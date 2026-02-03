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Grau Online en Administració i Direcció d'Empreses

Presentació

Lidera el món dels negocis i porta la teva carrera al següent nivell. Amb el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) 100 % en línia de la UOC, et convertiràs en el professional estratègic que les empreses cerquen. Dissenyaràs estratègies d'èxit, aprendràs a prendre decisions clau i desenvoluparàs les habilitats directives necessàries per liderar equips.
El teu grau, per menys de 900 € al semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu grau.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en l'empresa”

Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

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Sessions informatives sobre els programes d'Economia i Empresa

Del 20 de juliol al 15 de setembre.
Consulta la sessió del teu programa.

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Per què estudiar el grau online d'ADE a la UOC?

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC et proporciona una preparació integral per liderar negocis en entorns globals mitjançant l'ús d'eines digitals avançades, la integració de la intel·ligència artificial en la gestió i el domini de l'anglès professional.

La metodologia flexible de la UOC et permet decidir com i quan estudiar. Així, compagines el grau d'ADE en línia amb la teva vida personal i professional. 

 

Un grau d'ADE únic

El grau d'ADE de la UOC et proporciona una visió de 360° del món empresarial i et prepara per assumir càrrecs de responsabilitat i enfocar el teu perfil cap a les professions més sol·licitades:

  • Estratègia empresarial i direcció de màrqueting.
  • Comptabilitat, fiscalitat i sistemes d'informació.
  • Lideratge i presa de decisions basada en dades.

Professorat expert: sempre amb l'acompanyament d'un equip docent expert, professors i professores doctorats, investigadors, investigadores i professionals en actiu que treballen a les principals multinacionals.

Per què estudiar el grau online d'ADE a la UOC?


El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC et proporciona una preparació integral per liderar negocis en entorns globals mitjançant l'ús d'eines digitals avançades, la integració de la intel·ligència artificial en la gestió i el domini de l'anglès professional.

La metodologia flexible de la UOC et permet decidir com i quan estudiar. Així, compagines el grau d'ADE en línia amb la teva vida personal i professional. 

 

Un grau d'ADE únic

El grau d'ADE de la UOC et proporciona una visió de 360° del món empresarial i et prepara per assumir càrrecs de responsabilitat i enfocar el teu perfil cap a les professions més sol·licitades:

  • Estratègia empresarial i direcció de màrqueting.
  • Comptabilitat, fiscalitat i sistemes d'informació.
  • Lideratge i presa de decisions basada en dades.

Professorat expert: sempre amb l'acompanyament d'un equip docent expert, professors i professores doctorats, investigadors, investigadores i professionals en actiu que treballen a les principals multinacionals.

Itineraris formatius connectats al món laboral: obtén la menció de Sostenibilitat i Transició Digital per construir-te un dels perfils professionals més rellevants de l'àmbit dels negocis. Complementa la formació mitjançant mínors de les àrees de comunicació, dret públic, informàtica, previsió social, política internacional, pensament social, humanitats, empresa turística, psicologia o història contemporània.

 

Formem els i les professionals que cerquen les empreses

Aquest programa en línia d'ADE de la UOC et prepara per exercir professions d'alta demanda laboral en l'àmbit de l'empresa i l'economia:

  • Direcció de màrqueting o comercial.
  • Analista de finances o mercats globals.
  • Direcció de recursos humans o direcció de sistemes.
  • Responsable de logística, internacionalització o exportacions.
  • Emprenedoria, consultoria i assessorament d'innovació.

Aprendràs a treballar amb eines tecnològiques com Power BI, Qlik Sense o Tableau, R i Excel, Microsoft Project, ProjectLibre, ProjectManager, GanttPRO o Trello, i SABI. Per acabar de perfeccionar el teu CV, amb el grau d'ADE de la UOC aprens a dominar la IA generativa de manera pràctica i ètica per resoldre problemes, gestionar projectes i analitzar dades com una persona experta.

A més, estudiant a la UOC adquireixes les competències transversals més sol·licitades per les empreses: gestió del temps, aprenentatge autònom, pensament crític i resolució de problemes complexos.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Sessió informativa video link

Sessió informativa

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
48
ECTS
Optativa
126
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsica

Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Formació obligatòria

Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Comptabilitat de gestió per la presa de decisions6
Treball final de grau
6

Formació optativa

Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
* Llengües d'impartició: català, castellà i anglès.
** Llengua d'impartició: anglès.

