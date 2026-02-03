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Grado Online en Turismo

Presentación

Lidera el sector de la gestión turística y lleva tu carrera profesional al siguiente nivel. El grado de Turismo de la UOC es la titulación oficial 100 % online que te prepara para diseñar experiencias de viaje totalmente innovadoras. El itinerario especializa tu futuro profesional en la comercialización turística y el desarrollo sostenible territorial. Estudiarás los impactos socioeconómicos globales para dirigir estrategias de negocio altamente rentables dentro del mercado internacional.
Tu grado, por menos de 900 € al semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

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Más información

 

¿Por qué estudiar el grado de Turismo en la UOC?

El grado de Turismo te prepara con las competencias directivas más demandadas en el sector de la hospitalidad. Esta titulación oficial te capacita para trabajar en la dirección de hoteles, la gestión de destinos inteligentes y la consultoría especializada en viajes internacionales.

La metodología flexible y 100 % online de la UOC te permite estudiar a tu ritmo. El formato 100 % online y flexible facilita compaginar los estudios con tu vida personal o profesional, desde donde quieras y sin horarios ni clases.

¿Por qué el grado de Turismo de la UOC es único?

Este itinerario te prepara con las competencias más demandadas en el mercado turístico actual:

  • Crea productos turísticos adaptados a los nuevos viajeros.
  • Aplica la inteligencia de negocio a los servicios.
  • Dirige organizaciones turísticas con liderazgo y responsabilidad. 

Además, aprenderás con el acompañamiento de un equipo académico formado por doctores, investigadores y profesionales en activo que trabajan en empresas líderes del sector hotelero y agencias internacionales de prestigio.

¿Por qué estudiar el grado de Turismo en la UOC?


El grado de Turismo te prepara con las competencias directivas más demandadas en el sector de la hospitalidad. Esta titulación oficial te capacita para trabajar en la dirección de hoteles, la gestión de destinos inteligentes y la consultoría especializada en viajes internacionales.

La metodología flexible y 100 % online de la UOC te permite estudiar a tu ritmo. El formato 100 % online y flexible facilita compaginar los estudios con tu vida personal o profesional, desde donde quieras y sin horarios ni clases.

¿Por qué el grado de Turismo de la UOC es único?

Este itinerario te prepara con las competencias más demandadas en el mercado turístico actual:

  • Crea productos turísticos adaptados a los nuevos viajeros.
  • Aplica la inteligencia de negocio a los servicios.
  • Dirige organizaciones turísticas con liderazgo y responsabilidad. 

Además, aprenderás con el acompañamiento de un equipo académico formado por doctores, investigadores y profesionales en activo que trabajan en empresas líderes del sector hotelero y agencias internacionales de prestigio. El equipo académico garantiza que interiorices las tendencias reales y la aplicación práctica de las estrategias. En cuanto a la continuidad de los estudios, la formación te permite enfocar tu carrera hacia especializaciones relacionadas con la planificación estratégica de destinos inteligentes o la innovación operativa. Esta base formativa ofrece un enlace directo con diferentes másteres de la UOC diseñados para lograr la máxima responsabilidad directiva en empresas turísticas globales.

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

El programa te prepara para desarrollar tu carrera en ámbitos como la dirección de alojamientos turísticos, la gestión de agencias de viajes, la planificación y gestión de destinos, la consultoría turística, la organización de eventos o el emprendimiento. Además, el modelo de aprendizaje de la UOC potencia competencias transversales como la autogestión, el pensamiento crítico, la gestión del tiempo, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas complejos.

El grado de Turismo también incorpora competencias digitales y tecnológicas alineadas con las necesidades actuales del sector:

  • Analiza datos con herramientas de big data, business intelligence y analítica web.
  • Utiliza sistemas de gestión como CRM, PMS y CMS en el ámbito turístico.
  • Aplica estrategias de marketing digital y posicionamiento web (SEO/SEM).
  • Integra herramientas inmersivas e inteligencia artificial en la promoción, la comercialización y el diseño de productos turísticos.
  • Desarrolla competencias en sostenibilidad, innovación y transformación digital aplicadas a la gestión turística.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Si tienes un Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) consulta los reconocimientos de créditos del grado de Turismo.

