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Grado Online en Economía

Presentación

Lidera la toma de decisiones económicas y financieras con el grado de Economía oficial y 100 % online de la UOC. El programa te capacita para generar conocimiento económico de alto valor a través de la explotación rigurosa de datos y la aplicación de instrumentos econométricos estructurales. Dominarás el análisis cuantitativo, la sostenibilidad y la transformación digital, y te familiarizarás con áreas de conocimiento líderes como la econometría. Evaluarás políticas públicas estratégicas para aportar respuestas sólidas a los grandes retos de los mercados internacionales.
Tu grado, por menos de 900 € al semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

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Más información

 

¿Por qué estudiar el grado de Economía online de la UOC?

El grado de Economía te proporciona las competencias analíticas más demandadas para ejercer en consultoría estratégica, dirección financiera, organismos internacionales y sector público. Te convertirás en un data-driven economist capaz de asumir responsabilidades clave dentro de la nueva economía digital.

La metodología 100 % en línea y flexible de la UOC te permite adaptar el aprendizaje a tu ritmo. Compaginarás el desarrollo del perfil cuantitativo con la vida profesional desde donde quieras, sin horarios fijos.

Por qué el grado de Economía de la UOC es único

La formación oficial te dota de las habilidades fundamentales para la toma de decisiones económicas y empresariales:

  • Interpreta microdatos a través de estadística descriptiva e inferencial.
  • Modela predicciones financieras con regresión múltiple avanzada.
  • Lidera la economía del conocimiento aplicando alfabetización de datos (data literacy).

Contarás con el acompañamiento de un equipo académico compuesto por doctores, investigadores y profesionales en activo especializados en finanzas internacionales y economía.

¿Por qué estudiar el grado de Economía online de la UOC?


El grado de Economía te proporciona las competencias analíticas más demandadas para ejercer en consultoría estratégica, dirección financiera, organismos internacionales y sector público. Te convertirás en un data-driven economist capaz de asumir responsabilidades clave dentro de la nueva economía digital.

La metodología 100 % en línea y flexible de la UOC te permite adaptar el aprendizaje a tu ritmo. Compaginarás el desarrollo del perfil cuantitativo con la vida profesional desde donde quieras, sin horarios fijos.

Por qué el grado de Economía de la UOC es único

La formación oficial te dota de las habilidades fundamentales para la toma de decisiones económicas y empresariales:

  • Interpreta microdatos a través de estadística descriptiva e inferencial.
  • Modela predicciones financieras con regresión múltiple avanzada.
  • Lidera la economía del conocimiento aplicando alfabetización de datos (data literacy).

Contarás con el acompañamiento de un equipo académico compuesto por doctores, investigadores y profesionales en activo especializados en finanzas internacionales y economía. El itinerario formativo incluye tres vías de especialización (Competitividad y crecimiento, Equidad y sostenibilidad y Trabajo y ocupación) e integra la mención de Sostenibilidad y transición digital en la economía. Al finalizar el grado, podrás conectar tu experiencia cursando los másteres de la UOC vinculados al análisis económico o la dirección financiera: el máster en Análisis Económico, el máster de Dirección Financera y el máster en Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social.

Formamos a los profesionales que buscan las empresas

Si cursas el grado de Economía, adquirirás competencias transversales esenciales, como el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos, idóneas para destacar en salidas profesionales con mucha demanda:

  • Analista económico en consultorías y entidades financieras.
  • Asesor fiscal y tributario corporativo y empresarial.
  • Técnico en organismos públicos y administraciones estatales o internacionales.
  • Analista de datos en inteligencia de negocio.
  • Economista especializado en sostenibilidad.
  • Consultor estratégico en proyectos de economía digital.

Mimetizando la práctica profesional de economistas y analistas, dominarás herramientas tecnológicas clave para el sector:

  • Python y R para la automatización analítica.
  • Gretl y Stata para procedimientos de econometría.
  • Excel avanzado para una modelización financiera rigurosa.
  • Bases de datos, como Eurostat e INE.
  • Git para controlar versiones en trabajo colaborativo.
  • LaTeX para editar textos de teoría económica.