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Assignatures d'ADE en anglès

AssignaturesTipologiaIdioma
Anglès B2.1BàsicaAnglès
Anglès B2.2ObligatòriaAnglès
Economic alternativesOptativaCatalà, castellà o anglès
Analysis of social networks and economicsOptativaCatalà, castellà o anglès
Integrated marketing communicationsOptativaCatalà, castellà o anglès
Marketing managementObligatòriaCatalà, castellà o anglès
Information systems managementObligatòriaCatalà, castellà o anglès
International economicsOptativaCatalà, castellà o anglès
Financial marketsOptativaCatalà, castellà o anglès
Personnel management and policiesOptativaCatalà, castellà o anglès
Digital transformation**OptativaAnglès
International management**OptativaAnglès
LogisticsObligatòriaCatalà, castellà o anglès
** Llengua d'impartició: anglès.

 

Semestres

Primer curs
Semestre 1
ECTS
Mercats i conducta
6
Dret de l'empresa
6
Competències digitals
6
Fonaments de matemàtiques
6
Introducció a l'empresa
6
Semestre 2
ECTS
Comportament dels agregats econòmics
6
Introducció a la comptabilitat
6
Fonaments d'estadística
6
Iniciativa emprenedora
6
Persones i organitzacions
6

Segon curs
Semestre 3
ECTS
Valoració d'operacions financeres
6
Estructura econòmica
6
Anglès B2.1
6
Fonaments de màrqueting
6
Inferència estadística
6
Semestre 4
ECTS
Comptabilitat financera
6
Fiscalitat empresarial
6
Anglès B2.2
6
Direcció de màrqueting
6
Decisions estratègiques d'operacions
6

Tercer curs
Semestre 5
ECTS
Comptabilitat de costos
6
Gestió i desenvolupament de recursos humans
6
Habilitats directives
6
Logística
6
Sistemes d'informació
6
Semestre 6
ECTS
Anàlisi dels estats financers
6
Direcció estratègica
6
Direcció de sistemes d'informació
6
Inversió empresarial
6
Optativa 1
6

Quart curs
Semestre 7
ECTS
Finançament empresarial
6
Ètica, diversitat i gestió responsable
6
Optativa 2
6
Optativa 3
6
Optativa 4
6
Semestre 8
ECTS
Optativa 5
6
Optativa 6
6
Optativa 7
6
Optativa 8
6
Treball final de grau
6
* Planificació en quatre anys.
 

 

Mencions

En el grau d'Administració i Direcció d'Empreses tens dues opcions per especialitzar-te amb les assignatures optatives: amb una menció o bé complementant la formació amb optatives d'altres disciplines en format mínor.

Menció

La menció està formada per crèdits optatius i reflecteix l'especialització curricular de l'estudiant. Aquesta menció queda recollida oficialment en el títol. Tanmateix, existeix la possibilitat que l'estudiant dissenyi el seu propi itinerari acadèmic i, per tant, es graduï sense menció.

En el grau d'Administració i Direcció d'Empreses s'ofereix una menció, relacionada amb un dels perfils professionals més rellevants de l’àmbit:

Aquest perfil aprofundeix en la sostenibilitat i la transició digital i dona resposta a la necessitat del mercat laboral de disposar de graduats amb coneixements sòlids en aquest àmbit.

La menció de Sostenibilitat i transició digital en Administració i Direcció d'Empreses estarà composta per un total de 48 crèdits ECTS, distribuïts entre les següents assignatures optatives:

  • Introducció al Business Intelligence i Big Data
  • Anàlisi de xarxes socials i econòmiques
  • Digital Transformation
  • Estratègies de màrqueting digital
  • Finances sostenibles
  • Sostenibilitat i transició ecològica
  • Transformació digital en la direcció de persones
  • TFG – Sostenibilitat i transició digital

Aquesta menció permet a l'estudiant adquirir una formació especialitzada orientada als reptes actuals de la digitalització, la sostenibilitat i la transformació empresarial.

