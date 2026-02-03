Se ofrece la opción de acceder a la universidad a los mayores de 40 años por reconocimiento de la experiencia profesional.



Podrán acceder a los estudios de Grado aquellos estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:

Tener 40 años o más ya cumplidos en el año académico en el que se inicia la convocatoria.

No tener ninguna titulación académica que habilite para acceder a la universidad por otras vías.



Acreditar una experiencia laboral o profesional relacionada con la enseñanza de grado solicitada.

Este acceso se estructura en dos fases: