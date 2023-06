La UOC és una Universitat de servei públic que vol facilitar l'accés i seguiment dels estudis universitaris al màxim nombre de persones, per això no es requereix un nombre mínim de crèdits per matrícula.

Omple el formulari lateral Vols més informació? i els nostres assessors es posaran en contacte amb tu per oferir-te un pressupost a mida amb els descomptes, les bonificacions i les facilitats de pagament que et corresponguin, així com el detall de recàrrecs que puguin aplicar al teu cas.

Aquests preus estan subjectes als descomptes (família nombrosa, discapacitats...) i increments (titulats universitaris a centres públics, estudiants amb nacionalitat de fora de la Unió Europea no residents a Espanya...) estipulats al Decret de preus. Per a més informació consulta els apartats "Descomptes" i "Recàrrecs".

* Preus públics. La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Pots consultar els preus aprovats per al curs 2023-2024 al Decret 115/2023 , de 20 de juny.

** El concepte d'Eines i recursos per a l'aprenentatge correspon als continguts i eines tecnològiques necessàries per a desenvolupar les activitats d'aprenentatge que la UOC posa a l'abast dels seus estudiants des de les aules i per mitjà de la Biblioteca i els entorns virtuals d'aprenentatge. Poden ser creats per la UOC o bé externs, de propietat aliena a la UOC amb adquisició prèvia o gestió de drets o llicències.

Es prioritzen els recursos d'aprenentatge digitals, però alguns recursos de proveïdors aliens a la UOC només són en suport analògic. En aquest cas, estan sotmesos a un IVA del 4%, associat a l'enviament, a diferència dels recursos digitals que n'estan exempts. Si, excepcionalment, cal enviar els recursos en suport físic, no hi ha cost afegit.

*** El concepte de Serveis de suport a l'aprenentatge correspon al manteniment de tots els serveis indispensables per al desenvolupament de la docència, de les infraestructures físiques i tecnològiques i l'atenció personalitzada que la Universitat posa a disposició de l'estudiant al llarg del semestre (entorn virtual, proves d'avaluació, seus territorials, etc.).