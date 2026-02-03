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Doble grau online d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses

Presentació

La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació del grau d'Enginyeria Informàtica i el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) per 360 ECTS en total. L'estudiantat d'aquest itinerari obté dos títols oficials: graduat o graduada en Enginyeria Informàtica i graduada o graduat en Administració i Direcció d'Empreses.
Titulacions oficials UOC

Estudis que et preparen pels teus reptes professionals.

Facilitats de pagament

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Més informació

 

Per què estudiar el doble grau online d'ADE i Enginyeria informàtica a la UOC?

Estudiant el doble grau d'ADE i Enginyeria informàtica adquiriràs les competències que t'ajudaran a

  • Assolir les capacitats imprescindibles per liderar una empresa o un negoci i per exercir d'economista.
  • Innovar i emprendre el teu propi negoci.
  • Adquirir les habilitats directives en les activitats clau de l'empresa.
  • Tenir un ampli coneixement de comptabilitat, finances i fiscalitat.
  • Dominar la gestió de la globalització i la internacionalització dels mercats i les empreses.
  • Formar-te en les bases de la informàtica mitjançant l''ús de diferents eines tecnològiques i programari. També seràs capaç d''adaptar-te a tecnologies emergents i entorns canviants.
  • Especialitzar-te i aprofundir en cinc perfils reconeguts en l'àmbit internacional: Enginyeria de computadors, Enginyeria del programari, Computació, Sistemes d'informació i Tecnologies de la informació.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    17 febr. 2027

  • 100%

    Online

  • 360

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses

Pla d'estudis

360
Crèdits ECTS
90
ECTS
Formació bàsica
210
ECTS
Assignatures obligatòries
42
ECTS
Assignatures optatives
18
ECTS
Obligatoris (TFG)

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Assignatures del grau d'Enginyeria Informàtica**

 

Formació bàsica (48 crèdits ECTS)
Crèdits
Àlgebra
6
Anàlisi matemàtica
6
Fonaments de computadors
6
Fonaments de programació
6
Fonaments físics de la informàtica
6
Lògica
6
Pràctiques de programació
6
Treball en equip a la xarxa
6

 

Assignatures obligatòries (96 crèdits ECTS)
Crèdits
Administració de xarxes i sistemes operatius
6
Competència comunicativa per a professionals de les TIC
6
Disseny de bases de dades
6
Disseny i programació orientada a objectes
6
Enginyeria del programari
6
Estructura de computadors
6
Gestió de projectes
6
Grafs i complexitat
6
Idioma modern I: anglès
6
Idioma modern II: anglès
6
Intel·ligència artificial
6
Interacció persona ordinador
6
Sistemes distribuïts
6
Sistemes operatius
6
Ús de bases de dades
6
Xarxes i aplicacions internet
6

 

Assignatures optatives (30 crèdits ECTS)
(36 obligatòris d'itinerari)
Crèdits
Fonaments de sistemes d'informació
6
Gestió funcional de serveis SI/TI
6
Integració de sistemes d'informació
6
Ús dels sistemes d'informació a les organitzacions
6
Optativa 
6

 

Assignatures del grau d'Administració i direcció d'empreses**

 

Formació bàsica (42 crèdits ECTS)
Crèdits
Comportament dels agregats econòmics
6
Dret de l'empresa
6
Fonaments d'estadística
6
Iniciativa emprenedora
6
Introducció a l'empresa
6
Mercats i conducta
6
Persones i organitzacions
6

 

Assignatures obligatòries (114 crèdits ECTS)
Crèdits
Anàlisi dels estats financers
6
Comptabilitat de costos
6
Comptabilitat financera
6
Decisions estratègiques d'operacions
6
Direcció de màrqueting
6
Direcció estratègica
6
Direcció de sistemes d'informació
6
Ètica, diversitat i gestió responsable
6
Estructura econòmica
6
Finançament empresarial
6
Fiscalitat empresarial
6
Fonaments de màrqueting
6
Habilitats directives
6
Gestió i desenvolupament de Recursos Humans
6
Intriducció a la comptabilitat
6
Inversió empresarial
6
Inferència estadística
6
Logística
6
Valoració d'operacions financeres
6

 

Assignatures optatives (12 crèdits ECTS)
Crèdits
Mètodes per a la presa de decisions
6
Optativa
6

 

Treball final de grau  ADE*
6
Treball final de grau  Enginyeria*
12

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

Tipus matèria Crèdits
Formació bàsica
90
Obligatòries
210
Optatives
42
Treball final
18
Total 360

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs “Claus de la IA generativa”, aplicat al teu àmbit d’estudi
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el teu sector: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa” aplicat al teu àmbit d’estudi i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari Vols més informació? i contactarem amb vosaltres.

