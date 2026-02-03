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Grau Online en Economia

Presentació

Lidera la presa de decisions econòmiques i financeres amb el grau d'Economia oficial i 100 % online de la UOC. El programa et capacita per generar coneixement econòmic d'alt valor mitjançant l'explotació rigorosa de dades i l'aplicació d'instruments economètrics estructurals. Dominaràs l'anàlisi quantitativa, la sostenibilitat i la transformació digital, i et familiaritzaràs amb àrees de coneixement capdavanteres com l'econometria. Avaluaràs polítiques públiques estratègiques per aportar respostes sòlides als grans reptes dels mercats internacionals.
El teu grau, per menys de 900 € al semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Facilitats de pagament

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Més informació

 

Per què estudiar el grau online d'Economia de la UOC?

El grau d'Economia et proporciona les competències analítiques més buscades per exercir en consultoria estratègica, direcció financera, organismes internacionals i sector públic. Et convertiràs en un data-driven economist capaç d'assumir responsabilitats clau dins la nova economia digital.

La metodologia 100 % en línia i flexible de la UOC et permet adaptar l'aprenentatge al teu ritme. Compaginaràs el desenvolupament del perfil quantitatiu amb la vida professional des d'on vulguis, sense horaris fixos.

Per què el grau d'Economia de la UOC és únic

La formació oficial et dota de les habilitats fonamentals per a la presa de decisions econòmiques i empresarials: 

  • Interpreta microdades mitjançant estadística descriptiva i inferencial.
  • Modela prediccions financeres amb regressió múltiple avançada.
  • Lidera l'economia del coneixement aplicant alfabetització de dades (data literacy).

Tindràs l'acompanyament d'un equip acadèmic compost per doctors, investigadors i professionals en actiu especialitzats en finances internacionals i economia.

Per què estudiar el grau online d'Economia de la UOC?


El grau d'Economia et proporciona les competències analítiques més buscades per exercir en consultoria estratègica, direcció financera, organismes internacionals i sector públic. Et convertiràs en un data-driven economist capaç d'assumir responsabilitats clau dins la nova economia digital.

La metodologia 100 % en línia i flexible de la UOC et permet adaptar l'aprenentatge al teu ritme. Compaginaràs el desenvolupament del perfil quantitatiu amb la vida professional des d'on vulguis, sense horaris fixos.

Per què el grau d'Economia de la UOC és únic

La formació oficial et dota de les habilitats fonamentals per a la presa de decisions econòmiques i empresarials: 

  • Interpreta microdades mitjançant estadística descriptiva i inferencial.
  • Modela prediccions financeres amb regressió múltiple avançada.
  • Lidera l'economia del coneixement aplicant alfabetització de dades (data literacy).

Tindràs l'acompanyament d'un equip acadèmic compost per doctors, investigadors i professionals en actiu especialitzats en finances internacionals i economia. L'itinerari formatiu inclou tres vies d'especialització (Competitivitat i creixement, Equitat i sostenibilitat i Treball i ocupació) i integra la menció de Sostenibilitat i transició digital en l’economia . En acabar el grau, podràs connectar la teva expertesa cursant els màsters de la UOC vinculats a l'anàlisi econòmica o la direcció financera: el màster en Anàlisi Econòmica, el màster en Direcció Financera i el màster en Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social.

 

Formem els professionals que busquen les empreses

Si curses el grau d'Economia, adquiriràs competències transversals essencials, com ara el pensament crític i la resolució de problemes complexos, idònies per destacar en sortides professionals amb molta demanda:

  • Analista econòmic en consultories i entitats financeres.
  • Assessor fiscal i tributari corporatiu i empresarial.
  • Tècnic en organismes públics i administracions estatals o internacionals.
  • Analista de dades en intel·ligència de negoci.
  • Economista especialitzat en sostenibilitat.
  • Consultor estratègic en projectes d'economia digital.

Mimetitzant la pràctica professional d'economistes i analistes, dominaràs eines tecnològiques clau per al sector:

  • Python i R per a l'automatització analítica.
  • Gretl i Stata per a procediments d'econometria.
  • Excel avançat per a una modelització financera rigorosa.
  • Bases de dades, com ara Eurostat i INE.
  • Git per controlar versions en treball col·laboratiu.
  • LaTeX per editar textos de teoria econòmica.

