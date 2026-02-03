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Grado Online en Marketing e investigación de mercados

Presentación

El grado de Marketing e Investigación de Mercados de la UOC es la titulación oficial online que te prepara para liderar y decidir la estrategia comercial de cualquier empresa. Si estudias online con la UOC, podrás analizar el mercado para dirigir estrategias de negocio, marketing digital y comunicación. Además, harás un salto cualitativo aprendiendo a usar la analítica web, el SEO, el SEM, la inteligencia de negocio (business intelligence) y el big data

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Más información

 

¿Por qué estudiar el grado de Marketing e Investigación de Mercados online de la UOC?

El mercado actual ya no se entiende sin los datos ni el entorno digital. Este grado oficial de la UOC fusiona el marketing estratégico con el análisis de datos masivos (big data) para enseñarte a diseñar campañas y estrategias de alto impacto. Estudiarás estadística para prever el comportamiento del consumidor y aprenderás a usar la tecnología para hacer crecer cualquier negocio. Si buscas una profesión de futuro con una alta demanda, como la dirección de marketing, la consultoría o la investigación de mercados, este es el inicio de tu camino profesional. 

¿Y lo mejor? La metodología 100 % online y flexible de la UOC te permite estudiar a distancia y adaptar la formación a tu ritmo, sin horarios ni clases.

 

¿Por qué el grado de Marketing e Investigación de Mercados de la UOC es único?

Te convertirás en el profesional que las empresas necesitan: alguien capaz de utilizar la investigación de mercados para minimizar riesgos y acertar en cada decisión.

¿Por qué estudiar el grado de Marketing e Investigación de Mercados online de la UOC?


El mercado actual ya no se entiende sin los datos ni el entorno digital. Este grado oficial de la UOC fusiona el marketing estratégico con el análisis de datos masivos (big data) para enseñarte a diseñar campañas y estrategias de alto impacto. Estudiarás estadística para prever el comportamiento del consumidor y aprenderás a usar la tecnología para hacer crecer cualquier negocio. Si buscas una profesión de futuro con una alta demanda, como la dirección de marketing, la consultoría o la investigación de mercados, este es el inicio de tu camino profesional. 

¿Y lo mejor? La metodología 100 % online y flexible de la UOC te permite estudiar a distancia y adaptar la formación a tu ritmo, sin horarios ni clases.

 

¿Por qué el grado de Marketing e Investigación de Mercados de la UOC es único?

Te convertirás en el profesional que las empresas necesitan: alguien capaz de utilizar la investigación de mercados para minimizar riesgos y acertar en cada decisión. Con el grado online de Marketing e Investigación de Mercados, estarás a punto para brillar como director o directora de marketing, director o directora de marca (brand manager), analista de datos o responsable de desarrollo internacional.

Este grado de la UOC es único porque te ofrece:

  • Profesorado experto y conectado con el mundo real. Aprenderás de la mano de un equipo académico formado por doctores que coordinan el programa, juntamente con profesores colaboradores que trabajan día a día en multinacionales, en consultoras o en la investigación de mercados. Vivirás las tendencias reales del sector desde el primer día.

  • Itinerarios formativos. Si estudias el grado de Marketing e Investigación de Mercados, podrás optar a la mención de Sostenibilidad y Transición Digital en Marketing e Investigación de Mercados.
  • Competencias en marketing e investigación de mercados. El programa te prepara con las habilidades clave más demandadas por el tejido empresarial actual, por ejemplo economía y empresa, marketing estratégico, publicidad, técnicas de investigación de mercado o psicología del comportamiento de los consumidores. A lo largo de tu formación, desarrollarás las siguientes capacidades:

- Diseñar estrategias de marketing y campañas de comunicación de 360°.

- Transformar los datos de mercado en soluciones reales de negocio.

- Liderar la estrategia de marketing y gestionar con éxito productos y canales de distribución.

- Crear estrategias de negocio basadas en el uso intensivo de las TIC y el comercio electrónico (e-commerce).

- Analizar de forma crítica el entorno empresarial para gestionar organizaciones en mercados globales.