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari Vols més informació? i contactarem amb vosaltres.

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

 

 

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

A qui va dirigit?

La doble titulació d'Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses forma professionals experts en informàtica capaços de dirigir i gestionar institucions públiques i privades de l'àmbit de les tecnologies de la informació i el coneixement. A més, prepara emprenedors que vulguin crear la seva empresa tecnològica, donant-los tot el bagatge competencial necessari tant des del vessant tècnic com des de l'empresarial.
Grau en Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses

Professorat

Direcció de programa

  • Cristian Castillo Gutiérrez
    Cristian Castillo Gutiérrez

    Doctor cum laude en Administració i direcció d'empreses, Màster en Enginyeria d'organització industrial i enginyer tècnic en electrònica industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya.

    Els seus interessos de recerca se centren en el terreny de les operacions logístiques i productives de les empreses així com en l'àmbit d'organització d'empreses, específicament sobre el canvi organitzacional.


  • Maria Jesús Marco Galindo

    Llicenciada en Informàtica, Màster en Direcció i Organització d'empreses (UPC) i doctora en Educació i TIC (UOC). La seva activitat docent es centra en l'àmbit de la programació, les competències transversals i la gestió de projectes. La seva recerca gira al voltant de la didàctica de la programació i la enginyeria curricular. El 2021 va rebre la distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat docent universitària del Govern de la Generalitat de Catalunya, que premia l'excel·lència en docència universitària i el 2023 el Premi AENUI a la Qualitat i Innovació docent de l'Associació Espanyola d'Ensenyants Universitaris de la Informàtica.

Grau en Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses

Sortides professionals

Sortides professionals

Les sortides professionals de la doble titulació de grau d'Administració i Direcció d''Empreses (ADE) i grau d'Enginyeria informàtica es defineixen a partir de les sortides professionals dels dos graus que la integren.

Les sortides professionals principals del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) tenen relació amb:

  • Tècnic/a comptable, controller, auditor/a extern/a i responsable de comptabilitat.
  • Tècnic/a de consultoria, gestoria fiscal, i assessor/a fiscal.
  • Analista financer/a, responsable de tresoreria i director/a financer/a.
  • Responsable de producció de logística, d'aprovisionament, de distribució i director/a d'operacions i logística.
  • Tècnic/a de recursos humans i director/a de recursos humans.
  • Staff de la direcció estratègica, responsable de planificació estratègica i adjunt/a a direcció.
  • Responsable d'internacionalització, d'exportacions i analista de mercats globals.

Sortides professionals


Les sortides professionals de la doble titulació de grau d'Administració i Direcció d''Empreses (ADE) i grau d'Enginyeria informàtica es defineixen a partir de les sortides professionals dels dos graus que la integren.

Les sortides professionals principals del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) tenen relació amb:
  • Tècnic/a comptable, controller, auditor/a extern/a i responsable de comptabilitat.
  • Tècnic/a de consultoria, gestoria fiscal, i assessor/a fiscal.
  • Analista financer/a, responsable de tresoreria i director/a financer/a.
  • Responsable de producció de logística, d'aprovisionament, de distribució i director/a d'operacions i logística.
  • Tècnic/a de recursos humans i director/a de recursos humans.
  • Staff de la direcció estratègica, responsable de planificació estratègica i adjunt/a a direcció.
  • Responsable d'internacionalització, d'exportacions i analista de mercats globals.
  • Responsable de la gestió de l'àrea de màrqueting, comercial i de comunicació de màrqueting.
  • Emprenedor/a i consultor/a en creació d''empreses.
  • Gestor/a d'innovació, assessor/a i consultor/a d'innovació.
  • Director/a o responsable de sistemes.
El  títol de graduat d'ADE habilita per a exercir la professió d'economista , regulada pel Decret de la Presidència 871/77, Estatut professional de l'economista


