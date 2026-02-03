Grado Online en Relaciones Laborales y Ocupación
Presentación
Conviértete en un experto polivalente del mercado de trabajo con el grado de Relaciones Laborales y Ocupación de la UOC. Esta titulación oficial 100 % online te forma para liderar departamentos de recursos humanos y asesorar técnicamente a organizaciones y trabajadores y trabajadoras. Desarrollarás una visión estratégica y un conocimiento jurídico para ejercer como graduado o graduada social, consultor o consultora laboral o agente de empleo en cualquier sector.
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¿Por qué estudiar el grado de Relaciones Laborales y Ocupación online de la UOC?
El grado de Relaciones Laborales y Ocupación te capacita para como director o directora de recursos humanos, graduado o graduada social y mediador o mediadora laboral. Resolverás conflictos sociolaborales y diseñarás políticas de empleo para organizaciones públicas y privadas. La metodología de la UOC te permite estudiar de manera flexible y 100 % online. Estudiarás a tu ritmo, sin horarios fijos ni clases obligatorias, un sistema ideal para compaginar la formación universitaria con tu vida personal y laboral.
¿Por qué el grado de Relaciones Laborales y Ocupación de la UOC es único?
Durante tu día a día profesional, asesorarás a empresas en materia de contratación y sistemas de Seguridad Social. La formación en áreas clave como el derecho procesal laboral y la negociación te dará acceso a la profesión colegiada de graduado o graduada social. Complementarás tu trayectoria haciendo prácticas profesionales en consultorías laborales y departamentos de personas, donde aplicarás directamente los conocimientos jurídico-laborales y de gestión adquiridos.
¿Por qué estudiar el grado de Relaciones Laborales y Ocupación online de la UOC?
El grado de Relaciones Laborales y Ocupación te capacita para como director o directora de recursos humanos, graduado o graduada social y mediador o mediadora laboral. Resolverás conflictos sociolaborales y diseñarás políticas de empleo para organizaciones públicas y privadas. La metodología de la UOC te permite estudiar de manera flexible y 100 % online. Estudiarás a tu ritmo, sin horarios fijos ni clases obligatorias, un sistema ideal para compaginar la formación universitaria con tu vida personal y laboral.
¿Por qué el grado de Relaciones Laborales y Ocupación de la UOC es único?
Durante tu día a día profesional, asesorarás a empresas en materia de contratación y sistemas de Seguridad Social. La formación en áreas clave como el derecho procesal laboral y la negociación te dará acceso a la profesión colegiada de graduado o graduada social. Complementarás tu trayectoria haciendo prácticas profesionales en consultorías laborales y departamentos de personas, donde aplicarás directamente los conocimientos jurídico-laborales y de gestión adquiridos.
Podrás desarrollar tu carrera como:
- Director o directora de Recursos Humanos
- Responsable de relaciones laborales o business partner
- Gestor o gestora de talento y desarrollo
- Consultor o consultora de recursos humanos
- Asesor o asesora jurídico y laboral
- Mediador o mediadora en el mercado de trabajo.
- Agente de ocupación y desarrollo local.
- Auditor o auditora sociolaboral.
Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas
La universidad te prepara para aportar visión estratégica al mundo empresarial mediante habilidades analíticas y digitales.
- Interpreta datos de plantillas organizativas mediante sistemas de gestión de la información de recursos humanos.
- Utiliza la inteligencia artificial generativa con criterio profesional y responsabilidad ética para resolver problemas laborales.
- Diseña estrategias de retención de talento e indicadores de rendimiento basados en la evidencia objetiva.
- Evalúa los riesgos laborales para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras según la normativa vigente.
- Representa técnicamente a trabajadores y trabajadoras y empresas ante los órganos de la jurisdicción social con argumentación jurídica firme.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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240
Créditos
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.