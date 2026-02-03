El trabajo final de grado consiste en realizar un proyecto o estudio de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Administración y Dirección de Empresas. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa. En el grado de Administración y Dirección de Empresas se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en cuatro ámbitos diferentes. El estudiantado deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de grado. Para matricularse, previamente hay que haber hecho una solicitud, que tiene que ser aceptada por el equipo docente del programa.

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Administración y Dirección de Empresas el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

Trabajo final

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Administración y Dirección de Empresas el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en realizar un proyecto o estudio de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Administración y Dirección de Empresas. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.



En el grado de Administración y Dirección de Empresas se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en cuatro ámbitos diferentes. El estudiantado deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de grado. Para matricularse, previamente hay que haber hecho una solicitud, que tiene que ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del profesorado colaborador (PC) del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiantado pueda llevarlo a cabo con éxito. El PC del trabajo final es la persona encargada de hacer el seguimiento del proyecto. Orienta al estudiante y lo asesora en cada uno de estos aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe hacer una exposición del trabajo, que se lleva a cabo de forma virtual y síncrona ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: 1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, 2) la memoria o estudio final realizado y 3) la defensa del trabajo.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la secretaría del Campus Virtual una vez se ha requerido el acceso al programa.

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