Grau Online en Economia
Presentació
Lidera la presa de decisions econòmiques i financeres amb el grau d'Economia oficial i 100 % online de la UOC. El programa et capacita per generar coneixement econòmic d'alt valor mitjançant l'explotació rigorosa de dades i l'aplicació d'instruments economètrics estructurals. Dominaràs l'anàlisi quantitativa, la sostenibilitat i la transformació digital, i et familiaritzaràs amb àrees de coneixement capdavanteres com l'econometria. Avaluaràs polítiques públiques estratègiques per aportar respostes sòlides als grans reptes dels mercats internacionals.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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Per què estudiar el grau online d'Economia de la UOC?
El grau d'Economia et proporciona les competències analítiques més buscades per exercir en consultoria estratègica, direcció financera, organismes internacionals i sector públic. Et convertiràs en un data-driven economist capaç d'assumir responsabilitats clau dins la nova economia digital.
La metodologia 100 % en línia i flexible de la UOC et permet adaptar l'aprenentatge al teu ritme. Compaginaràs el desenvolupament del perfil quantitatiu amb la vida professional des d'on vulguis, sense horaris fixos.
Per què el grau d'Economia de la UOC és únic
La formació oficial et dota de les habilitats fonamentals per a la presa de decisions econòmiques i empresarials:
- Interpreta microdades mitjançant estadística descriptiva i inferencial.
- Modela prediccions financeres amb regressió múltiple avançada.
- Lidera l'economia del coneixement aplicant alfabetització de dades (data literacy).
Tindràs l'acompanyament d'un equip acadèmic compost per doctors, investigadors i professionals en actiu especialitzats en finances internacionals i economia.
Per què estudiar el grau online d'Economia de la UOC?
El grau d'Economia et proporciona les competències analítiques més buscades per exercir en consultoria estratègica, direcció financera, organismes internacionals i sector públic. Et convertiràs en un data-driven economist capaç d'assumir responsabilitats clau dins la nova economia digital.
La metodologia 100 % en línia i flexible de la UOC et permet adaptar l'aprenentatge al teu ritme. Compaginaràs el desenvolupament del perfil quantitatiu amb la vida professional des d'on vulguis, sense horaris fixos.
Per què el grau d'Economia de la UOC és únic
La formació oficial et dota de les habilitats fonamentals per a la presa de decisions econòmiques i empresarials:
- Interpreta microdades mitjançant estadística descriptiva i inferencial.
- Modela prediccions financeres amb regressió múltiple avançada.
- Lidera l'economia del coneixement aplicant alfabetització de dades (data literacy).
Tindràs l'acompanyament d'un equip acadèmic compost per doctors, investigadors i professionals en actiu especialitzats en finances internacionals i economia. L'itinerari formatiu inclou tres vies d'especialització (Competitivitat i creixement, Equitat i sostenibilitat i Treball i ocupació) i integra la menció de Sostenibilitat i transició digital en l’economia . En acabar el grau, podràs connectar la teva expertesa cursant els màsters de la UOC vinculats a l'anàlisi econòmica o la direcció financera: el màster en Anàlisi Econòmica, el màster en Direcció Financera i el màster en Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social.
Formem els professionals que busquen les empreses
Si curses el grau d'Economia, adquiriràs competències transversals essencials, com ara el pensament crític i la resolució de problemes complexos, idònies per destacar en sortides professionals amb molta demanda:
- Analista econòmic en consultories i entitats financeres.
- Assessor fiscal i tributari corporatiu i empresarial.
- Tècnic en organismes públics i administracions estatals o internacionals.
- Analista de dades en intel·ligència de negoci.
- Economista especialitzat en sostenibilitat.
- Consultor estratègic en projectes d'economia digital.
Mimetitzant la pràctica professional d'economistes i analistes, dominaràs eines tecnològiques clau per al sector:
- Python i R per a l'automatització analítica.
- Gretl i Stata per a procediments d'econometria.
- Excel avançat per a una modelització financera rigorosa.
- Bases de dades, com ara Eurostat i INE.
- Git per controlar versions en treball col·laboratiu.
- LaTeX per editar textos de teoria econòmica.
El mercat econòmic actual exigeix eficiència tècnica absoluta, motiu pel qual la UOC integra eines d'intel·ligència artificial generativa en algunes assignatures.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.