Grau Online en Educació Social
Presentació
Lidera la transformació de l'entorn comunitari amb el grau d'Educació Social de la UOC, una titulació oficial 100% online dissenyada per llançar-te al mercat laboral. Impulsaràs la justícia social i els drets humans des de l'acció crítica i ètica. Aquest programa et prepara per dissenyar accions de prevenció, protecció i inclusió en l'àmbit penitenciari, la salut mental, la inserció laboral i el suport a la infància o l'adolescència.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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Per què estudiar el grau online d'Educació Social de la UOC?
Treballaràs com a educador social, mediador familiar, coordinador de benestar en centres educatius o professional d'institucions penitenciàries gestionant necessitats reals. La UOC ofereix un mètode d'aprenentatge flexible, 100 % online i sense horaris fixos que permet conciliar la formació amb la teva vida personal. Amb aquest model d'estudis, pots assolir els coneixements al teu propi ritme i des de qualsevol lloc.
Per què el grau d'Educació Social de la UOC és únic
Els continguts d'aquest programa et capaciten per dissenyar programes socioeducatius i intervenir en equips d'atenció a la infància i l'adolescència. Rebràs l'acompanyament directe d'un professorat expert format per investigadors de referència i professionals en actiu amb experiència en institucions, projectes i serveis socials i educatius. A més, el grau en Educació Social et prepara per a intervenir amb rigor en àmbits com la infància i l'adolescència, l'acció comunitària, la diversitat funcional, la salut mental, les addiccions, la justícia juvenil, els centres penitenciaris, la inserció sociolaboral i la dinamització sociocultural.
Per què estudiar el grau online d'Educació Social de la UOC?
Treballaràs com a educador social, mediador familiar, coordinador de benestar en centres educatius o professional d'institucions penitenciàries gestionant necessitats reals. La UOC ofereix un mètode d'aprenentatge flexible, 100 % online i sense horaris fixos que permet conciliar la formació amb la teva vida personal. Amb aquest model d'estudis, pots assolir els coneixements al teu propi ritme i des de qualsevol lloc.
Per què el grau d'Educació Social de la UOC és únic
Els continguts d'aquest programa et capaciten per dissenyar programes socioeducatius i intervenir en equips d'atenció a la infància i l'adolescència. Rebràs l'acompanyament directe d'un professorat expert format per investigadors de referència i professionals en actiu amb experiència en institucions, projectes i serveis socials i educatius. A més, el grau en Educació Social et prepara per a intervenir amb rigor en àmbits com la infància i l'adolescència, l'acció comunitària, la diversitat funcional, la salut mental, les addiccions, la justícia juvenil, els centres penitenciaris, la inserció sociolaboral i la dinamització sociocultural.
Formem els i les professionals que busquen les empreses
Les entitats privades i de l'administració pública bus professionals preparats per actuar davant les noves realitats de vulnerabilitat.
- Desenvolupa competències digitals avançades treballant en entorns de col·laboració virtual.
- Aplica la intel·ligència artificial generativa amb criteri i rigor..
- Gestiona recursos d'intervenció comunitària utilitzant de manera crítica les tecnologies TIC.
- Practica la llengua estrangera per comunicar-te en contextos de diversitat global.
- Incrementa la capacitat d'autoavaluació per fonamentar decisions ètiques en la teva pràctica.
Les sortides d'Educació Social abasten l'àmbit públic, privat i del tercer sector.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.