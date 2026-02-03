Adaptación a títulos de grado o retitulaciones en la Universitat Oberta de Catalunya
La normativa vigente permite obtener un título de grado del nuevo EEES (espacio europeo de educación superior, Plan de Bolonia) cursando únicamente una parte de los 240 créditos ECTS que lo componen, si se convalidan el resto de los créditos a partir de una titulación universitaria oficial equivalente que se haya obtenido antes.
Además de la citada convalidación, pueden reconocerse créditos por la experiencia profesional y el nivel de idiomas que se pruebe de forma oficial.
El cuadro indica los créditos mínimos a cursar en el caso de la máxima convalidación y reconocimiento de la experiencia profesional.
|Grau que se obtiene
|Titulación de origen
|Convalidación de créditos por retitulación1
|Posibles reconocimientos adicionales2
|Créditos mínims
que se deben cursar3
|Créditos totales del grado
|Mínima general
|Máxima adicional
|Turismo
|Diplomatura de Turismo
|144
|30
|18
|48
|240
|Ingeniería Informática
|Ingeniería Técnica Informática o diplomatura de Informática.
|156
|24
|18
|42
|240
|Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
|Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones
|138
|42
|36
|24
|240
1Convalidación por expediente académico de la titulación que da acceso al grado.
2Además de la convalidación efectuada en virtud del proceso oficial de retitulación establecido para cada grado, se analizarán también eventuales expedientes académicos adicionales y la experiencia profesional del estudiante, lo que puede dar lugar a reconocer un número adicional de créditos.
3Entre los créditos que cursar, se incluyen obligatoriamente los asignados al Trabajo final de grado (6 en ADE y Turismo; 12 en Informática y Telecomunicaciones).
- Obtendrás un título oficial universitario de grado perteneciente al EEES, lo que facilita su equivalencia en otros países y la movilidad laboral.
- En el mundo empresarial, el título reconocerá que tus conocimientos están actualizados y una categoría laboral superior.
- En las administraciones públicas, los títulos universitarios de grado permiten acceder a plazas de categoría A y aportan una mayor puntuación en el caso de valoraciones de méritos.
- Te reciclarás y actualizarás tus conocimientos con la garantía de la primera universidad en línea del mundo.
- El reconocido método docente en línea de la UOC te permitirá estudiar con la máxima flexibilidad, sin limitaciones de espacio ni de tiempo.
- Entre las empresas se reconoce de forma especial el rigor académico de la UOC, la aplicabilidad de sus estudios y las habilidades y competencias transversales adquiridas por sus graduados.
- La docencia en la UOC se planifica por semestres. Las clases se inician en febrero y en octubre. Tú decides cuántas asignaturas cursar en cada semestre adaptando tu elección a tus circunstancias personales y laborales, sin necesidad de comprometerte para un año entero. Incluso puedes llegar a decidir cursar una sola asignatura por semestre.
- En las asignaturas que curses compartirás el aula virtual con otros estudiantes del grado, en su mayoría profesionales en activo. Esto enriquecerá tu formación y ampliará tu red de contactos.
- Una vez graduado, pasarás a formar parte del colectivo UOC Alumni, que te ofrece servicios en favor de la empleabilidad (bolsa de trabajo, prácticas, orientación profesional,...), así como una red de relaciones profesionales de alto valor añadido.
- Las asignaturas reconocidas serán incorporadas al expediente de manera gratuita.
Los procesos de retitulación ofrecidos por la UOC han sido formalmente aprobados por la administración competente. Por ello, el título de grado que expedimos goza de la misma oficialidad que si se hubieran cursado los 240 créditos que lo componen.
El precio depende de factores tales como el número de créditos finalmente convalidados y reconocidos en cada caso, y el número de semestres en que se cursarán.
Los diplomados e ingenieros técnicos con titulación finalizada que queráis cursar el grado equivaliente podréis reconocer hasta un máximo de 180 créditos, de las titulaciones de grado de Turismo, el grado de ADE, el grado de Ingeniería Informática y el grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. La incorporación de las asignaturas reconocidas por retitulación será gratuita.
1. Realiza la solicitud de acceso al grado que deseas
En el formulario de solicitud de acceso, selecciona en el desplegable "Vía de acceso" tu titulación universitaria previa. Es un proceso totalmente gratuito que no te compromete a formalizar la matrícula. En cuanto lo completes, recibirás las claves de acceso al Campus Virtual, puedes hacerlo ahora mismo.
El formulario de solicitud de acceso lo encontrarás en la parte superior derecha de cada titulación. Escoge del siguiente listado el grado que te interese:
- Grado de ADE
- Grado de Turismo
- Grado de Ingeniería Informática
- Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones
Importante: si deseas efectuar tus estudios en el Campus principal o estás empadronado en Cataluña, haz el acceso desde aquí.
El formulario de acceso está cerrado unas pocas semanas al año. Si es el caso cuando desees efectuarlo, solicítalo aquí.
2. Ponte en contacto con el tutor que se te habrá asignado en el Campus Virtual
Indica al tutor que deseas efectuar el proceso de retitulación y te orientará en los trámites que debes efectuar.
3. Obtén la resolución de qué asignaturas convalidaremos en tu caso
Para ello, a través del Campus Virtual deberás completar dos trámites independientes: la evaluación de estudios previos (convalidación académica) y el reconocimiento de la experiencia profesional.
Cada trámite implica el pago de una tasa, por lo que necesitarás tener a mano la documentación que se te indicará.
4. Efectúa una propuesta de matrícula para el semestre y conoce su importe
Una vez conocidas las asignaturas que te convalidamos, desde el Campus Virtual y con la ayuda de tu tutor, podrás efectuar una propuesta de matrícula para cursar en el semestre y conocer su importe. El tutor deberá aprobar la propuesta de matrícula.
Completar la propuesta de matrícula y su aprobación no implican pago alguno.
5. Si decides iniciar tus estudios, matricúlate desde el Campus Virtual
Con tu propuesta de matrícula aprobada para el semestre, podrás matricularte directamente en el Campus Virtual y escoger la forma de pago que más te convenga.
6. Obtén tu título de grado
Una vez cursadas y aprobadas las asignaturas que debes completar tras obtener la convalidación y el reconocimiento de tu titulación anterior y de tu experiencia profesional, podrás solicitar que se expida tu título de grado.
7. Plazos de solicitud
Cuanto antes efectúes el acceso y solicites los trámites para las convalidaciones y los reconocimientos, más tiempo tendrás para recopilar la documentación necesaria y antes sabrás qué asignaturas deberás cursar si decides ir adelante con el proceso de retitulación.
Si has cursado fuera de la UOC los estudios previos que aportas, te recomendamos que realices los trámites antes del 15 de enero para el curso que se inicia en marzo, y antes del 15 de julio para el curso que se inicia en septiembre. De este modo, podrás formalizar tu matrícula para el curso sabiendo detalladamente todo lo que ya te convalidamos y te reconocemos.
La opinión de nuestros graduados
Graduadas y graduados de la UOC te cuentan en primera persona cómo han vivido el proceso de aprendizaje con nosotros y cómo nuestra metodología les ha permitido compaginar trabajo, estudios y vida personal.