El mercado económico actual exige eficiencia técnica absoluta, por lo que la UOC integra herramientas de inteligencia artificial generativa en algunas asignaturas.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Economía

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
48
ECTS
Optativa
126
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación básica: 60 ECTSCréditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Asignaturas obligatoriasCréditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Geografía económica6
6
6

Asignaturas optativas (48 créditos ECTS)

A escoger entre las siguientes asignaturas:

Créditos
6
6
6
6
6
Digital transformation (inglés)6
6
6
6
6
6
6
Economía de la transformación digital6
Economía y retos ambientales contemporáneos6
Ética, diversidad y gestión responsable6
6
Green Finance (inglés)
6
Introducción al Business Intelligence y Big Data6
6
6
6
Sostenibilidad y transición ecológica6
6
6
6
6
6
6
Trabajo final de grado6

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Menciones

Las menciones reflejan la especialización curricular del estudiante y quedan recogidas oficialmente en el título. En concreto, el grado de Economía ofrece una mención en Sostenibilidad y transición digital en la economía, que consta de 48 créditos de asignaturas optativas. Para obtenerla, es necesario haber superado la totalidad de los créditos de la mención (48 ECTS). Las asignaturas de la mención son:

  • Introducción al Business Intelligence y Big Data
  • Sostenibilidad y transición ecológica
  • Ética, diversidad y gestión responsable
  • Digital transformation (inglés)
  • Green Finance (inglés)
  • Alternativas económicas
  • Economía ecológica
  • TFG - Sostenibilidad y transición digital

La mención en Sostenibilidad y transición digital en la economía tiene como objetivo capacitar al estudiantado para abordar la transición digital, incorporando los principios, valores y cultura de la sostenibilidad en la toma de decisiones. Se pretende capacitar a los estudiantes en aquellas dimensiones de la sostenibilidad que inciden en la toma de decisiones y en su papel como agentes económicos y sociales. Por tanto, la mención tiene una aproximación transdisciplinaria en el que se desarrollan contenidos tanto de la sostenibilidad como de la transición digital, ya que el vínculo entre acción ambiental y resultados sostenibles se ve claramente reforzado cuando la tecnología y la innovación entran en escena.

Además de cursar una mención, los estudiantes también pueden cursar asignaturas optativas libremente, no necesariamente vinculadas a ninguna mención. En este caso, no se obtendrá ninguna especialización curricular en el título.

 

Planificación en 4 años lectivos (Inicio septiembre)

Semestre 1 (septiembre)Créditos
6
6
6
6
6
Semestre 2 (febrero)Créditos
Introducción a la macroeconomía6
Fundamentos de estadística6
Sociología6
Inglés B2.16
Política y sociedad6

Semestre 3 (septiembre)

Créditos
Introducción a la información financiera de la empresa6
Microeconomía6
Economía del trabajo I6
Teoría económica y sociedad6
Estructura económica6
Semestre 4 (febrero)Créditos
6
6
6
6
6
Semestre 5 (septiembre)Créditos
Derecho tributario6
Introducción a la econometría
6
Política económica coyuntural
6
Economía internacional: comercio 
Sistema fiscal
6
Semestre 6 (febrero)Créditos
Econometría
6
Evaluación de políticas públicas
6
Políticas económicas estructurales
6
Historia del pensamiento económico
6
Economía internacional: finanzas
6
Semestre 7 (septiembre)Créditos
Geografía económica6
Prácticas I - Optativa6
Prácticas II - Optativa6
Optativa6
Optativa6

Semestre 8 (febrero)

Créditos
Optativa6
Optativa6
Optativa6
Optativa6
TFG6

 

Planificación en 4 años lectivos (Inicio febrero)

Semestre 1 (febrero)Créditos
6
6
Política y sociedad
6
6
6
Semestre 2 (septiembre)Créditos
Introducción a la macroeconomía6
Fundamentos de estadística6
Sociología6
Inglés B2.16
Historia económica6

Semestre 3 (febrero)

Créditos
Macroeconomía6
Optimización6
Inferencia estadística6
Economía del sector público6
Inglés B2.26
Semestre 4 (septiembre)Créditos
Introducción a la información financiera de la empresa 
Microeconomía
6
Economía del trabajo I
6
Introducción a la econometría
6
Estructura económica
6
Semestre 5 (febrero)Créditos
Econometría6
Evaluación de políticas públicas6
Políticas económicas estructurales6
Historia del pensamiento económico 
Economía internacional: finanzas 
Semestre 6 (septiembre)Créditos
Derecho tributario
6
Teoría económica y sociedad
6
Política económica coyuntural
6
Economía internacional: comercio
6
Geografía económica
6
Semestre 7 (febrero)Créditos
Sistema fiscal6
Prácticas I - Optativa6
Prácticas II - Optativa6
Optativa6
Optativa6

