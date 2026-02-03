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Grau Online en Educació Social

Presentació

Lidera la transformació de l'entorn comunitari amb el grau d'Educació Social de la UOC, una titulació oficial 100% online dissenyada per llançar-te al mercat laboral. Impulsaràs la justícia social i els drets humans des de l'acció crítica i ètica. Aquest programa et prepara per dissenyar accions de prevenció, protecció i inclusió en l'àmbit penitenciari, la salut mental, la inserció laboral i el suport a la infància o l'adolescència.
El teu grau, per menys de 900 € al semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

Consulta l'apartat matrícula i preu

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu grau.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en educació”

Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Per què estudiar el grau online d'Educació Social de la UOC?

Treballaràs com a educador social, mediador familiar, coordinador de benestar en centres educatius o professional d'institucions penitenciàries gestionant necessitats reals. La UOC ofereix un mètode d'aprenentatge flexible, 100 % online i sense horaris fixos que permet conciliar la formació amb la teva vida personal. Amb aquest model d'estudis, pots assolir els coneixements al teu propi ritme i des de qualsevol lloc.

Per què el grau d'Educació Social de la UOC és únic

Els continguts d'aquest programa et capaciten per dissenyar programes socioeducatius i intervenir en equips d'atenció a la infància i l'adolescència. Rebràs l'acompanyament directe d'un professorat expert format per investigadors de referència i professionals en actiu amb experiència en institucions, projectes i serveis socials i educatius. A més, el grau en Educació Social et prepara per a intervenir amb rigor en àmbits com la infància i l'adolescència, l'acció comunitària, la diversitat funcional, la salut mental, les addiccions, la justícia juvenil, els centres penitenciaris, la inserció sociolaboral i la dinamització sociocultural.

Per què estudiar el grau online d'Educació Social de la UOC?


Treballaràs com a educador social, mediador familiar, coordinador de benestar en centres educatius o professional d'institucions penitenciàries gestionant necessitats reals. La UOC ofereix un mètode d'aprenentatge flexible, 100 % online i sense horaris fixos que permet conciliar la formació amb la teva vida personal. Amb aquest model d'estudis, pots assolir els coneixements al teu propi ritme i des de qualsevol lloc.

Per què el grau d'Educació Social de la UOC és únic

Els continguts d'aquest programa et capaciten per dissenyar programes socioeducatius i intervenir en equips d'atenció a la infància i l'adolescència. Rebràs l'acompanyament directe d'un professorat expert format per investigadors de referència i professionals en actiu amb experiència en institucions, projectes i serveis socials i educatius. A més, el grau en Educació Social et prepara per a intervenir amb rigor en àmbits com la infància i l'adolescència, l'acció comunitària, la diversitat funcional, la salut mental, les addiccions, la justícia juvenil, els centres penitenciaris, la inserció sociolaboral i la dinamització sociocultural.

Formem els i les professionals que busquen les empreses

Les entitats privades i de l'administració pública bus professionals preparats per actuar davant les noves realitats de vulnerabilitat.

  • Desenvolupa competències digitals avançades treballant en entorns de col·laboració virtual.
  • Aplica la intel·ligència artificial generativa amb criteri i rigor..
  • Gestiona recursos d'intervenció comunitària utilitzant de manera crítica les tecnologies TIC.
  • Practica la llengua estrangera per comunicar-te en contextos de diversitat global.
  • Incrementa la capacitat d'autoavaluació per fonamentar decisions ètiques en la teva pràctica.

