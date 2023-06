1. Realitza la sol·licitud d'accés al grau que desitges

En el formulari de sol·licitud d'accés, selecciona en el desplegable "Via d'accés" la titulació universitària prèvia que tens. És un procés totalment gratuït que no et compromet a formalitzar la matrícula. Quan l'hagis acabat, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual, pots fer-ho ara mateix .

El formulari de sol·licitud d'accés el trobaràs a la part superior dreta de cada titulació. Escull del següent llistat el grau que t'interessi:

El formulari d'accés està tancat unes poques setmanes a l'any, donat el cas quan desitges efectuar-ho, sol·licita'l aquí.

2. Posa't en contacte amb el tutor que t'hauran assignat al Campus Virtual



Indica al tutor que vols seguir el procés de retitulació i t'orientarà en els tràmits que has de fer.

3. Obtingues la resolució de quines assignatures convalidarem en el teu cas

Per a això, per mitjà del Campus Virtual hauràs de completar dos tràmits independents: l'avaluació d'estudis previs (convalidació acadèmica) i el reconeixement de l'experiència professional.

Cada tràmit implica el pagament d'una taxa, per la qual cosa necessitaràs tenir a mà la documentació que se t'indicarà.

4. Fes una proposta de matrícula per al semestre i sàpigues quant val



Quan sàpigues les assignatures que et convalidem, des del Campus Virtual i amb l'ajuda del tutor, podràs fer una proposta de matrícula per a cursar durant el semestre i saber quant val. El tutor haurà d'aprovar la proposta de matrícula.

Completar la proposta de matrícula i la seva aprovació no comporten cap pagament.

5. Si decideixes començar els estudis, matricula't des del Campus Virtual



Amb la proposta de matrícula aprovada per al semestre, et podràs matricular directament al Campus Virtual i triar la manera de pagar que et convingui.

6. Obtingues el títol de grau

Una vegada cursades i aprovades les assignatures que has de completar després d'obtenir la convalidació i el reconeixement de la titulació anterior i de l'experiència professional, podràs sol·licitar que t'expedeixin el títol de grau.

7. Terminis de sol·licitud

Com més aviat facis l'accés i sol·licitis els tràmits per a les convalidacions i els reconeixements, més temps tindràs per a aplegar la documentació necessària i més aviat sabràs quines assignatures hauràs de cursar si decideixes tirar endavant el procés de retitulació.

Si els estudis previs que aportes els has fet fora de la UOC, et recomanem que facis els tràmits abans del 15 de gener per al curs que comença al març i abans del 15 de juliol per al curs que comença al setembre. Així podràs formalitzar la matrícula per al curs sabent detalladament tot el que ja et convalidem i et reconeixem.