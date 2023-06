Hi ha establert un període de carència de trenta dies entre la data de matriculació i la data en què es produeix el sinistre. És a dir, per a gaudir de la cobertura de l'assegurança gratuïta de la UOC, la data del sinistre ha de ser trenta dies superior a la data de la matrícula. Malgrat això, en cas d'accident no s'inclou la carència.

A més, cal informar-ne la UOC abans que transcorrin vint dies naturals des de la data en què es produeix el sinistre. Un cop han passat vint dies, es perd el dret a la prestació per a situacions imprevistes.