El mercat econòmic actual exigeix eficiència tècnica absoluta, motiu pel qual la UOC integra eines d'intel·ligència artificial generativa en algunes assignatures.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Economia

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
48
ECTS
Optativa
126
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsica (60 crèdits ECTS)Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Assignatures obligatòries (126 crèdits ECTS)Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Assignatures optatives (48 crèdits ECTS)

A escollir entre les següents assignatures:

Crèdits
6
6
6
6
6
Digital Transformation (anglès)6
6
6
6
6
6
6
Economia de la transformació digital6
Economia i reptes ambientals contemporanis6
Ètica, diversitat i gestió responsable6
6
Green Finance (anglès)6
Introducció al Business Intelligence i Big Data6
6
6
6
Sostenibilitat i transició ecològica6
6
6
6
6
6

 

Treball final de grau6

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Mencions

Les mencions reflecteixen l'especialització curricular de l'estudiant i queden recollides oficialment al títol. En concret, el grau d’Economia ofereix una menció en Sostenibilitat i transició digital en l’economia, que consta de 48 crèdits d'assignatures optatives. Per obtenir-la, cal haver superat la totalitat dels crèdits de la menció (48 ECTS). Les assignatures de la menció, són:

  • Introducció al Business Intelligence i Big Data
  • Sostenibilitat i transició ecològica
  • Ètica, diversitat i gestió responsable
  • Digital transformation (anglès)
  • Green Finance (anglès)
  • Alternatives econòmiques
  • Economia ecològica
  • TFG - Sostenibilitat i transició digital

La menció en Sostenibilitat i transició digital en l'economia té com a objectiu capacitar l'estudiantat per a abordar la transició digital, incorporant els principis, valors i cultura de la sostenibilitat en la presa de decisions. Es pretén capacitar als estudiants en aquelles dimensions de la sostenibilitat que incideixen en la presa de decisions i en el seu paper com a agents econòmics i socials. Per tant, la menció té una aproximació transdisciplinària en el qual es desenvolupen continguts tant de la sostenibilitat com de la transició digital, ja que el vincle entre acció ambiental i resultats sostenibles es veu clarament reforçat quan la tecnologia i la innovació entren en escena.

A més de cursar una menció, l'estudiant també pot cursar assignatures optatives lliurement, no necessàriament vinculades a cap menció. En aquest cas, no s’obtindrà cap especialització curricular al títol.

 

Planificació en 4 anys lectius (Inici setembre)

Semestre 1 (setembre)Crèdits
Introducció a la microeconomia6
Fonaments de matemàtiques6
Història econòmica6
Introducció a l'empresa6
Competències digitals6

 

Semestre 2 (febrer)Crèdits
Introducció a la macroeconomia6
Fonaments d'estadística6
Sociologia6
Anglès B2.16
Política i societat6

 

Semestre 3 (setembre)Crèdits
Introducció a la informació financera de l'empresa6
Microeconomia6
Economia del treball I6
Teoria econòmica i societat6
Estructura econòmica6

 

Semestre 4 (febrer)Crèdits
Macroeconomia6
Optimització6
Inferència estadística6
Economia del sector públic6
Anglès B2.26

 

Semestre 5 (setembre)Crèdits
Dret tributari6
Introducció a l'econometria6
Polítiques econòmiques conjunturals6
Economia internacional: comerç6
Sistema fiscal6

 

Semestre 6 (febrer)Crèdits
Econometria6
Avaluació de polítiques públiques6
Polítiques econòmiques estructurals6
Història del pensament econòmic6
Economia internacional: finances6

 

Semestre 7 (setembre)Crèdits
Geografia econòmica6
Pràctiques I - Optativa6
Pràctiques II - Optativa6
Optativa6
Optativa6

 

Semestre 8 (febrer)Crèdits
Optativa6
Optativa6
Optativa6
Optativa6
TFG6

 

Planificació en 4 anys lectius (Inici febrer)

Semestre 1 (febrer)Crèdits
Introducció a la microeconomia6
Fonaments de matemàtiques6
Política i societat6
Introducció a l'empresa6
Competències digitals6

 

Semestre 2 (setembre)Crèdits
Introducció a la macroeconomia6
Fonaments d'estadística6
Sociologia6
Anglès B2.16
Història econòmica6

 