 

Minors

Els programes de grau de la UOC ofereixen a l'estudiantat la possibilitat de matricular-se de mínors, orientats a aconseguir competències pròpies d'un àmbit de coneixement diferent del de l'ensenyament de grau amb assignatures optatives d'altres plans d'estudis.

Quant a l'oferta d'aquest programa, s'ha previst posar a la disposició de l'estudiantat un ampli catàleg de mínors, pels motius que s'han exposat anteriorment. No obstant això, se'n recomanen alguns, atès que es considera que complementen millor alguns enfocaments o disciplines. A continuació, s'exposen els mínors que considerem que avui dia poden aportar més complementarietat a la formació de l'estudiantat d'ADE.

Si estudies ADE a la UOC, podràs triar entre un ampli catàleg d'assignatures optatives d'altres graus que, en forma de mínor, complementaran la teva formació. Pots veure'n els exemples més destacats a continuació:

MínorsECTS
Comunicació (grau de Disseny i Creació Digitals)
12
Dret públic (grau de Dret)
12
Fonaments de la informàtica (grau d'Enginyeria Informàtica)
12
Dret de la previsió social (grau de Relacions Laborals i Ocupació)
12
Política internacional (grau de Relacions Internacionals)
12
Pensament social (grau de Ciències Socials)
12
Pensar els reptes contemporanis (grau d'Humanitats)
18
Empresa turística (grau de Turisme)
18
Diferències humanes (grau de Psicologia)
18
Introducció a la contemporane?tat (grau d'Història, Geografia i Història de l'Art)
24

L'avaluació contínua al grau en ADE de la UOC

  • Aprenentatge pràctic mitjançant projectes i casos.
  • Orientació directa al món laboral real.
  • Retorn constant per part del professorat.
Com funciona l'avaluació a la UOC?

Al grau en Administració i Direcció d'Empreses aprendràs gràcies a l'avaluació contínua, el sistema principal d'avaluació de la UOC. Aquest model d'aprenentatge progressiu et permet consolidar els coneixements a partir de situacions reals al llarg del semestre.

Característiques de l'avaluació:

  • Avaluació contínua mitjançant activitats pràctiques.
  • Enfocament centrat a resoldre problemes.
  • Retorn periòdic de l'equip docent.
  • Proves finals en línia complementàries.
  • Garantia total de rigor acadèmic.

Les activitats d'aprenentatge de la UOC estan dissenyades per afrontar situacions del món professional. Mitjançant casos reals o simulats d'empreses, aplicaràs directament els coneixements teòrics i adquiriràs habilitats com el pensament crític, la capacitat d'anàlisi i la resolució de problemes complexos. Aquest aprenentatge pràctic i progressiu garanteix el rigor acadèmic i la integritat del sistema mitjançant mecanismes de verificació de la identitat i un disseny inclusiu.

L'avaluació contínua t'ajuda a assolir les capacitats imprescindibles per liderar una empresa o un negoci i per exercir d'economista. El model et permet dominar la gestió de la globalització i la internacionalització dels mercats i les empreses, així com tenir un ampli coneixement de comptabilitat, finances i fiscalitat. A més, adquiriràs habilitats directives en les activitats clau de l'empresa, amb la possibilitat de cursar assignatures en anglès. En algunes assignatures del grau en ADE, aquest sistema es completa amb una prova final en línia síncrona o asíncrona per validar les competències adquirides durant el semestre.

Càrrega lectiva

Al pla d'estudis del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) disposaràs tant de mencions com de mínors per poder personalitzar el teu pla d'estudis.

La menció és una especialitat curricular, en la qual podràs aprofundir en l'estudi de les matèries que l'integren, per obtenir un ampli coneixement de l'àrea objecte d'estudi. Aquestes matèries estan formades per 48 crèdits optatius, es reflecteixen en l'especialització curricular i queden oficialment en el títol.

Paral·lelament, amb els mínors s'ofereix a l'estudiantat la possibilitat de matricular-se d'assignatures d'altres graus, orientades a aconseguir competències pròpies d'un àmbit de coneixement diferent del de l'ensenyament de grau.