 

Formamos a los profesionales que buscan las empresas

Si estudias el grado de Marketing e Investigación de Mercados, lograrás un perfil más transversal y atractivo para las empresas.

  • Habilidades transversales. El modelo educativo de la UOC fomenta habilidades transversales altamente valoradas en el mercado laboral, como la autogestión, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo, el pensamiento crítico, el liderazgo o la resolución de problemas complejos.
  • Herramientas y nuevas tecnologías. Desde una vertiente práctica, utilizarás soluciones tecnológicas actuales en la investigación de marketing, los sistemas de comercio electrónico y las aplicaciones de estadística adaptadas. Mediante estas herramientas digitales podrás simular la realidad empresarial y lograr los objetivos siguientes. También tendrás acceso a plataformas de informes empresariales o datos estadísticos, como MarketLine, Statista o SABI.

 

¿Cómo es el acompañamiento en la UOC?

El equipo de tutoría y el profesorado te ayudan a elegir el camino formativo más adecuado para lograr tus objetivos y formarte a tu ritmo. El equipo de tutoría te asesora en la matrícula y las convalidaciones. El profesorado lleva a cabo un seguimiento de tu aprendizaje y te proporciona un retorno personalizado de las competencias adquiridas en cada asignatura. Además, como estudiante dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras para llevar a cabo prácticas curriculares y no curriculares. Al finalizar tus estudios, tendrás a disposición los servicios de carrera de nuestro Career Center, donde podrás encontrar ofertas de trabajo y asesoramiento para crecer profesionalmente.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Si tienes un Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) consulta los reconocimientos de créditos del Grado de Marketing e investigación de mercados.

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Con la colaboración de:

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Marketing e investigación de mercados

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
48
ECTS
Optativa
126
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipologí­a

Asignaturas de formación básica
60 créditos
Introducción a la empresa
6
Introducción a la información financiera
6
Fundamentos de marketing
6
Mercados y conducta
6
Comportamiento de los agregados económicos
6
Fundamentos de estadística
6
Introducción al derecho
6
Iniciativa emprendedora
6
Competencias digitales
6
Inglés B2.1
6

 

Asignaturas obligatorias
126 créditos
Análisis de los estados financieros
6
Análisis multivariante
6
Inglés B2.2
6
Canales de distribución
6
Comportamiento del consumidor
6
Comunicación de marketing integrada
6
Control presupuestario y de gestión
6
Decisiones estratégicas de operaciones
6
Dirección de marketing
6
Dirección de productos y marcas
6
Estructura económica
6
Inferencia estadística
6
Investigación de mercados cuantitativa
6
Habilidades directivas
6
Inversión empresarial
6
Investigación de mercados
6
Logística
6
Marketing digital
6
Personas y organizaciones
6
Planificación estratégica de marketing
6
Proyecto de investigación de mercado
6

 

Asignaturas optativas
126 Créditos
Análisis de redes sociales y económicas
6
Business Game: simulación de negocios
6
Comunicación e imagen corporativa
6
Dirección publicitaria
6
Estrategias de marketing digital
6
Ética, diversidad y gestión responsable (nueva asignatura, forma parte de mención) 
6
Transformación digital (forma parte de mención)*
6
Gestión de proyectos de Big Data**
6
Investigación de mercados digitales (nueva asignatura, forma parte de mención)***
6
Investigación de mercados cualitativa*
6
Introducción al Business Intelligence i Big Data
6
Marketing en medios sociales
6
Marketing y consumo responsables (nueva asignatura, forma parte de mención)*
6
Marketing internacional
6
Pensamiento creativo
6
Prácticas empresariales I
6
Prácticas empresariales II
6
SEO, SEM y analítica web
6
Sostenibilidad y transición ecológica (nueva asignatura, forma parte de mención)*
6
Técnicas de venta
6
Tecnologías del comercio electrónico
6
Temas actuales de marketing
6
Técnicas de expresión escrita académica y profesional
6
Uso de sistemas de información en las organizaciones*
6
Trabajo final de grado
6

 

