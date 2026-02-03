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Grau Online en Màrqueting i Investigació de Mercats

Presentació

El grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC és la titulació oficial online que et prepara per liderar i decidir l'estratègia comercial de qualsevol empresa. Si estudies online amb la UOC, podràs analitzar el mercat per dirigir estratègies de negoci, màrqueting digital i comunicació. A més, faràs un salt qualitatiu i aprendràs a fer servir l'analítica web, el SEO, el SEM, la intel·ligència de negoci (business intelligence) i el big data

Transforma dades complexes en estratègies de venda altament rendibles.
El teu grau, per menys de 900 € al semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Facilitats de pagament

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Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en l'empresa”

Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Per què estudiar el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats online de la UOC?

El mercat actual ja no s'entén sense les dades ni l'entorn digital. Aquest grau oficial de la UOC fusiona el màrqueting estratègic amb l'anàlisi de dades massives (big data) per ensenyar-te a dissenyar campanyes i estratègies d'alt impacte. Estudiaràs estadística per preveure el comportament del consumidor i aprendràs a fer servir la tecnologia per fer créixer qualsevol negoci. Si busques una professió de futur amb una alta demanda, com la direcció de màrqueting, la consultoria o la investigació de mercats, aquest és el l'inici del teu camí professional..

I el millor? La metodologia 100 % online i flexible de la UOC et permet estudiar a distància i adaptar la formació al teu ritme, sense horaris ni classes.

 

Per què el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC és únic? 

Et convertiràs en el professional que les empreses necessiten: algú capaç d'utilitzar la investigació de mercats per minimitzar riscos i encertar-la en cada decisió.

Per què estudiar el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats online de la UOC?


El mercat actual ja no s'entén sense les dades ni l'entorn digital. Aquest grau oficial de la UOC fusiona el màrqueting estratègic amb l'anàlisi de dades massives (big data) per ensenyar-te a dissenyar campanyes i estratègies d'alt impacte. Estudiaràs estadística per preveure el comportament del consumidor i aprendràs a fer servir la tecnologia per fer créixer qualsevol negoci. Si busques una professió de futur amb una alta demanda, com la direcció de màrqueting, la consultoria o la investigació de mercats, aquest és el l'inici del teu camí professional..

I el millor? La metodologia 100 % online i flexible de la UOC et permet estudiar a distància i adaptar la formació al teu ritme, sense horaris ni classes.

 

Per què el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC és únic? 

Et convertiràs en el professional que les empreses necessiten: algú capaç d'utilitzar la investigació de mercats per minimitzar riscos i encertar-la en cada decisió. Amb el grau online de Màrqueting i Investigació de Mercats, estaràs a punt per brillar com a director o directora de màrqueting, director o directora de marca (brand manager), analista de dades o responsable de desenvolupament internacional. 

Aquest grau de la UOC és únic perquè t'ofereix:

  • Professorat expert i connectat amb el món real. Aprendràs amb l'acompanyament d'un equip acadèmic format per doctors que coordinen el programa, juntament amb professors col·laboradors que treballen cada dia en multinacionals, en consultores o en l'àmbit d'investigació de mercats. Viuràs les tendències reals del sector des del primer dia.

  • Itineraris formatius. Si estudies el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats, podràs optar a la menció de Sostenibilitat i Transició Digital en Màrqueting i Investigació de Mercats.

  • Competències en màrqueting i investigació de mercats. El programa et proporciona les habilitats clau més demanades pel teixit empresarial actual, com ara economia i empresa, màrqueting estratègic, publicitat, tècniques d'investigació de mercats o psicologia del comportament dels consumidors. Al llarg de la formació, desenvoluparàs les capacitats següents:

- Dissenyar estratègies de màrqueting i campanyes de comunicació 360°.

- Transformar les dades de mercat en solucions reals de negoci.

- Liderar l'estratègia de màrqueting i gestionar amb èxit productes i canals de distribució.

- Crear estratègies de negoci basades en l'ús intensiu de les TIC i el comerç electrònic (e-commerce).