Altres programes d'interès

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura

Optativa.
Durada

6 o 12 crèdits ECTS, que equivalen a 150 o 300 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat/s

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisits

Haver superat un mínim de 120 crèdits.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor o tutora de centre de pràctiques i un professor o professora que actua com a tutor acadèmic, els quals garanteixen que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau d'Administració i Direcció d'Empreses el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix a elaborar un projecte o estudi de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau d'Administració i Direcció d'Empreses. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau d'Administració i Direcció d'Empreses s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en quatre àmbits diferents. L'estudiant haurà de triar l'àmbit en el qual vol fer el treball final de grau. Per matricular-se, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa.

Treball final


Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau d'Administració i Direcció d'Empreses el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix a elaborar un projecte o estudi de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau d'Administració i Direcció d'Empreses. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau d'Administració i Direcció d'Empreses s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en quatre àmbits diferents. L'estudiant haurà de triar l'àmbit en el qual vol fer el treball final de grau. Per matricular-se, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball que es fa amb la tutorització i el guiatge del professorat col·laborador (PC) del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiantat el pugui portar a terme amb èxit. El PC del treball final és la persona encarregada de fer el seguiment del projecte. Orienta l'estudiant i l'assessora en cadascun dels aspectes següents: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual i síncrona davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: 1) el seguiment i l'elaboració del treball, 2) el projecte o estudi final realitzat i 3) la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la secretaria del Campus Virtual un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals.

Durada

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiantat disposa d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins i quants crèdits tria cada semestre.

Tot i això, l'estudiantat d'Administració i Direcció d'Empreses té llibertat per configurar el seu itinerari curricular. S'ha de tenir en compte que:

  • Els crèdits bàsics han de formar part dels 120 primers crèdits ECTS cursats per l'estudiant.
  • Per cursar el treball final de grau cal haver superat o convalidat totes les assignatures bàsiques i 120 crèdits obligatoris.

Durada


El grau d'Administració i Direcció d'Empreses té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiantat disposa d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins i quants crèdits tria cada semestre.

Tot i això, l'estudiantat d'Administració i Direcció d'Empreses té llibertat per configurar el seu itinerari curricular. S'ha de tenir en compte que:

  • Els crèdits bàsics han de formar part dels 120 primers crèdits ECTS cursats per l'estudiant.
  • Per cursar el treball final de grau cal haver superat o convalidat totes les assignatures bàsiques i 120 crèdits obligatoris.
  • Les pràctiques empresarials es poden cursar una vegada superats 120 crèdits, entre els quals hi ha d'haver tots els bàsics.

Per això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un servei de tutoria, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Amb dedicació completa a l'estudi, es preveu que l'estudiantat pugui fer tot el pla d'estudis en quatre cursos (vuit semestres), seguint la planificació que es visualitza a la taula d'assignatures organitzades per semestres. Les assignatures estan repartides de manera progressiva, d'acord amb les competències i els coneixements adquirits en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiantat disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

Metodologia 100 % online al grau d'ADE

  • Planifica el teu aprenentatge flexible.
  • Suport guiat del personal docent.
  • Resolució de reptes del sector empresarial.
Com és la metodologia de la UOC?

La metodologia 100 % en línia de la UOC garanteix un model d'aprenentatge actiu per cursar el grau d'Administració i Direcció d'Empreses. Disposes de flexibilitat horària absoluta per estudiar al teu ritme i adquirir competències oficials de manera autònoma.

Característiques principals de la metodologia de la UOC:

  • Model educatiu completament a distància.
  • Sense classes magistrals presencials.
  • Docència asíncrona adaptada al teu ritme.
  • Assessorament i orientació acadèmica constants.
  • Tasques pràctiques aplicades a casos reals.

L'aprenentatge del grau d'ADE es fonamenta en recursos digitals interactius, fet que el diferencia clarament del model tradicional. Desenvoluparàs l'autonomia i la gestió del temps mitjançant la col·laboració amb altres estudiants. A més, l'ús d'eines d'IA generativa s'orienta a resoldre problemes propis de l'àmbit professional d'ADE, com el disseny d'instruments de recollida d'informació, el tractament de dades, l'anàlisi econòmica i financera, la transformació digital de les organitzacions o la preparació de propostes empresarials. En tot moment disposes del seguiment o suport del professorat.