*Despliegue de la asignatura  en el semestre 20252

**Despliegue de la asignatura en el semestre 20261

***Despliegue de la asignatura en el semestre 20271

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Semestres

Semestre 1
30 créditos
6
6
6
6
6

 

 

 

Semestre 2
30 créditos
6
6
6
6
6

 

 

 

Semestre 3
30 créditos
6
6
6
6
6

 

 

 

Semestre 4 
30 créditos
6
6
6
6
6

 

 

 

Semestre 5 
30 créditos
6
6
6
6
Optativa I
6

 

 

 

Semestre 6 
30 créditos
6
6
6
6
Optativa II
6

 

 

 

Semestre 7
30 créditos
6
6
6
Optativa III
6
Optativa IV
6

 

 

 

Semestre 8
30 créditos
Optativa V
6
Optativa VI
6
Optativa VII
6
Optativa VIII
6
6

 

 

Menciones

Las menciones reflejan la especialización curricular del estudiante y quedan recogidas oficialmente en el título. Aunque existe la flexibilidad de que el estudiante diseñe su propio itinerario académico y, por tanto, titularse sin mención.

Dentro de los 48 ECT optativos necesarios para la obtención del título, 30 de ellos pueden configurar una mención. En el Grado de Marketing e Investigación de Mercados se ofrece la mención en Sostenibilidad y Transición Digital en marketing e investigación de mercados, que la componen las siguientes asignaturas:

Ética, diversidad y gestión responsable, Sostenibilidad y transición ecológica, Transformación Digital, Introducción al Business Intelligence y al Big Data, Estrategias de marketing digital, Marketing y consumo responsables, Investigación de mercados digitales, TFG, área Sostenibilidad y transición digital en marketing e investigación de mercados.

Nota: El estudiante puede optar por graduarse sin mención.

Asignaturas optativas no incluidas en menciones

El estudiante dispone de la posibilidad de escoger libremente entre todas las asignaturas optativas del plan de estudios, estén o no vinculadas a una mención. En el grado se ofrecen un conjunto de asignaturas optativas no vinculadas estrictamente a ninguna mención, que contribuyen a reforzar competencias de carácter transversal y que pueden ser interesantes para cualquier estudiante, independientemente del perfil profesional al que se oriente.

Estas asignaturas son las siguientes:

*Despliegue de la asignatura  en el semestre 20252

**Despliegue de la asignatura en el semestre 20261

Asignaturas optativas no incluídas en el Grado. Los minors

Los minors son unidades de aprendizaje orientadas a la consecución de competencias propias de un ámbito de conocimiento o titulación diferentes del grado de Marketing e Investigación de mercados. El minor se concretará en asignaturas que no sean las propias del plan de estudios que cursa el estudiante, pero se traducirá, una vez superada, en asignaturas optativas de éste.

La universidad aprobará el catálogo de minors y determinará cuáles son los que reconocerá cada titulación oficial. Los minors que se pueden cursar en el marco de este grado estarán conformados por un mínimo de 12 y un máximo de 24 créditos ECTS. Sólo se reconocerá el creditaje superado en el minor en el expediente de la titulación oficial EEES una vez se hayan superado todas las asignaturas que lo componen. Los sistemas de reconocimiento y transferencia de las asignaturas que componen un minor se regularán en la normativa académica correspondiente. La superación del minor se certificará en el suplemento europeo del título.

Carga lectiva

El plan de estudios del grado de Marketing e investigación de mercados se compone de 240 créditos ECTS, los cuales se organizan en tres grandes subconjuntos: básico, obligatorio y optativo:

  • 60 créditos ECTS de formación básica, de los cuales:
    • 42 corresponden a materias básicas de la rama de conocimiento, y
    • 18 a materias comunes consideradas transversales por la Universidad.
  • 132 créditos ECTS obligatorios, dentro de los cuales se integran los 6 créditos del trabajo final de grado (TFG).
  • 48 créditos ECTS optativos.