Les sortides d'Educació Social abasten l'àmbit públic, privat i del tercer sector.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Educació Social

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
24
ECTS
Optativa
120
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final
24
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

6
6
6
6
6
6
6
Idioma modern I: anglès (a escollir anglès o francès)
6
Idioma modern I: francès (a escollir anglès o francès)
6
6
6
Formació bàsica (60 crèdits ECTS)
Crèdits

 

 

6
6
Idioma modern II: anglès (a escollir anglès o francès)
6
Idioma modern II: francès (a escollir anglès o francès)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Assignatures obligatòries (120 crèdits ECTS)
Crèdits

 

   

 

Processos grupals i acció col·lectiva (properament)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Assignatures optatives (24 ECTS a escollir d'entre les següents)
Crèdits

 

 

 

Pràcticum i TFG (36 ECTS)
Crèdits
6
6
12
6
6

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Primera matrícula

Si et matricules per primera vegada del grau d'Educació Social, et recomanem que ho facis d'un dels paquets d'assignatures següents:

Assignatures paquet 1*Crèdits
6
6
6

(*) Paquet no adreçat a estudiants procedents de CFGS Educació infantil, ja que Psicologia del desenvolupament és susceptible de ser reconeguda per estudis previs.

Assignatures paquet 2Crèdits
6
6
6

 

Assignatures paquet 3Crèdits
6
6
6

 

Aquests paquets d'assignatures t'ofereixen un conjunt d'avantatges:

  • No tenen cap lliurament d'activitat avaluable el mateix dia.
  • Hi ha certa flexibilitat per superar algunes activitats.

Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de forma personalitzada.

 

 

L'avaluació contínua: la teva clau al grau d'Educació Social

  • Aprenentatge pràctic amb activitats i projectes.
  • Rebràs un retorn constant del professorat.
  • Resolució de problemes del món laboral real.
Com funciona l'avaluació a la UOC?

A la UOC apliquem l'avaluació contínua com a sistema principal per garantir que adquireixis els coneixements de manera progressiva. Al grau d'Educació Social faràs activitats pràctiques lligades a situacions reals del món professional.

Característiques de l'avaluació

  • Aprenentatge progressiu basat en casos reals.
  • Retorn periòdic de l'equip docent.
  • Algunes assignatures incorporen proves finals online.
  • Rigor acadèmic amb verificació d'identitat.

El model d'avaluació contínua de la UOC et permet consolidar competències mitjançant l'aplicació directa dels coneixements teòrics en entorns simulats. Al grau d'Educació Social resoldràs problemes complexos dissenyats per potenciar el teu pensament crític i la capacitat d'anàlisi.

En determinades assignatures del programa, aquest sistema es complementa amb una prova final online, de caràcter síncron o asíncron, que valida els teus aprenentatges de manera oficial. Els mecanismes de verificació de la UOC asseguren el rigor acadèmic i la integritat de tot el procés d'avaluació.

Càrrega lectiva

El grau d'Educació Social té un total de 240 crèdits amb una durada de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada semestre les assignatures que volen cursar.

L'estructura del grau online d'Educació Social és formada per assignatures amb continguts formatius bàsics i obligatoris comuns a la disciplina. Totes elles es plantegen des d'una perspectiva de complementarietat dels continguts i estan enfocades al desenvolupament de les competències professionals que el futur educador social ha d'adquirir.

Algunes assignatures obligatòries, i sobretot les optatives, permeten obtenir una formació complementària que enfortirà les competències específiques i transversals que ha de tenir un educador social.

Càrrega lectiva


El grau d'Educació Social té un total de 240 crèdits amb una durada de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada semestre les assignatures que volen cursar.

L'estructura del grau online d'Educació Social és formada per assignatures amb continguts formatius bàsics i obligatoris comuns a la disciplina. Totes elles es plantegen des d'una perspectiva de complementarietat dels continguts i estan enfocades al desenvolupament de les competències professionals que el futur educador social ha d'adquirir.

Algunes assignatures obligatòries, i sobretot les optatives, permeten obtenir una formació complementària que enfortirà les competències específiques i transversals que ha de tenir un educador social. Així, doncs, es tracta d'un programa polivalent que inclou una primera aproximació als diferents àmbits de treball de l'educador social i, d'aquesta manera, permet orientar-se professionalment en el camp de l'educació social.

L'assignatura de Pràcticum apropa els estudiants a la realitat professional de l'educador i permet que accedeixin als àmbits d'actuació esmentats anteriorment i escollir, amb més coneixement, la seva trajectòria formativa posterior.

