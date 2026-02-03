Accés a la universitat per a més grans de 40 anys mitjançant el reconeixement de l'experiència professional
S'ofereix l'opció d'accedir a la Universitat als més grans de 40 anys per reconeixement de l'experiència professional.
Poden accedir als estudis de Grau aquells estudiants que compleixin els següents requisits:
- Tenir 40 anys o més ja complerts en l'any acadèmic que s'inicia la convocatòria.
- No tenir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.
- Acreditar una experiència laboral o professional relacionada amb l'ensenyament de grau sol·licitat.
Aquest accés s'estructura en dues fases:
- Lliurament de documentació i valoració del currículum: aquesta valoració es fa basant-se en la documentació que aporteu i està orientada a garantir que es compleixen els requisits establerts, així com la idoneïtat de la persona que sol·licita l'accés a la titulació.
- Entrevista personal: l'entrevista és un tràmit per a conèixer l'experiència professional de l'estudiant i determinar-ne la idoneïtat per a seguir amb èxit el grau sol·licitat.
Inscripció oberta
- Sol·licitud d'accés a la UOC: del 8 d’abril al 16 de juny de 2026.
- Pagament de la taxa acadèmica: del 9 d’abril al 17 de juny de 2026.
- Lliurament de la documentació: del 9 d’abril al 17 de juny de 2026.
- Sol·licitud d'entrevista: del 23 al 25 de juny de 2026.
- Entrevistes: del 30 de juny al 20 de juliol de 2026.
- Matriculació: de l'1 al 23 de juliol de 2026.
Abans de realitzar l'entrevista per accedir com major de 40 anys, has de sol·licitar l'accés als estudis.
Per a fer-ho, cal emplenar el formulari d'accés en el qual s'haurà d'especificar:
- Dades generals.
- Dades específiques relacionades amb els estudis de Grau que vols cursar a la UOC i l'opció d'accés de major de 40 anys.
Un cop s'hagin introduït les dades, us proporcionem un nom d'usuari i una contrasenya perquè pugueu accedir, en unes hores, al Campus Virtual de la UOC.
La taxa associada a aquest tràmit acadèmic és de 110 €*.
Descomptes:
- Família nombrosa o monoparental de categoria especial, 65 anys o més, discapacitat mínima del 33%, víctimes d'actes terroristes, cònjuges i fills o filles, víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella i fills o filles dependents, i víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella: exempció del 100% del pagament.
- Família nombrosa o monoparental de categoria general: descompte del 50% en l'import de la taxa.
*No complir amb els requisits documentals exigits, així com no superar la fase de valoració del currículum i/o l'entrevista personal, no dona dret a la devolució de la taxa.
La documentació imprescindible per poder tenir en compte la sol·licitud d'accés, valorar els vostres mèrits i realitzar l'entrevista personal és la següent:
- Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), el NIE o el passaport.
- Comprovant bancari d'haver abonat l'import de la taxa.
- Si correspon: documentació que acrediti la bonificació o l'exempció en el pagament de la taxa.
- Carta de motivació que justifiqui l'interès per estudiar a la UOC i pel grau al qual vols accedir.
- Currículum detallat: únicament es valoraran els mèrits del currículum que quedin acreditats.
- Relació numerada de tota la documentació presentada sobre els mèrits indicats al currículum.
- Qualsevol altra documentació que consideris convenient i que acrediti l'experiència laboral i professional que descrius al currículum.
* Com puc acreditar l'experiència laboral o professional relacionada amb el grau?
- Certificat de vida laboral, expedit per l’organisme oficial competent.
- Persones autònomes o que treballen per compte propi: certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb els períodes d'alta a la Seguretat Social, en el règim especial corresponent, descripció de l'activitat desenvolupada i especificació del temps durant el qual s'ha dut a terme.
- Contractes de treball.
- Certificats d'empresa en els quals s'especifiquin les funcions desenvolupades.
* Com puc acreditar la formació i el coneixement de llengües estrangeres?
Cal acreditar la formació amb el certificat o el títol del curs corresponent (o l'expedient, en el cas de titulacions no acabades), en el qual ha de constar la denominació, el període en què vas fer el curs i les hores de durada. Per als idiomes, es valorarà qualsevol documentació acreditativa del coneixement de català, castellà o llengües estrangeres.
Com pots redactar el currículum
Criteris de puntuació del currículum
És imprescindible lliurar la documentació següent en format digital mitjançant el formulari disponible a Campus Virtual: Tràmits que pots fer / Accés per a més grans de 40 anys.
La inscripció a l'entrevista es realitzarà a través del Campus Virtual: Tràmits que pots fer / Accés per a més grans de 40 anys.
Per formalitzar la inscripció a l'entrevista, és imprescindible haver superat la fase de mèrits. En cas de no arribar als 5 punts, es considerarà que la persona candidata no acredita el mínim de mèrits necessaris per seguir amb el procés.
L'entrevista té una durada aproximada de 30 minuts i es fa en modalitat virtual.
S'oferirà als sol·licitants que ho demanin un justificant d'assistència a l'entrevista personal.
El resultat és un Apte o un No apte.
La superació de l'accés per a més grans de 40 anys només té validesa per accedir a l'ensenyament de grau sol·licitat durant tres anys (l’any que se supera i dos anys més). Un cop hagi transcorregut aquest temps i en cas que no s'hagi formalitzat la matrícula, s'ha de tornar a realitzar l'entrevista personal.
Un cop superada l'entrevista personal, rebràs en els propers dies una notificació amb la resolució final de l'admissió. En cas de ser Apte, podràs formalitzar la matrícula als estudis triats. Podràs gaudir del descompte per matrícula anticipada*, sempre que hagis sol·licitat l'accés dins del període en què es trobi actiu. L'estudiantat disposarà de 5 dies naturals per sol·licitar l'al·legació al resultat de la prova.
* Els graus de Psicologia i Nutrició Humana i Dietètica en queden exclosos.
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