- Analitzar de manera crítica l'entorn empresarial per gestionar organitzacions en mercats globals.

 

Formem els professionals que busquen les empreses

Si estudies el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats, aconseguiràs un perfil més transversal i atractiu per a les empreses.

  • Habilitats transversals. El model educatiu de la UOC fomenta habilitats transversals altament valorades en el mercat laboral, com ara l'autogestió, el treball en equip, la gestió del temps, el pensament crític, el lideratge o la resolució de problemes complexos.

  • Eines i noves tecnologies. Des d'un vessant pràctic, faràs servir solucions tecnològiques actuals en la investigació de màrqueting, els sistemes de comerç electrònic i les aplicacions d'estadística adaptades. Mitjançant aquestes eines digitals, podràs simular la realitat empresarial i assolir els objectius següents. També tindràs accés a plataformes d'informes empresarials o dades estadístiques, com ara MarketLine, Statista o SABI.

 

Com és l'acompanyament a la UOC?

L'equip de tutoria i el professorat t'ajuden a triar el camí formatiu més adequat per assolir els teus objectius i formar-te al teu ritme. L'equip de tutoria t'assessora en la matrícula i les convalidacions. El professorat fa un seguiment del teu aprenentatge i et proporciona un retorn personalitzat de les competències adquirides en cada assignatura. A més, com a estudiant, disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores per dur a terme pràctiques curriculars i no curriculars. En acabar els estudis, tindràs a la teva disposició els serveis de carrera del nostre Career Center, on podràs trobar ofertes de feina i assessorament per créixer professionalment.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés
Si tens un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) consulta els reconeixements de crèdits del Grau de Màrqueting i investigació de mercats.

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Amb la col·laboració de:

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
48
ECTS
Optativa
126
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsica (60 ECTS)
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Assignatures obligatòries (126 ECTS)
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Assignatures optatives (126 crèdits ECTS)
Crèdits
6
6
6
6
6
Ètica, diversitat i gestió responsable (assignatura nova, forma part de menció) 
6
Transformació Digital (assignatura nova, forma part de menció)
6
Gestió de projectes de Big Data**
6
Investigació de mercats digitals (assignatura nova, forma part de menció)***
6
6
6
6
Màrqueting i consum responsables (assignatura nova, forma part de menció)*
6
6
6
6
6
6
Sostenibilitat i transició ecològica (assignatura nova, forma part de menció)*
6
6
6
6
6
6
Treball final de grau
6

 

* Desplegament de l'assignatura al semestre 20252

** Desplegament  de l'assignatura al semestre 20261

*** Desplegament  de l'assignatura al semestre 20271

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Semestres

Semestre 1
30 crèdits
6
6
6
6
6

 

Semestre 2
30 crèdits
6
6
6
6
6

 

Semestre 3
30 crèdits
6
6
6
6
6

 

Semestre 4
30 crèdits
6
6
6
6
6

 

Semestre 5
30 crèdits
6
6
6
6
Optativa I
 6

 

Semestre 6
30 crèdits
6
6
6
6
6
Optativa II
 6

 

Semestre 7
30 crèdits
6
6
6
Optativa III
 6
Optativa IV
 6

 

Semestre 8
30 crèdits
Optativa V
6
Optativa VI
6
Optativa VII
6
Optativa VIII
6
6

 

Mencions

Les mencions reflecteixen l'especialització curricular de l'estudiant i queden recollides oficialment en el títol. Encara que existeix la flexibilitat que l'estudiant dissenyi el seu propi itinerari acadèmic i, per tant, titular-se sense menció.

Dins dels 48 ECTS optatius necessaris per a l'obtenció del títol, 30 d'ells poden configurar una menció. En el Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats s'ofereix la Menció en Sostenibilitat i transició digital en màrqueting i investigació de mercats,que la composen les següents assignatures:

Ètica, diversitat  gestió responsables, Sostenibilitat i transició ecològica, Transformació digital, Introducció al Business Intelligence i al Big Data, Estratègias de màrqueting digital, Marqueting y consum responsables, Investigació de mercats digitals, TFG (Àrea de en sostenibilitat i transició digital).