 

L'organització del pla d'estudis es concreta de la manera següent:

El grau a distància d'Educació Social de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides d'una manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que els estudiants disposin d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet disposar d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits elegeixen cada semestre. Per a això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

A l'apartat de pla d'estudis / assignatures, s'enumeren les assignatures que configuren el pla d'estudis segons la seva tipologia.

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura Obligatòria
Durada 18 crèdits ECTS, que equivalen a 450 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial
Requisits

 -Practicum II

 Haver superat 120 crèdits obligatoris i l'assignatura Practicum I

 -Practicum III

 Haver superat el Practicum II.

AcompanyamentDurant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses proposades a l'oferta de la universitat pot variar cada semestre.
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Grau d'Educació Social el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un assaig, d'una recerca o d'un projecte d'acció socioeducativa individual on es posen en joc la síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del Grau d'Educació Social. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el Grau d'Educació Social s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en alguna de les onze àrees establertes:

  • Animació sociocomunitària
  • Atenció i suport social
  • Recerca aplicada
  • Feminisme i diversitat sexual
  • Protecció a la infància i adolescència
  • Pedagogia social i acció socioeducativa
  • Polítiques del sofriment i la vulnerabilitat
  • Diversitats, desigualtats i exclusions
  • Diversitat funcional, discapacitació i vida independent
  • Política, vida i (des)institucionalització
  • Joventut, transicions i dificultats socials i educatives

Per a matricular-se del treball final, cal haver cursat el Disseny del TFG (en cas d'haver cursat o reconegut Dinámica de grups abans de la modificació del pla d'estudis, consulteu la Guia del TFG).

Treball final de grau


Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Grau d'Educació Social el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un assaig, d'una recerca o d'un projecte d'acció socioeducativa individual on es posen en joc la síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del Grau d'Educació Social. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el Grau d'Educació Social s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en alguna de les onze àrees establertes:

  • Animació sociocomunitària
  • Atenció i suport social
  • Recerca aplicada
  • Feminisme i diversitat sexual
  • Protecció a la infància i adolescència
  • Pedagogia social i acció socioeducativa
  • Polítiques del sofriment i la vulnerabilitat
  • Diversitats, desigualtats i exclusions
  • Diversitat funcional, discapacitació i vida independent
  • Política, vida i (des)institucionalització
  • Joventut, transicions i dificultats socials i educatives

Per a matricular-se del treball final, cal haver cursat el Disseny del TFG (en cas d'haver cursat o reconegut Dinámica de grups abans de la modificació del pla d'estudis, consulteu la Guia del TFG).

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una presentació pública del treball, que es porta a terme a través de la presentació del mateix en forma de pòsters. Una comissió d'avaluació formada per un mínim de dos membres, prèvia lectura dels treballs escrits, revisarà el pòster de cada estudiant i seguidament passarà a fer preguntes i comentaris al mateix. L'estudiant serà present durant aquest procés de lectura del pòster i de les preguntes i observacions corresponents.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) exposició pública del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Estudia el grau d'Educació Social amb una metodologia 100 % online

  • Planificació asíncrona adaptada al teu ritme diari
  • Orientació constant per part de l'equip docent
  • Resolució pràctica d'enfrontaments amb entorns reals
Com és la metodologia de la UOC?

El model 100 % online de la Universitat Oberta de Catalunya optimitza el teu temps mitjançant una flexibilitat horària absoluta. La metodologia de la UOC et garanteix una docència asíncrona de qualitat per estudiar al teu ritme.

Característiques principals de la metodologia de la UOC:

  • Sense classes magistrals presencials. Forma't des de qualsevol lloc.
  • Consolida coneixements pràctics mitjançant recursos digitals.
  • Avança lliurement sense obligació de videoclasses gravades.
  • Suport i acompanyament docent.

L'aprenentatge del grau d'Educació Social s'allunya de les classes tradicionals per fomentar un aprenentatge actiu. Aquesta metodologia promou la col·laboració amb altres estudiants i l'assessorament de l'equip de tutoria. A més, assoliràs competències clau com la gestió del temps, la planificació i l'ús de la IA.