El criterio utilizado para la organización de las materias en estos tres subconjuntos es coherente con las disposiciones del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre de 2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Prácticas

Tipología de la asignatura Optativa
Duración 6 o 12 créditos ECTS, que equivalen a 150 o 300 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

 Presencial, semipresencial o virtual
Requisitos

 Haber superado 120 créditos ECTS.

Acompañamiento

 Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo. 

 
Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final de grado

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Marketing e Investigación de Mercados el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un trabajo individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Marketing e Investigación de Mercados. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Marketing e Investigación de Mercados se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los 3 ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado. Para matricularse del trabajo final. El tutor académico de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

Trabajo final de grado


Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Marketing e Investigación de Mercados el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un trabajo individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Marketing e Investigación de Mercados. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Marketing e Investigación de Mercados se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los 3 ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado. Para matricularse del trabajo final. El tutor académico de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, lo asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe  realizar una exposición de dicho trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual ante una comisión de evaluación formada por dos miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) el trabajo final realizado y (3) la defensa del trabajo. La defensa debe hacerse de forma virtual y síncrona.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha requerido el acceso al programa.

 

 

Duración

El grado de Marketing e investigación de mercados tiene una duración mínima  de cuatro cursos académicos distribuidos en ocho semestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, los estudiantes disponéis de un amplio abanico de posibilidades a la hora de decidir qué créditos escogéis cada semestre.

Si bien los estudiantes tenéis libertad para configurar vuestro itinerario curricular, habéis de tener en cuenta que:

  • Los créditos básicos tienen que formar parte de los 120 primeros créditos ECTS cursados por cada estudiante.

  • Para cursar el trabajo final de grado hace falta haber superado las asignaturas básicas y el resto de las asignaturas obligatorias.

  • Las prácticas empresariales sólo se pueden cursar una vez superadas todas las asignaturas básicas y obligatorias (salvo el trabajo final de grado).

Duración


El grado de Marketing e investigación de mercados tiene una duración mínima  de cuatro cursos académicos distribuidos en ocho semestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, los estudiantes disponéis de un amplio abanico de posibilidades a la hora de decidir qué créditos escogéis cada semestre.

Si bien los estudiantes tenéis libertad para configurar vuestro itinerario curricular, habéis de tener en cuenta que:

  • Los créditos básicos tienen que formar parte de los 120 primeros créditos ECTS cursados por cada estudiante.

  • Para cursar el trabajo final de grado hace falta haber superado las asignaturas básicas y el resto de las asignaturas obligatorias.

  • Las prácticas empresariales sólo se pueden cursar una vez superadas todas las asignaturas básicas y obligatorias (salvo el trabajo final de grado).

Por ello, en el momento de hacer la matrícula, la UOC pone a disposición de los estudiantes un tutor, que os ofrecerá asistencia directa y el asesoramiento necesario.

Con dedicación completa al estudio se prevé que un estudiante pueda hacer todo el plan de estudios en cuatro cursos (ocho semestres), siguiendo la planificación que se visualiza en el cuadro de asignaturas organizadas por semestres. Las asignaturas están repartidas de manera progresiva, de acuerdo con las actitudes adquiridas en el transcurso de cada semestre. Esta distribución facilita que el estudiante disponga de un criterio sólido de elección, que puede cumplimentar orientado hacia sus preferencias y cualidades personales.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en la empresa
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector empresarial: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en la empresa y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Marketing e investigación de mercados

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Según tu CFGS de origen, puedes convalidar hasta 60 créditos del Grado Marketing e Investigación de Mercados

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

 

Ciclo formativo de Grado Superior*Créditos convalidados
Administración de sistemas informáticos (LOGSE)6 créditos
Administración de sistemas informáticos en red (LOE)18 créditos
Administración y finanzas (LOE)42 créditos
Administración y finanzas (LOGSE)18 créditos
Agencias de viajes (LOGSE)36 créditos
Agencias de viajes y gestión de eventos (LOE)36 créditos
Alojamiento turístico (LOGSE)30 créditos
Animación 3D, juegos y entornos interactivos (LOE)12 créditos
Animación sociocultural y turística (LOE)24 créditos
Animación sociocultural (LOGSE)18 créditos
Animación turística (LOGSE)18 créditos
Asistencia a la dirección (LOE)42 créditos
Automatización y robótica industrial (LOE)12 créditos
Comercio internacional (LOE)42 créditos
Comercio internacional (LOGSE)24 créditos
Construcciones metálicas (LOE)12 créditos
Desarrollo de aplicaciones informáticas (LOGSE)12 créditos
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE)12 créditos
Desarrollo de aplicaciones web (LOE)12 créditos
Desarrollo de productos electrónicos (LOGSE)12 créditos
Dirección de cocina (LOE)24 créditos
Dirección de servicios de restauración (LOE)36 créditos

