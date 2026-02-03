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Online y sin horarios
Próxima inscripción: octubre 2026

Grado Online en Ingeniería Informática

Presentación

En una época en que la inteligencia artificial (IA) ha cambiado las reglas del juego, ha llegado el momento de formarte con un programa que te dé acceso a las profesiones tecnológicas más demandadas. El grado de Ingeniería Informática online de la UOC es la titulación oficial que te posiciona como uno de los perfiles profesionales más buscados por las empresas.

Esta ingeniería de la UOC tiene una clara orientación profesionalizadora. Con nuestros estudios, adquirirás conocimientos de programación, IA, sistemas distribuidos o ciberseguridad, entre otros. También aprenderás a administrar redes de computadoras y a liderar estrategias de seguridad de sistemas informáticos.
Tu grado, por menos de 900 € al semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

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Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu grado.

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Más información

 

¿Por qué estudiar Ingeniería Informática online en la UOC?

Escoge una universidad líder en tecnología.

El grado de Ingeniería Informática de la UOC te ofrece los conocimientos más demandados por las empresas, como aprendizaje automático, minería de datos, ingeniería del software de componentes y sistemas distribuidos, seguridad en redes e inteligencia artificial. Además, renovamos la metodología para mejorar la adquisición de los fundamentos en desarrollo de software.

La prestigiosa metodología de la UOC es 100 % online y flexible. El modelo educativo te permite estudiar a tu ritmo, desde donde quieras y sin horarios. 

 

¿Por qué el grado de Ingeniería Informática de la UOC es único?

El grado te especializa para que tu perfil encaje con el mercado laboral. Podrás acceder a cargos relevantes, como arquitecto de software, experto en inteligencia artificial (IA) o administrador de seguridad informática.

La UOC apuesta por incorporar a profesorado colaborador en activo que esté vinculado al mundo profesional, con el objetivo de alejarse de un enfoque puramente teórico.

¿Por qué estudiar Ingeniería Informática online en la UOC?


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El grado de Ingeniería Informática de la UOC te ofrece los conocimientos más demandados por las empresas, como aprendizaje automático, minería de datos, ingeniería del software de componentes y sistemas distribuidos, seguridad en redes e inteligencia artificial. Además, renovamos la metodología para mejorar la adquisición de los fundamentos en desarrollo de software.

La prestigiosa metodología de la UOC es 100 % online y flexible. El modelo educativo te permite estudiar a tu ritmo, desde donde quieras y sin horarios. 

 

¿Por qué el grado de Ingeniería Informática de la UOC es único?

El grado te especializa para que tu perfil encaje con el mercado laboral. Podrás acceder a cargos relevantes, como arquitecto de software, experto en inteligencia artificial (IA) o administrador de seguridad informática.

La UOC apuesta por incorporar a profesorado colaborador en activo que esté vinculado al mundo profesional, con el objetivo de alejarse de un enfoque puramente teórico. Con nuestro grado online de Ingeniería Informática, adquirirás competencias altamente demandadas en la protección de sistemas y en el análisis de vulnerabilidades. 

Diseñarás arquitecturas seguras integrando la cultura DevOps con pipelines de GitLab CI/CD para la creación de aplicaciones complejas. Además, podrás especializarte y profundizar en cinco perfiles reconocidos en el ámbito internacional

  • Ingeniería de Computadores.
  • Ingeniería del Software.
  • Computación.
  • Sistemas de Información.
  • Tecnologías de la Información.

 

Formamos a los profesionales que buscan las empresas

Te damos acceso a los conocimientos necesarios para que accedas a las profesiones tecnológicas con mayor demanda: desarrollador de software (backend y full stack), especialista en inteligencia artificial y aprendizaje automático (machine learning), experto en ciberseguridad, analista e ingeniero de datos (data scientist y big data scientist), e ingeniero cloud y DevOps.

La UOC pone a tu alcance el software especializado con la licencia incluida. Impulsarás tu perfil tecnológico y adquirirás los siguientes conocimientos:

  • Trabaja con lenguajes de programación y consulta, como Python, Java, SQL, C, C++, R, lenguajes script y, en algunos contextos, lenguaje ensamblador.

  • Utiliza entornos de desarrollo como IntelliJ IDEA, RStudio o CodeLite, y entornos de desarrollo móvil como React Native, Flutter o Ionic.

  • Configura y administra sistemas, entornos virtualizados, contenedores y plataformas de infraestructura, con herramientas como GNU/Linux, VirtualBox, Kali Linux, Docker o AWS.

  • Gestiona y consulta datos con bases de datos relacionales, bases de datos de grafos, herramientas de consulta y plataformas de datos como PostgreSQL, Oracle Express, Neo4J, SQL Developer, Stardog o Apache Kafka.

