Grado Online en Administración y Dirección de Empresas
Presentación
Lidera el mundo de los negocios y lleva tu carrera al siguiente nivel. Con el grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) 100 % en línea de la UOC, te convertirás en el profesional estratégico que las empresas están buscando. Diseñarás estrategias de éxito, aprenderás a tomar decisiones clave y desarrollarás las habilidades directivas necesarias para liderar equipos.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
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Del 20 de julio al 15 de septiembre.
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¿Por qué estudiar el grado online de ADE en la UOC?
El grado de Administración y Dirección de Empresas de la UOC te proporciona una preparación integral para liderar negocios en entornos globales mediante el uso de herramientas digitales avanzadas, la integración de la inteligencia artificial en la gestión y el dominio del inglés profesional.
La metodología flexible de la UOC te permite decidir cómo y cuándo estudiar. Así, compaginas el grado de ADE en línea con tu vida personal y profesional.
Un grado de ADE único
El grado de ADE de la UOC te proporciona una visión de 360° del mundo empresarial y te prepara para asumir cargos de responsabilidad y enfocar tu perfil hacia las profesiones más demandadas:
- Estrategia empresarial y dirección de marketing.
- Contabilidad, fiscalidad y sistemas de información.
- Liderazgo y toma de decisiones basada en datos.
Profesorado experto: siempre con el acompañamiento de un equipo docente experto:
¿Por qué estudiar el grado online de ADE en la UOC?
El grado de Administración y Dirección de Empresas de la UOC te proporciona una preparación integral para liderar negocios en entornos globales mediante el uso de herramientas digitales avanzadas, la integración de la inteligencia artificial en la gestión y el dominio del inglés profesional.
La metodología flexible de la UOC te permite decidir cómo y cuándo estudiar. Así, compaginas el grado de ADE en línea con tu vida personal y profesional.
Un grado de ADE único
El grado de ADE de la UOC te proporciona una visión de 360° del mundo empresarial y te prepara para asumir cargos de responsabilidad y enfocar tu perfil hacia las profesiones más demandadas:
- Estrategia empresarial y dirección de marketing.
- Contabilidad, fiscalidad y sistemas de información.
- Liderazgo y toma de decisiones basada en datos.
Profesorado experto: siempre con el acompañamiento de un equipo docente experto: profesores y profesoras doctorados, investigadores, investigadoras y profesionales en activo que trabajan en las principales multinacionales.
Itinerarios formativos conectados al mundo laboral: obtén la mención en Sostenibilidad y Transición Digital para construirte uno de los perfiles profesionales más relevantes del ámbito de los negocios. Complementa la formación mediante mínors de las áreas de comunicación, derecho público, informática, previsión social, política internacional, pensamiento social, humanidades, empresa turística, psicología o historia contemporánea.
Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas
Este programa en línea de ADE de la UOC te prepara para ejercer profesiones de alta demanda laboral en el ámbito de la empresa y la economía:
- Dirección de marketing o comercial.
- Analista de finanzas o mercados globales.
- Dirección de recursos humanos o dirección de sistemas.
- Responsable de logística, internacionalización o exportaciones.
- Emprendimiento, consultoría y asesoramiento de innovación.
Aprenderás a trabajar con herramientas tecnológicas como Power BI, Qlik Sense o Tableau, R y Excel, Microsoft Project, ProjectLibre, ProjectManager, GanttPRO o Trello, y SABI. Para acabar de perfeccionar tu CV, con el grado de ADE de la UOC aprendes a dominar la IA generativa de manera práctica y ética para resolver problemas, gestionar proyectos y analizar datos como una persona experta.
Además, estudiando en la UOC adquieres las competencias transversales más demandadas por las empresas: gestión del tiempo, aprendizaje autónomo, pensamiento crítico y resolución de problemas complejos.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
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Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.