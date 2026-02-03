En el grado de Economía se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los 3 ámbitos establecidos: competitividad y crecimiento; equidad y sostenibilidad, y trabajo y ocupación. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado o máster universitario. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Economía. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Economía el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

Trabajo final de grado

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Economía el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Economía. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Economía se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los 3 ámbitos establecidos: competitividad y crecimiento; equidad y sostenibilidad, y trabajo y ocupación. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado o máster universitario. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. La tutoría académica de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía de un tutor o de una tutora del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor o la tutora del trabajo final se encarga de orientar al estudiante, efectuar el seguimiento del proyecto y del asesoramiento en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe realizar una exposición de dicho trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de cuatro partes: (1) el planteamiento del tema, (2) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (3) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (4) la defensa del trabajo. La defensa debe hacerse de forma virtual.

Para más información sobre la docencia, debe consultarse el plan docente que encontraréis en la Secretaría del Campus, una vez requerido el acceso al programa. El procedimiento y las fechas de solicitud del trabajo final se exponen en el espacio Trámites / Trabajos finales del Campus.