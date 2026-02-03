En el grado de Relaciones laborales y ocupación se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los 3 ámbitos establecidos: económico-empresarial, jurídico y psicosocial. El estudiantado deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa.

El trabajo final de grado consiste en la realización memoria y/o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Relaciones laborales y ocupación. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Los estudios de grado de Relaciones laborales y ocupación concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Relaciones laborales y ocupación el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

Trabajo final de grado

Los estudios de grado de Relaciones laborales y ocupación concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Relaciones laborales y ocupación el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización memoria y/o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado de Relaciones laborales y ocupación. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Relaciones laborales y ocupación se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los 3 ámbitos establecidos: económico-empresarial, jurídico y psicosocial. El estudiantado deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico o la tutora acdémcia de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del Tutor de trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El Tutor o Tutora de trabajo final es el encargado o encargaada de orientar al/a la estudiante y efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, lo/la asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el/la estudiante debe realizar una exposición de dicho trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual asíncrona ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo. La defensa debe hacerse de forma virtual asíncrona.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha requerido el acceso al programa.