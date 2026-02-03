Grado Online en Economía
Presentación
Lidera la toma de decisiones económicas y financieras con el grado de Economía oficial y 100 % online de la UOC. El programa te capacita para generar conocimiento económico de alto valor a través de la explotación rigurosa de datos y la aplicación de instrumentos econométricos estructurales. Dominarás el análisis cuantitativo, la sostenibilidad y la transformación digital, y te familiarizarás con áreas de conocimiento líderes como la econometría. Evaluarás políticas públicas estratégicas para aportar respuestas sólidas a los grandes retos de los mercados internacionales.
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¿Por qué estudiar el grado de Economía online de la UOC?
El grado de Economía te proporciona las competencias analíticas más demandadas para ejercer en consultoría estratégica, dirección financiera, organismos internacionales y sector público. Te convertirás en un data-driven economist capaz de asumir responsabilidades clave dentro de la nueva economía digital.
La metodología 100 % en línea y flexible de la UOC te permite adaptar el aprendizaje a tu ritmo. Compaginarás el desarrollo del perfil cuantitativo con la vida profesional desde donde quieras, sin horarios fijos.
Por qué el grado de Economía de la UOC es único
La formación oficial te dota de las habilidades fundamentales para la toma de decisiones económicas y empresariales:
- Interpreta microdatos a través de estadística descriptiva e inferencial.
- Modela predicciones financieras con regresión múltiple avanzada.
- Lidera la economía del conocimiento aplicando alfabetización de datos (data literacy).
Contarás con el acompañamiento de un equipo académico compuesto por doctores, investigadores y profesionales en activo especializados en finanzas internacionales y economía.
¿Por qué estudiar el grado de Economía online de la UOC?
El grado de Economía te proporciona las competencias analíticas más demandadas para ejercer en consultoría estratégica, dirección financiera, organismos internacionales y sector público. Te convertirás en un data-driven economist capaz de asumir responsabilidades clave dentro de la nueva economía digital.
La metodología 100 % en línea y flexible de la UOC te permite adaptar el aprendizaje a tu ritmo. Compaginarás el desarrollo del perfil cuantitativo con la vida profesional desde donde quieras, sin horarios fijos.
Por qué el grado de Economía de la UOC es único
La formación oficial te dota de las habilidades fundamentales para la toma de decisiones económicas y empresariales:
- Interpreta microdatos a través de estadística descriptiva e inferencial.
- Modela predicciones financieras con regresión múltiple avanzada.
- Lidera la economía del conocimiento aplicando alfabetización de datos (data literacy).
Contarás con el acompañamiento de un equipo académico compuesto por doctores, investigadores y profesionales en activo especializados en finanzas internacionales y economía. El itinerario formativo incluye tres vías de especialización (Competitividad y crecimiento, Equidad y sostenibilidad y Trabajo y ocupación) e integra la mención de Sostenibilidad y transición digital en la economía. Al finalizar el grado, podrás conectar tu experiencia cursando los másteres de la UOC vinculados al análisis económico o la dirección financiera: el máster en Análisis Económico, el máster de Dirección Financera y el máster en Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social.
Formamos a los profesionales que buscan las empresas
Si cursas el grado de Economía, adquirirás competencias transversales esenciales, como el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos, idóneas para destacar en salidas profesionales con mucha demanda:
- Analista económico en consultorías y entidades financieras.
- Asesor fiscal y tributario corporativo y empresarial.
- Técnico en organismos públicos y administraciones estatales o internacionales.
- Analista de datos en inteligencia de negocio.
- Economista especializado en sostenibilidad.
- Consultor estratégico en proyectos de economía digital.
Mimetizando la práctica profesional de economistas y analistas, dominarás herramientas tecnológicas clave para el sector:
- Python y R para la automatización analítica.
- Gretl y Stata para procedimientos de econometría.
- Excel avanzado para una modelización financiera rigurosa.
- Bases de datos, como Eurostat e INE.
- Git para controlar versiones en trabajo colaborativo.
- LaTeX para editar textos de teoría económica.
El mercado económico actual exige eficiencia técnica absoluta, por lo que la UOC integra herramientas de inteligencia artificial generativa en algunas asignaturas.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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240
Créditos
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.