Semestre 3 (febrer)Crèdits
Macroeconomia6
Optimització6
Inferència estadística6
Economia del sector públic6
Anglès B2.26

 

Semestre 4 (setembre)Crèdits
Introducció a la informació financera de l'empresa6
Microeconomia6
Economia del treball I6
Introducció a l'econometria6
Estructura econòmica6

 

Semestre 5 (febrer)Crèdits
Econometria6
Avaluació de polítiques públiques6
Polítiques econòmiques estructurals6
Història del pensament econòmic6
Economia internacional: finances6

 

Semestre 6 (setembre)Crèdits
Dret tributari6
Teoria econòmica i societat6
Polítiques econòmiques conjunturals6
Economia internacional: comerç6
Geografia econòmica6

 

Semestre 7 (febrer)Crèdits
Sistema fiscal6
Pràctiques I - Optativa6
Pràctiques II - Optativa6
Optativa6
Optativa6

 

Semestre 8 (setembre)Crèdits
Optativa6
Optativa6
Optativa6
Optativa6
TFG6

El model d'avaluació del grau d'Economia de la UOC

  • Activitats basades en casos reals.
  • Aplicació directa dels coneixements.
  • Desenvolupament de pensament crític.
Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua és el principal sistema d'avaluació del grau d'Economia de la UOC. Aquest model es basa en la realització d'activitats pràctiques al llarg de l'assignatura. Així, assoleixes coneixements útils per afrontar situacions del món professional.

Característiques de l'avaluació

  • Et permet aprendre a partir de situacions reals.
  • Inclou un enfocament orientat a la resolució de problemes.
  • Et proporciona una alta capacitat d'anàlisi.
  • Incorpora una prova final en línia.

Durant el desenvolupament del programa, el sistema d'avaluació garanteix rigor acadèmic i integritat. Les tasques estan dissenyades perquè puguis analitzar situacions, prendre decisions i argumentar-les de manera fonamentada.

L'aprenentatge pràctic t'ajuda a adquirir habilitats aplicables, com el pensament crític i la capacitat d'anàlisi. En algunes assignatures, l'avaluació es completa amb una prova final que permet validar els coneixements. Finalment, aquest model presenta un disseny inclusiu adaptat a diferents perfils.

Càrrega lectiva

El pla d'estudis del grau online d'Economia es compon de 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans conjunts: bàsic, obligatori i optatiu:

  • 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:

    • 48 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement, i

    • 12 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat.

  • 132 crèdits ECTS obligatoris, dins dels quals s'integren els 6 crèdits del treball final de grau (TFG).

  • 48 crèdits ECTS optatius, dins dels quals s'inclouen 12 crèdits de Pràctiques.

El criteri que s'ha utilitzat per a organitzar les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

(*) Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en dues assignatures de sis crèdits cadascuna.

Càrrega lectiva


El pla d'estudis del grau online d'Economia es compon de 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans conjunts: bàsic, obligatori i optatiu:

  • 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:

    • 48 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement, i

    • 12 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat.

  • 132 crèdits ECTS obligatoris, dins dels quals s'integren els 6 crèdits del treball final de grau (TFG).

  • 48 crèdits ECTS optatius, dins dels quals s'inclouen 12 crèdits de Pràctiques.

El criteri que s'ha utilitzat per a organitzar les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

(*) Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en dues assignatures de sis crèdits cadascuna. Aquesta divisió en dues assignatures té la finalitat de dotar de més flexibilitat les pràctiques externes potencials que els estudiants puguin dur a terme, segons les característiques concretes de la pràctica empresarial i la dedicació que requereix.

Pràctiques

Tipologia de l'assignaturaOptativa
Durada6 o 12 crèdits ECTS, que equivalen a 150 o 300 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/sPresencial, semipresencial o no presencial.
Requisits

Haver superat un mínim de 120 ECTS. 

AcompanyamentDurant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb una figura professional que actua com a tutor o tutora del centre de pràctiques, i una figura docent que actua com a tutor o tutora acadèmica, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau d'Economia ;el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau d'Economia. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau d'Economia s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels 3 àmbits establerts: competitivitat i creixement, equitat i sostenibilitat, i treball i ocupació. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa.

