Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Grado de Ingeniería Infromática el trabajo final tiene 12 créditos ECTS. El trabajo final de grado (TFG) consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura obligatoria que debes cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularte de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa. El Grado de Ingeniería Informática te ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en una de las diferentes áreas que se ofrecen. La elección del área de TFG define el ámbito temático del trabajo a realizar y el conjunto de competencias sobre las que se hará más énfasis. Deberás elegir el ámbito en el proceso de matriculación de tu TFG. Para completar la matrícula del trabajo final, previamente debes necesita solicitar área, que ha de ser aceptada por el equipo docente del programa.

Trabajo final de grado

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Grado de Ingeniería Infromática el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.



El trabajo final de grado (TFG) consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura obligatoria que debes cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularte de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.



El Grado de Ingeniería Informática te ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en una de las diferentes áreas que se ofrecen. La elección del área de TFG define el ámbito temático del trabajo a realizar y el conjunto de competencias sobre las que se hará más énfasis. Deberás elegir el ámbito en el proceso de matriculación de tu TFG. Para completar la matrícula del trabajo final, previamente debes necesita solicitar área, que ha de ser aceptada por el equipo docente del programa.



Cada área temática está asociada a uno o más itinerarios del Grado. Dado que para completar un itinerario es necesario superar un TFG de un área asociada, la elección del itinerario de Grado determina las posibles áreas de TFG a elegir. Por este motivo, se recomienda tener presente el itinerario a la hora de elegir un área de TFG. Tu tutor o tutora tienen un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.



El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del tutor o tutora del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para quelo puedas llevar a cabo con éxito. Se encargará de orientarte y de efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, te asesorará en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.



El TFG concluye con una defensa, en la que deberás realizar una exposición del trabajo mediante un vídeo donde presentarás el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos. A continuación, tendrás que responder las preguntas que te realice la comisión de evaluación formada por un mínimo de dos miembros del equipo de profesorado, que se encargarán de la evaluación.



En la calificación del trabajo se tendrán en cuenta tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo.



Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debes consultar el plan docente en la Secretaría del Campus una vez tengas acceso al programa.