El Campus Virtual de la UOC

  • Hi trobaràs aules interactives de Canvas.
  • Disposaràs de suport de professorat expert.
  • Gestionaràs la teva pròpia matrícula acadèmica.
Com funciona el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual de la UOC és el teu entorn d'aprenentatge. Com a estudiant del grau d'ADE, utilitzaràs aquesta plataforma en línia com l'espai central d'aprenentatge i gestió acadèmica a la UOC. L'accés al Campus Virtual està sempre disponible.

Què pots fer al Campus Virtual?

  • Connectar amb les aules Canvas.
  • Consultar recursos didàctics actualitzats.
  • Enviar les teves activitats programades.
  • Debatre en els fòrums compartits.
  • Fer tràmits i sol·licitar beques.

El Campus Virtual obert 24/7 et garanteix flexibilitat absoluta per estructurar les hores d'estudi al grau d'Administració i Direcció d'Empreses. Aquest espai amb calendaris t'ajudarà a organitzar l'aprenentatge segons el teu propi ritme i necessitats.

Dins d'aquest entorn, interactuaràs amb el professorat expert per resoldre dubtes de manera còmoda i conversaràs amb companys i companyes en fòrums de debat. A més, obtindràs un accés immediat a tots els recursos i serveis administratius indispensables, fet que et permetrà tramitar el reconeixement de crèdits o triar les diferents formes de pagament des d'un únic lloc.

Aprenentatge pràctic a la UOC

  • Desenvolupa competències útils per al mercat laboral.
  • Resol problemes reals mitjançant simulacions pràctiques.
  • Connecta directament amb el món professional actual.
Com és l'aprenentatge basat en casos reals a la UOC?

La metodologia basada en casos reals de les titulacions oficials de la UOC et prepara eficaçment per superar els reptes del mercat laboral mitjançant activitats completament orientades a la realitat del món professional actual.

Característiques de l'aprenentatge basat en casos reals:

  • Aplica directament el coneixement empresarial teòric.
  • Experimenta amb simulacions pràctiques i entorns reals.
  • Resol problemes reals de les organitzacions.
  • Potencia les teves habilitats professionals clau.
  • Vincula els estudis amb el món laboral.

Descobreix com el model UOC respon a les necessitats de l'entorn corporatiu actual gràcies a l'aprenentatge pràctic integrat en el grau d'Administració i Direcció d'Empreses. Durant el teu itinerari acadèmic, utilitzes programari d'anàlisi estadística, economètrica i gestió de dades com R i Excel, i domines eines de business intelligence i visualització d'informació empresarial com Power BI, Qlik Sense o Tableau.

Aprendre fent al grau d'ADE implica que les activitats et permeten analitzar situacions, prendre decisions i argumentar-les de manera rigorosa. Per fer-ho possible, planifiques objectius amb plataformes de gestió de projectes i metodologies àgils com Microsoft Project, ProjectLibre, ProjectManager, GanttPRO o Trello. A més, fonamentes les teves decisions estratègiques consultant SABI i altres bases de dades d'informació econòmica i recursos professionals, juntament amb fonts estadístiques i documentals de referència com l'INE, l'Idescat i observatoris sectorials. Aquest aprenentatge pràctic permet desenvolupar habilitats UOC essencials com l'autonomia, el treball en equip i la presa de decisions argumentades.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en l'empresa
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector empresarial: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'empresa i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

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Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
Administració i Finances (LOE)48 crèdits
Administració i Finances (LOGSE)30 crèdits
Comerç Internacional (LOE)42 crèdits
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE)42 crèdits
Assistència a la Direcció (LOE)36 crèdits
Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE)54 crèdits
Màrqueting i Publicitat (LOE)48 crèdits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Professorat

Direcció de programa

  • Cristian Castillo Gutiérrez
    Cristian Castillo Gutiérrez

    Doctor cum laude en Administració i direcció d'empreses, Màster en Enginyeria d'organització industrial i enginyer tècnic en electrònica industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya.

    Els seus interessos de recerca se centren en el terreny de les operacions logístiques i productives de les empreses així com en l'àmbit d'organització d'empreses, específicament sobre el canvi organitzacional.