Treball final de grau


Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau d'Economia ;el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau d'Economia. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau d'Economia s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels 3 àmbits establerts: competitivitat i creixement, equitat i sostenibilitat, i treball i ocupació. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. La tutoria acadèmica de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge d'un tutor o d'una tutora del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor o la tutora del treball final s'encarrega d'orientar l'estudiant, fer el seguiment del projecte i de l'assessorament en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de quatre parts: (1) el plantejament del tema, (2) el seguiment i l'elaboració del treball, (3) el projecte final realitzat i (4) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual.

Per a més informació sobre la docència, cal consultar el pla docent que trobareu a la Secretaria del Campus, un cop demanat l'accés al programa. El procediment i les dates de sol·licitud del treball final s'exposen a l'espai Tràmits / Treballs finals del Campus.

Durada

El grau d'Economia té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics, distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants disposen d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits trien en cada semestre.

Si bé els estudiants tenen llibertat per a configurar l'itinerari curricular, han de tenir en compte que:

  • Els crèdits bàsics han de formar part dels 120 primers crèdits ECTS cursats per cada estudiant.
  • Per a cursar el Treball final de grau, cal haver superat les assignatures bàsiques i la resta de les assignatures obligatòries.
  • Les pràctiques empresarials només es poden cursar un cop s'han superat totes les assignatures bàsiques i obligatòries (llevat del Treball final de grau).

Durada


El grau d'Economia té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics, distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants disposen d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits trien en cada semestre.

Si bé els estudiants tenen llibertat per a configurar l'itinerari curricular, han de tenir en compte que:

  • Els crèdits bàsics han de formar part dels 120 primers crèdits ECTS cursats per cada estudiant.
  • Per a cursar el Treball final de grau, cal haver superat les assignatures bàsiques i la resta de les assignatures obligatòries.
  • Les pràctiques empresarials només es poden cursar un cop s'han superat totes les assignatures bàsiques i obligatòries (llevat del Treball final de grau).

Per això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor, que els oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Amb dedicació completa a l'estudi, es preveu que un estudiant pugui cursar tot el pla d'estudis en quatre cursos (vuit semestres), seguint la planificació que es pot veure en el quadre d'assignatures organitzades per semestres. Les assignatures estan repartides d'una manera progressiva, d'acord amb les aptituds que s'hagin adquirit al llarg de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, que li permetrà fer l'elecció d'assignatures segons les seves preferències i qualitats personals.

Formació amb una metodologia 100 % online i flexible

  • Flexibilitat sense horaris ni classes.
  • Formació en línia adaptada al teu ritme.
  • Aprenentatge basat en la resolució de casos reals.
Com és la metodologia de la UOC?

La metodologia de la UOC és 100 % online, sense horaris fixos, i basada en un model d'aprenentatge asíncron amb acompanyament docent continu.

Característiques principals de la metodologia de la UOC:

  • Formació 100 % en línia.
  • Sense classes presencials ni horaris.
  • Aprenentatge asíncron (al teu ritme).
  • Acompanyament personalitzat.
  • Activitats pràctiques i aplicades.

Aquesta metodologia de prestigi de la UOC et permet estudiar al teu ritme i sense horaris, s'adapta completament al teu dia a dia. A més a més, pots accedir als continguts i a les activitats des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

Estudiaràs a distància i podràs cursar aquest programa mentre estudies des de casa o a l'estranger, la qual cosa facilita compaginar els estudis amb la vida personal i professional sense classes presencials ni tampoc classes en vídeo.

El valor de la metodologia de la UOC radica en la solidesa d'un model educatiu basat en un aprenentatge actiu i en la col·laboració amb altres estudiants. Estudiant a la UOC potenciaràs el desenvolupament de competències com la gestió del temps, la planificació i les competències digitals gràcies a uns recursos digitals i activitats pràctiques. 

A diferència del model tradicional basat en classes magistrals, l'aprenentatge a la UOC es basa en recursos digitals, activitats pràctiques i l'acompanyament constant del professorat i de l'equip de tutoria.

El Campus Virtual: l'espai on organitzaràs el teu aprenentatge

  • Accedeix a les teves aules virtuals de Canvas.
  • Contacta amb professorat expert.
  • Gestiona els teus tràmits administratius.
Què és el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual és la plataforma digital on es porta a terme tota l'activitat acadèmica del grau. 

Què pots fer al Campus Virtual?

