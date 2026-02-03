Grau Online en Màrqueting i Investigació de Mercats
Presentació
El grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC és la titulació oficial online que et prepara per liderar i decidir l'estratègia comercial de qualsevol empresa. Si estudies online amb la UOC, podràs analitzar el mercat per dirigir estratègies de negoci, màrqueting digital i comunicació. A més, faràs un salt qualitatiu i aprendràs a fer servir l'analítica web, el SEO, el SEM, la intel·ligència de negoci (business intelligence) i el big data.
Transforma dades complexes en estratègies de venda altament rendibles.
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Per què estudiar el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats online de la UOC?
El mercat actual ja no s'entén sense les dades ni l'entorn digital. Aquest grau oficial de la UOC fusiona el màrqueting estratègic amb l'anàlisi de dades massives (big data) per ensenyar-te a dissenyar campanyes i estratègies d'alt impacte. Estudiaràs estadística per preveure el comportament del consumidor i aprendràs a fer servir la tecnologia per fer créixer qualsevol negoci. Si busques una professió de futur amb una alta demanda, com la direcció de màrqueting, la consultoria o la investigació de mercats, aquest és el l'inici del teu camí professional..
I el millor? La metodologia 100 % online i flexible de la UOC et permet estudiar a distància i adaptar la formació al teu ritme, sense horaris ni classes.
Per què el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC és únic?
Et convertiràs en el professional que les empreses necessiten: algú capaç d'utilitzar la investigació de mercats per minimitzar riscos i encertar-la en cada decisió.
Per què estudiar el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats online de la UOC?
El mercat actual ja no s'entén sense les dades ni l'entorn digital. Aquest grau oficial de la UOC fusiona el màrqueting estratègic amb l'anàlisi de dades massives (big data) per ensenyar-te a dissenyar campanyes i estratègies d'alt impacte. Estudiaràs estadística per preveure el comportament del consumidor i aprendràs a fer servir la tecnologia per fer créixer qualsevol negoci. Si busques una professió de futur amb una alta demanda, com la direcció de màrqueting, la consultoria o la investigació de mercats, aquest és el l'inici del teu camí professional..
I el millor? La metodologia 100 % online i flexible de la UOC et permet estudiar a distància i adaptar la formació al teu ritme, sense horaris ni classes.
Per què el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC és únic?
Et convertiràs en el professional que les empreses necessiten: algú capaç d'utilitzar la investigació de mercats per minimitzar riscos i encertar-la en cada decisió. Amb el grau online de Màrqueting i Investigació de Mercats, estaràs a punt per brillar com a director o directora de màrqueting, director o directora de marca (brand manager), analista de dades o responsable de desenvolupament internacional.
Aquest grau de la UOC és únic perquè t'ofereix:
- Professorat expert i connectat amb el món real. Aprendràs amb l'acompanyament d'un equip acadèmic format per doctors que coordinen el programa, juntament amb professors col·laboradors que treballen cada dia en multinacionals, en consultores o en l'àmbit d'investigació de mercats. Viuràs les tendències reals del sector des del primer dia.
- Itineraris formatius. Si estudies el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats, podràs optar a la menció de Sostenibilitat i Transició Digital en Màrqueting i Investigació de Mercats.
- Competències en màrqueting i investigació de mercats. El programa et proporciona les habilitats clau més demanades pel teixit empresarial actual, com ara economia i empresa, màrqueting estratègic, publicitat, tècniques d'investigació de mercats o psicologia del comportament dels consumidors. Al llarg de la formació, desenvoluparàs les capacitats següents:
- Dissenyar estratègies de màrqueting i campanyes de comunicació 360°.
- Transformar les dades de mercat en solucions reals de negoci.
- Liderar l'estratègia de màrqueting i gestionar amb èxit productes i canals de distribució.
- Crear estratègies de negoci basades en l'ús intensiu de les TIC i el comerç electrònic (e-commerce).
- Analitzar de manera crítica l'entorn empresarial per gestionar organitzacions en mercats globals.
Formem els professionals que busquen les empreses
Si estudies el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats, aconseguiràs un perfil més transversal i atractiu per a les empreses.
- Habilitats transversals. El model educatiu de la UOC fomenta habilitats transversals altament valorades en el mercat laboral, com ara l'autogestió, el treball en equip, la gestió del temps, el pensament crític, el lideratge o la resolució de problemes complexos.
- Eines i noves tecnologies. Des d'un vessant pràctic, faràs servir solucions tecnològiques actuals en la investigació de màrqueting, els sistemes de comerç electrònic i les aplicacions d'estadística adaptades. Mitjançant aquestes eines digitals, podràs simular la realitat empresarial i assolir els objectius següents. També tindràs accés a plataformes d'informes empresarials o dades estadístiques, com ara MarketLine, Statista o SABI.
Com és l'acompanyament a la UOC?
L'equip de tutoria i el professorat t'ajuden a triar el camí formatiu més adequat per assolir els teus objectius i formar-te al teu ritme. L'equip de tutoria t'assessora en la matrícula i les convalidacions. El professorat fa un seguiment del teu aprenentatge i et proporciona un retorn personalitzat de les competències adquirides en cada assignatura. A més, com a estudiant, disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores per dur a terme pràctiques curriculars i no curriculars. En acabar els estudis, tindràs a la teva disposició els serveis de carrera del nostre Career Center, on podràs trobar ofertes de feina i assessorament per créixer professionalment.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.