Semestre 8 (septiembre)

Créditos
Optativa6
Optativa6
Optativa6
Optativa6
TFG6

El modelo de evaluación en el grado de Economía

  • Actividades basadas en casos reales.
  • Aplicación directa de los conocimientos.
  • Desarrollo del pensamiento crítico.
¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua es el principal sistema de evaluación del grado de Economía de la UOC. Este modelo se basa en la realización de actividades prácticas a lo largo de la asignatura. De esta forma, logras conocimientos útiles para afrontar situaciones del mundo profesional.

Características de la evaluación

  • Te permite aprender a partir de situaciones reales.
  • Incluye un enfoque orientado a la resolución de problemas.
  • Te proporciona una alta capacidad de análisis.
  • Incorpora una prueba final en línea.

Durante el desarrollo del programa, el sistema de evaluación garantiza rigor académico e integridad. Las tareas están diseñadas para que puedas analizar situaciones, tomar decisiones y argumentarlas de forma fundamentada.

El aprendizaje práctico te ayuda a adquirir habilidades aplicables, como el pensamiento crítico y la capacidad de análisis. En algunas asignaturas, la evaluación se completa con una prueba final que permite validar los conocimientos. Por último, este modelo presenta un diseño inclusivo adaptado a diferentes perfiles.

Carga lectiva

El plan de estudios del grado online de Economía se compone de 240 créditos ECTS, los cuales se organizan en tres grandes conjuntos: básico,obligatorio optativo:

  • 60 créditos ECTS de formación básica, de los cuales:
    • 48 corresponden a materias básicas de la rama de conocimiento, y
    • 12 a materias comunes consideradas transversales por la Universidad.
  • 132 créditos ECTS obligatorios, dentro de los cuales se integran los 6 créditos del Trabajo final de grado (TFG).
  • 48 créditos ECT optativos, dentro de los cuales se incluyen 12 créditos de Prácticas.

El criterio utilizado para la organización de las materias en estos tres subconjuntos es coherente con las disposiciones del Real decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

* Las prácticas externas forman parte de los créditos optativos y se estructuran en dos asignaturas de seis créditos cada una.

Carga lectiva


El plan de estudios del grado online de Economía se compone de 240 créditos ECTS, los cuales se organizan en tres grandes conjuntos: básico,obligatorio optativo:

  • 60 créditos ECTS de formación básica, de los cuales:
    • 48 corresponden a materias básicas de la rama de conocimiento, y
    • 12 a materias comunes consideradas transversales por la Universidad.
  • 132 créditos ECTS obligatorios, dentro de los cuales se integran los 6 créditos del Trabajo final de grado (TFG).
  • 48 créditos ECT optativos, dentro de los cuales se incluyen 12 créditos de Prácticas.

El criterio utilizado para la organización de las materias en estos tres subconjuntos es coherente con las disposiciones del Real decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

* Las prácticas externas forman parte de los créditos optativos y se estructuran en dos asignaturas de seis créditos cada una. Esta división en dos asignaturas persigue dotar de más flexibilidad a las potenciales prácticas externas que los estudiantes puedan realizar, según las características concretas de la práctica empresarial y la dedicación requerida en ella.

Prácticas

Tipología de la asignaturaOptativa
Duración6 o 12 créditos ECTS, que equivalen a 150 o 300 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Presencial, semipresencial o no presencial.
Requisitos

Haber superado 120 créditos ECTS.

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con una figura profesional que actúa como tutor del centro de prácticas y una figura docente que actúa como tutor o tutora académica, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo. 

 
Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final de grado

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Economía el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Economía. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Economía se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los 3 ámbitos establecidos: competitividad y crecimiento; equidad y sostenibilidad, y trabajo y ocupación. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado o máster universitario. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa.

Trabajo final de grado


Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Economía el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Economía. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Economía se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los 3 ámbitos establecidos: competitividad y crecimiento; equidad y sostenibilidad, y trabajo y ocupación. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado o máster universitario. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. La tutoría académica de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía de un tutor o de una tutora del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor o la tutora del trabajo final se encarga de orientar al estudiante, efectuar el seguimiento del proyecto y del asesoramiento en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe realizar una exposición de dicho trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de cuatro partes: (1) el planteamiento del tema, (2) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (3) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (4) la defensa del trabajo. La defensa debe hacerse de forma virtual.