Documentación y administración sanitarias (LOE)

12 créditos
Estética integral y bienestar36 créditos
Fotografía (LOE)6 créditos
Gestión comercial y marketing (LOGSE)48 créditos
Gestión de alojamientos turísticos (LOE)30 créditos
Gestión de ventas y espacios comerciales (LOE)60 créditos
Gestión del transporte (LOGSE)18 créditos
Guía, información y asistencia turísticas (LOE)24 créditos
Información y comercialización turísticas (LOGSE)12 créditos
Marketing y publicidad (LOE)60 créditos
Patronazgo y moda(LOE)12 créditos
Química industrial (LOE)12 créditos
Restauración (LOGSE)30 créditos
Secretariado (LOGSE)24 créditos
Servicios al consumidor(LOGSE)18 créditos
Sistemas de telecomunicación e informáticos (LOGSE)12 créditos
Sistemas de telecomunicación e informáticos (LOE)12 créditos
Sistemas Electrotécnicos u automatizados (LOE)12 créditos
Sonido (LOGSE)12 créditos
Transporte y logística(LOE)36 créditos
*Ciclos formativos pendientes de aprobación por la Generalitat de Catalunya. Consultar vuestro tutor/a. 

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Marketing e investigación de mercados

Profesorado

Direcció de programa

  • Carmen Pacheco Bernal
    Carmen Pacheco Bernal

    Doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con una tesis sobre la adopción de las tecnologías móviles en el sector de la investigación de marketing. Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado y diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona (UB).

Grado en Marketing e investigación de mercados

Salidas profesionales

Salidas profesionales

Las principales salidas profesionales de los graduados en Marketing e investigación de mercados por la UOC están orientadas al ejercicio de cargos de responsabilidad en el ámbito del marketing en el mundo de las empresas y las organizaciones, y al ejercicio libre de la profesión.

Los graduados en Marketing e investigación de mercados por la UOC son profesionales sólidos y polivalentes que se distinguen por saber entender y gestionar las claves del entorno empresarial actual.

Las principales salidas profesionales del grado de Marketing e investigación de mercados tienen que ver con:

  • Dirección estratégica: staff de dirección estratégica, adjunto de dirección.

  • Dirección de marketing: marketing assistant, product manager, brand manager, responsable de dirección estratégica de marketing, director de marketing, consultor de marketing.

Salidas profesionales


Las principales salidas profesionales de los graduados en Marketing e investigación de mercados por la UOC están orientadas al ejercicio de cargos de responsabilidad en el ámbito del marketing en el mundo de las empresas y las organizaciones, y al ejercicio libre de la profesión.

Los graduados en Marketing e investigación de mercados por la UOC son profesionales sólidos y polivalentes que se distinguen por saber entender y gestionar las claves del entorno empresarial actual.

Las principales salidas profesionales del grado de Marketing e investigación de mercados tienen que ver con:

  • Dirección estratégica: staff de dirección estratégica, adjunto de dirección.

  • Dirección de marketing: marketing assistant, product manager, brand manager, responsable de dirección estratégica de marketing, director de marketing, consultor de marketing.

  • Canales de distribución: especialista en canales, category manager, director de trade marketing, responsable de centro comercial.

  • Dirección de la comunicación integrada en el marketing: especialista en comunicación de marketing, responsable de comunicación de marketing, ejecutivo de cuentas, planificador de cuentas.