Nota: L'estudiant pot optar per graduar-se sense menció.

Assignatures optatives no incloses en mencions.

L'estudiant disposa de la possibilitat d'escollir lliurement entre totes les assignatures optatives del pla d'estudis, estiguin o no vinculades a un menció. En el grau s'ofereixen un conjunt d'assignatures optatives no vinculades estrictament a cap menció, que contribueixen a reforçar competències de caràcter transversal i que poden ser interessants per a qualsevol estudiant, independentment del perfil professional al que s'orienti.

Aquestes assignatures són les següents:

  • Anàlisi de xarxes econòmiques i digitals 
  • Business game: simulació de negoci        
  • Comunicació i imatge corporativa  
  • Direcció publicitària      
  • Investigació de mercats qualitativa
  • Iniciació a les matemàtiques
  • Gestió de projectes de Big Data
  • Màrqueting en mitjans socials
  • Màrqueting internacional
  • Ús de sistemes d'informació a les organitzacions
  • Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional
  • Tècniques de venda
  • Tecnologies del comerç electrònic
  • Temes actuals de màrqueting
  • SEO, SEM i analítica web
  • Pràctiques Empresarials I
  • Pràctiques Empresarials II

Assignatures optatives no incloses en el Grau. Els minors

Els minors són unitats d'aprenentatge orientades a la consecució de competències pròpies d'un àmbit de coneixement o titulació diferents del grau de Màrqueting i Recerca de mercats. El minor es concretarà en assignatures que no siguin les pròpies del pla d'estudis que cursa l'estudiant, però es traduirà, una vegada superada, en assignatures optatives.

La universitat aprovarà el catàleg de minors i determinarà quins són els que reconeixerà cada titulació oficial. Els minors que es poden cursar en el marc d'aquest grau estaran conformats per un mínim de 12 i un màxim de 24 crèdits ECTS. Només es reconeixerà el creditaje superat en el minor en l'expedient de la titulació oficial EEES una vegada s'hagin superat totes les assignatures que ho componen. Els sistemes de reconeixement i transferència de les assignatures que componen un minor es regularan en la normativa acadèmica corresponent. La superació del minor se certificarà en el suplement europeu del títol.

Càrrega lectiva

El pla d'estudis del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats es compon de 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu:

  • 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:
    • 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement, i
    • 18 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat.
  • 132 crèdits ECTS obligatoris, dintre dels quals s'integren els 6 crèdits del treball final de grau (TFG).
  • 48 crèdits ECTS optatius.

El criteri utilitzat per a l'organització de les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Tipologia de l'assignaturaOptativa
Durada6 o 12 crèdits ECTS, que equivalen a 150 o 300 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/sPresencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat un mínim de 120 ECTS

AcompanyamentDurant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels 3 àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau. Per a matricular-se del treball final. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

Treball final de grau


Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels 3 àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau. Per a matricular-se del treball final. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estud'ant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per dos membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) el treball final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual i síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Durada

El grau de Màrqueting i Investigació de Mercats té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant disposa d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits tria cada semestre.

Si bé l'estudiant té llibertat per a configurar el seu itinerari curricular, s'ha de tenir en compte que:

  • Els crèdits bàsics han de formar part dels 120 primers crèdits ECTS cursats per l'estudiant.

  • Per a cursar el treball final de grau cal haver superat les assignatures bàsiques i la resta d'assignatures obligatòries.

  • Les pràctiques empresarials només es poden cursar una vegada superades totes les assignatures bàsiques i obligatòries (llevat del treball final de grau).

Durada


El grau de Màrqueting i Investigació de Mercats té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant disposa d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits tria cada semestre.

Si bé l'estudiant té llibertat per a configurar el seu itinerari curricular, s'ha de tenir en compte que:

  • Els crèdits bàsics han de formar part dels 120 primers crèdits ECTS cursats per l'estudiant.

