontar los futuros graduados y graduadas en los próximos años.

Objetivos


El objetivo del grado de Administración y Dirección de Empresas de la UOC es preparar profesionales con una formación polivalente, capaces de ejercer tanto una amplia gama de funciones de dirección y gestión en cualquier institución pública o privada como de iniciar su propio proyecto empresarial.

El grado de Administración y Dirección de Empresas de la UOC proporciona un conocimiento profundo de las diferentes áreas de valor de la empresa y de la administración y dirección de empresas.

Además, ofrece la posibilidad de profundizar en las competencias y habilidades relacionadas con la dirección general de la empresa, la gestión del área contable y fiscal de las empresas, la globalización de los mercados y las empresas, y la digitalización y las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) aplicadas a la gestión y a la innovación empresarial.

La propuesta de grado que se actualiza en 2022 enfatiza cinco ejes de acuerdo con los retos profesionales que tendrán que afrontar los futuros graduados y graduadas en los próximos años. Estos ejes son los siguientes:

  • Una perspectiva teórica amplia con un enfoque generalista.
  • El compromiso ético y de responsabilidad social, incluyendo la perspectiva de género.
  • La digitalización y las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la gestión de empresas.
  • La extensión del inglés y el refuerzo de determinadas competencias cognitivas (por ejemplo, la creatividad) e interpersonales (trabajo en equipo y comunicación).
  • La actualización de metodologías de aprendizaje.

 En el programa se trabaja de forma transversal y específica el compromiso ético y la responsabilidad social, aspecto que queremos que distinga a los graduados y graduadas de ADE de la UOC.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El grado de Administración y Dirección de Empresas de la UOC prepara al estudiante para ejercer como economista y para asumir responsabilidades en una amplia diversidad de profesiones relacionadas con la empresa y la economía, así como para emprender un negocio propio. Los ámbitos de trabajo, pues, son los siguientes:

  • Contabilidad y auditoría
  • Gestión fiscal
  • Finanzas
  • Operaciones y logística
  • Recursos humanos
  • Dirección estratégica
  • Empresa y mercados globales
  • Marketing e investigación de mercados
  • Iniciativa emprendedora
  • Gestión de la innovación
  • Sistemas de información

Competencias

Los graduados y graduadas en Administración y Dirección de Empresas de la UOC tienen que ser capaces:

  • Demostrar un nivel B2 (Marco europeo común de referencia para las lenguas) de un idioma moderno en la comprensión y producción de textos orales y escritos en un contexto académico y profesional. 
  • Utilizar y aplicar las tecnologías digitales en el ámbito académico y profesional. 
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.
  • Interpretar el funcionamiento de la economía y sus agentes  en relación al contexto nacional e internacional con el objetivo de anticipar tendencias micro y macroeconómicas en el comportamiento empresarial.
  • Manejar los principales conceptos, modelos y técnicas de análisis de la realidad histórica, social e institucional en la que se desenvuelve la empresa y los agentes económicos.

Competencias


Los graduados y graduadas en Administración y Dirección de Empresas de la UOC tienen que ser capaces:

  • Demostrar un nivel B2 (Marco europeo común de referencia para las lenguas) de un idioma moderno en la comprensión y producción de textos orales y escritos en un contexto académico y profesional. 
  • Utilizar y aplicar las tecnologías digitales en el ámbito académico y profesional. 
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.
  • Interpretar el funcionamiento de la economía y sus agentes  en relación al contexto nacional e internacional con el objetivo de anticipar tendencias micro y macroeconómicas en el comportamiento empresarial.
  • Manejar los principales conceptos, modelos y técnicas de análisis de la realidad histórica, social e institucional en la que se desenvuelve la empresa y los agentes económicos.
  • Identificar el entorno legal y aplicar el marco normativo que afecta a la gestión y la actividad empresarial. 
  • Desempeñar eficientemente las funciones básicas de administración y gestión en cualquier área de valor de una empresa u organización.  
  • Aplicar las técnicas, métodos e instrumentos cuantitativos y cualitativos adecuados para obtener y analizar la información de la empresa y de su entorno socioeconómico para la toma de decisiones. 
  • Elaborar, analizar y aplicar la información contable y financiera externa e interna para controlar la gestión y la toma de decisiones con especial énfasis en las estrategias de inversión y financiación.   
  • Planificar, evaluar y comunicar la actividad de la empresa o proyecto empresarial  a nivel global con criterios de eficiencia, competitividad y sostenibilidad.
  • Identificar las necesidades de los consumidores e intentar satisfacerlas mediante la comprensión de los distintos conceptos de marketing y el diseño y aplicación de estrategias de marketing. 
  • Planificar y organizar  las operaciones y la logística de la empresa para conseguir los objetivos empresariales.
  • Elaborar y aplicar políticas de gestión de recursos humanos de la empresa  reconociendo la importancia y la contribución de las personas y promover su potencial creativo e innovador.
  • Analizar los sistemas de gestión y de información más adecuados y gestionarlos para apoyar la toma de decisiones y la implementación de la estrategia.
  • Valorar los procesos y tendencias de transformación digital,  tecnológica y medioambiental y su impacto en las organizaciones para aplicar políticas y acciones más eficientes. 
  • Desarrollar habilidades directivas para aplicarlas en la dirección de la empresa y la gestión del cambio organizativo. 