Acompanyament continuat de la UOC

Al grau en ADE disposes d'atenció personalitzada. L'equip de tutoria i l'acompanyament docent de la UOC et guien durant tot el procés formatiu.

Assessorament de l'equip de tutoria

Un tutor o tutora t'orienta en la matrícula del grau en ADE i planifica els estudis segons els teus objectius. Aquest servei impulsa la teva orientació laboral.

Seguiment constant del professorat

El professorat expert del grau en ADE resol els teus dubtes a cada assignatura. Rebràs activitats i retorn per a un aprenentatge progressiu.

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Sortides professionals

Sortides professionals

El graduat en ADE  està capacitat per desenvolupar una àmplia varietat de funcions, amb un nivell de responsabilitat mitjà i alt.

Les sortides professionals són les següents, entre altres:

  • Tècnic/a comptable, controller, auditor/a extern/a i responsable de comptabilitat.
  • Tècnic/a de consultoria, gestoria fiscal, i assessor/a fiscal.
  • Analista financer/a, responsable de tresoreria i director/a financer/a.
  • Responsable de producció de logística, d'aprovisionament, de distribució i director/a d'operacions i logística.
  • Tècnic/a de recursos humans i director/a de recursos humans.
  • Staff de la direcció estratègica, responsable de planificació estratègica i adjunt/a a direcció.
  • Responsable d'internacionalització, d'exportacions i analista de mercats globals.
  • Responsable de la gestió de l'àrea de màrqueting, comercial i de comunicació de màrqueting.
  • Emprenedor/a i consultor/a en creació d'empreses.
  • Gestor/a d'innovació, assessor/a i consultor/a d'innovació.
  • Director/a o responsable de sistemes.

Objectius

L'objectiu del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC és preparar professionals amb una formació polivalent, capaços d'exercir tant una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada com d'iniciar el seu propi projecte empresarial.

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC proporciona un coneixement profund de les diferents àrees de valor de l'empresa i de l'administració i direcció d'empreses.

A més, ofereix la possibilitat d'aprofundir en les competències i habilitats relacionades amb la direcció general de l'empresa, la gestió de l'àrea comptable i fiscal de les empreses, la globalització dels mercats i les empreses, i la digitalització i les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) aplicades a la gestió i a la innovació empresarial.

La proposta de grau que s'actualitza el 2022 emfatitza cinc eixos d'acord amb els reptes professionals que hauran d'afrontar els futurs graduats i graduades els pròxims anys.

Objectius


L'objectiu del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC és preparar professionals amb una formació polivalent, capaços d'exercir tant una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada com d'iniciar el seu propi projecte empresarial.

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC proporciona un coneixement profund de les diferents àrees de valor de l'empresa i de l'administració i direcció d'empreses.

A més, ofereix la possibilitat d'aprofundir en les competències i habilitats relacionades amb la direcció general de l'empresa, la gestió de l'àrea comptable i fiscal de les empreses, la globalització dels mercats i les empreses, i la digitalització i les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) aplicades a la gestió i a la innovació empresarial.

La proposta de grau que s'actualitza el 2022 emfatitza cinc eixos d'acord amb els reptes professionals que hauran d'afrontar els futurs graduats i graduades els pròxims anys. Aquests eixos són els següents:

  • Una perspectiva teòrica àmplia amb un enfocament generalista.
  • El compromís ètic i de responsabilitat social, incloent-hi la perspectiva de gènere.
  • La digitalització i les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la gestió d'empreses.
  • L'extensió de l'anglès i el reforç de determinades competències cognitives (per exemple, la creativitat) i interpersonals (treball en equip i comunicació).
  • L'actualització de metodologies d'aprenentatge.