  • Accedir a les aules virtuals.
  • Consultar materials i recursos actualitzats.
  • Fer activitats d'avaluació contínua.
  • Participar en fòrums de debat.
  • Contactar amb professorat i equip de tutoria.
  • Gestionar la matrícula i fer tràmits acadèmics.

El Campus Virtual és l'espai on comparteixes l'aprenentatge amb el professorat i la resta d'estudiants. És un entorn únic des d'on et pots organitzar els estudis, lliurar activitats, conversar amb companys i companyes, i resoldre dubtes amb comoditat.

Dintre del campus podràs planificar les assignatures amb total flexibilitat. El sistema integra calendaris detallats que faciliten l'organització de l'estudi d’aquest programa segons el teu ritme. Dins d'aquest espai obert les 24 hores, enviaràs els exercicis i consultaràs els recursos educatius.

El Campus Virtual també afavoreix la relació amb els estudiants, acosta el contacte amb el professorat expert i centralitza diverses gestions universitàries importants, com ara la matrícula, la consulta de beques, les formes de pagament o el reconeixement de crèdits.

L'avaluació contínua que t'apropa a la realitat professional

  • Aprenentatge pràctic mitjançant projectes i casos.
  • Orientació directa al món laboral real.
  • Retorn constant per part del professorat.
Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua actua com el sistema principal d'avaluació de la UOC i consisteix a dur a terme activitats pràctiques programades al llarg de cada assignatura. Aquest model pedagògic es basa en activitats pràctiques al llarg de l'assignatura, fet que et permet aprendre de manera progressiva durant el semestre. També et permet aprendre progressivament resolent situacions reals per afrontar el món professional.

Característiques de l'avaluació:

  • Avaluació contínua mitjançant activitats pràctiques.
  • Resolució de problemes del món professional.
  • Aplicació directa de coneixements teòrics.
  • Desenvolupament de competències professionals clau.
  • Aplicació pràctica de coneixements teòrics.

El programa no avalua mitjançant la simple memorització de la part teòrica, sinó a través de l'avaluació contínua orientada al learning by doing. Les activitats d'aprenentatge de la UOC estan dissenyades per afrontar situacions del món professional. Mitjançant casos reals o simulats, aplicaràs directament els coneixements teòrics i adquiriràs habilitats com el pensament crític, la capacitat d'anàlisi i la resolució de problemes complexos.

En algunes assignatures d'aquest grau, l'avaluació es completa amb una prova final en línia, síncrona o asíncrona, que permet validar els coneixements i les competències adquirits. El sistema d'avaluació de la UOC garanteix rigor acadèmic i integritat, amb mecanismes de verificació i un disseny inclusiu adaptat a diversos perfils. 

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en l'empresa
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector empresarial: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'empresa i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Economia

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Segons el teu CFGS d'origen, pots convalidar fins a 24 crèdits del Grau d'Economia

