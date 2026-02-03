Grau Online en Turisme
Presentació
Lidera el sector de la gestió turística i porta la teva carrera professional a un altre nivell. El grau de Turisme de la UOC és la titulació oficial 100 % online que et prepara per dissenyar experiències de viatge totalment innovadores. L'itinerari especialitza el teu futur professional en la comercialització turística i el desenvolupament sostenible territorial. Estudiaràs els impactes socioeconòmics globals per dirigir estratègies de negoci altament rendibles dins del mercat internacional.
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Per què estudiar el grau de Turisme a la UOC?
El grau de Turisme et prepara amb les competències directives més demanades en el sector de l'hospitalitat. Aquesta titulació oficial et capacita per treballar en la direcció d'hotels, la gestió de destinacions intel·ligents i la consultoria especialitzada en viatges internacionals.
La metodologia flexible i 100 % online de la UOC et permet estudiar al teu ritme. El format 100 % online i flexible facilita compaginar els estudis amb la teva vida personal o professional, des d'on vulguis i sense horaris ni classes.
Per què el grau de Turisme de la UOC és únic?
Aquest itinerari et prepara amb les competències més demanades en el mercat turístic actual:
- Crea productes turístics adaptats als nous viatgers.
- Aplica la intel·ligència de negoci als serveis.
- Dirigeix organitzacions turístiques amb lideratge i responsabilitat.
A més, aprendràs amb l'acompanyament d'un equip acadèmic format per doctors, investigadors i professionals en actiu que treballen en empreses líders del sector hoteler i agències internacionals de prestigi.
Per què estudiar el grau de Turisme a la UOC?
El grau de Turisme et prepara amb les competències directives més demanades en el sector de l'hospitalitat. Aquesta titulació oficial et capacita per treballar en la direcció d'hotels, la gestió de destinacions intel·ligents i la consultoria especialitzada en viatges internacionals.
La metodologia flexible i 100 % online de la UOC et permet estudiar al teu ritme. El format 100 % online i flexible facilita compaginar els estudis amb la teva vida personal o professional, des d'on vulguis i sense horaris ni classes.
Per què el grau de Turisme de la UOC és únic?
Aquest itinerari et prepara amb les competències més demanades en el mercat turístic actual:
- Crea productes turístics adaptats als nous viatgers.
- Aplica la intel·ligència de negoci als serveis.
- Dirigeix organitzacions turístiques amb lideratge i responsabilitat.
A més, aprendràs amb l'acompanyament d'un equip acadèmic format per doctors, investigadors i professionals en actiu que treballen en empreses líders del sector hoteler i agències internacionals de prestigi. L'equip acadèmic garanteix que interioritzis les tendències reals i l'aplicació pràctica de les estratègies. Pel que fa a la continuïtat dels estudis, la formació et permet enfocar la teva carrera cap a especialitzacions relacionades amb la planificació estratègica de destinacions intel·ligents o la innovació operativa. Aquesta base formativa ofereix un enllaç directe amb diferents màsters de la UOC dissenyats per assolir la màxima responsabilitat directiva en empreses turístiques globals.
Formem els i les professionals que busquen les empreses
El programa et prepara per desenvolupar la teva carrera en àmbits com la direcció d'allotjaments turístics, la gestió d'agències de viatges, la planificació i gestió de destinacions, la consultoria turística, l'organització d'esdeveniments o l'emprenedoria. A més, el model d'aprenentatge de la UOC potencia competències transversals com l'autogestió, el pensament crític, la gestió del temps, el treball col·laboratiu i la resolució de problemes complexos.
El grau de Turisme també incorpora competències digitals i tecnològiques alineades amb les necessitats actuals del sector:
- Analitza dades amb eines de big data, business intelligence i analítica web.
- Utilitza sistemes de gestió com CRM, PMS i CMS en l'àmbit turístic.
- Aplica estratègies de màrqueting digital i posicionament web (SEO/SEM).
- Integra eines immersives i intel·ligència artificial en la promoció, la comercialització i el disseny de productes turístics.
- Desenvolupa competències en sostenibilitat, innovació i transformació digital aplicades a la gestió turística.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.