En el programa es treballa de forma transversal i específica el compromís ètic i la responsabilitat social, aspecte que volem que distingeixi els graduats i graduades d'ADE de la UOC.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC prepara l'estudiant per exercir com a economista i per assumir responsabilitats en una àmplia diversitat de professions relacionades amb l'empresa i l'economia, així com per emprendre un negoci propi. Els àmbits de treball, doncs, són els següents:

  • Comptabilitat i auditoria
  • Gestió fiscal
  • Finances
  • Operacions i logística
  • Recursos humans
  • Direcció estratègica
  • Empresa i mercats globals
  • Màrqueting i investigació de mercats
  • Iniciativa emprenedora
  • Gestió de la innovació
  • Sistemes d'informació

Competències

Els graduats i graduades en Administració i direcció d'empreses de
la UOC han de ser capaços:

  • Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional. 
    Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional. 
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
  • Interpretar el funcionament de l'economia i els seus agents en relació al context nacional i internacional amb l'objectiu d'anticipar tendències micro i macroeconòmiques en el comportament empresarial.
  • Manejar els principals conceptes, models i tècniques d'anàlisis de la realitat històrica, social i institucional en la qual es desenvolupa l'empresa i els agents econòmics.
  • Identificar l'entorn legal i aplicar el marc normatiu que afecta la gestió i l'activitat empresarial.

Competències


Els graduats i graduades en Administració i direcció d'empreses de
la UOC han de ser capaços:

  • Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional. 
    Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional. 
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
  • Interpretar el funcionament de l'economia i els seus agents en relació al context nacional i internacional amb l'objectiu d'anticipar tendències micro i macroeconòmiques en el comportament empresarial.
  • Manejar els principals conceptes, models i tècniques d'anàlisis de la realitat històrica, social i institucional en la qual es desenvolupa l'empresa i els agents econòmics.
  • Identificar l'entorn legal i aplicar el marc normatiu que afecta la gestió i l'activitat empresarial. 
  • Exercir eficientment les funcions bàsiques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització. 
  • Aplicar les tècniques, mètodes i instruments quantitatius i qualitatius adequats per a obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic per a la presa de decisions. 
  • Elaborar, analitzar i aplicar la informació comptable i financera externa i interna per a controlar la gestió i la presa de decisions amb especial èmfasi en les estratègies d'inversió i finançament. 
  • Planificar, avaluar i comunicar l'activitat de l'empresa o projecte empresarial a nivell global amb criteris d'eficiència, competitivitat i sostenibilitat.
  • Identificar les necessitats dels consumidors i intentar satisfer-les mitjançant la comprensió dels diferents conceptes de màrqueting i el disseny i aplicació d'estratègies de màrqueting. 
  • Planificar i organitzar les operacions i la logística de l'empresa per a aconseguir els objectius empresarials.
  • Elaborar i aplicar polítiques de gestió de recursos humans de l'empresa reconeixent la importància i la contribució de les persones i promoure el seu potencial creatiu i innovador.
  • Analitzar els sistemes de gestió i d'informació més adequats i gestionar-los per a donar suport a la presa de decisions i la implementació de l'estratègia.
  • Valorar els processos i tendències de transformació digital, tecnològica i mediambiental i el seu impacte en les organitzacions per a aplicar polítiques i accions més eficients. 
  • Desenvolupar habilitats directives per a aplicar-les en la direcció de l'empresa i la gestió del canvi organitzatiu.

Competències que obtens amb el programa en ADE:

  • Direcció de màrqueting
  • Habilitats directives
  • Sistemes d'informació
  • Estratègia empresarial
  • Comptabilitat
  • Fiscalitat
  • Idioma: anglès

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
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L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Com s'estudia a la UOC

Metodologia

Forma't 100 % en línia, sense classes ni horaris.

Com és la metodologia de la UOC?

La metodologia de la UOC és 100 % en línia, sense horaris fixos, i basada en un model d'aprenentatge asíncron amb acompanyament docent continu.

Característiques principals de la metodologia de la UOC:

  • Formació 100 % en línia.
  • Sense classes presencials ni horaris fixos.
  • Aprenentatge asíncron (al teu ritme).
  • Acompanyament personalitzat.
  • Activitats pràctiques i aplicades.

Aquest model et permet organitzar els estudis segons la teva disponibilitat, fet que els fa especialment compatibles amb la feina, la vida familiar o altres responsabilitats. Pots accedir als continguts i a les activitats des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

A diferència del model tradicional basat en classes magistrals, l'aprenentatge a la UOC es basa en recursos digitals, activitats pràctiques i l'acompanyament constant del professorat i de l'equip de tutoria.