Les sortides professionals principals del grau d'Enginyeria informàtica tenen relació amb:

Itinerari d'Enginyeria de computadors:
  • Arquitectura i disseny de programari de sistemes
  • Desenvolupament d'aplicacions d'altes prestacions
  • Disseny de hardware d'altes prestacions
  • Implantació de sistemes encastats (Internet de les coses, IoT)
  • Recerca en l'àmbit de l'enginyeria de computadors
Itinerari d'Enginyeria del programari:
  • Anàlisi de programari
  • Arquitectura de programari
  • Desenvolupament de programari
  • Direcció de projectes TIC
  • Disseny i administració de bases de dades
Itinerari de Computació:
  • Desenvolupament d'eines d'Intel·ligència Artificial
  • Desenvolupament de sistemes d'alt rendiment computacional
  • Desenvolupament de sistemes de gran complexitat
  • Optimització de processos industrials
  • Recerca en l'àmbit de la computació
Itinerari de Sistemes d''informació:
  • Auditoria
  • Business Intelligence
  • Consultoria de sistemes d'informació
  • Direcció de sistemes d'informació
  • Integració de sistemes d'informació
Itinerari de Tecnologies de la informació:
 
  • Administració de bases de dades
  • Administració de xarxes de computadors
  • Direcció de comerç electrònic
  • Responsable de sistemes
  • Responsable de seguretat informàtica

 

 

Objectius

La finalitat de la doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i Enginyeria Informàtica es defineix a partir dels objectius dels dos graus que la integren.

 

Objectius del grau d'Enginyeria Informàtica:

  • Proporcionar a l'estudiant coneixements avançats dels fonaments matemàtics, estadístics i físics dels sistemes informàtics.
  • Adquirir coneixements de la legislació en l'àmbit dels projectes informàtics.
  • Proporcionar a l'estudiant coneixement i domini de les eines i tecnologies més avançades, com també dels llenguatges de programació més habituals (Java, HTML, CSS, Javascript, Python).
  • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  • Adquirir la capacitat per a dissenyar i desenvolupar aplicacions informàtiques.

Objectius


La finalitat de la doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i Enginyeria Informàtica es defineix a partir dels objectius dels dos graus que la integren.

 

Objectius del grau d'Enginyeria Informàtica:

  • Proporcionar a l'estudiant coneixements avançats dels fonaments matemàtics, estadístics i físics dels sistemes informàtics.
  • Adquirir coneixements de la legislació en l'àmbit dels projectes informàtics.
  • Proporcionar a l'estudiant coneixement i domini de les eines i tecnologies més avançades, com també dels llenguatges de programació més habituals (Java, HTML, CSS, Javascript, Python).
  • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  • Adquirir la capacitat per a dissenyar i desenvolupar aplicacions informàtiques.
  • Desenvolupar la capacitat per a administrar sistemes operatius i comunicacions d'equips en xarxa.
  • Adquirir la capacitat d'anàlisi de solucions tecnològiques i d'elaboració de propostes a projectes.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a redactar documents tècnics amb el registre adequat.

 

Objectius del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE):

  • Obtenir coneixements avançats i actualitzats sobre l'economia en totes les seves dimensions i àmbits: social, legal, polític, local, nacional, internacional, etc.
  • Conèixer l'entorn socioeconòmic en el qual es mouen i desenvolupen actualment els diferents actors.
  • Adquirir coneixements que permetin entendre el funcionament de l'economia en general i de les empreses en particular.
  • Proporcionar a l'estudiant coneixements de les institucions bàsiques de l'economia a escala local, nacional i internacional, com també dels actors i els elements de la globalització.
  • Adquirir la capacitat per a analitzar la informació necessària per a prendre decisions empresarials òptimes en condicions d'incertesa.
  • Obtenir la capacitat per a fixar objectius i establir plans, com també per a avaluar críticament els resultats.
  • Desenvolupar la capacitat per a manejar els conceptes i les tècniques de les diferents àrees de valor de l'empresa, entendre les relacions i connectar-les amb els objectius generals de l'organització.