  • Aplica prácticas de ingeniería del software con herramientas de modelado, construcción, pruebas y calidad como Papyrus, StarUML, Maven, JUnit, Mockito, Cucumber, Postman o SonarLint.

  • Analiza y configura redes con herramientas como Packet Tracer, Wireshark o Iptables, y utiliza otras herramientas vinculadas al análisis de datos, la gestión de proyectos, el prototipado y el desarrollo de aplicaciones, como Weka, Minitab, Trello, Gantter, Justinmind o PrestaShop.

  • Utiliza entornos y herramientas docentes propias o vinculadas a la UOC, como ALURA, VerilUOC y DSLab, orientadas a dar apoyo al aprendizaje práctico en distintos ámbitos de la informática.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

Premios y reconocimientos

La UOC, entre las mejores universidades para estudiar Ingeniería Informática según el ranking CYD. Consulta más detalles aquí.

  • Inicio

    17 feb 2027

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Si tienes un Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) consulta los reconocimientos de créditos del grado de Ingeniería Informática.

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Ingeniería Informática

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
72
ECTS
Optativa
96
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Formación básica (60 ECTS)
Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Formación obligatoria (96 ECTS)
Créditos
Formación optativa (72 ECTS)
Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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12
6
6
6
6
12
Trabajo final de grado12

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Primera Matrícula

Si te matriculas por primera vez del grado de Ingeniería Informática, te recomendamos que lo hagas de uno o de una parte de los paquetes de asignatura siguientes:
 

Asignaturas paquete 1Créditos
6
6
6
Asignaturas paquete 2Créditos
Fundamentos de computadores                                         
6
6
6
Asignaturas paquete 3Créditos
6
6
6

Estos paquetes de asignaturas te ofrecen un conjunto de ventajas:

 - No tienen ninguna entrega de actividad evaluable el mismo día. 

 - Hay cierta flexibilidad para superar algunas actividades. 

 
Por otro lado, si tu nivel inicial de matemáticas es bajo, te recomendamos cursar la asignatura de Iniciación a las matemáticas para la ingeniería.
 
Si empiezas el grado con asignaturas reconocidas o bien tienes dudas en relación con la matrícula, tu tutor o tutora te orientará de forma personalizada.

 

Semestres

A continuación te presentamos una propuesta de semestralización para cursar el Grado en 4 u 8 semestres. Es una propuesta flexible, es decir, te permite intercambiar asignaturas, siempre y cuando respetes las recomendaciones entre ellas.

AsignaturasCréditos
Semestre 1
30
6
6
6
6
6
Semestre 2
30
6
6
6
6
6
Semestre 3
30
6
6
6
6
6
Semestre 4
30
6
6
6
6
6
Semestre 5
30
6
6
Gestión de proyectos
6
6
 
Semestre 6 
30
6
Asignaturas optativas de itinerario
18
Asignatura optativa
6
Semestre 7
30
Asignaturas optativas de itinerario
18
Asignaturas optativas
12
12
Asignaturas optativas
18
Semestre 8 
30

 

Itinerarios

A la hora de alcanzar los objetivos propuestos para formar un perfil polivalente, el grado de Ingeniería informática de la UOC adopta una orientación interdisciplinar y un enfoque generalista que permite, a sus graduados, dedicarse a la profesión de ingeniero/a informático/a en cualquiera de sus ámbitos de actuación.

Al mismo tiempo, y de acuerdo con la estructura de los nuevos grados adaptados al EEES, el estudiante debe escoger un itinerario en los últimos cursos, en los que se hará especial hincapié en la dimensión práctica de determinadas labores y ámbitos profesionales.

El estudiante puede escoger entre los itinerarios siguientes:

  • Ingeniería de computadores: se centra en la teoría, principios y prácticas relacionadas con redes, seguridad, sistemas operativos, sistemas distribuidos y arquitecturas de computadores.
  • Ingeniería del software: gira en torno a los procesos de desarrollo de software, tratando los aspectos de ingeniería referidos a eficiencia, fiabilidad, mantenimiento, etc.
  • Computación: profundiza en las bases teóricas de la informática, así como en aquellos problemas que hay que resolver por medio de sistemas inteligentes.
  • Sistemas de información: profundiza en la función informática de las organizaciones, y la dirección estratégica y gestión operativa de las TIC.
  • Tecnologías de la información: trata los aspectos tecnológicos de empresas y organizaciones.