Estudiar el grau d'Educació Social online a la UOC significa aprendre a interpretar contextos socials complexos, dissenyar propostes d'intervenció, analitzar dilemes professionals i construir respostes socioeducatives fonamentades. La metodologia aporta l'experiència d'una universitat especialitzada en aprenentatge online, ideada per a estudiants que necessiten flexibilitat, autonomia i un seguiment o suport del professorat continuat.

Aquesta formació combina l'anàlisi teòrica, la lectura acadèmica, la reflexió crítica i l'escriptura argumentada amb el treball amb casos. Així, et prepararàs per intervenir amb rigor en l'acció comunitària, la inserció sociolaboral o la justícia juvenil, amb facilitat per compaginar els estudis amb la vida personal i professional.

El Campus Virtual: connecta amb la UOC

  • Espai central d'aprenentatge online.
  • Materials de l'assignatura sempre disponibles.
  • Atenció personalitzada del professorat expert.
Què és el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual constitueix l'espai central d'aprenentatge i gestió acadèmica a la UOC. Aquesta plataforma digital allotja els serveis institucionals i l'activitat docent del grau d'Educació Social, garantint un accés permanent als teus estudis.

Què pots fer al Campus Virtual?

  • Entrar directament a les aules.
  • Revisar tots els recursos educatius.
  • Completar les tasques d'avaluació contínua.
  • Intercanviar opinions en fòrums actius.
  • Tramitar la matrícula i sol·licituds.

El Campus Virtual de la UOC roman obert 24/7 per tal d'afavorir la conciliació de l'estudiant. Mitjançant les aules Canvas, pots planificar les teves hores d'estudi amb calendaris interactius i lliurar les activitats pròpies del grau d'Educació Social. Un professorat expert resoldrà els teus dubtes acadèmics i guiarà la interacció amb els companys de l'aula. A més, l'entorn digital integra la gestió de beques, el reconeixement de crèdits, el pagament fraccionat i els tràmits administratius oficials del grau d'Educació Social.

Adquireix competències amb l'aprenentatge pràctic

  • Resol problemes professionals reals
  • Analitza contextos socials complexos
  • Connecta amb el sector socioeducatiu
Com és l'aprenentatge basat en casos reals a la UOC?

Al grau d'Educació Social de la UOC apliques els coneixements mitjançant una metodologia basada en casos reals. La metodologia combina l’anàlisi teòrica, la lectura acadèmica i la reflexió crítica amb activitats aplicades, situacions professionals i casos reals. Aquestes activitats orientades a la realitat del món professional et preparen per als reptes del mercat laboral.

Característiques de l'aprenentatge basat en casos reals:

  • Activitats basades en casos reals o simulats.
  • Aplicació directa dels coneixements teòrics.
  • Enfocament orientat a la resolució de problemes.
  • Desenvolupament de competències professionals.
  • Connexió amb situacions del món laboral.

El grau d'Educació Social combina una formació acadèmica rigorosa amb un aprenentatge aplicat i connectat amb la pràctica professional. D'aquesta manera, el grau permet descobrir els fonaments teòrics de l'educació social i el seu exercici pràctic, amb casos reals. Al llarg del programa, treballes els fonaments teòrics de l'educació social i els apliques al sector socioeducatiu.

El model UOC respon a les necessitats del mercat laboral. Les activitats et permeten analitzar situacions, prendre decisions i argumentar-les. Dissenyaràs respostes socioeducatives fonamentades des d'una mirada crítica i ètica. A més, aquest aprenentatge pràctic et permet treballar l'autonomia, el treball en equip i la presa de decisions argumentades.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en educació
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de l'educació: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'educació i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Educació Social