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Con la certificación de:

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Turismo

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
48
ECTS
Optativa
126
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación básica (60 ECTS)
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Asignaturas obligatorias (126 ECTS)
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Asignaturas optativas (48 ECTS)
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Trabajo final de grado
Crèdits
6

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Semestres

AsignaturasCréditos
Semestre 1
30
6
6
6
6
6
Semestre 2
30
6
6
6
6
6
Semestre 3
30
6
6
6
6
6
Semestre 4
30
6
6
6
6
6
Semestre 5
30
6
6
6
6
6
Semestre 6
30
6
6
6
6
6
Semestre 7
30
6
Optativa I
6
Optativa II
6
Optativa III
6
Optativa IV
6
Semestre 8
30
Optativa V
6
Optativa VI
6
Optativa VII
6
Optativa VIII
6
6

 

Menciones

Una optatividad a medida: menciones

Con el objetivo de facilitar al estudiante la oportunidad de personalizar su formación en el ámbito de la sostenibilidad y transición digital en turismo, se ofrece la posibilidad de cursar los créditos optativos.

Las menciones reflejan la especialización curricular del estudiante y quedan recogidas oficialmente en el título. Aunque existe la flexibilidad de que el estudiante diseñe su propio itinerario académico y, por tanto, titularse sin mención.

Para obtener la mención debes superar los 48 créditos que la componen:

Mención: Sostenibilidad y transición digital en turismo
Créditos
Destinos turísticos inteligentes
6
Ética, diversidad y gestión responsable
6
Inteligencia artificial en turismo
6
Introducción al Business Intelligence y Big Data
6
Sostenibilidad y transición ecológica
6
Temas actuales de turismo
6
Trabajo final de grado
6
Uso de sistemas de información en las organizaciones
6
Mención: 48 créditos ECTS

Nota: El estudiante puede optar por graduarse sin mención.

Asignaturas optativas no incluidas en el Grado. Los minors

Los minors son unidades de aprendizaje orientadas a la consecución de competencias propias de un ámbito de conocimiento o titulación diferentes del grado de Turismo.

El minor se concretará en asignaturas que no sean propias del plan de estudios que cursa el estudiante, pero se traducirá, una vez superada, en asignaturas optativas.

La universidad aprobará el catálogo de minors y determinará cuáles son los que reconocerá cada titulación oficial. Los minors que se pueden cursar en el marco de este grado estarán conformados por un mínimo de 12 y un máximo de 24 créditos ECTS. Solo se reconocerá el crédito superado en el minor en el expediente de la titulación oficial EEES una vez se hayan superado todas las asignaturas que lo componen. Los sistemas de reconocimiento y transferencia de las asignaturas que componen un minor se regularán en la normativa académica correspondiente. La superación del minor se certificará en el suplemento europeo del título.

Aprendizaje práctico en el grado de Turismo

  • Resuelve problemas auténticos del sector.
  • Aplica los conocimientos directamente.
  • Conecta tu formación con el mundo laboral.
¿Cómo es el aprendizaje basado en casos reales en la UOC?

La metodología basada en casos reales te prepara para los retos del mercado laboral. El grado de Turismo incluye actividades orientadas a la realidad del mundo profesional para desarrollar competencias completamente útiles.

Características del aprendizaje basado en casos reales:

  • Simulaciones prácticas y casos reales.
  • Desarrollo de habilidades profesionales.
  • Búsqueda de soluciones a situaciones reales.
  • Aplicación práctica de la teoría.

El modelo educativo de la UOC responde plenamente a las necesidades actuales del mercado laboral. La metodología de aprender haciendo es la base de este aprendizaje práctico. Las diversas actividades académicas del grado de Turismo permiten analizar situaciones específicas, tomar decisiones clave y argumentarlas sólidamente.

A través del aprendizaje basado en casos reales, puedes desarrollar capacidades esenciales como la autogestión. Así mismo, estas dinámicas formativas mejoran la toma de decisiones argumentadas. Finalmente, adquieres una excelente capacidad de adaptación a los cambios del sector.

Carga lectiva

El plan de estudios del grado de Turismo se compone de 240 créditos ECTS, los cuales se organizan en tres grandes subconjuntos: básico, obligatorio y optativo:

  • 60 créditos ECTS de formación básica, de los cuales:
    • 42 corresponden a materias básicas de la rama de conocimiento, y
    • 18 a materias comunes consideradas transversales por la Universidad.
  • 132 créditos ECTS obligatorios, dentro de los cuales se integran los 6 créditos del trabajo final de grado (TFG).
  • 48 créditos ECTS optativos.