Suplemento al título: Itinerarios

Ingeniería de computadores
Sistemas empotrados
Estructura de redes de computadores
Diseño de sistemas operativos
Seguridad en redes de computadores
Arquitectura de computadores
Arquitecturas de computadores avanzadas
Ingeniería del software
Diseño de estructuras de datos
Ingeniería de requisitos
Análisis y diseño con patrones
Ingeniería del software de componentes y sistemas distribuidos
Proyecto de desarrollo del software
Computación
Autómatas y gramáticas
Compiladores
Aprendizaje computacional
Representación del conocimiento
Minería de datos
Diseño de estructuras de datos
Tecnologías de la información
Diseño de redes de computadores
Fundamentos de sistemas de información
Comercio electrónico
Integración de sistemas de información
Seguridad en redes de computadores
Arquitectura de bases de datos
Sistemas de información
Fundamentos de sistemas de información
Iniciativa emprendedora y dirección de organizaciones
Integración de sistemas de información
Uso de sistemas de información en las organizaciones
Gestión funcional de servicios de SI/TI
Planificación y Uso Estratégico de Servicios de SI/TI

La realización del itinerario (de 48 ECTS) se recoge en el suplemento europeo al título que acompaña el título superado.

La evaluación continua es el motor de tu progreso online:

  • Aprendes progresivamente con retos prácticos.
  • Recibes el retorno (feedback) constante del profesorado.
  • Trabajas casos aplicables en el mundo profesional.
¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua es el principal sistema de evaluación de la UOC y se basa en la realización de actividades prácticas a lo largo de la asignatura para lograr un aprendizaje progresivo durante el grado de Ingeniería Informática.

Características de la evaluación:

  • Se progresa a partir de situaciones reales.
  • Se utilizan formatos altamente variados y prácticos.
  • El profesorado ofrece acompañamiento y retorno (feedback).
  • Algunas asignaturas incorporan pruebas finales online.

La evaluación continua de la UOC te permite aplicar directamente tus conocimientos teóricos a proyectos y actividades basados en casos reales o simulados. Con este enfoque orientado a la resolución de problemas, desarrollarás competencias profesionales clave para la empleabilidad, como el pensamiento crítico y la capacidad de análisis. Con el grado en Ingeniería Informática, aprenderás mientras avanzas y consolidarás los conocimientos de forma flexible.

Además, en algunas asignaturas del grado, la evaluación se completa con una prueba final online —síncrona o asíncrona— para validar las habilidades adquiridas durante el semestre. Todo el sistema de evaluación garantiza un rigor académico estricto y la máxima integridad, gracias a mecanismos de verificación de identidad y a un diseño inclusivo adaptado a los diferentes perfiles de estudiante.

Carga lectiva

El plan de estudios de Ingeniería informática se compone 240 créditos ECTS, que se distribuyen de acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación.

Prácticas

Tipología de la asignatura


Optativa

Duración


12 créditos ECTS, que equivalen a 300 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades


Presencial, semipresencial o virtual

Requisitos

 

  • No la pueden cursar los estudiantes que la tengan incorporada o la puedan incorporar en el expediente por una evaluación de estudios previos (EEP) o por el reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP).
     
  • Haber cursado y superado 120 créditos ECTS de la titutlación.
 
Acompañamiento


Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo. 

 
Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final de grado

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Grado de Ingeniería Infromática el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

El trabajo final de grado (TFG) consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura obligatoria que debes cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularte de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.
 
El Grado de Ingeniería Informática te ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en una de las diferentes áreas que se ofrecen. La elección del área de TFG define el ámbito temático del trabajo a realizar y el conjunto de competencias sobre las que se hará más énfasis. Deberás elegir el ámbito en el proceso de matriculación de tu TFG. Para completar la matrícula del trabajo final, previamente debes necesita solicitar área, que ha de ser aceptada por el equipo docente del programa.

Trabajo final de grado


Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Grado de Ingeniería Infromática el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

El trabajo final de grado (TFG) consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura obligatoria que debes cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularte de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.
 
El Grado de Ingeniería Informática te ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en una de las diferentes áreas que se ofrecen. La elección del área de TFG define el ámbito temático del trabajo a realizar y el conjunto de competencias sobre las que se hará más énfasis. Deberás elegir el ámbito en el proceso de matriculación de tu TFG. Para completar la matrícula del trabajo final, previamente debes necesita solicitar área, que ha de ser aceptada por el equipo docente del programa.

Cada área temática está asociada a uno o más itinerarios del Grado. Dado que para completar un itinerario es necesario superar un TFG de un área asociada, la elección del itinerario de Grado determina las posibles áreas de TFG a elegir. Por este motivo, se recomienda tener presente el itinerario a la hora de elegir un área de TFG. Tu tutor o  tutora tienen un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales. 
 