  • Per a cursar el treball final de grau cal haver superat les assignatures bàsiques i la resta d'assignatures obligatòries.

  • Les pràctiques empresarials només es poden cursar una vegada superades totes les assignatures bàsiques i obligatòries (llevat del treball final de grau).

Per això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Amb dedicació completa a l'estudi, es preveu que un estudiant pugui fer tot el pla d'estudis en quatre cursos (vuit semestres), seguint la planificació que es visualitza al quadre d'assignatures organitzades per semestres. Les assignatures estan repartides de manera progressiva, d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, que pot complimentar orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en l'empresa
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector empresarial: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'empresa i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Segons el teu CFGS d'origen, pots convalidar fins a 60 crèdits del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats

 

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

Cicle formatiu de Grau Superior Crèdits convalidats
Administració de sistemes informàtics (LOGSE)6 crèdits
Fotografia (LOE)6 crèdits

Documentació i administració sanitària (LOE)

12 crèdits
Animació 3D, jocs i entorns interactius (LOE)12 crèdits
Automatització i robòtica industrial (LOE)12 crèdits
Construccions metàl·liques (LOE)12 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)12 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions Multiplataforma (LOE)12 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)12 crèdits
Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE)12 crèdits
Informació i comercialització turístiques (LOGSE)12 crèdits
Patronatge y moda (LOE)12 crèdits
Química industrial (LOE)12 crèdits
Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOE)12 crèdits
Sistemes de telecomunicació i informàtics  (LOGSE)12 crèdits
Sistemes Electrotècnics o automatitzats (LOE)12 crèdits
So (LOGSE)12 crèdits
Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)18 crèdits
Administració i finances (LOGSE)18 crèdits
Animació sociocultural (LOGSE)18 crèdits
Animació turística (LOGSE)18 crèdits
Serveis al consumidor (LOGSE)18 crèdits
Animació sociocultural i turística (LOE)24 crèdits
Comerç internacional (LOGSE)24 crèdits
Direcció de cuina (LOE)24 crèdits
Gestió del transport (LOGSE)24 crèdits
Guia, informació i assistència turístiques (LOE)24 crèdits
Secretariat (LOGSE)24 crèdits
Allotjament turístic (LOGSE)30 crèdits
Gestió d'allotjaments turístics (LOE)30 crèdits
Restauració (LOGSE)30 crèdits
Agències de viatges (LOGSE)36 crèdits
Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (LOE)36 crèdits
Direcció de serveis de restauració (LOE)36 crèdits
Estètica integral i benestar36 crèdits
Transport i logística (LOE)36 crèdits
Administració i finances (LOE)42 crèdits
Assistència a la direcció (LOE)42 crèdits
Comerç internacional (LOE)42 crèdits
Gestió comercial y màrqueting (LOGSE)48 crèdits
Gestió de vendes i d'espais comercials (LOE)60 crèdits
Màrqueting i publicitat (LOE)60 crèdits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats

Professorat

Direcció de programa

  • Carmen Pacheco Bernal
    Carmen Pacheco Bernal

    Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb una tesi sobre l'adopció de les tecnologies mòbils en el sector de la recerca de màrqueting. Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat i diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB).

Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats

Sortides professionals

Sortides professionals

Les principals sortides professionals dels graduats en Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC estan orientades a l'exercici de càrrecs de responsabilitat en l'àmbit del màrqueting en el món de les empreses i les organitzacions, i a l'exercici lliure de la professió.

Els graduats en Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC són professionals sòlids i polivalents que es distingeixen per saber entendre i gestionar les claus de l'entorn empresarial actual.

Les principals sortides professionals del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats tenen a veure amb:

  • Direcció estratègica: staff de direcció estratègica, adjunt de direcció.

  • Direcció de màrqueting: marketing assistant, product manager, brand manager, responsable de direcció estratègica de màrqueting, director de màrqueting, consultor de màrqueting.