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
Administració de sistemes informàtics(LOGSE)6 crèdits
Administració de sistemes informàtics en xarxa(LOE)6 crèdits
Administració i finances(LOE)18 crèdits
Administració i finances(LOGSE)18 crèdits
Agències de viatges(LOGSE)24 crèdits
Agències de viatges i gestió d'esdeveniments(LOE)24 crèdits
Allotjament(LOGSE)12 crèdits
Animació d'Activitats Físiques i Esportives(LOGSE)6 crèdits
Animació 3D, jocs i entorns interactius(LOE)6 crèdits
Animació sociocultural(LOGSE)12 crèdits
Animació sociocultural i turística(LOE)12 crèdits
Animació turística(LOGSE)18 crèdits
Assessoria d'imatge personal i corporativa(LOE)6 crèdits
Assistència a la direcció(LOE)12 crèdits
Automoció(LOGSE)6 crèdits
Automatització i robòtica industrial(LOE)6 crèdits
Comerç internacional(LOE)12 crèdits
Comerç internacional(LOGSE)12 crèdits
Construccions metàl·liques(LOE)6 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques(LOGSE)6 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma(LOE)6 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions web(LOE)12 crèdits
Desenvolupament de Productes Electrònics(LOGSE)12 crèdits
Desenvolupamnet de projectes urbanítics i operacions topogràfiques(LOGSE)6 crèdits
Direcció de Serveis de Restauració(LOE)6 crèdits
Documentació i administració sanitàries(LOE)6 crèdits
Ensenyament i animació socioesportiva(LOE)6 crèdits
Estètica Integral i Benestar(LOE)36 crèdits
Fotografia(LOE)6 crèdits
Gestió comercial i márqueting(LOGSE)18 crèdits
Gestió d'allotjament turístics(LOE)12 crèdits
Gestió de vendes i espais comercials(LOE)18 crèdits
Gestió del transport(LOGSE)12 crèdits
Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries(LOGSE)6 crèdits
Gestió i organització dels recursos naturals i paisagístics(LOGSE)6 crèdits
Guia, Informació i Assistència Turística(LOE)36 crèdits
Imatge(LOGSE)6 crèdits
Informació i comercialització turístiques(LOGSE)12 crèdits
Integració social(LOE)6 crèdits
Integració social(LOGSE)6 crèdits
Laboratori d'anàlisi i control de qualitat(LOE)6 crèdits
Manteniment d'equips industrials(LOGSE)6 crèdits
Màrqueting i publicitat(LOE)18 crèdits
Patronatge i moda(LOE)6 crèdits
Producció audiovisual i espectacles(LOE)6 crèdits
Pròtesis dentals(LOGSE)6 crèdits
Quimica industrial(LOE)6 crèdits
Realització d'audiovisuals i espectacles(LOGSE)6 crèdits
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles(LOE)6 crèdits
Restauració(LOGSE)18 crèdits
Secretariat(LOGSE)12 crèdits
Serveis al consumidor(LOGSE)12 crèdits
Sistemes electrotècnics i automatitzats(LOE)6 crèdits
Sistemes de Telecomunicacions i informàtics(LOE)6 crèdits
Sistemes de Telecomunicacions i informàtics(LOGSE)12 crèdits
So(LOGSE)6 crèdits
Transport i logística(LOGSE)12 crèdits
Transport i logística(LOE)12 crèdits
Direcció de cuina(LOE)12 crèdits
Il·lustració(LOE)6 crèdits
Prevenció de riscos professionals(LOGSE)6 crèdits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Economia

Professorat

Direcció d'estudis

  • Xavier Baraza Sànchez
    Xavier Baraza Sànchez

    Doctor en Enginyeria Química, Máster en Química Experimental i enginyer químic industrial per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció i administració d'empreses (MBA) per l'Escola Europea de Negocis. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Assessorament de l'equip de tutoria

L'equip de tutoria t'orienta des del primer dia i et dona suport per planificar el teu itinerari acadèmic i la matrícula, adaptant-se sempre als teus objectius personals i professionals.

 

Seguiment constant del professorat

Professorat expert t'ofereix un suport acadèmic continuat i personalitzat que et guia al llarg de tot el procés formatiu. Obtindràs un seguiment personalitzat i un retorn constant per garantir el teu aprenentatge progressiu.

 

Serveis de carrera

Un cop t'hagis titulat, et connectem amb el mercat laboral. El nostre Career Center t'ofereix serveis de carrera per orientar-te en la teva carrera professional i un espai en què trobar oportunitats laborals.

 

Grau en Economia

Sortides professionals

Sortides professionals

Les principals sortides professionals del grau d'Economia permeten treballar en:

  • Serveis d'estudis i de planificació (consultories, organismes públics, bancs i institucions financeres, etc.).
  • Assessoria i gestoria en l'àmbit fiscal i financer.
  • Òrgans de l'administració pública de desenvolupament empresarial (ajuntaments, associacions empresarials, etc.).
  • Organismes internacionals.
  • Sector exterior (serveis tècnics de comerç exterior, departaments de comerç exterior d'empreses, etc.).
  • Direcció o gerència d'empreses.
  • Docència i recerca.
+ 90%
dels graduats i les graduades en Economia treballen, segons l'AQU.

