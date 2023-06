La tasa asociada a este trámite académico es de 110 €.

Descuentos:

Familia numerosa de categoría especial, discapacidad mínima del 33%, víctimas de actos terroristas y violencia machista en el ámbito de la pareja: exención del 100% del pago.

Familia numerosa de categoría general: descuento del 50% en el importe de la tasa.

*No cumplir con los requisitos documentales exigidos, así como no superar la fase de valoración del currículum y/o la entrevista personal, no da derecho a la devolución de la tasa.