El criterio utilizado para la organización de las materias en estos tres subconjuntos es coherente con las disposiciones del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre de 2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Consultad, también, la oferta de Doble titulación en Administración y Dirección de Empresas y en Turismo.

Prácticas

Tipología de la asignaturaOptativa
Duración6 o 12 créditos ECTS, que equivalen a 150 o 300 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual
Requisitos

Todas:

Haber superado todas las asignaturas básicas y 120 créditos en total (excepto el trabajo final ed grado)

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo. 

 
Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final de grado

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Turismo el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un trabajo individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Turismo. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

 

En el grado de Turismo se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

Trabajo final de grado


Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Turismo el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un trabajo individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Turismo. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

 

En el grado de Turismo se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

 

El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del director del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, lo asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

 

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe  realizar una exposición del trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual ante una comisión de evaluación formada por distintos miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo. La defensa debe hacerse de forma virtual y sincrónica.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha requerido el acceso al programa.

 

Duración

El grado de Turismo tiene una duración mínima estimada de cuatro cursos académicos distribuidos en ocho semestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, el estudiante dispone de un amplio abanico de posibilidades a la hora de decidir qué créditos escogéis cada semestre.

Si bien el estudiante tiene libertad para configurar su itinerario curricular, ha de tener en cuenta que:

  • Los créditos básicos tienen que formar parte de los 120 primeros créditos ECTS cursados por cada estudiante.
  • Para cursar el trabajo final de grado hace falta haber superado las asignaturas básicas y el resto de las asignaturas obligatorias.
  • Las prácticas empresariales sólo se pueden cursar una vez superadas todas las asignaturas básicas y obligatorias (salvo el trabajo final de grado).

Duración


El grado de Turismo tiene una duración mínima estimada de cuatro cursos académicos distribuidos en ocho semestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, el estudiante dispone de un amplio abanico de posibilidades a la hora de decidir qué créditos escogéis cada semestre.

Si bien el estudiante tiene libertad para configurar su itinerario curricular, ha de tener en cuenta que:

  • Los créditos básicos tienen que formar parte de los 120 primeros créditos ECTS cursados por cada estudiante.
  • Para cursar el trabajo final de grado hace falta haber superado las asignaturas básicas y el resto de las asignaturas obligatorias.
  • Las prácticas empresariales sólo se pueden cursar una vez superadas todas las asignaturas básicas y obligatorias (salvo el trabajo final de grado).

Por ello, en el momento de hacer la matrícula, la UOC pone a disposición del estudiante un tutor, que le ofrecerá asistencia directa y el asesoramiento necesario.

Con dedicación completa al estudio se prevé que un estudiante pueda hacer todo el plan de estudios en cuatro cursos (ocho semestres), siguiendo la planificación que se visualiza en el cuadro de asignaturas organizadas por semestres. Las asignaturas están repartidas de manera progresiva, de acuerdo con las actitudes adquiridas en el transcurso de cada semestre. Esta distribución facilita que el estudiante disponga de un criterio sólido de elección, que puede cumplimentar orientado hacia sus preferencias y cualidades personales.

Formación con una metodología 100 % online y flexible

  • Flexibilidad sin horarios ni clases.
  • Formación en línea adaptada a tu ritmo.
  • Aprendizaje basado en la resolución de casos reales.
¿Cómo es la metodología de la UOC?

La metodología de la UOC es 100 % en línea, sin horarios fijos, y basada en un modelo de aprendizaje asíncrono con acompañamiento docente continuo.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Formación 100 % en línea.
  • Sin clases presenciales ni horarios.
  • Aprendizaje asíncrono (a tu ritmo).
  • Acompañamiento personalizado.
  • Actividades prácticas y aplicadas.

Esta metodología de prestigio de la UOC te permite estudiar a tu ritmo y sin horarios, adaptándose completamente a tu día a día. Además, puedes acceder a los contenidos y las actividades desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Estudiarás a distancia y podrás cursar este programa mientras estudias desde casa o en el extranjero, lo que facilita compaginar los estudios con la vida personal y profesional sin clases presenciales ni tampoco clases en vídeo.