El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del tutor o tutora del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para quelo puedas llevar a cabo con éxito. Se encargará de orientarte y de efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, te asesorará en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa. 
 

El TFG concluye con una defensa, en la que deberás realizar una exposición del trabajo mediante un vídeo donde presentarás el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos. A continuación, tendrás que responder las preguntas que te realice la comisión de evaluación formada por un mínimo de dos miembros del equipo de profesorado, que se encargarán de la evaluación.

En la calificación del trabajo se tendrán en cuenta tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo. 

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debes consultar el plan docente en la Secretaría del Campus una vez tengas acceso al programa.

Recursos

Durante el desarrollo del curso, tendrás acceso a software y servicios escogidos por el equipo de profesorado de la universidad: una selección de software libre, licencias del software propietario más utilizado actualmente, revistas digitales de todo tipo, informes de Gartner, etc.

Duración

El grado de Ingeniería informática tiene una duración mínima estimada de cuatro años académicos, distribuidos en ocho cuatrimestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, podrás decidir cada cuatrimestre las asignaturas que deseas cursar. Para ello, en el momento de hacer la matrícula, la UOC pone a tu disposición un tutor o tutora que te ofrecerá asistencia directa y el asesoramiento necesario.

Formación con una metodología 100 % online y flexible

  • Flexibilidad sin horarios ni clases.
  • Formación en línea adaptada a tu ritmo.
  • Aprendizaje basado en la resolución de casos reales.
¿Cómo es la metodología de la UOC?

La metodología de la UOC es 100 % en línea, sin horarios fijos, y basada en un modelo de aprendizaje asíncrono con acompañamiento docente continuo.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Formación 100 % en línea.
  • Sin clases presenciales ni horarios.
  • Aprendizaje asíncrono (a tu ritmo).
  • Acompañamiento personalizado.
  • Actividades prácticas y aplicadas.

Esta metodología de prestigio de la UOC te permite estudiar a tu ritmo y sin horarios, adaptándose completamente a tu día a día. Además, puedes acceder a los contenidos y las actividades desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Estudiarás a distancia y podrás cursar este programa mientras estudias desde casa o en el extranjero, lo que facilita compaginar los estudios con la vida personal y profesional sin clases presenciales ni tampoco clases en vídeo.

El valor de la metodología de la UOC radica en la solidez de un modelo educativo basado en un aprendizaje activo y en la colaboración con otros estudiantes. Estudiando en la UOC potenciarás el desarrollo de competencias como la gestión del tiempo, la planificación y las competencias digitales gracias a unos recursos digitales y actividades prácticas. 

A diferencia del modelo tradicional basado en clases magistrales, el aprendizaje en la UOC se basa en recursos digitales, actividades prácticas y el acompañamiento constante del profesorado y del equipo de tutoría.

El Campus Virtual: el espacio donde organizarás tu aprendizaje

  • Accede a tus aulas virtuales de Canvas
  • Contacta con profesorado experto
  • Gestiona tus trámites administrativos
¿Qué es el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es la plataforma digital donde se lleva a cabo toda la actividad académica del grado. 

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Acceder a las aulas virtuales.
  • Consultar materiales y recursos actualizados.
  • Hacer actividades de evaluación continua.
  • Participar en foros de debate.
  • Contactar con profesorado y equipo de tutoría.
  • Gestionar la matrícula y hacer trámites académicos.

El Campus Virtual es el espacio donde compartes el aprendizaje con el profesorado y los demás estudiantes. Es un entorno único desde donde puedes organizar tus estudios, entregar actividades, conversar con compañeros y compañeras, y resolver dudas cómodamente.

Dentro del campus podrás planificar las asignaturas con total flexibilidad. El sistema integra calendarios detallados que facilitan la organización del estudio de este programa según tu ritmo. Dentro de este espacio abierto las 24 horas, enviarás los ejercicios y consultarás los recursos educativos.

El Campus Virtual también favorece la relación con los estudiantes, acerca el contacto con el profesorado experto y centraliza varias gestiones universitarias importantes, como por ejemplo la matrícula, la consulta de becas, las formas de pago o el reconocimiento de créditos.

La evaluación continua que te acerca a la realidad profesional

  • Aprendizaje práctico mediante proyectos y casos.
  • Orientación directa al mundo laboral real.
  • Retorno constante por parte del profesorado.

 

¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua actúa como el sistema principal de evaluación de la UOC y consiste en llevar a cabo actividades prácticas programadas a lo largo de cada asignatura. Este modelo pedagógico se basa en actividades prácticas a lo largo de la asignatura, lo que te permite aprender de manera progresiva durante el semestre. También te permite aprender progresivamente resolviendo situaciones reales para afrontar el mundo profesional.

