Acceso a la universidad para mayores 40 años mediante el reconocimiento de la experiencia profesional
Se ofrece la opción de acceder a la universidad a los mayores de 40 años por reconocimiento de la experiencia profesional.
Podrán acceder a los estudios de Grado aquellos estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:
- Tener 40 años o más ya cumplidos en el año académico en el que se inicia la convocatoria.
- No tener ninguna titulación académica que habilite para acceder a la universidad por otras vías.
- Acreditar una experiencia laboral o profesional relacionada con la enseñanza de grado solicitada.
Este acceso se estructura en dos fases:
- Entrega de documentación y valoración del currículum: esta valoración se hace basándose en la documentación que aporte y está orientada a garantizar que se cumplen los requisitos establecidos, así como la idoneidad de la persona que solicita el acceso a la titulación.
- Entrevista personal: la entrevista es un trámite para conocer la experiencia profesional del estudiante y determinar su idoneidad para seguir con éxito el campo del grado solicitado.
Inscripción abierta
- Solicitud de acceso a la UOC: del 8 de abril al 16 de junio de 2026.
- Pago de la tasa académica: del 9 de abril al 17 de junio de 2026.
- Entrega documentación: del 9 de abril al 17 de junio de 2026.
- Solicitud de entrevista: del 23 al 25 de junio de 2026.
- Entrevistas: del 30 de junio al 20 de julio de 2026.
- Matriculación: del 1 al 23 de julio de 2026.
Antes de realizar la entrevista para acceder a través de la vía de mayores de 40 años, debes solicitar el acceso a los estudios.
Para hacerlo, hay que rellenar el formulario de acceso en el que deberás especificar:
- Datos generales.
- Datos específicos relacionados con los estudios de Grado que quieres cursar en la UOC y la opción de acceso de mayor de 40 años
Una vez hayáis introducido los datos, os proporcionaremos un nombre de usuario y una contraseña para que podáis acceder, en unas horas, al Campus Virtual de la UOC.
La tasa asociada a este trámite académico es de 110 €.
Descuentos:
- Familia numerosa o monoparental de categoría especial, 65 años o más, discapacidad mínima del 33%, víctimas de actos terroristas, cónyuges e hijos o hijas, víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja e hijos o hijas dependientes, y víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja: exención del 100% del pago.
- Familia numerosa o monoparental de categoría general: descuento del 50% en el importe de la tasa.
*No cumplir con los requisitos documentales exigidos, así como no superar la fase de valoración del currículum y/o la entrevista personal, no da derecho a la devolución de la tasa.
La documentación imprescindible para poder tener en cuenta tu solicitud de acceso, valorar tus méritos y realizar la entrevista personal es la siguiente:
- Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI), el NIE o el pasaporte.
- Comprobante bancario de haber abonado el importe de la tasa.
- Si corresponde: documentación que acredite la bonificación o la exención en el pago de la tasa.
- Carta de motivación que justifique el interés por estudiar en la UOC y por el grado al que deseas acceder.
- Currículum detallado: únicamente se valorarán los méritos del currículum que queden acreditados.
- Relación numerada de toda la documentación presentada sobre los méritos indicados en el currículum.
- Cualquier otra documentación que se considere conveniente y que acredite la experiencia laboral y profesional descrita en el currículum.
* Cómo acreditar la experiencia laboral o profesional relacionada con el grado:
- Certificado de vida laboral expedido por el organismo oficial competente.
- Personas autónomas o que trabajan por cuenta propia: certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social con los períodos de alta en la Seguridad Social, en el régimen especial correspondiente, descripción de la actividad desarrollada y especificación del tiempo durante el que se ha llevado a cabo.
- Contratos de trabajo.
- Certificados de empresa en los que se especifiquen las funciones desarrolladas.
* Cómo acreditar la formación y el conocimiento de lenguas extranjeras:
La formación deberá acreditarse con el correspondiente certificado o título del curso (o el expediente, en el caso de titulaciones no finalizadas), en el que deberá constar la denominación, el período en que se hizo el curso y las horas de duración. Para los idiomas, se valorará cualquier documentación acreditativa del conocimiento de catalán, español o lenguas extranjeras.
Cómo puedes redactar el currículum
Criterios de puntuación del currículum
Es imprescindible entregar la documentación siguiente en formato digital mediante el formulario disponible en el Campus Virtual: Trámites que puedes hacer / Acceso para mayores de 40 años
La inscripción a la entrevista se realizará a través del Campus Virtual: Trámites que puedes hacer / Acceso para mayores de 40 años.
Para formalizar la inscripción es imprescindible haber superado la fase de méritos. En caso de no llegar a 5 puntos, se considerará que la persona candidata no acredita el mínimo de méritos necesarios para seguir con el proceso.
La entrevista tiene una duración aproximada de 30 minutos y se hará en modalidad virtual.
Se ofrecerá a los solicitantes que lo pidan un justificante de asistencia a la entrevista personal.
El resultado es un Apto o uno No apto.
La superación del acceso para mayores de 40 años solo tendrá validez para acceder a la enseñanza de grado solicitada durante tres años (el año que se supera y dos años más). Una vez transcurrido ese tiempo y en caso de no haber formalizado la matrícula, se tiene que realizar de nuevo la entrevista personal.
Una vez superada la entrevista personal, recibirás en los próximos días una notificación con la resolución final de la admisión. En caso de ser Apto, podrás formalizar la matrícula a los estudios elegidos. Podrás disfrutar del descuento por matrícula anticipada*, siempre que hayas solicitado el acceso dentro del periodo en que se encuentre activo. El estudiantado dispondrá de 5 días naturales para alegar el resultado de la prueba.
* Los grados de Psicología y Nutrición Humana y Dietética quedan excluídos.
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