 

Objectius comuns de tots dos graus que també s'adquireixen en la doble titulació:

  • Desenvolupar i consolidar la capacitat directiva per a gestionar una empresa i organització, ja sigui de titularitat pública o privada.
  • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com la presa de decisions.
  • Desenvolupar la capacitat per a analitzar problemes en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives, i posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada.
  • Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
  • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
  • Desenvolupar la capacitat per a transmetre conclusions de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
  • Obtenir la capacitat per a gestionar i planificar el temps de manera òptima.
  • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma i actualitzar les competències professionals.
  • Desenvolupar la capacitat per a adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.
  • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

La doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Enginyeria informàtica de la UOC es dirigeix a estudiants amb bon rendiment acadèmic i disponibilitat de temps, interessats en les noves tecnologies enfocades sobretot cap al desenvolupament de projectes empresarials.

Aquest programa proporciona una formació que habilita per als perfils definits en cadascuna de les dues titulacions, posant èmfasis en els perfils que aprofundeixen en la creació i la direcció d'empreses i institucions de base tecnològica:

  • CEO (cap d'operacions)
  • CIO (director de tecnologia)
  • Emprenedor d'empreses de base tecnològica

L'estudiant que completi el doble itinerari es converteix en un professional expert en informàtica, capaç de dirigir institucions públiques i privades de l'àmbit de les tecnologies de la informació i el coneixement. A més, prepara emprenedors que vulguin crear la seva empresa tecnològica, dotant-los del bagatge competencial necessari tant des del vessant tècnic com empresarial.

Competències

Competències transversals

  • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
  • Capacitat per a innovar, generar noves idees i emprendre.
  • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
  • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
  • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional d'una manera òptima.
  • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
  • Capacitat per a la negociació.
  • Capacitat per a comunicar-se correctament, per escrit i oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
  • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als entorns futurs actualitzant les competències professionals.

Competències


Competències transversals

  • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
  • Capacitat per a innovar, generar noves idees i emprendre.
  • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
  • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
  • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional d'una manera òptima.
  • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
  • Capacitat per a la negociació.
  • Capacitat per a comunicar-se correctament, per escrit i oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
  • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als entorns futurs actualitzant les competències professionals.

 

Competències específiques

  • Capacitat per a utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics i comprendre els sistemes TIC.
  • Capacitat per a analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a abordar-lo i trobar una solució eficaç.
  • Capacitat per a identificar els elements de l'estructura i els principis de funcionament d'un ordinador.
  • Capacitat per a analitzar l'arquitectura i l'organització dels sistemes i aplicacions informàtics en xarxa.
  • Capacitat per a conèixer les tecnologies de comunicacions actuals i emergents, i saber aplicar-les per dissenyar i desenvolupar solucions basades en sistemes i tecnologies de la informació.
  • Capacitat per a administrar i gestionar els sistemes operatius i les comunicacions d'una xarxa d'ordinadors.
  • Capacitat per a avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
  • Capacitat per a dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
  • Capacitat per a aplicar les tècniques específiques d'enginyeria del programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte.
  • Capacitat per a aplicar les tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades.
  • Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques i resoldre un problema concret.
  • Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i les seves institucions, amb un èmfasi especial en el comportament empresarial.
  • Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
  • Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entendre'n la ubicació competitiva i institucional, i identificar-ne les fortaleses i les febleses.
  • Capacitat per a desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització, especialment la tecnològica.
  • Capacitat pera valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
  • Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes.
  • Capacitat per a l'orientació a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

 

Competències pròpies de la UOC

  • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

A qui va dirigit?

La doble titulació d'Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses forma professionals experts en informàtica capaços de dirigir i gestionar institucions públiques i privades de l'àmbit de les tecnologies de la informació i el coneixement. A més, prepara emprenedors que vulguin crear la seva empresa tecnològica, donant-los tot el bagatge competencial necessari tant des del vessant tècnic com des de l'empresarial.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses

Requisits d'accés

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 
Grau en Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Preguntes freqüents

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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