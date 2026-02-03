Grau Online en Administració i Direcció d'Empreses
Presentació
Lidera el món dels negocis i porta la teva carrera al següent nivell. Amb el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) 100 % en línia de la UOC, et convertiràs en el professional estratègic que les empreses cerquen. Dissenyaràs estratègies d'èxit, aprendràs a prendre decisions clau i desenvoluparàs les habilitats directives necessàries per liderar equips.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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Del 20 de juliol al 15 de setembre.
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Per què estudiar el grau online d'ADE a la UOC?
El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC et proporciona una preparació integral per liderar negocis en entorns globals mitjançant l'ús d'eines digitals avançades, la integració de la intel·ligència artificial en la gestió i el domini de l'anglès professional.
La metodologia flexible de la UOC et permet decidir com i quan estudiar. Així, compagines el grau d'ADE en línia amb la teva vida personal i professional.
Un grau d'ADE únic
El grau d'ADE de la UOC et proporciona una visió de 360° del món empresarial i et prepara per assumir càrrecs de responsabilitat i enfocar el teu perfil cap a les professions més sol·licitades:
- Estratègia empresarial i direcció de màrqueting.
- Comptabilitat, fiscalitat i sistemes d'informació.
- Lideratge i presa de decisions basada en dades.
Professorat expert: sempre amb l'acompanyament d'un equip docent expert, professors i professores doctorats, investigadors, investigadores i professionals en actiu que treballen a les principals multinacionals.
Per què estudiar el grau online d'ADE a la UOC?
El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC et proporciona una preparació integral per liderar negocis en entorns globals mitjançant l'ús d'eines digitals avançades, la integració de la intel·ligència artificial en la gestió i el domini de l'anglès professional.
La metodologia flexible de la UOC et permet decidir com i quan estudiar. Així, compagines el grau d'ADE en línia amb la teva vida personal i professional.
Un grau d'ADE únic
El grau d'ADE de la UOC et proporciona una visió de 360° del món empresarial i et prepara per assumir càrrecs de responsabilitat i enfocar el teu perfil cap a les professions més sol·licitades:
- Estratègia empresarial i direcció de màrqueting.
- Comptabilitat, fiscalitat i sistemes d'informació.
- Lideratge i presa de decisions basada en dades.
Professorat expert: sempre amb l'acompanyament d'un equip docent expert, professors i professores doctorats, investigadors, investigadores i professionals en actiu que treballen a les principals multinacionals.
Itineraris formatius connectats al món laboral: obtén la menció de Sostenibilitat i Transició Digital per construir-te un dels perfils professionals més rellevants de l'àmbit dels negocis. Complementa la formació mitjançant mínors de les àrees de comunicació, dret públic, informàtica, previsió social, política internacional, pensament social, humanitats, empresa turística, psicologia o història contemporània.
Formem els i les professionals que cerquen les empreses
Aquest programa en línia d'ADE de la UOC et prepara per exercir professions d'alta demanda laboral en l'àmbit de l'empresa i l'economia:
- Direcció de màrqueting o comercial.
- Analista de finances o mercats globals.
- Direcció de recursos humans o direcció de sistemes.
- Responsable de logística, internacionalització o exportacions.
- Emprenedoria, consultoria i assessorament d'innovació.
Aprendràs a treballar amb eines tecnològiques com Power BI, Qlik Sense o Tableau, R i Excel, Microsoft Project, ProjectLibre, ProjectManager, GanttPRO o Trello, i SABI. Per acabar de perfeccionar el teu CV, amb el grau d'ADE de la UOC aprens a dominar la IA generativa de manera pràctica i ètica per resoldre problemes, gestionar projectes i analitzar dades com una persona experta.
A més, estudiant a la UOC adquireixes les competències transversals més sol·licitades per les empreses: gestió del temps, aprenentatge autònom, pensament crític i resolució de problemes complexos.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.