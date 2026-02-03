Grau Online en Relacions Laborals i Ocupació
Presentació
Converteix-te en un expert polivalent del mercat de treball amb el grau de Relacions Laborals i Ocupació de la UOC. Aquesta titulació oficial 100 % online et forma per liderar departaments de recursos humans i assessorar tècnicament organitzacions i treballadors i treballadores. Desenvoluparàs una visió estratègica i un coneixement jurídic per exercir com a graduat o graduada social, consultor o consultora laboral o agent d'ocupació en qualsevol sector.
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Per què estudiar el grau de Relacions Laborals i Ocupació a la UOC
El grau de Relacions Laborals i Ocupació et capacita per treballar com a director o directora de recursos humans, graduat o graduada social i mediador o mediadora laboral. Resoldràs conflictes sociolaborals i dissenyaràs polítiques d'ocupació per a organitzacions públiques i privades. La metodologia de la UOC et permet estudiar de manera flexible i 100 % online. Estudiaràs al teu ritme, sense horaris fixos ni classes obligatòries, un sistema ideal per compaginar la formació universitària amb la teva vida personal i laboral.
Per què el grau de Relacions Laborals i Ocupació de la UOC és únic
Durant el teu dia a dia professional, assessoraràs empreses en matèria de contractació i sistemes de Seguretat Social. La formació en àrees clau com el dret processal laboral i la negociació et donarà accés a la professió col·legiada de graduat o graduada social. Complementaràs la teva trajectòria fent pràctiques professionals en consultories laborals i departaments de persones, on aplicaràs directament els coneixements juridicolaborals i de gestió adquirits.
Per què estudiar el grau de Relacions Laborals i Ocupació a la UOC
El grau de Relacions Laborals i Ocupació et capacita per treballar com a director o directora de recursos humans, graduat o graduada social i mediador o mediadora laboral. Resoldràs conflictes sociolaborals i dissenyaràs polítiques d'ocupació per a organitzacions públiques i privades. La metodologia de la UOC et permet estudiar de manera flexible i 100 % online. Estudiaràs al teu ritme, sense horaris fixos ni classes obligatòries, un sistema ideal per compaginar la formació universitària amb la teva vida personal i laboral.
Per què el grau de Relacions Laborals i Ocupació de la UOC és únic
Durant el teu dia a dia professional, assessoraràs empreses en matèria de contractació i sistemes de Seguretat Social. La formació en àrees clau com el dret processal laboral i la negociació et donarà accés a la professió col·legiada de graduat o graduada social. Complementaràs la teva trajectòria fent pràctiques professionals en consultories laborals i departaments de persones, on aplicaràs directament els coneixements juridicolaborals i de gestió adquirits.
Podràs desenvolupar la teva carrera com a:
- Director o directora de Recursos Humans
- Responsable de relacions laborals o business partner
- Gestor o gestora de talent i desenvolupament
- Consultor o consultora de recursos humans
- Assessor o assessora jurídic i laboral
- Mediador o mediadora en el mercat de treball.
- Agent d'ocupació i desenvolupament local.
- Auditor o auditora sociolaboral.
Formem els i les professionals que busquen les empreses
La universitat et prepara per aportar visió estratègica al món empresarial mitjançant habilitats analítiques i digitals.
- Interpreta dades de plantilles organitzatives mitjançant sistemes de gestió de la informació de recursos humans.
- Utilitza la intel·ligència artificial generativa amb criteri professional i responsabilitat ètica.
- Dissenya estratègies de retenció de talent i indicadors de rendiment basats en l'evidència objectiva.
- Avalua els riscos laborals per garantir la seguretat i salut dels treballadors i treballadores segons la normativa vigent.
- Representa tècnicament treballadors i treballadores i empreses davant dels òrgans de la jurisdicció social amb argumentació jurídica ferma.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.