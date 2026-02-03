Grado Online en Ingeniería Informática
Presentación
En una época en que la inteligencia artificial (IA) ha cambiado las reglas del juego, ha llegado el momento de formarte con un programa que te dé acceso a las profesiones tecnológicas más demandadas. El grado de Ingeniería Informática online de la UOC es la titulación oficial que te posiciona como uno de los perfiles profesionales más buscados por las empresas.
Esta ingeniería de la UOC tiene una clara orientación profesionalizadora. Con nuestros estudios, adquirirás conocimientos de programación, IA, sistemas distribuidos o ciberseguridad, entre otros. También aprenderás a administrar redes de computadoras y a liderar estrategias de seguridad de sistemas informáticos.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
Consulta el apartado matrícula y precio
Fracciona en cuotas tu grado.
Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en las TIC”
Empieza tu grado con una base sólida en IA generativa e impulsa tu currículum
¿Por qué estudiar Ingeniería Informática online en la UOC?
Escoge una universidad líder en tecnología.
El grado de Ingeniería Informática de la UOC te ofrece los conocimientos más demandados por las empresas, como aprendizaje automático, minería de datos, ingeniería del software de componentes y sistemas distribuidos, seguridad en redes e inteligencia artificial. Además, renovamos la metodología para mejorar la adquisición de los fundamentos en desarrollo de software.
La prestigiosa metodología de la UOC es 100 % online y flexible. El modelo educativo te permite estudiar a tu ritmo, desde donde quieras y sin horarios.
¿Por qué el grado de Ingeniería Informática de la UOC es único?
El grado te especializa para que tu perfil encaje con el mercado laboral. Podrás acceder a cargos relevantes, como arquitecto de software, experto en inteligencia artificial (IA) o administrador de seguridad informática.
La UOC apuesta por incorporar a profesorado colaborador en activo que esté vinculado al mundo profesional, con el objetivo de alejarse de un enfoque puramente teórico.
¿Por qué estudiar Ingeniería Informática online en la UOC?
Escoge una universidad líder en tecnología.
El grado de Ingeniería Informática de la UOC te ofrece los conocimientos más demandados por las empresas, como aprendizaje automático, minería de datos, ingeniería del software de componentes y sistemas distribuidos, seguridad en redes e inteligencia artificial. Además, renovamos la metodología para mejorar la adquisición de los fundamentos en desarrollo de software.
La prestigiosa metodología de la UOC es 100 % online y flexible. El modelo educativo te permite estudiar a tu ritmo, desde donde quieras y sin horarios.
¿Por qué el grado de Ingeniería Informática de la UOC es único?
El grado te especializa para que tu perfil encaje con el mercado laboral. Podrás acceder a cargos relevantes, como arquitecto de software, experto en inteligencia artificial (IA) o administrador de seguridad informática.
La UOC apuesta por incorporar a profesorado colaborador en activo que esté vinculado al mundo profesional, con el objetivo de alejarse de un enfoque puramente teórico. Con nuestro grado online de Ingeniería Informática, adquirirás competencias altamente demandadas en la protección de sistemas y en el análisis de vulnerabilidades.
Diseñarás arquitecturas seguras integrando la cultura DevOps con pipelines de GitLab CI/CD para la creación de aplicaciones complejas. Además, podrás especializarte y profundizar en cinco perfiles reconocidos en el ámbito internacional:
- Ingeniería de Computadores.
- Ingeniería del Software.
- Computación.
- Sistemas de Información.
- Tecnologías de la Información.
Formamos a los profesionales que buscan las empresas
Te damos acceso a los conocimientos necesarios para que accedas a las profesiones tecnológicas con mayor demanda: desarrollador de software (backend y full stack), especialista en inteligencia artificial y aprendizaje automático (machine learning), experto en ciberseguridad, analista e ingeniero de datos (data scientist y big data scientist), e ingeniero cloud y DevOps.
La UOC pone a tu alcance el software especializado con la licencia incluida. Impulsarás tu perfil tecnológico y adquirirás los siguientes conocimientos:
Trabaja con lenguajes de programación y consulta, como Python, Java, SQL, C, C++, R, lenguajes script y, en algunos contextos, lenguaje ensamblador.
Utiliza entornos de desarrollo como IntelliJ IDEA, RStudio o CodeLite, y entornos de desarrollo móvil como React Native, Flutter o Ionic.
Configura y administra sistemas, entornos virtualizados, contenedores y plataformas de infraestructura, con herramientas como GNU/Linux, VirtualBox, Kali Linux, Docker o AWS.
Gestiona y consulta datos con bases de datos relacionales, bases de datos de grafos, herramientas de consulta y plataformas de datos como PostgreSQL, Oracle Express, Neo4J, SQL Developer, Stardog o Apache Kafka.
Aplica prácticas de ingeniería del software con herramientas de modelado, construcción, pruebas y calidad como Papyrus, StarUML, Maven, JUnit, Mockito, Cucumber, Postman o SonarLint.
Analiza y configura redes con herramientas como Packet Tracer, Wireshark o Iptables, y utiliza otras herramientas vinculadas al análisis de datos, la gestión de proyectos, el prototipado y el desarrollo de aplicaciones, como Weka, Minitab, Trello, Gantter, Justinmind o PrestaShop.
Utiliza entornos y herramientas docentes propias o vinculadas a la UOC, como ALURA, VerilUOC y DSLab, orientadas a dar apoyo al aprendizaje práctico en distintos ámbitos de la informática.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
Premios y reconocimientos
La UOC, entre las mejores universidades para estudiar Ingeniería Informática según el ranking CYD. Consulta más detalles aquí.
-
Inicio
17 feb 2027
-
100%
Online
-
240
Créditos
-
Idiomas: Español, Catalán
-
Titulación oficial
Si tienes un Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) consulta los reconocimientos de créditos del grado de Ingeniería Informática.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.