La UOC promou una participació activa, la col·laboració amb altres estudiants i el desenvolupament de competències com el pensament crític, la gestió del temps i l'autonomia.

Campus Virtual

El Campus Virtual és l'espai on comparteixes l'aprenentatge amb el professorat i la resta d'estudiants.

Què és el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual és la plataforma digital on es porta a terme tota l'activitat acadèmica del grau. 

Què pots fer al Campus Virtual?

  • Accedir a les aules virtuals.
  • Consultar materials i recursos actualitzats.
  • Fer activitats d'avaluació contínua.
  • Participar en fòrums de debat.
  • Contactar amb professorat i equip de tutoria.
  • Gestionar la matrícula i fer tràmits acadèmics.

El Campus Virtual està disponible les 24 hores del dia cada dia de l'any. És un entorn únic des d'on et pots organitzar els estudis, lliurar activitats, conversar amb companys i companyes, i resoldre dubtes amb comoditat.

També integra serveis clau, com la matrícula, la consulta de beques, les formes de pagament o el reconeixement de crèdits.

Acompanyament

A la UOC aprens sempre amb acompanyament constant.

Com és l'acompanyament a la UOC?

A la UOC, l'estudiant disposa d'acompanyament i orientació acadèmica de l'equip docent i de tutoria durant tot el grau.

Elements clau de l'acompanyament:

  • Tutor o tutora des de l'inici.
  • Orientació en la matrícula i en l'itinerari.
  • Suport docent a cada assignatura.
  • Resolució continuada de dubtes.
  • Seguiment personalitzat.

El tutor o tutora t'ajuda a planificar els estudis segons la teva disponibilitat i els teus objectius. El professorat et guia en cada assignatura amb activitats i retorn que faciliten l'aprenentatge progressiu.

A més, formes part d'una comunitat d'estudiants amb objectius i inquietuds semblants als teus, amb qui et pots relacionar des del Campus Virtual, a través de fòrums de debat i altres espais de participació. 

Avaluació

L'avaluació contínua és una de les claus del nostre mètode en línia.

Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua és el sistema més habitual a la UOC i consisteix a fer activitats pràctiques al llarg del semestre.

Característiques de l'avaluació:

  • Avaluació contínua amb activitats i projectes.
  • Formats diversos (escrits, audiovisuals, pràctics).
  • Retorn constant del professorat.
  • Orientació a situacions reals professionals.
  • Possibilitat de fer una prova final en algunes assignatures.

Aquest model permet adquirir i consolidar coneixements de manera progressiva. El retorn ajuda a identificar punts de millora i a continuar avançant en l'aprenentatge.

En alguns casos, l'avaluació es complementa amb una prova final en línia, que pot ser síncrona o asíncrona.

El sistema garanteix el rigor acadèmic i la integritat, amb mecanismes de verificació d'identitat i autoria, i amb un disseny inclusiu adaptat a diferents perfils d'estudiant.

Aprenentatge pràctic

Metodologia basada en casos reals que et preparen per als reptes del mercat laboral.

Com és l'aprenentatge basat en casos reals a la UOC?

L'aprenentatge basat en reptes o casos reals consisteix en activitats aplicades i casos reals que et preparen per afrontar situacions del món professional.

Característiques de l'aprenentatge basat en casos reals:

  • Activitats basades en casos reals o simulats.
  • Aplicació directa dels coneixements teòrics.
  • Enfocament orientat a la resolució de problemes.
  • Desenvolupament de competències professionals.
  • Connexió amb situacions del món laboral.

Aquest enfocament respon a les necessitats actuals del mercat laboral, en què no n'hi ha prou amb conèixer conceptes, sinó que cal saber-los aplicar en contextos concrets. Les activitats estan dissenyades perquè puguis analitzar situacions, interpretar informació, prendre decisions i argumentar-les de manera fonamentada.

Així, l'aprenentatge pràctic no només t'ajuda a superar les assignatures, sinó també a adquirir habilitats aplicables a diferents àmbits professionals: la capacitat d'anàlisi, la interpretació d'informació complexa, la comunicació escrita rigorosa, el pensament crític, la gestió de la informació i la presa de decisions fonamentades.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Preguntes freqüents

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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