Sortides professionals


Les principals sortides professionals dels graduats en Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC estan orientades a l'exercici de càrrecs de responsabilitat en l'àmbit del màrqueting en el món de les empreses i les organitzacions, i a l'exercici lliure de la professió.

Els graduats en Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC són professionals sòlids i polivalents que es distingeixen per saber entendre i gestionar les claus de l'entorn empresarial actual.

Les principals sortides professionals del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats tenen a veure amb:

  • Direcció estratègica: staff de direcció estratègica, adjunt de direcció.

  • Direcció de màrqueting: marketing assistant, product manager, brand manager, responsable de direcció estratègica de màrqueting, director de màrqueting, consultor de màrqueting.

  • Canals de distribució: especialista en canals, category manager, director de trade marketing, responsable de centre comercial.

  • Direcció de la comunicació integrada en el màrqueting: especialista en comunicació de màrqueting, responsable de comunicació de màrqueting, executiu de comptes, planificador de comptes.

  • Investigació comercial: analista en market intelligence, analista de bases de dades de màrqueting, director de market intelligence, consultor d'investigació de mercats, analista d'investigació de mercats, responsable de projectes d'investigació de mercats.

  • Màrqueting global: analista de mercats globals, director d'exportació, responsable de desenvolupament internacional del negoci.

  • Màrqueting digital: tècnic de màrqueting digital, responsable de màrqueting digital, community manager.

  • Direcció comercial: tècnic comercial, inspector de vendes, cap d'equip, cap de vendes, delegat comercial, director comercial.

  • Iniciativa emprenedora: emprenedor, assessor d'emprenedoria.

Objectius

L'objectiu principal del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC és preparar professionals versàtils i capaços d'adaptar-se i de desenvolupar funcions de direcció i gestió de màrqueting en qualsevol institució pública o privada, com també d'encarregar-se de funcions específiques de investigació comercial, o d'iniciar el seu propi negoci.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El pla d'estudis del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats dissenyat per la UOC pretén formar professionals polivalents i dotar-los d'una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina, la qual els capacita per a desenvolupar adequadament les diverses professions relacionades amb els diferents àmbits del màrqueting i la investigació de mercat, i sobretot les relacionades amb les àrees següents:

  • Gestió i direcció de màrqueting en el negoci
  • Investigació comercial o de mercats
  • Gestió i direcció d'activitats de distribució comercial
  • Direcció de programes de comunicació integrada en el màrqueting
  • Gestió i direcció d'iniciatives de comerç electrònic i negoci electrònic
  • Gestió i direcció d'iniciatives comercials i de negoci en mercats exteriors i desenvolupament de funcions comercials i de direcció de la força de vendes

Competències

Les competències del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC són les següents:

Competències transversals

  • Capacitat per a aprendre a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
  • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
  • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional d'una manera òptima.
  • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
  • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
  • Capacitat per a la negociació.
  • Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els àmbits acadèmic i professional.
  • Capacitat per a emprendre i innovar.

Competències específiques

  • Capacitat per a analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.

Competències


Les competències del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC són les següents:

Competències transversals

  • Capacitat per a aprendre a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
  • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
  • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional d'una manera òptima.
  • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
  • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
  • Capacitat per a la negociació.
  • Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els àmbits acadèmic i professional.
  • Capacitat per a emprendre i innovar.

Competències específiques

  • Capacitat per a analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.
  • Capacitat per a aplicar els coneixements teòrics i les eines de investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.
  • Capacitat per a dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.
  • Capacitat per a entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
  • Capacitat per a concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquin un ús intensiu de les TIC, en general, i d'internet i els sistemes de comerç electrònic, en particular.
  • Capacitat per a desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.
  • Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de comunicació de màrqueting amb una òptica integral.
  • Capacitat per a planificar decisions de màrqueting en la distribució comercial i la gestió de producte en el canal.
  • Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de negoci adaptades a mercats globals.
  • Capacitat per a planificar iniciatives de venda orientades al client i per a liderar equips de vendes.
  • Capacitat per a aprendre a valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització.

Competències pròpies de la UOC

  • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic
  • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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