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Segons els teus CFGS d'origen, pots convalidar fins a 36 crèdits del grau d'Educació Social.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
Administració de sistemes informàtics (LOGSE)6 crèdits
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (LOE)6 crèdits
Administració i Finances (LOE i LOGSE)6 crèdits
Agència de viatges (LOGSE)12 crèdits
Allotjament (LOGSE)12 crèdits
Animació d'activitats físiques i esportives (LOGSE)36 crèdits
Animació sociocultural (LOGSE)36 crèdits
Animació sociocultural i turística (LOE)36 crèdits
Animació turística (LOGSE)12 crèdits
Assistència a la Direcció (LOE)12 crèdits
Comerç internacional (LOGSE)12 crèdits
Condicionament físic (LOE)36 crèdits
Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques (LOGSE)6 crèdits
Educació infantil (LOE i LOGSE)36 crèdits
Ensenyament i animació socioesportiva (LOE)36 crèdits
Formació per a la mobilitat segura i sostenible (LOE)36 crèdits
Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)12 crèdits
Gestió comercial i màrqueting enològic (LOGSE)12 crèdits
Gestió del transport (LOGSE)12 crèdits
Informació i comercialització turística (LOGSE)12 crèdits
Integració social (LOE i LOGSE)36 crèdits
Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic (LOE)12 crèdits
Mediació comunicativa (LOE)36 crèdits
Prevenció de riscos professionals (LOGSE)6 crèdits
Promoció d'igualtat de gènere (LOE)36 crèdits
Restauració (LOGSE)12 crèdits
Secretariat (LOGSE)12 crèdits
Serveis al consumidor (LOGSE)12 crèdits

 

* Les taules d'equivalències són susceptibles de modificació i seran actualitzades sempre que la comissió avaluadora així ho consideri.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Educació Social

Professorat

Direcció d'estudis

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedràtic de l'àrea de Teoria i Història de l'Educació. Doctor en Pedagogia (UB). Ha estat educador social en el sector de persones amb diversitat funcional, en protecció a la infància i en programes comunitaris. Investigador del LES. És professor de la UOC des de l'any 2004, on imparteix docència en el grau d'Educació Social, el Màster de Psicopedagogia i el Doctorat en Educació i TIC (e-learning). Entre d'altres és autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicacions UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Acompanyament continuat de la UOC

Rebràs un suport acadèmic continu i atenció personalitzada. L'acompanyament docent d'aquest grau d'Educació Social garanteix la teva guia constant en tot el procés formatiu.

Assessorament de l'equip de tutoria

L'equip de tutoria et guiarà des del primer dia al Campus Virtual. T'orientarà en la matrícula, l'itinerari acadèmic i la teva planificació d'estudis.

Seguiment constant del professorat

El professorat expert resol els teus dubtes en cada assignatura. Tindràs un seguiment personalitzat i el retorn necessari per al teu aprenentatge en el grau d'Educació Social.

Grau en Educació Social

Sortides professionals

Sortides professionals

El grau en Educació Social de la UOC et capacita per treballar en diferents contextos i àmbits socials i educatius:

  • Família, entorn i comunitat: serveis d'atenció a la petita infància (0-6 anys), centres residencials maternoinfantils, programes d'atenció familiar, serveis d'adopció i acolliment familiar, programes de desenvolupament comunitari, projectes d'educació de carrer, etc.

  • Itineraris d'inclusió social: centres penitenciaris, programes de mesures penals alternatives, centres educatius de justícia juvenil, centres residencials per a persones sense llar (albergs i pisos assistits), programes d'alfabetització i dinamització digital, programes d'inserció sociolaboral i formació ocupacional, serveis i residències per a dones víctimes de la violència de gènere, programes d'atenció a persones i col·lectius vulnerables, serveis d'atenció, acollida i orientació de persones immigrants, etc.

Sortides professionals


El grau en Educació Social de la UOC et capacita per treballar en diferents contextos i àmbits socials i educatius:

  • Família, entorn i comunitat: serveis d'atenció a la petita infància (0-6 anys), centres residencials maternoinfantils, programes d'atenció familiar, serveis d'adopció i acolliment familiar, programes de desenvolupament comunitari, projectes d'educació de carrer, etc.

  • Itineraris d'inclusió social: centres penitenciaris, programes de mesures penals alternatives, centres educatius de justícia juvenil, centres residencials per a persones sense llar (albergs i pisos assistits), programes d'alfabetització i dinamització digital, programes d'inserció sociolaboral i formació ocupacional, serveis i residències per a dones víctimes de la violència de gènere, programes d'atenció a persones i col·lectius vulnerables, serveis d'atenció, acollida i orientació de persones immigrants, etc.