Para más información sobre la docencia, debe consultarse el plan docente que encontraréis en la Secretaría del Campus, una vez requerido el acceso al programa. El procedimiento y las fechas de solicitud del trabajo final se exponen en el espacio Trámites / Trabajos finales del Campus.

Duración

El grado de Economía tiene una duración mínima estimada de cuatro cursos académicos, distribuidos en ocho semestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, los estudiantes disponen de un amplio abanico de posibilidades a la hora de decidir qué créditos escogen en cada semestre.

Si bien los estudiantes tienen libertad para configurar su itinerario curricular, deben tener en cuenta que:

  • Los créditos básicos tienen que formar parte de los 120 primeros créditos ECTS cursados por cada estudiante.
  • Para cursar el Trabajo final de grado, es necesario haber superado las asignaturas básicas y el resto de las asignaturas obligatorias.
  • Las prácticas empresariales solo se pueden cursar una vez superadas todas las asignaturas básicas y obligatorias (salvo el Trabajo final de grado).

Duración


El grado de Economía tiene una duración mínima estimada de cuatro cursos académicos, distribuidos en ocho semestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, los estudiantes disponen de un amplio abanico de posibilidades a la hora de decidir qué créditos escogen en cada semestre.

Si bien los estudiantes tienen libertad para configurar su itinerario curricular, deben tener en cuenta que:

  • Los créditos básicos tienen que formar parte de los 120 primeros créditos ECTS cursados por cada estudiante.
  • Para cursar el Trabajo final de grado, es necesario haber superado las asignaturas básicas y el resto de las asignaturas obligatorias.
  • Las prácticas empresariales solo se pueden cursar una vez superadas todas las asignaturas básicas y obligatorias (salvo el Trabajo final de grado).

Por ello, en el momento de hacer la matrícula, la UOC pone a disposición de los estudiantes un tutor, que les ofrecerá asistencia directa y el asesoramiento necesario.

Con dedicación completa al estudio, se prevé que un estudiante pueda cursar todo el plan de estudios en cuatro cursos (ocho semestres), siguiendo la planificación que se puede ver en el cuadro de asignaturas organizadas por semestres. Las asignaturas están repartidas de manera progresiva, de acuerdo con las aptitudes adquiridas en el transcurso de cada semestre. Esta distribución facilita que el estudiante disponga de un criterio sólido de elección, que le permitirá realizar la elección de asignaturas según sus preferencias y cualidades personales.

Formación con una metodología 100 % online y flexible

  • Flexibilidad sin horarios ni clases.
  • Formación en línea adaptada a tu ritmo.
  • Aprendizaje basado en la resolución de casos reales.
¿Cómo es la metodología de la UOC?

La metodología de la UOC es 100 % en línea, sin horarios fijos, y basada en un modelo de aprendizaje asíncrono con acompañamiento docente continuo.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Formación 100 % en línea.
  • Sin clases presenciales ni horarios.
  • Aprendizaje asíncrono (a tu ritmo).
  • Acompañamiento personalizado.
  • Actividades prácticas y aplicadas.

Esta metodología de prestigio de la UOC te permite estudiar a tu ritmo y sin horarios, adaptándose completamente a tu día a día. Además, puedes acceder a los contenidos y las actividades desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Estudiarás a distancia y podrás cursar este programa mientras estudias desde casa o en el extranjero, lo que facilita compaginar los estudios con la vida personal y profesional sin clases presenciales ni tampoco clases en vídeo.

El valor de la metodología de la UOC radica en la solidez de un modelo educativo basado en un aprendizaje activo y en la colaboración con otros estudiantes. Estudiando en la UOC potenciarás el desarrollo de competencias como la gestión del tiempo, la planificación y las competencias digitales gracias a unos recursos digitales y actividades prácticas. 

A diferencia del modelo tradicional basado en clases magistrales, el aprendizaje en la UOC se basa en recursos digitales, actividades prácticas y el acompañamiento constante del profesorado y del equipo de tutoría.

El Campus Virtual: el espacio donde organizarás tu aprendizaje

  • Accede a tus aulas virtuales de Canvas
  • Contacta con profesorado experto
  • Gestiona tus trámites administrativos
¿Qué es el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es la plataforma digital donde se lleva a cabo toda la actividad académica del grado. 