Características de la evaluación:

  • Evaluación continua mediante actividades prácticas.
  • Resolución de problemas del mundo professional.
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos
  • Desarrollo de competencias profesionales clave
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos.

El programa no evalúa mediante la simple memorización de la parte teórica, sino a través de la evaluación continua orientada al learning by doing. Las actividades de aprendizaje de la UOC están diseñadas para afrontar situaciones del mundo profesional. Mediante casos reales o simulados, aplicarás directamente los conocimientos teóricos y adquirirás habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas complejos.

En algunas asignaturas de este grado, la evaluación se completa con una prueba final en línea, síncrona o asíncrona, que permite validar los conocimientos y las competencias adquiridos. El sistema de evaluación de la UOC garantiza rigor académico e integridad, con mecanismos de verificación y un diseño inclusivo adaptado a diferentes perfiles.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en TIC
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector de las TIC: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en TIC y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Ingeniería Informática

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Reconocimientos por retitulación al grado

Si dispones del título de Ingeniería Técnica de Informática de Gestión o Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas o Diplomatura de Informática, especialidades en Sistemas informáticos o Sistemas físicos y deseas actualizar tus conocimientos y obtener el título de Grado en Ingeniería informática, en la UOC te ofrecemos la posibilidad de hacerlo mediante un proceso específico de adaptación al grado o retitulación

+ Consulta aquí las características de este proceso

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Según tu CFGS de origen, puedes convalidar hasta 60 créditos del grado de Ingeniería Informática.

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

Ciclo Formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
CFGS Administración de sistemas informáticos (LOGSE)48 créditos
CFGS Administración de sistemas informáticos en red (LOE) 60 créditos
CFGS Administración y finanzas (LOE)24 créditos
CFGS Administración y finanzas (LOGSE)18 créditos
CFGS Administración y gestión Administración y finanzas (LOGSE y LOE)6 créditos
CFGS Agencia de viajes (LOGSE)6 créditos
CFGS Alojamiento (LOGSE)6 créditos
CFGS Animación (LOE)12 créditos
CFGS Animación 3D, juegos y entornos interactivos (LOGSE-LOE)36 créditos
CFGS Animación 3D, juegos y ent. interactivos, mundos virtuales, realidad aug. (LOE)18 créditos
CFGS Animación (LOE)30 créditos
CFGS Animación sociocultural y turística (LOE)12 créditos
CFGS Animación turística (LOGSE)6 créditos
CFGS Asistencia a la dirección (LOE)18 créditos
CFGS Automoción (LOGSE y LOE)18 créditos
CFGS Automatización y robótica industrial (LOE)30 créditos
CFGS Comercio internacional (LOGSE)12 créditos
CFGS Desarrollo de aplicaciones informáticas (LOGSE)54 créditos
CFGS Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (LOE) 60 créditos
CFGS Desarrollo aplicaciones multiplataforma (logística) (LOE) 60 créditos
CFGS Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (LOE) 60 créditos
CFGS Desarrollo de aplicaciones web (LOE) 60 créditos
CFGS Desarrollo productos electrónicos (LOE y LOGSE)30 créditos
CFGS Desarrollo de proyectos mecánicos (LOGSE)6 créditos
CFGS Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y fluidos (LOGSE)6 créditos
CFGS Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas (LOGSE)12 créditos
CFGS Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción (LOGSE)12 créditos
CFGS Dirección de cocina (LOE)6 créditos
CFGS Diseño y producción editorial (LOGSE)6 créditos
CFGS Diseño en fabricación mecánica (LOE)12 créditos
CFGS Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia (LOE)12 créditos
CFGS Diseño y gestión de la producción gráfica (LOE)12 créditos
CFGS Documentación y Administración sanitaria (LOE)6 créditos
CFGS Electromedicina Clínica (LOE)6 créditos
CFGS Fotografía (LOE)12 créditos
CFGS Fotografía artística (LOGSE)12 créditos
CFGS Gestión comercial y marketing (LOGSE)6 créditos
CFGS Gestión de alojamientos turísticos (LOE)12 créditos
CFGS Gestión del transporte (LOGSE)6 créditos
CFGS Gráfica audiovisual (LOE)12 créditos
CFGS Gráfica impresa (LOE)12 créditos
CFGS Gráfica interactiva (LOE)12 créditos
CFGS Gráfica publicitaria (LOE y LOGSE)12 créditos
CFGS Iluminación, captación y tratamiento de la imagen (LOE)6 créditos
CFGS Ilustración (LOE y LOGSE)12 créditos
CFGS Ilustración (LOGSE)6 créditos
CFGS Imagen (LOGSE)6 créditos
CFGS Imagen para el diagnóstico (LOGSE-LOE)6 créditos
CFGS Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (LOE)6 créditos
CFGS Indústrias de proceso químico (LOGSE)18 créditos
CFGS Información y comercialización turística (LOGSE)6 créditos
CFGS Instalaciones electrotécnicas (LOGSE)12 créditos
CFGS Laboratorio de análisi y control de calidad (LOE)6 créditos
CFGS Mantenimiento aeromecánico (LOGSE)12 créditos
CFGS Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos (LOE)6 créditos
CFGS Mantenimiento electrónico (LOE)30 créditos
CFGS Mantenimiento equipos industriales (LOGSE)6 créditos
CFGS Mantenimiento y montage de instalaciones de edificio y proceso (LOGSE)6 créditos
CFGS Mantenimiento de aviónica (LOGSE)6 créditos
CFGS Márqueting y publicidad (LOE)24 créditos
CFGS Márqueting y publicidad (LOE)12 créditos
CFGS Mecatrónica industrial (LOE)12 créditos
CFGS Producción de audiovisuales y espectáculos (LOE)6 créditos
CFGS Producción de audiovisuales, rádio y espectáculos (LOGSE)6 créditos
CFGS Producción por mecanizado (LOGSE)6 créditos
CFGS Programación de la producción en fabricación mecánica (LOE)12 créditos
CFGS Química ambiental (LOGSE)6 créditos
CFGS Química y salud ambiental (LOE)6 créditos
CFGS Química industrial (LOE)18 créditos
CFGS Radioterápia y Dosimetria (LOE)6 créditos
CFGS Realización de audiovisuales y espectáculos (LOGSE)6 créditos
CFGS Realización de audiovisuales (LOGSE)6 créditos
CFGS Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (LOE)6 créditos
CFGS Realización de audiovisuales y espectáculos perf. multimedia interact. (LOGSE)6 créditos
CFGS Restauración (LOGSE)6 créditos
CFGS Secretariado (LOGSE)6 créditos
CFGS Servicios al consumidor (LOGSE)6 créditos
CFGS Sistemas electrotécnicos y automatizados (LOE)18 créditos
CFGS Sistemas de regulación y controles automáticos (LOGSE)36 créditos
CFGS Sistemas de telecomunicación y informáticos (LOE)48 créditos
CFGS Sistemas de telecomunicación y informáticos (LOGSE) 60 créditos
CFGS Sonido (LOGSE)6 créditos
CFGS Sonido para audiovisuales y espectáculos (LOE)6 créditos
CFGS Transporte y logística (LOE)6 créditos

