1. Realiza la solicitud de acceso al grado que deseas

En el formulario de solicitud de acceso, selecciona en el desplegable "Vía de acceso" tu titulación universitaria previa. Es un proceso totalmente gratuito que no te compromete a formalizar la matrícula. En cuanto lo completes, recibirás las claves de acceso al Campus Virtual, puedes hacerlo ahora mismo.

El formulario de solicitud de acceso lo encontrarás en la parte superior derecha de cada titulación. Escoge del siguiente listado el grado que te interese:

Importante: si deseas efectuar tus estudios en el Campus principal o estás empadronado en Cataluña, haz el acceso desde aquí.

El formulario de acceso está cerrado unas pocas semanas al año. Si es el caso cuando desees efectuarlo, solicítalo aquí.

2. Ponte en contacto con el tutor que se te habrá asignado en el Campus Virtual

Indica al tutor que deseas efectuar el proceso de retitulación y te orientará en los trámites que debes efectuar.

3. Obtén la resolución de qué asignaturas convalidaremos en tu caso

Para ello, a través del Campus Virtual deberás completar dos trámites independientes: la evaluación de estudios previos (convalidación académica) y el reconocimiento de la experiencia profesional.

Cada trámite implica el pago de una tasa, por lo que necesitarás tener a mano la documentación que se te indicará.

4. Efectúa una propuesta de matrícula para el semestre y conoce su importe

Una vez conocidas las asignaturas que te convalidamos, desde el Campus Virtual y con la ayuda de tu tutor, podrás efectuar una propuesta de matrícula para cursar en el semestre y conocer su importe. El tutor deberá aprobar la propuesta de matrícula.

Completar la propuesta de matrícula y su aprobación no implican pago alguno.

5. Si decides iniciar tus estudios, matricúlate desde el Campus Virtual

Con tu propuesta de matrícula aprobada para el semestre, podrás matricularte directamente en el Campus Virtual y escoger la forma de pago que más te convenga.

6. Obtén tu título de grado

Una vez cursadas y aprobadas las asignaturas que debes completar tras obtener la convalidación y el reconocimiento de tu titulación anterior y de tu experiencia profesional, podrás solicitar que se expida tu título de grado.

7. Plazos de solicitud

Cuanto antes efectúes el acceso y solicites los trámites para las convalidaciones y los reconocimientos, más tiempo tendrás para recopilar la documentación necesaria y antes sabrás qué asignaturas deberás cursar si decides ir adelante con el proceso de retitulación.

Si has cursado fuera de la UOC los estudios previos que aportas, te recomendamos que realices los trámites antes del 15 de enero para el curso que se inicia en marzo, y antes del 15 de julio para el curso que se inicia en septiembre. De este modo, podrás formalizar tu matrícula para el curso sabiendo detalladamente todo lo que ya te convalidamos y te reconocemos.