El valor de la metodología de la UOC radica en la solidez de un modelo educativo basado en un aprendizaje activo y en la colaboración con otros estudiantes. Estudiando en la UOC potenciarás el desarrollo de competencias como la gestión del tiempo, la planificación y las competencias digitales gracias a unos recursos digitales y actividades prácticas. 

A diferencia del modelo tradicional basado en clases magistrales, el aprendizaje en la UOC se basa en recursos digitales, actividades prácticas y el acompañamiento constante del profesorado y del equipo de tutoría.

El Campus Virtual: el espacio donde organizarás tu aprendizaje

  • Accede a tus aulas virtuales de Canvas
  • Contacta con profesorado experto
  • Gestiona tus trámites administrativos
¿Qué es el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es la plataforma digital donde se lleva a cabo toda la actividad académica del grado. 

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Acceder a las aulas virtuales.
  • Consultar materiales y recursos actualizados.
  • Hacer actividades de evaluación continua.
  • Participar en foros de debate.
  • Contactar con profesorado y equipo de tutoría.
  • Gestionar la matrícula y hacer trámites académicos.

El Campus Virtual es el espacio donde compartes el aprendizaje con el profesorado y los demás estudiantes. Es un entorno único desde donde puedes organizar tus estudios, entregar actividades, conversar con compañeros y compañeras, y resolver dudas cómodamente.

Dentro del campus podrás planificar las asignaturas con total flexibilidad. El sistema integra calendarios detallados que facilitan la organización del estudio de este programa según tu ritmo. Dentro de este espacio abierto las 24 horas, enviarás los ejercicios y consultarás los recursos educativos.

El Campus Virtual también favorece la relación con los estudiantes, acerca el contacto con el profesorado experto y centraliza varias gestiones universitarias importantes, como por ejemplo la matrícula, la consulta de becas, las formas de pago o el reconocimiento de créditos.

La evaluación continua que te acerca a la realidad profesional

  • Aprendizaje práctico mediante proyectos y casos.
  • Orientación directa al mundo laboral real.
  • Retorno constante por parte del profesorado.

 

¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua actúa como el sistema principal de evaluación de la UOC y consiste en llevar a cabo actividades prácticas programadas a lo largo de cada asignatura. Este modelo pedagógico se basa en actividades prácticas a lo largo de la asignatura, lo que te permite aprender de manera progresiva durante el semestre. También te permite aprender progresivamente resolviendo situaciones reales para afrontar el mundo profesional.

Características de la evaluación:

  • Evaluación continua mediante actividades prácticas.
  • Resolución de problemas del mundo professional.
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos
  • Desarrollo de competencias profesionales clave
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos.

El programa no evalúa mediante la simple memorización de la parte teórica, sino a través de la evaluación continua orientada al learning by doing. Las actividades de aprendizaje de la UOC están diseñadas para afrontar situaciones del mundo profesional. Mediante casos reales o simulados, aplicarás directamente los conocimientos teóricos y adquirirás habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas complejos.

En algunas asignaturas de este grado, la evaluación se completa con una prueba final en línea, síncrona o asíncrona, que permite validar los conocimientos y las competencias adquiridos. El sistema de evaluación de la UOC garantiza rigor académico e integridad, con mecanismos de verificación y un diseño inclusivo adaptado a diferentes perfiles.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en la empresa
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector empresarial: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en la empresa y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Turismo

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Reconocimientos por retitulación al grado

Si dispones del título de Diplomado en Turismo y deseas actualizar tus conocimientos y obtener el título de Grado en Turismo, en la UOC te ofrecemos la posibilidad de hacerlo mediante un proceso específico de adaptación al grado o retitulación