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Acceder a las aulas virtuales.
  • Consultar materiales y recursos actualizados.
  • Hacer actividades de evaluación continua.
  • Participar en foros de debate.
  • Contactar con profesorado y equipo de tutoría.
  • Gestionar la matrícula y hacer trámites académicos.

El Campus Virtual es el espacio donde compartes el aprendizaje con el profesorado y los demás estudiantes. Es un entorno único desde donde puedes organizar tus estudios, entregar actividades, conversar con compañeros y compañeras, y resolver dudas cómodamente.

Dentro del campus podrás planificar las asignaturas con total flexibilidad. El sistema integra calendarios detallados que facilitan la organización del estudio de este programa según tu ritmo. Dentro de este espacio abierto las 24 horas, enviarás los ejercicios y consultarás los recursos educativos.

El Campus Virtual también favorece la relación con los estudiantes, acerca el contacto con el profesorado experto y centraliza varias gestiones universitarias importantes, como por ejemplo la matrícula, la consulta de becas, las formas de pago o el reconocimiento de créditos.

La evaluación continua que te acerca a la realidad profesional

  • Aprendizaje práctico mediante proyectos y casos.
  • Orientación directa al mundo laboral real.
  • Retorno constante por parte del profesorado.

 

¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua actúa como el sistema principal de evaluación de la UOC y consiste en llevar a cabo actividades prácticas programadas a lo largo de cada asignatura. Este modelo pedagógico se basa en actividades prácticas a lo largo de la asignatura, lo que te permite aprender de manera progresiva durante el semestre. También te permite aprender progresivamente resolviendo situaciones reales para afrontar el mundo profesional.

Características de la evaluación:

  • Evaluación continua mediante actividades prácticas.
  • Resolución de problemas del mundo professional.
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos
  • Desarrollo de competencias profesionales clave
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos.

El programa no evalúa mediante la simple memorización de la parte teórica, sino a través de la evaluación continua orientada al learning by doing. Las actividades de aprendizaje de la UOC están diseñadas para afrontar situaciones del mundo profesional. Mediante casos reales o simulados, aplicarás directamente los conocimientos teóricos y adquirirás habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas complejos.

En algunas asignaturas de este grado, la evaluación se completa con una prueba final en línea, síncrona o asíncrona, que permite validar los conocimientos y las competencias adquiridos. El sistema de evaluación de la UOC garantiza rigor académico e integridad, con mecanismos de verificación y un diseño inclusivo adaptado a diferentes perfiles.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en la empresa
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector empresarial: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en la empresa y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Economía

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Según tu CFGS de origen, puedes convalidar hasta 24 créditos del Grado de Economía