  • Cultura i acció socioeducativa: centres cívics i culturals, programes i serveis d'animació sociocultural, projectes d'educació per al temps lliure, serveis culturals municipals, programes d'oci inclusiu, etc.

  • Infància, adolescència i acció socioeducativa: equips tècnics d'atenció a la infància, centres de protecció a la infància i l'adolescència, pisos assistits per a joves extutelats, centres d'educació intensiva, instituts de secundària, aules de suport, centres de dia per a nens i adolescents amb trastorns de conducta i salut mental, escoles, serveis socials d'atenció primària, serveis socials especialitzats, etc.

  • Salut i acció socioeducativa: centres de tractament de drogodependències i altres addiccions (centres de dia, pisos i comunitats terapèutiques), pisos i residències per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, projectes de salut comunitària, etc.

  • Dependència i acompanyament a l'autonomia: centres ocupacionals, serveis de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb diversitat funcional, centres especials de treball per a persones amb diversitat funcional, serveis de residència assistida, fundacions i serveis tutelars, centres de dia i serveis de lleure per a persones grans, etc.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfil professional

El perfil de formació que proporciona als titulats el grau d'Educació Social de la UOC els capacita per a exercir professionalment en nombrosos àmbits d'activitat dins del camp de l'educació social, la qual cosa permet a l'educador treballar d'una manera eficaç, crítica i responsable en els àmbits de:

  • Família, entorn i comunitat
  • Itineraris d'inclusió social
  • Cultura i acció socioeducativa
  • Dependència i acompanyament a l'autonomia
  • Salut i educació social
  • Infància, adolescència i acció socioeducativa
  • Acció socioeducativa i diversitat cultural

Competències

Competències transversals

  • L'anàlisi i la síntesi.
  • L'organització i la planificació.
  • La comunicació efectiva a partir de diferents mitjans i en diversos contextos.
  • La gestió de la informació.
  • La resolució de problemes i de presa de decisions.
  • La reflexivitat i l'autocrítica entorn del treball propi i les seves implicacions.
  • El reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
  • El treball en xarxa i en equips multidisciplinaris.
  • L'adaptació a noves situacions i problemàtiques socials mitjançant l'aprenentatge permanent.
  • El compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.
  • L'argumentació en valoracions, judicis, exposicions crítiques o defenses.

Competències


Competències transversals

  • L'anàlisi i la síntesi.
  • L'organització i la planificació.
  • La comunicació efectiva a partir de diferents mitjans i en diversos contextos.
  • La gestió de la informació.
  • La resolució de problemes i de presa de decisions.
  • La reflexivitat i l'autocrítica entorn del treball propi i les seves implicacions.
  • El reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
  • El treball en xarxa i en equips multidisciplinaris.
  • L'adaptació a noves situacions i problemàtiques socials mitjançant l'aprenentatge permanent.
  • El compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.
  • L'argumentació en valoracions, judicis, exposicions crítiques o defenses.

Competències específiques

  • La comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació.
  • La identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.
  • La comprensió de la trajectòria de l'educació social i la configuració del seu camp d'identitat professional.
  • El diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.
  • El disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.
  • El disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari.
  • La posada en marxa de plans, programes i projectes socioeducatius.
  • L'aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.
  • La promoció de processos de dinamització social i cultural.
  • La mediació en situacions de risc i conflicte.
  • La iniciació i desenvolupament d'una relació professional amb persones i grups en un context social concret.
  • L'avaluació de programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.

Competències pròpies de la UOC

  • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències que obtens amb el grau d'Educació Social:

  • Intervenció socioeducativa
  • Diagnòstic de situacions socials complexes
  • Disseny, implementació i avaluació de projectes socioeducatius. 
  • Acció comunitària, participació social i dinamització sociocultural. 
  • Intervenció en diversitat funcional, salut mental, addiccions i autonomia personal. 
  • Competència digital aplicada a l’àmbit socioeducatiu.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Educació Social

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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