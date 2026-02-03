Te convertirás en el profesional que las empresas necesitan: alguien capaz de utilizar la investigación de mercados para minimizar riesgos y acertar en cada decisión.

¿Y lo mejor? La metodología 100 % online y flexible de la UOC te permite estudiar a distancia y adaptar la formación a tu ritmo, sin horarios ni clases.

El mercado actual ya no se entiende sin los datos ni el entorno digital. Este grado oficial de la UOC fusiona el marketing estratégico con el análisis de datos masivos (big data) para enseñarte a diseñar campañas y estrategias de alto impacto. Estudiarás estadística para prever el comportamiento del consumidor y aprenderás a usar la tecnología para hacer crecer cualquier negocio. Si buscas una profesión de futuro con una alta demanda , como la dirección de marketing, la consultoría o la investigación de mercados, este es el inicio de tu camino profesional.

¿Por qué estudiar el grado de Marketing e Investigación de Mercados online de la UOC?

El mercado actual ya no se entiende sin los datos ni el entorno digital. Este grado oficial de la UOC fusiona el marketing estratégico con el análisis de datos masivos (big data) para enseñarte a diseñar campañas y estrategias de alto impacto. Estudiarás estadística para prever el comportamiento del consumidor y aprenderás a usar la tecnología para hacer crecer cualquier negocio. Si buscas una profesión de futuro con una alta demanda, como la dirección de marketing, la consultoría o la investigación de mercados, este es el inicio de tu camino profesional.

¿Y lo mejor? La metodología 100 % online y flexible de la UOC te permite estudiar a distancia y adaptar la formación a tu ritmo, sin horarios ni clases.

¿Por qué el grado de Marketing e Investigación de Mercados de la UOC es único?

Te convertirás en el profesional que las empresas necesitan: alguien capaz de utilizar la investigación de mercados para minimizar riesgos y acertar en cada decisión. Con el grado online de Marketing e Investigación de Mercados, estarás a punto para brillar como director o directora de marketing, director o directora de marca (brand manager), analista de datos o responsable de desarrollo internacional.

Este grado de la UOC es único porque te ofrece:

Profesorado experto y conectado con el mundo real . Aprenderás de la mano de un equipo académico formado por doctores que coordinan el programa, juntamente con profesores colaboradores que trabajan día a día en multinacionales, en consultoras o en la investigación de mercados. Vivirás las tendencias reales del sector desde el primer día.





. Aprenderás de la mano de un equipo académico formado por doctores que coordinan el programa, juntamente con profesores colaboradores que trabajan día a día en multinacionales, en consultoras o en la investigación de mercados. Vivirás las tendencias reales del sector desde el primer día. Itinerarios formativos. Si estudias el grado de Marketing e Investigación de Mercados, podrás optar a la mención de Sostenibilidad y Transición Digital en Marketing e Investigación de Mercados.

Competencias en marketing e investigación de mercados. El programa te prepara con las habilidades clave más demandadas por el tejido empresarial actual, por ejemplo economía y empresa, marketing estratégico, publicidad, técnicas de investigación de mercado o psicología del comportamiento de los consumidores. A lo largo de tu formación, desarrollarás las siguientes capacidades:

- Diseñar estrategias de marketing y campañas de comunicación de 360°.

- Transformar los datos de mercado en soluciones reales de negocio.

- Liderar la estrategia de marketing y gestionar con éxito productos y canales de distribución.

- Crear estrategias de negocio basadas en el uso intensivo de las TIC y el comercio electrónico (e-commerce).

- Analizar de forma crítica el entorno empresarial para gestionar organizaciones en mercados globales.

Formamos a los profesionales que buscan las empresas

Si estudias el grado de Marketing e Investigación de Mercados, lograrás un perfil más transversal y atractivo para las empresas.

Habilidades transversales . El modelo educativo de la UOC fomenta habilidades transversales altamente valoradas en el mercado laboral, como la autogestión, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo, el pensamiento crítico, el liderazgo o la resolución de problemas complejos.

. El modelo educativo de la UOC fomenta habilidades transversales altamente valoradas en el mercado laboral, como la autogestión, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo, el pensamiento crítico, el liderazgo o la resolución de problemas complejos. Herramientas y nuevas tecnologías. Desde una vertiente práctica, utilizarás soluciones tecnológicas actuales en la investigación de marketing, los sistemas de comercio electrónico y las aplicaciones de estadística adaptadas. Mediante estas herramientas digitales podrás simular la realidad empresarial y lograr los objetivos siguientes. También tendrás acceso a plataformas de informes empresariales o datos estadísticos, como MarketLine, Statista o SABI.

¿Cómo es el acompañamiento en la UOC?

El equipo de tutoría y el profesorado te ayudan a elegir el camino formativo más adecuado para lograr tus objetivos y formarte a tu ritmo. El equipo de tutoría te asesora en la matrícula y las convalidaciones. El profesorado lleva a cabo un seguimiento de tu aprendizaje y te proporciona un retorno personalizado de las competencias adquiridas en cada asignatura. Además, como estudiante dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras para llevar a cabo prácticas curriculares y no curriculares. Al finalizar tus estudios, tendrás a disposición los servicios de carrera de nuestro Career Center, donde podrás encontrar ofertas de trabajo y asesoramiento para crecer profesionalmente.