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Administración de sistemas informáticos(LOGSE)6 créditos
Administración de sistemas informáticos en red(LOE)6 créditos
Administración y finanzas(LOE)18 créditos
Administración y finanzas(LOGSE)18 créditos
Agencias de viajes(LOGSE)24 créditos
Agencias de viajes y gestión de eventos(LOE)24 créditos
Alojamiento(LOGSE)12 créditos
Animación de actividades físicas y deportivas(LOGSE)6 créditos
Animación 3D, juegos y entornos interactivos(LOE)6 créditos
Animación sociocultural(LOGSE)12 créditos
Animación sociocultural y turística(LOE)12 créditos
Animación turística(LOGSE)18 créditos
Asesoría de imagen personal y corporativa(LOE)6 créditos
Asistencia a la dirección(LOE)12 créditos
Automoción(LOGSE)6 créditos
Automatización y robótica industrial(LOE)6 créditos
Comercio internacional(LOE)12 créditos
Comercio internacional(LOGSE)12 créditos
Construcciones metálicas(LOE)6 créditos
Desarrollo de aplicaciones informáticas(LOGSE)6 créditos
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma(LOE)6 créditos
Desarrollo de aplicaciones web(LOE)12 créditos
Desarrollo de Productos Electrónicos(LOGSE)12 créditos
Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas(LOGSE)6 créditos
Dirección de Servicios de Restauración(LOE)6 créditos
Documentación y administración sanitarias(LOE)6 créditos
Enseñanza y animación sociodeportiva(LOE)6 créditos
Estética Integral y Bienestar36 créditos
Fotografía(LOE)6 créditos
Gestión comercial y marketing(LOGSE)18 créditos
Gestión de alojamientos turísticos(LOE)12 créditos
Gestión de ventas y espacios comerciales(LOE)18 créditos
Gestión del transporte(LOGSE)12 créditos
Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias(LOGSE)6 créditos
Gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos(LOGSE)6 créditos
Guía, Información y Asistencia Turística36 créditos
Imagen(LOGSE)6 créditos
Información y comercialización turísticas(LOGSE)12 créditos
Integración social(LOE)6 créditos
Integración social(LOGSE)6 créditos
Laboratorio de análisis y control de calidad(LOE)6 créditos
Mantenimiento de equipos industriales(LOGSE)6 créditos
Marketing y publicidad(LOE)18 créditos
Patronaje y moda(LOE)6 créditos
Producción audiovisual y espectáculos(LOE)6 créditos
Prótesis dentales(LOGSE)6 créditos
Química industrial(LOE)6 créditos
Realización de audiovisuales y espectáculos(LOGSE)6 créditos
Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos(LOGSE)6 créditos
Restauración(LOGSE)18 créditos
Secretariado(LOGSE)12 créditos
Servicios al consumidor(LOGSE)12 créditos
Sistemas electrotécnicos y automatizados(LOE)6 créditos
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos(LOE)6 créditos
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos(LOGSE)12 créditos
Sonido(LOGSE)6 créditos
Transporte y logística(LOGSE)12 créditos
Transporte y logística(LOE)12 créditos
Dirección de cocina(LOE)12 créditos
Ilustración(LOE)6 créditos
Prevención de riesgos profesionales(LOGSE)6 créditos

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Economía

Profesorado

Dirección de estudios

  • Xavier Baraza Sànchez
    Xavier Baraza Sànchez

    Doctor en Ingeniería Química, Máster en Química Experimental e Ingeniero químico industrial por la Universidad de Barcelona. Máster en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela Europea de Negocios. Máster en Prevención De Riesgos Laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña.

Asesoramiento del equipo de tutoría

El equipo de tutoría te orienta desde el primer día y te apoya para planificar el itinerario académico y la matrícula, adaptándose siempre a tus objetivos personales y profesionales.

Seguimiento constante del profesorado

Profesorado experto te ofrece un apoyo académico continuado y personalizado que te guía a lo largo de todo tu proceso formativo. Obtendrás un seguimiento personalizado y retorno constante para garantizar tu aprendizaje progresivo.

Servicios de carrera

Una vez te hayas titulado, te conectamos con el mercado laboral. Nuestro Career Center te ofrece servicios de carrera para orientarte en tu carrera profesional y un espacio donde encontrar oportunidades laborales.

Grado en Economía

Salidas profesionales

Salidas profesionales

Las principales salidas profesionales del grado de Economía permiten trabajar en:

  • Servicios de estudios y de planificación (consultorías, organismos públicos, privados, bancos e instituciones financieras, etc.).
  • Asesorías y gestorías en el ámbito fiscal y financiero.
  • Órganos de la Administración pública de desarrollo empresarial (ayuntamientos, asociaciones empresariales, etc.).
  • Organismos internacionales.
  • Sector exterior (servicios técnicos de comercio exterior, departamentos de empresas de comercio exterior, etc.).
  • Dirección o gerencia de empresas.
  • Docencia e investigación.
+ 90%
de los graduados y graduadas en Economía trabajan, según la AQU.

Objetivos

El objetivo principal del grado de Economía de la UOC es formar profesionales capaces de afrontar los grandes retos de las economías modernas y para satisfacer las demandas de la llamada economía del conocimiento. Estos grandes retos se pueden resumir en tres puntos:

  • Mejorar la competitividad y el crecimiento económico en un mundo donde la comprensión de los procesos de innovación, la mejora de la productividad y el uso de las tecnologías avanzadas serán un factor clave.
  • Incorporar el conocimiento y la aplicación de las tecnologías digitales como base para una mayor ocupabilidad y empleos de calidad en un panorama económico de baja creación de empleo y elevadas tasas de paro.
  • Promover políticas económicas para el desarrollo y contribuir a una economía más sostenible (social y medioambientalmente) en un mundo donde las desigualdades (especialmente intranacionales) están en alza.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El grado de Economía está dirigido a personas que quieran estar capacitadas para:

  • Desarrollar una labor profesional de carácter tanto político como técnico dentro de la Administración pública o en organismos internacionales.
  • Llevar a cabo de forma autónoma estudios e investigaciones propios del ámbito de la economía.
  • Desarrollar actividades profesionales en el ámbito del sector exterior.
  • Prestar servicios de consultoría y asesoría para la toma de decisiones en organizaciones públicas o privadas en diversos ámbitos de la economía.
  • Desarrollar competencias profesionales en los ámbitos de la economía estrechamente vinculados a la sociedad de la información.
  • Ejercer la docencia y realizar investigación específica en los distintos ámbitos de las ciencias económicas.

Competencias

El grado de Economía de la UOC da especial importancia a la economía digital y a la interrelación entre la economía y la sociedad, incorporando los conocimientos sociales y tecnológicos al mundo económico.

Hay que destacar que, aparte de los contenidos, se trabajan las habilidades y competencias mejor valoradas en el entorno profesional, aportando herramientas prácticas para la futura vida laboral, como por ejemplo: adoptar actitudes para una praxis profesional ética, saber buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información, comunicar correctamente, por escrito u oralmente, tanto en las lenguas propias como en lengua extranjera, trabajar en equipo, aprender a negociar y mediar, etc.
 

Competencies específicas

Las competencias específicas de este grado son:

  • Comprender e interpretar información cuantitativa y cualitativa de carácter económico, así como utilizar las principales técnicas instrumentales que se aplican en el análisis económico relevante para la toma de decisiones.

Competencias


El grado de Economía de la UOC da especial importancia a la economía digital y a la interrelación entre la economía y la sociedad, incorporando los conocimientos sociales y tecnológicos al mundo económico.

Hay que destacar que, aparte de los contenidos, se trabajan las habilidades y competencias mejor valoradas en el entorno profesional, aportando herramientas prácticas para la futura vida laboral, como por ejemplo: adoptar actitudes para una praxis profesional ética, saber buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información, comunicar correctamente, por escrito u oralmente, tanto en las lenguas propias como en lengua extranjera, trabajar en equipo, aprender a negociar y mediar, etc.
 

Competencies específicas

Las competencias específicas de este grado son:

  • Comprender e interpretar información cuantitativa y cualitativa de carácter económico, así como utilizar las principales técnicas instrumentales que se aplican en el análisis económico relevante para la toma de decisiones. Estos aspectos se tratan en asignaturas como Fundamentos de estadística, Estadística aplicada, Introducción a la econometría, entre otras.
  • Conocer cuál ha sido el origen y la evolución de los grandes problemas económicos, su interacción con factores no económicos, así como su interpretación a través del pensamiento económico. Asignaturas como Historia económica, Historia del pensamiento económico y Sociología serán las que te proporcionarán estos conocimientos. Estos conocimientos los completarás con otras asignaturas como Estructura económica mundial, Estructura económico española, Derecho tributario, Teoría política e intervención pública y Teoría económica y sociedad que te ayudarán a comprender el marco social, político, institucional y legal en que se desarrolla el actividad económica.
  • Aprender a interpretar el funcionamiento de los mercados en diferentes escenarios. Estos conocimientos se obtienen en asignaturas como Microeconomía, Economía industrial, Economía internacional: comercio y Economía internacional: finanzas.
  • Comprender los conceptos relativos a los objetivos y los instrumentos de política económica. Macroeconomía, Geografía económica, Política económica coyuntural y Política económica estructural son las asignaturas para esta competencia.
  • Conocer la estructura y el funcionamiento del sector público y proponer acciones que mejoren su funcionamiento. Estos conocimientos son de gran utilidad a la hora de formular políticas que mejoren la eficiencia y la equidad de la economía, así como para evaluar críticamente las consecuencias de diferentes alternativas de acción y seleccionar las más adecuadas en función de los objetivos. Evaluación de políticas públicas y Temas actuales de política económica son dos asignaturas que tratan estos aspectos.
  • Aprender a elaborar informes económicos que contribuyan al proceso de toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado. Para adquirir esta importante habilidad, serán de gran ayuda asignaturas como Dirección estratégica, Economía de la innovación, Temas actuales del mercado de trabajo y Trabajo fin de grado.

Competencias propias de la UOC

  • El uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
  • La comunicación en una lengua extranjera (inglés).

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Economía

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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