+ Consulta aquí las características de este proceso

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Administración de sistemas informáticos (LOGSE)6 créditos
Administración de sistemas informáticos en red (LOE)12 créditos
Administración y finanzas (LOE)24 créditos
Administración y finanzas (LOGSE)18 créditos
Administración y finanzas perfil gestión de seguros (LOE)30 créditos
Agencia de viajes (LOGSE)48 créditos
Agencia de viajes y gestión de eventos (LOE)36 créditos
Alojamiento (LOGSE)36 créditos
Animación 3D, juegos y entornos interactivos (LOGSE)12 créditos
Animación de actividades físicas y deportivas (LOGSE)6 créditos
Animación sociocultural (LOGSE)24 créditos
Animación sociocultural y turística (LOE)24 créditos
Animación turística (LOGSE)24 créditos
Asesoría de imagen personal (LOE)6 créditos
Asesoría de imagen personal y corporativa (LOE)6 créditos
Asistencia a la dirección (LOE)30 créditos
Automatización y robótica industrial (LOE)12 créditos
Automoción (LOGSE)6 créditos
Comercio internacional (LOE)24 créditos
Comercio internacional (LOGSE)30 créditos
Condicionamiento físico (LOE)6 créditos
Construcciones metálicas (LOE)12 créditos
Desarrollo de aplicaciones informáticas (LOGSE)12 créditos
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (LOE)12 créditos
Desarrollo de aplicaciones web (LOE)12 créditos
Desarrollo de productos electrónicos (LOGSE)18 créditos
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción (LOGSE)6 créditos
Dirección de cocina (LOE)18 créditos
Dirección de servicios de restauración (LOE)42 créditos
Educación infantil (LOE)6 créditos
Educación y animación sociodeportiva (LOE)12 créditos
Estética integral y bienestar (LOE)6 créditos
Fotografía (LOE)6 créditos
Gestión comercial y marketing (LOGSE)42 créditos
Gestión de Alojamientos turísticos (LOE)48 créditos
Gestión de Alojamientos turísticos (LOGSE)30 créditos
Gestión de ventas y espacios comerciales (LOE)42 créditos
Gestión del transporte (LOGSE)18 créditos
Gestión forestal y del medio natural (LOE)12 créditos
Gestión y organización de empresas agropecuárias (LOGSE)6 créditos
Gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos (LOE)12 créditos
Gráfica publicitaria (LOGSE)6 créditos
Guía, información y asistencia turística (LOE)54 créditos
Guía, información y asistencia turística, perfil profesional de animación turística (LOE)48 créditos
Iluminación, captación y tratamiento de la imagen (LOE)6 créditos
Ilustración6 créditos
Imagen (LOGSE)6 créditos
Imagen para el Diagnóstico y medicina nuclear (LOE)6 créditos
Información y comercialización turística (LOGSE)30 créditos
Integración social (LOGSE)6 créditos
Integración social (LOE)6 créditos
Laboratorio Clínico y Biomédico (LOE)6 créditos
Laboratorio de análisis y control de calidad (LOE)6 créditos
Marketing y publicidad (LOE)24 créditos
Marketing y publicidad. Perfil profesional enológico (LOE)36 créditos
Marketing y publicidad. Promoción turística (LOE)54 créditos
Marketing y Publicidad, perfil profesional Enológico (LOE)36 créditos
Mantenimiento electrónico (LOE)6 créditos
Mantenimiento equipos industriales (LOGSE)6 créditos
Mecatrónica Industrial (LOE)6 créditos
Patronazgo y moda (LOE)12 créditos
Plástico y corcho (LOGSE)12 créditos
Prevención de riesgos profesionales (LOGSE)6 créditos
Programación de la producción en fabricación mecánica (LOE)6 créditos
Radioterapia (LOGSE)6 créditos
Realización de audiovisuales y espectáculos (LOGSE)6 créditos
Realización de audiovisuales y espectáculos (LOE)12 créditos
Restauración (LOGSE)30 créditos
Secretariado (LOGSE)18 créditos
Servicios al consumidor (LOGSE)18 créditos
Sistemas de telecomunicación e informáticos (LOE)12 créditos
Sistemas de telecomunicación e informáticos (LOGSE)24 créditos
Sonido (LOGSE)12 créditos
Sonido para audiovisuales y espectáculos (LOE)6 créditos
Transporte y logística (LOE)24 créditos

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Turismo

Profesorado

Dirección de estudios

  • Xavier Baraza Sànchez
    Xavier Baraza Sànchez

    Doctor en Ingeniería Química, Máster en Química Experimental e Ingeniero químico industrial por la Universidad de Barcelona. Máster en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela Europea de Negocios. Máster en Prevención De Riesgos Laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña.

Asesoramiento del equipo de tutoría

El equipo de tutoría te orienta desde el primer día y te apoya para planificar el itinerario académico y la matrícula, adaptándose siempre a tus objetivos personales y profesionales.

Seguimiento constante del profesorado

Profesorado experto te ofrece un apoyo académico continuado y personalizado que te guía a lo largo de todo tu proceso formativo. Obtendrás un seguimiento personalizado y retorno constante para garantizar tu aprendizaje progresivo.