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Ingeniería Informática

Profesorado

Dirección de programa

  • Maria Jesús Marco Galindo

    Licenciada en Informática, Máster en Dirección y Organización de empresas (UPC)  y doctora en Educación y TIC (UOC). Su actividad docente se centra en el ámbito de la programación, las competencias transversales y la gestión de proyectos. Su investigación gira en torno a la didáctica de la programación y a la ingeniería curricular. En 2021 recibió la distinción Jaume Vicens Vives a la Calidad docente universitaria del Govern de la Generalitat de Catalunya, que premia la excelencia en docencia universitaria y en 2023 el Premio AENUI a la Calidad e Innovación docente de la Asociación Española de Enseñantes Universitarios de la Informática.

Asesoramiento del equipo de tutoría

El equipo de tutoría te orienta desde el primer día y te apoya para planificar el itinerario académico y la matrícula, adaptándose siempre a tus objetivos personales y profesionales.

Seguimiento constante del profesorado

Profesorado experto te ofrece un apoyo académico continuado y personalizado que te guía a lo largo de todo tu proceso formativo. Obtendrás un seguimiento personalizado y retorno constante para garantizar tu aprendizaje progresivo.

Servicios de carrera

Una vez te hayas titulado, te conectamos con el mercado laboral. Nuestro Career Center te ofrece servicios de carrera para orientarte en tu carrera profesional y un espacio donde encontrar oportunidades laborales.

