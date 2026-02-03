Doble grau online d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses
Presentació
La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació del grau d'Enginyeria Informàtica i el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) per 360 ECTS en total. L'estudiantat d'aquest itinerari obté dos títols oficials: graduat o graduada en Enginyeria Informàtica i graduada o graduat en Administració i Direcció d'Empreses.
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Per què estudiar el doble grau online d'ADE i Enginyeria informàtica a la UOC?
Estudiant el doble grau d'ADE i Enginyeria informàtica adquiriràs les competències que t'ajudaran a
- Assolir les capacitats imprescindibles per liderar una empresa o un negoci i per exercir d'economista.
- Innovar i emprendre el teu propi negoci.
- Adquirir les habilitats directives en les activitats clau de l'empresa.
- Tenir un ampli coneixement de comptabilitat, finances i fiscalitat.
- Dominar la gestió de la globalització i la internacionalització dels mercats i les empreses.
- Formar-te en les bases de la informàtica mitjançant l''ús de diferents eines tecnològiques i programari. També seràs capaç d''adaptar-te a tecnologies emergents i entorns canviants.
- Especialitzar-te i aprofundir en cinc perfils reconeguts en l'àmbit internacional: Enginyeria de computadors, Enginyeria del programari, Computació, Sistemes d'informació i Tecnologies de la informació.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
17 febr. 2027
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100%
Online
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360
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.