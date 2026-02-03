Doble grado online de Ingeniería Informática y de Administración y Dirección de Empresas
Presentación
La UOC ofrece la posibilidad de cursar la doble titulación del grado de Ingeniería Informática y el grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) por 360 ECTS en total. El estudiantado de este itinerario obtiene dos títulos oficiales: Graduado o Graduada en Ingeniería Informática y Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas.
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Este programa tiene como principal objetivo dar respuesta a la creciente necesidad de profesionales con un perfil interdisciplinar. El itinerario formativo integra los contenidos y las asignaturas de ambas titulaciones. El estudiante obtiene una completa formación tanto en la gestión y la organización de las empresas en la economía globalizada, como en aspectos relacionados con la ingeniería informática, que le permitirán acceder a uno de los sectores con mayor proyección de futuro.
Una vez completado el doble programa el estudiante estará capacitado para ocupar cargos de responsabilidad en los equipos directivos de empresas y departamentos informáticos, así como para liderar y dirigir proyectos de investigación y desarrollo en las tecnologías más avanzadas, o crear su propia empresa tecnológica.
El estudiante formado en la UOC es un profesional innovador, emprendedor y flexible, con una amplia formación socioeconómica y tecnológica, capaz de tomar decisiones, afrontar retos y adaptarse a nuevas situaciones.
Este programa tiene como principal objetivo dar respuesta a la creciente necesidad de profesionales con un perfil interdisciplinar. El itinerario formativo integra los contenidos y las asignaturas de ambas titulaciones. El estudiante obtiene una completa formación tanto en la gestión y la organización de las empresas en la economía globalizada, como en aspectos relacionados con la ingeniería informática, que le permitirán acceder a uno de los sectores con mayor proyección de futuro.
Una vez completado el doble programa el estudiante estará capacitado para ocupar cargos de responsabilidad en los equipos directivos de empresas y departamentos informáticos, así como para liderar y dirigir proyectos de investigación y desarrollo en las tecnologías más avanzadas, o crear su propia empresa tecnológica.
El estudiante formado en la UOC es un profesional innovador, emprendedor y flexible, con una amplia formación socioeconómica y tecnológica, capaz de tomar decisiones, afrontar retos y adaptarse a nuevas situaciones.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
17 feb 2027
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Online
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
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Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.