Competencias que obtienes con el programa en ADE:

  • Dirección de marketing
  • Habilidades directivas
  • Sistemas de información
  • Estrategia empresarial
  • Contabilidad
  • Fiscalidad
  • Idioma: inglés

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Cómo se estudia en la UOC

Metodología

Fórmate 100 % en línea, sin clases ni horarios.

¿Cómo es la metodología de la UOC?

La metodología de la UOC es 100 % en línea, sin horarios fijos, y basada en un modelo de aprendizaje asíncrono con acompañamiento docente continuo.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Formación 100 % en línea.
  • Sin clases presenciales ni horarios fijos.
  • Aprendizaje asíncrono (a tu ritmo).
  • Acompañamiento personalizado.
  • Actividades prácticas y aplicadas.

Este modelo te permite organizar los estudios según tu disponibilidad, lo que los hace especialmente compatibles con el trabajo, la vida familiar u otras responsabilidades. Puedes acceder a los contenidos y las actividades desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

A diferencia del modelo tradicional basado en clases magistrales, el aprendizaje en la UOC se basa en recursos digitales, actividades prácticas y el acompañamiento constante del profesorado y del equipo de tutoría.

La UOC promueve una participación activa, la colaboración con otros estudiantes y el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, la gestión del tiempo y la autonomía.

Campus Virtual

El Campus Virtual es el espacio donde compartes el aprendizaje con el profesorado y los demás estudiantes.

¿Qué es el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es la plataforma digital donde se lleva a cabo toda la actividad académica del grado. 

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Acceder a las aulas virtuales.
  • Consultar materiales y recursos actualizados.
  • Hacer actividades de evaluación continua.
  • Participar en foros de debate.
  • Contactar con profesorado y equipo de tutoría.
  • Gestionar la matrícula y hacer trámites académicos.

El Campus Virtual está disponible las 24 horas del día todos días del año. Es un entorno único desde donde puedes organizar tus estudios, entregar actividades, conversar con compañeros y compañeras, y resolver dudas cómodamente.

También integra servicios clave, como la matrícula, la consulta de becas, las formas de pago o el reconocimiento de créditos.

Acompañamiento

En la UOC aprendes siempre con acompañamiento constante.

¿Cómo es el acompañamiento en la UOC?

En la UOC, el estudiante cuenta con acompañamiento y orientación académica del equipo docente y de tutoría durante todo el grado.

Elementos clave del acompañamiento:

  • Tutor o tutora desde el inicio.
  • Orientación en la matrícula y en el itinerario.
  • Apoyo docente en cada asignatura.
  • Resolución continuada de dudas.
  • Seguimiento personalizado.

El tutor o tutora te ayuda a planificar los estudios según tu disponibilidad y tus objetivos. El profesorado te guía en cada asignatura con actividades y retorno que facilitan el aprendizaje progresivo.

Además, formas parte de una comunidad de estudiantes con objetivos e inquietudes parecidas a los tuyos, con los que puedes relacionarte desde el Campus Virtual, a través de foros de debate y otros espacios de participación. 

Evaluación

La evaluación continua es una de las claves de nuestro método en línea.

¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua es el sistema más habitual en la UOC y consiste en hacer actividades prácticas a lo largo del semestre.

Características de la evaluación:

  • Evaluación continua con actividades y proyectos.
  • Formatos varios (escritos, audiovisuales, prácticos).
  • Retorno constante del profesorado.
  • Orientación a situaciones reales profesionales.
  • Posibilidad de hacer una prueba final en algunas asignaturas.

Este modelo permite adquirir y consolidar conocimientos de forma progresiva. El retorno ayuda a identificar puntos de mejora y a seguir avanzando en el aprendizaje.

En algunos casos, la evaluación se complementa con una prueba final en línea, que puede ser síncrona o asíncrona.

El sistema garantiza el rigor académico y la integridad, con mecanismos de verificación de identidad y autoría, y con un diseño inclusivo adaptado a distintos perfiles de estudiante.

Aprendizaje práctico

Metodología basada en casos reales que te preparan para los retos del mercado laboral.

¿Cómo es el aprendizaje basado en casos reales en la UOC?

El aprendizaje basado en retos o casos reales consiste en actividades aplicadas y casos reales que te preparan para afrontar situaciones del mundo profesional.

Características del aprendizaje basado en casos reales:

  • Actividades basadas en casos reales o simulados.
  • Aplicación directa de los conocimientos teóricos.
  • Enfoque orientado a la resolución de problemas.
  • Desarrollo de competencias profesionales.
  • Conexión con situaciones del mundo laboral.

Este enfoque responde a las necesidades actuales del mercado laboral, en el que conocer conceptos no es suficiente, sino que es necesario saber aplicarlos en contextos concretos. Las actividades están diseñadas para que puedas analizar situaciones, interpretar información, tomar decisiones y argumentarlas de forma fundamentada.

De este modo, el aprendizaje práctico no solo te ayuda a superar las asignaturas, sino también a adquirir habilidades aplicables a distintos ámbitos profesionales: la capacidad de análisis, la interpretación de información compleja, la comunicación escrita rigurosa, el pensamiento crítico, la gestión de la información y la toma de decisiones fundamentadas.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Preguntas frecuentes

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Consulta
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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