Servicios de carrera

Una vez te hayas titulado, te conectamos con el mercado laboral. Nuestro Career Center te ofrece servicios de carrera para orientarte en tu carrera profesional y un espacio donde encontrar oportunidades laborales.

Grado en Turismo

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El título oficial de Turismo te abre las puertas a trabajar en un sector estratégico con muchas salidas profesionales: :

  • Alojamiento: dirección hotelera, responsable del área de alojamiento, jefe de reservas, jefe comercial, responsable de negocio electrónico
  • Restauración: dirección de alimentos y bebidas (food and beverage), responsable de banquetes y convenciones, jefe comercial, jefe de operaciones
  • Intermediación: dirección de agencia de viajes, gestor de viajes de empresa, responsable de producto, dirección comercial, responsable de negocio electrónico
  • Transporte y logística: responsable de reservas, responsable de operaciones, dirección comercial, responsable de servicios de atención al cliente
  • Planificación y gestión pública de destinos: técnico de gestión de administraciones públicas, responsable de programa de un plan de dinamización, dirección de campaña de promoción de destino, responsable de centro de iniciativas turísticas, responsable de oficina de turismo, agente de desarrollo local
  • Productos y actividades turísticas:

Salidas profesionales


El título oficial de Turismo te abre las puertas a trabajar en un sector estratégico con muchas salidas profesionales: :

  • Alojamiento: dirección hotelera, responsable del área de alojamiento, jefe de reservas, jefe comercial, responsable de negocio electrónico
  • Restauración: dirección de alimentos y bebidas (food and beverage), responsable de banquetes y convenciones, jefe comercial, jefe de operaciones
  • Intermediación: dirección de agencia de viajes, gestor de viajes de empresa, responsable de producto, dirección comercial, responsable de negocio electrónico
  • Transporte y logística: responsable de reservas, responsable de operaciones, dirección comercial, responsable de servicios de atención al cliente
  • Planificación y gestión pública de destinos: técnico de gestión de administraciones públicas, responsable de programa de un plan de dinamización, dirección de campaña de promoción de destino, responsable de centro de iniciativas turísticas, responsable de oficina de turismo, agente de desarrollo local
  • Productos y actividades turísticas: técnico asesor de gestión del patrimonio natural y cultural, responsable de promoción y comercialización, gestor de nuevos productos
  • Formación, investigación y consultoría: consultor turístico junior, ayudante de investigación
  • Formación específica en las salidas profesionales de mayor relevancia en el sector turístico: gestión de destinos turísticos, revenue management, análisis de datos y márketing digital, gestión inteligente de destinos turísticos, gestión de nuevos productos turísticos, logística e innovación y emprendeduría.

El grado Turismo de la UOC está acreditado con la Certificación UNWTO.TedQual otorgada por la Organización Mundial de Turismo (OMT/UNWTO), agencia especializada de las Naciones Unidas. La UOC es la primera universidad en línea del mundo con esta certificación Internacional.

+ 90%
de los graduados y graduadas en Turismo trabajan, según la AQU.

Objetivos

  • Obtener conocimientos avanzados sobre la industria turística y el turismo en todas sus dimensiones y ámbitos: social, cultural, legal, político y económico.
  • Obtener conocimientos sobre los distintos sectores del turismo: alojamiento, restauración, intermediación, transporte y logística, planificación y gestión pública de destinos, productos y actividades turísticas, y por último, formación, investigación y consultoría.
  • Adquirir conocimientos sobre las claves para la elaboración de planes estratégicos y su aplicación inmediata en entornos hoteleros y de restauración de ámbito nacional e internacional.
  • Desarrollar la capacidad para identificar las tipologías de destinos, su potencial y las posibles formas de gestión, y evaluar el impacto de las diferentes actividades turísticas.
  • Desarrollar y consolidar la capacidad de creatividad e innovación en el sector, así como la gestión sostenible (económica, social y ambiental).
  • Desarrollar y consolidar la capacidad directiva para gestionar una empresa, organización y territorio turístico, ya sea de titularidad pública o privada.

