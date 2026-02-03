Grado Online en Turismo
Presentación
Lidera el sector de la gestión turística y lleva tu carrera profesional al siguiente nivel. El grado de Turismo de la UOC es la titulación oficial 100 % online que te prepara para diseñar experiencias de viaje totalmente innovadoras. El itinerario especializa tu futuro profesional en la comercialización turística y el desarrollo sostenible territorial. Estudiarás los impactos socioeconómicos globales para dirigir estrategias de negocio altamente rentables dentro del mercado internacional.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
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¿Por qué estudiar el grado de Turismo en la UOC?
El grado de Turismo te prepara con las competencias directivas más demandadas en el sector de la hospitalidad. Esta titulación oficial te capacita para trabajar en la dirección de hoteles, la gestión de destinos inteligentes y la consultoría especializada en viajes internacionales.
La metodología flexible y 100 % online de la UOC te permite estudiar a tu ritmo. El formato 100 % online y flexible facilita compaginar los estudios con tu vida personal o profesional, desde donde quieras y sin horarios ni clases.
¿Por qué el grado de Turismo de la UOC es único?
Este itinerario te prepara con las competencias más demandadas en el mercado turístico actual:
- Crea productos turísticos adaptados a los nuevos viajeros.
- Aplica la inteligencia de negocio a los servicios.
- Dirige organizaciones turísticas con liderazgo y responsabilidad.
Además, aprenderás con el acompañamiento de un equipo académico formado por doctores, investigadores y profesionales en activo que trabajan en empresas líderes del sector hotelero y agencias internacionales de prestigio.
¿Por qué estudiar el grado de Turismo en la UOC?
El grado de Turismo te prepara con las competencias directivas más demandadas en el sector de la hospitalidad. Esta titulación oficial te capacita para trabajar en la dirección de hoteles, la gestión de destinos inteligentes y la consultoría especializada en viajes internacionales.
La metodología flexible y 100 % online de la UOC te permite estudiar a tu ritmo. El formato 100 % online y flexible facilita compaginar los estudios con tu vida personal o profesional, desde donde quieras y sin horarios ni clases.
¿Por qué el grado de Turismo de la UOC es único?
Este itinerario te prepara con las competencias más demandadas en el mercado turístico actual:
- Crea productos turísticos adaptados a los nuevos viajeros.
- Aplica la inteligencia de negocio a los servicios.
- Dirige organizaciones turísticas con liderazgo y responsabilidad.
Además, aprenderás con el acompañamiento de un equipo académico formado por doctores, investigadores y profesionales en activo que trabajan en empresas líderes del sector hotelero y agencias internacionales de prestigio. El equipo académico garantiza que interiorices las tendencias reales y la aplicación práctica de las estrategias. En cuanto a la continuidad de los estudios, la formación te permite enfocar tu carrera hacia especializaciones relacionadas con la planificación estratégica de destinos inteligentes o la innovación operativa. Esta base formativa ofrece un enlace directo con diferentes másteres de la UOC diseñados para lograr la máxima responsabilidad directiva en empresas turísticas globales.
Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas
El programa te prepara para desarrollar tu carrera en ámbitos como la dirección de alojamientos turísticos, la gestión de agencias de viajes, la planificación y gestión de destinos, la consultoría turística, la organización de eventos o el emprendimiento. Además, el modelo de aprendizaje de la UOC potencia competencias transversales como la autogestión, el pensamiento crítico, la gestión del tiempo, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas complejos.
El grado de Turismo también incorpora competencias digitales y tecnológicas alineadas con las necesidades actuales del sector:
- Analiza datos con herramientas de big data, business intelligence y analítica web.
- Utiliza sistemas de gestión como CRM, PMS y CMS en el ámbito turístico.
- Aplica estrategias de marketing digital y posicionamiento web (SEO/SEM).
- Integra herramientas inmersivas e inteligencia artificial en la promoción, la comercialización y el diseño de productos turísticos.
- Desarrolla competencias en sostenibilidad, innovación y transformación digital aplicadas a la gestión turística.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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240
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
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Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.