Objectius

L'objectiu principal del grau d'Economia de la UOC és formar professionals amb la capacitat d'afrontar els grans reptes de les economies modernes i satisfer les demandes de l'anomenada economia del coneixement. Aquests grans reptes es poden resumir en tres punts:

  • Millorar la competitivitat i el creixement econòmic en un món on la comprensió dels processos d'innovació, la millora de la productivitat i l'ús de les tecnologies avançades seran factors clau.
  • Incorporar el coneixement i l'aplicació de les tecnologies digitals com a base per a una ocupabilitat més alta i feines de qualitat en un panorama econòmic de baixa creació d'ocupació i taxes d'atur elevades.
  • Promoure polítiques econòmiques per al desenvolupament i contribuir a una economia més sostenible (des del punt de vista social i mediambiental) en un món on les desigualtats (especialment intranacionals) estan en alça.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El grau d'Economia està dirigit a persones que vulguin estar capacitades per a dur a terme les tasques següents:

  • Desenvolupar una tasca professional de caràcter tant polític com tècnic dins de l'Administració pública o en organismes internacionals.
  • Dur a terme de manera autònoma estudis i recerques propis de l'àmbit de l'economia.
  • Desenvolupar activitats professionals en l'àmbit del sector exterior.
  • Prestar serveis de consultoria i assessoria per a la presa de decisions en organitzacions públiques o privades en diversos àmbits de l'economia.
  • Desenvolupar competències professionals en els àmbits de l'economia estretament vinculats amb la societat de la informació.
  • Exercir la docència i fer recerca específica en els diferents àmbits de les ciències econòmiques.

Competències

El grau d'Economia de la UOC dóna una importància especial a l'economia digital i a la interrelació entre l'economia i la societat, tot incorporant els coneixements socials i tecnològics al món econòmic.

Cal destacar que, a part dels continguts, es treballen les habilitats i les competències més ben valorades en l'entorn professional, amb l'objectiu d'aportar eines pràctiques per a la vida laboral futura, com per exemple: adoptar actituds per a una praxi professional ètica; saber buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació; comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera; treballar en equip; aprendre a negociar i intervenir, etc.
 

Competències específiques

Les competències específiques d'aquest grau són:

  • Comprendre i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, i utilitzar les principals tècniques instrumentals que s'apliquen en l'anàlisi econòmica rellevant per a la presa de decisions.

Competències


El grau d'Economia de la UOC dóna una importància especial a l'economia digital i a la interrelació entre l'economia i la societat, tot incorporant els coneixements socials i tecnològics al món econòmic.

Cal destacar que, a part dels continguts, es treballen les habilitats i les competències més ben valorades en l'entorn professional, amb l'objectiu d'aportar eines pràctiques per a la vida laboral futura, com per exemple: adoptar actituds per a una praxi professional ètica; saber buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació; comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera; treballar en equip; aprendre a negociar i intervenir, etc.
 

Competències específiques

Les competències específiques d'aquest grau són:

  • Comprendre i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, i utilitzar les principals tècniques instrumentals que s'apliquen en l'anàlisi econòmica rellevant per a la presa de decisions. Aquests aspectes es tracten en assignatures com Fonaments d'estadística, Estadística aplicada, Introducció a l'econometria, entre d'altres.
  • Conèixer quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics, la seva interacció amb factors no econòmics i la seva interpretació a través del pensament econòmic. Les assignatures que et proporcionaran aquest coneixement són Història econòmica, Història del pensament econòmic i Sociologia. Aquests coneixements els complementaran altres assignatures com Estructura econòmica mundial, Estructura econòmica espanyola, Dret tributari, Teoria política i intervenció pública i Teoria econòmica i social, t'ajudaran a entendre el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.
  • Aprendre a interpretar el funcionament dels mercats en diferents escenaris. Aquests coneixements es tracten en assignatures com Microeconomia, Economia industrial, Economia internacional: comerç i Economia internacional: finances.
  • Entendre els conceptes relatius als objectius i els instruments de política econòmica. Aquesta competència s'adquireix en les assignatures de Macroeconomia, Geografia econòmica, Política econòmica conjuntural i Política econòmica estructural.
  • Conèixer l'estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que en millorin el funcionament. Aquests coneixements són de gran utilitat per a formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia, com també per a avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar-ne les més adequades segons els objectius. Avaluació de polítiques públiques i Temes actuals de política econòmica són dues assignatures que tracten aquests aspectes.
  • Aprendre a elaborar informes econòmics que contribueixin al procés de presa de decisions tant en l'àmbit públic com en el privat. Aquesta destresa s'adquireix per mitjà d'assignatures com Direcció estratègica, Economia de la innovació, Temes actuals del mercat de treball i Treball de fi de grau.
     

Competències pròpies de la UOC

  • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Economia

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
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L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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