L'entrevista té una durada aproximada de 20 minuts i es fa en modalitat virtual mitjançant la plataforma Blackboard.

S'oferirà als sol·licitants que ho demanin un justificant d'assistència a l'entrevista personal.

El resultat és un Apte o un No apte.

La superació de l'accés per a més grans de 40 anys només té validesa per accedir a l'ensenyament de grau sol·licitat durant els dos semestres immediatament posteriors. Un cop hagin transcorregut aquests dos semestres, en cas que no s'hagi formalitzat la matrícula, l'estudiant ha de sol·licitar de nou l'accés per aquesta via.