Grado en Ingeniería Informática

Salidas profesionales

Salidas profesionales

 

Como graduado o graduada en Ingeniería Informática de la UOC estarás altamente capacitado/da para ejercer en un amplo abanico de sectores profesionales de la ingeniería informática, entre las que destacamos:

 

Itinerario de Ingeniería de computadores:

  • Arquitectura y diseño de sotware de sistemas
  • Desarrollo de aplicaciones de altas prestaciones
  • Diseño de hardware de altas prestaciones
  • Implantación de sistemas empotrados (Internet de las cosas, IoT)
  • Investigación en el ámbito de la ingeniería de computadores

Itinerario de Ingeniería del software:

  • Análisis de software
  • Arquitectura de software
  • Desarrollo de software
  • Dirección de proyectos TIC
  • Diseño y administración de bases de datos
Itinerario de Computación:
  • Desarrollo de herramientas de Inteligencia Artificial
  • Desarrollo de sistemas de alto rendimiento computacional
  • Desarrollo de sistemas de gran complejidad
  • Optimización de procesos industriales
  • Investigación en el ámbito de la computación
Itinerario de Sistemas de información:

Salidas profesionales


 

Como graduado o graduada en Ingeniería Informática de la UOC estarás altamente capacitado/da para ejercer en un amplo abanico de sectores profesionales de la ingeniería informática, entre las que destacamos:

 

Itinerario de Ingeniería de computadores:

  • Arquitectura y diseño de sotware de sistemas
  • Desarrollo de aplicaciones de altas prestaciones
  • Diseño de hardware de altas prestaciones
  • Implantación de sistemas empotrados (Internet de las cosas, IoT)
  • Investigación en el ámbito de la ingeniería de computadores

Itinerario de Ingeniería del software:

  • Análisis de software
  • Arquitectura de software
  • Desarrollo de software
  • Dirección de proyectos TIC
  • Diseño y administración de bases de datos
Itinerario de Computación:
  • Desarrollo de herramientas de Inteligencia Artificial
  • Desarrollo de sistemas de alto rendimiento computacional
  • Desarrollo de sistemas de gran complejidad
  • Optimización de procesos industriales
  • Investigación en el ámbito de la computación
Itinerario de Sistemas de información:
  • Auditoría
  • Business Intelligence
  • Consultoría de sistemas de información
  • Dirección de sistemas d'información
  • Integración de sistemas de información
Itinerario de Tecnologías de la información:
  • Administración de bases de datos
  • Administración de redes de computadores
  • Dirección de comercio electrónico
  • Responsable de sistemas
  • Responsable de seguridad informática
+ 95%
de los graduados y graduadas en Ingeniería Informática trabajan, según la AQU.

 

 

Objetivos

  • Proporcionar al estudiantado conocimientos avanzados de los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos de los sistemas informáticos.
  • Adquirir conocimientos de la legislación en el ámbito de los proyectos informáticos.
  • Proporcionar al estudiante conocimiento y dominio de las herramientas y tecnologías más avanzadas, así como de los lenguajes de programación más habituales (c, Java, HTML, CSS, Javascript, Python).
  • Desarrollar la capacidad para analizar y seleccionar plataformas de hardware y software para el desarrollo de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
  • Adquirir la capacidad para diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas.
  • Desarrollar la capacidad para administrar sistemas operativos y comunicaciones de equipos en red.
  • Adquirir la capacidad de análisis de soluciones tecnológicas y de elaboración de propuestas a proyectos.

Objetivos


  • Proporcionar al estudiantado conocimientos avanzados de los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos de los sistemas informáticos.
  • Adquirir conocimientos de la legislación en el ámbito de los proyectos informáticos.
  • Proporcionar al estudiante conocimiento y dominio de las herramientas y tecnologías más avanzadas, así como de los lenguajes de programación más habituales (c, Java, HTML, CSS, Javascript, Python).
  • Desarrollar la capacidad para analizar y seleccionar plataformas de hardware y software para el desarrollo de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
  • Adquirir la capacidad para diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas.
  • Desarrollar la capacidad para administrar sistemas operativos y comunicaciones de equipos en red.
  • Adquirir la capacidad de análisis de soluciones tecnológicas y de elaboración de propuestas a proyectos.
  • Desarrollar y consolidar la capacidad de redacción de documentos técnicos con el registro adecuado.
  • Desarrollar capacidades de responsabilidad y liderazgo personal, así como la toma de decisiones.
  • Desarrollar la capacidad para analizar problemas en entornos nuevos o poco conocidos, evaluar las posibles alternativas y, posteriormente, desarrollar e implantar la solución más adecuada.
  • Desarrollar la capacidad para transmitir conclusiones de manera clara a un público variado, especializado o no.
  • Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.
  • Dotar al estudiante de las habilidades de aprendizaje que permitan continuar su formación de manera autónoma.
  • Desarrollar la capacidad para adaptarse a entornos nuevos y TIC emergentes actualizando las competencias profesionales.
  • Desarrollar la capacidad creativa, innovadora y el espíritu emprendedor.