Objetivos


  • Obtener conocimientos avanzados sobre la industria turística y el turismo en todas sus dimensiones y ámbitos: social, cultural, legal, político y económico.
  • Obtener conocimientos sobre los distintos sectores del turismo: alojamiento, restauración, intermediación, transporte y logística, planificación y gestión pública de destinos, productos y actividades turísticas, y por último, formación, investigación y consultoría.
  • Adquirir conocimientos sobre las claves para la elaboración de planes estratégicos y su aplicación inmediata en entornos hoteleros y de restauración de ámbito nacional e internacional.
  • Desarrollar la capacidad para identificar las tipologías de destinos, su potencial y las posibles formas de gestión, y evaluar el impacto de las diferentes actividades turísticas.
  • Desarrollar y consolidar la capacidad de creatividad e innovación en el sector, así como la gestión sostenible (económica, social y ambiental).
  • Desarrollar y consolidar la capacidad directiva para gestionar una empresa, organización y territorio turístico, ya sea de titularidad pública o privada.
  • Desarrollar capacidades de responsabilidad, así como la toma de decisiones.
  • Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo y en entornos multidisciplinares.
  • Consolidar y aumentar la habilidad para trabajar en red y en un mundo digital.
  • Desarrollar y consolidar la capacidad para comunicar correctamente, de forma oral y escrita, en las lenguas propias y, como mínimo, en una lengua extranjera.
  • Desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan continuar la formación de manera autónoma.

 

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Este grado se dirige a estudiantes que quieran ejercer profesionalmente en numerosos ámbitos de actividad dentro del campo del turismo: personas creativas y emprendedoras, con una actitud participativa, responsable y dialogante, capaces de adaptarse a diferentes entornos de trabajo y perfiles profesionales.

El plan de estudios prepara a profesionales capaces de dar respuesta a los nuevos retos y modelos de turismo: desde el turismo sostenible con destinos basados en el estudio y disfrute de la naturaleza, a modelos de turismo alternativos como el urbano o el deportivo, etc.

El grado de Turismo de la UOC se estructura en torno a dos líneas básicas: la de gestión de empresas y organizaciones turísticas, y la de planificación territorial turística.

 

 

Competencias

 

Competencias transversales

  • Capacidad para adoptar actitudes y comportamientos de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable.
  • Capacidad para buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.
  • Capacidad para analizar, organizar y planificar la actividad profesional de una manera óptima.
  • Capacidad para el análisis crítico y la síntesis.
  • Capacidad para trabajar en equipo y en red en entornos multidisciplinares.
  • Capacidad para la negociación.

Competencias


 

Competencias transversales

  • Capacidad para adoptar actitudes y comportamientos de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable.
  • Capacidad para buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.
  • Capacidad para analizar, organizar y planificar la actividad profesional de una manera óptima.
  • Capacidad para el análisis crítico y la síntesis.
  • Capacidad para trabajar en equipo y en red en entornos multidisciplinares.
  • Capacidad para la negociación.
  • Capacidad para comunicarse correctamente, por escrito y/o oralmente, tanto en las lenguas propias como en una lengua extranjera.
  • Capacidad para utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC ) en los ámbitos académico y profesional.
  • Capacidad para emprender e innovar.

 

Competencias específicas

  • Capacidad para reconocer los principios del turismo e identificar sus dimensiones espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.
  • Capacidad para reconocer el funcionamiento de los destinos, sus estructuras turísticas y sus sectores empresariales.
  • Capacidad para evaluar las tipologías de los destinos, su potencial turístico, formas de gestión e impactos derivados de las actividades turísticas.
  • Capacidad para generar conocimiento relevante para la gestión de organizaciones turísticas y espacios y destinos turísticos a partir de datos, con la aplicación de los instrumentos técnicos pertinentes.
  • Capacidad para gestionar una organización pública, privada o mixta, de una manera eficiente y de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental.
  • Capacidad para diseñar y planificar de una manera eficiente estrategias en los espacios y los destinos turísticos, de acuerdo con los principios de sostenibilidad, desarrollo socioeconómico y medioambiental.
  • Capacidad para trabajar en una organización turística adoptando una orientación hacia el cliente y estableciendo relaciones satisfactorias.

 

Competencias propias de la UOC

  • El uso y la aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
  • La comunicación en una lengua extranjera (inglés).

 

Competencias que obtienes con el grado de Turismo

  • Creación de productos corporativos. 
  • Gestión de ingresos.
  • Análisis de datos.
  • Marketing digital.
  • Innovación.
  • Emprendimiento.
  • Gestión de la sostenibilidad.
  • Gestión inteligente de destinos turísticos.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Turismo

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
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Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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