  • Investigación comercial: analista en market intelligence, analista de bases de datos de marketing, director de market intelligence, consultor de investigación de mercados, analista de investigación de mercados, responsable de proyectos de investigación de mercados.

  • Marketing global: analista de mercados globales, director de exportación, responsable de desarrollo internacional del negocio.

  • Marketing digital: técnico de marketing digital, responsable de marketing digital, community manager.

  • Dirección comercial: técnico comercial, inspector de ventas, jefe de equipo, jefe de ventas, delegado comercial, director comercial.

  • Iniciativa emprendedora: emprendedor, asesor de emprendeduría.

Objetivos

El objetivo principal del  grado de Marketing e investigación de mercados de la  UOC es preparar profesionales versátiles y capaces de adaptarse y de desarrollar funciones de dirección y gestión de marketing en cualquier institución pública o privada, así­ como de encargarse de funciones especí­ficas de investigación comercial, o de iniciar su propio negocio.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El plan de estudios del grado de Marketing e investigación de mercados diseñado por la UOC pretende formar profesionales polivalentes y dotarlos de una base sólida de conocimientos y habilidades sobre la disciplina, la cual los capacita para desarrollar adecuadamente las diversas profesiones relacionadas con los diferentes ámbitos del marketing y la investigación de mercado, y sobre todo las relacionadas con:

  • Gestión y dirección de marketing en el negocio.
  • Investigación comercial o de mercados.
  • Gestión y dirección de actividades de distribución comercial.
  • Dirección de programas de comunicación integrada en el marketing.
  • Gestión y dirección de iniciativas de comercio electrónico y negocio electrónico.
  • Gestión y dirección de iniciativas comerciales y de negocio en mercados exteriores y desarrollo de funciones comerciales y de dirección de la fuerza de ventas.

Competencias

Las competencias del grado de Marketing e investigación de mercados de la UOC capacitan al estudiante para:

Competencias transversales

  • Aprender a adoptar actitudes y comportamientos de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable.
  • Buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.
  • Analizar, organizar y planificar la actividad profesional de una manera óptima.
  • Capacidad para el análisis crítico y la síntesis.
  • Trabajar en equipo y en red en entornos multidisciplinares.
  • Tener capacidad para la negociación.
  • Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los ámbitos académico y profesional.
  • Emprender e innovar.

Competencias específicas

  • Analizar y comprender las fuerzas del mercado que influyen en las actividades comerciales y de negocio.

Competencias


Las competencias del grado de Marketing e investigación de mercados de la UOC capacitan al estudiante para:

Competencias transversales

  • Aprender a adoptar actitudes y comportamientos de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable.
  • Buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.
  • Analizar, organizar y planificar la actividad profesional de una manera óptima.
  • Capacidad para el análisis crítico y la síntesis.
  • Trabajar en equipo y en red en entornos multidisciplinares.
  • Tener capacidad para la negociación.
  • Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los ámbitos académico y profesional.
  • Emprender e innovar.

Competencias específicas

  • Analizar y comprender las fuerzas del mercado que influyen en las actividades comerciales y de negocio.
  • Aplicar los conocimientos teóricos y las herramientas de investigación de los mercados en la definición de soluciones de negocio.
  • Diseñar y desplegar planes integrales de marketing.
  • Entender y hacer entender, en una organización, la importancia de adoptar una orientación hacia el mercado y la relación con el cliente.
  • Crear y desarrollar estrategias de negocio que impliquen un uso intensivo de las TIC en general y de internet y los sistemas de comercio electrónico en particular.
  • Desplegar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing.
  • Diseñar y desplegar iniciativas de comunicación de marketing con una óptica integral.
  • Planificar decisiones de marketing en la distribución comercial y la gestión de producto en el canal.
  • Diseñar y desplegar iniciativas de negocio adaptadas a mercados globales.
  • Capacidad para planificar iniciativas de venta orientadas al cliente y liderar equipos de ventas.
  • Aprender a valorar críticamente situaciones empresariales y gestionar eficientemente una empresa u organización.

Competencias propias de la UOC

  • El uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico
  • La comunicación en una lengua extranjera (inglés)

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Marketing e investigación de mercados

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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