 

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Los estudios de Ingeniería Informática están dirigidos a:

  • Las personas profesionales que quieran adquirir las competencias y conocimientos necesarios para desarrollar software y aplicaciones, gestionar bases de datos o dirigir proyectos informáticos.
  • Las personas profesionales que deseen entender la definición y el diseño de la arquitectura que configura la infraestructura de cualquier sistema informático.
  • Las personas profesionales con responsabilidad en el mercado profesional de la ingeniería informática.
  • Las personas interesadas en todo lo referente a la programación avanzada en orientación a objetos, gestión de redes, gestión de proyectos, sistemas informáticos, etc.

 

Competencias

Competencias transversales

  • Capacidad de comunicación escrita en el ámbito académico y profesional.
  • Capacidad de trabajo en equipo.
  • Capacidad para adaptarse a las tecnologías y a los futuros entornos actualizando las competencias profesionales.
  • Capacidad para analizar un problema y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y aplicar una solución eficaz.
  • Capacidad para adaptarse a futuros entornos actualizando las competencias profesionales.
  • Capacidad para generar nuevas ideas e identificar oportunidades para el desarrollo de proyectos e iniciativas de innovación en el entorno profesional.

 

Competencias específicas

  • Capacidad para planificar y gestionar proyectos en el entorno de las TIC.
  • Capacidad para identificar las características de los diferentes tipos de organizaciones y el papel que desempeñan las TIC.
  • Capacidad para evaluar soluciones tecnológicas y elaborar propuestas de proyectos teniendo en cuenta los recursos, las alternativas disponibles y las condiciones de mercado.

Competencias


Competencias transversales

  • Capacidad de comunicación escrita en el ámbito académico y profesional.
  • Capacidad de trabajo en equipo.
  • Capacidad para adaptarse a las tecnologías y a los futuros entornos actualizando las competencias profesionales.
  • Capacidad para analizar un problema y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y aplicar una solución eficaz.
  • Capacidad para adaptarse a futuros entornos actualizando las competencias profesionales.
  • Capacidad para generar nuevas ideas e identificar oportunidades para el desarrollo de proyectos e iniciativas de innovación en el entorno profesional.

 

Competencias específicas

  • Capacidad para planificar y gestionar proyectos en el entorno de las TIC.
  • Capacidad para identificar las características de los diferentes tipos de organizaciones y el papel que desempeñan las TIC.
  • Capacidad para evaluar soluciones tecnológicas y elaborar propuestas de proyectos teniendo en cuenta los recursos, las alternativas disponibles y las condiciones de mercado.
  • Capacidad para ejercer la actividad profesional de acuerdo con el código ético y los aspectos legales en el entorno de las TIC.
  • Capacidad para utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
  • Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.
  • Capacidad para identificar los elementos de la estructura y los principios de funcionamiento de un ordenador.
  • Capacidad para analizar la arquitectura y organización de los sistemas y aplicaciones informáticos en red.
  • Capacidad para conocer las tecnologías de comunicaciones actuales y emergentes y saberlas aplicar, convenientemente, para diseñar y desarrollar soluciones basadas en sistemas y tecnologías de la información.
  • Capacidad para administrar y gestionar los sistemas operativos y las comunicaciones de una red de ordenadores.
  • Capacidad para diseñar y construir aplicaciones informáticas mediante técnicas de desarrollo, integración y reutilización.
  • Capacidad para aplicar las técnicas específicas de ingeniería del software a las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto.
  • Capacidad para aplicar las técnicas específicas de tratamiento, almacenamiento y administración de datos.
  • Capacidad para proponer y evaluar diferentes alternativas tecnológicas para resolver un problema concreto.

 

Competencias propias de la UOC

  • Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
  • Capacidad de comunicación en lengua extranjera (inglés).

 

El grado de Ingeniería Informática te forma en las siguientes competencias:

  • Ciberseguridad.
  • Protección de sistemas.
  • Análisis de vulnerabilidades.
  • Diseño de arquitecturas seguras.
  • Metodologías DevOps.
  • Integración y despliegues.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Ingeniería Informática

Requisitos de acceso

Comprueba tu nivel de programación

Si tienes la posibilidad de solicitar el reconocimiento de Fundamentos de programación, antes de hacerlo asegúrate de que has consolidado las competencias de la asignatura. En caso de que no las hayas consolidado o necesites repasarlas, deberías renunciar al reconocimiento de Fundamentos de programación y, sobre todo, no matricularte en Prácticas de programación hasta que no tengas un nivel básico de programación.

Para que puedas autoevaluar tu nivel de programación, en el campus encontrarás dos prácticas resueltas descargables de la asignatura Fundamentos de programación. Para más información, pide acceso y contacta con tu tutor o tutora.

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
  • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
  • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.
Grado en Ingeniería Informática

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

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Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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