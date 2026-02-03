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Grado Online en Educación Social

Presentación

Lidera la transformación del entorno comunitario con el grado de Educación Social de la UOC, una titulación oficial 100 % online diseñada para lanzarte al mercado laboral. Impulsarás la justicia social y los derechos humanos desde la acción crítica y ética. Este programa te prepara para diseñar acciones de prevención, protección e inclusión en el ámbito penitenciario, la salud mental, la inserción laboral y el apoyo a la infancia o la adolescencia.
Tu grado, por menos de 900 € al semestre

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Más información

 

¿Por qué estudiar el grado de Educación Social online de la UOC?

Trabajarás como educador o educadora social, mediador o mediadora familiar, coordinador o coordinadora de bienestar en centros educativos o profesional de instituciones penitenciarias gestionando necesidades reales. La UOC ofrece un método de aprendizaje flexible, 100 % online y sin horarios fijos que permite conciliar la formación con tu vida personal. Con este modelo de estudios, puedes lograr los conocimientos a tu propio ritmo y desde cualquier lugar.

Por qué el grado de Educación Social de la UOC es único

Los contenidos de este programa te capacitan para diseñar programas socioeducativos e intervenir en equipos de atención a la infancia y la adolescencia. Recibirás el acompañamiento directo de un profesorado experto formado por investigadoras de referencia y profesionales en activo con experiencia en instituciones, proyectos y servicios sociales y educativos. Además, el grado en Educación Social te prepara para intervenir con rigor en ámbitos como la infancia y la adolescencia, la acción comunitaria, la diversidad funcional, la salud mental, las adicciones, la justicia juvenil, los centros penitenciarios, la inserción sociolaboral y la dinamización sociocultural.

¿Por qué estudiar el grado de Educación Social online de la UOC?


Trabajarás como educador o educadora social, mediador o mediadora familiar, coordinador o coordinadora de bienestar en centros educativos o profesional de instituciones penitenciarias gestionando necesidades reales. La UOC ofrece un método de aprendizaje flexible, 100 % online y sin horarios fijos que permite conciliar la formación con tu vida personal. Con este modelo de estudios, puedes lograr los conocimientos a tu propio ritmo y desde cualquier lugar.

Por qué el grado de Educación Social de la UOC es único

Los contenidos de este programa te capacitan para diseñar programas socioeducativos e intervenir en equipos de atención a la infancia y la adolescencia. Recibirás el acompañamiento directo de un profesorado experto formado por investigadoras de referencia y profesionales en activo con experiencia en instituciones, proyectos y servicios sociales y educativos. Además, el grado en Educación Social te prepara para intervenir con rigor en ámbitos como la infancia y la adolescencia, la acción comunitaria, la diversidad funcional, la salud mental, las adicciones, la justicia juvenil, los centros penitenciarios, la inserción sociolaboral y la dinamización sociocultural.

 

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

Las entidades privadas y de la administración pública buscan profesionales preparados para actuar ante las nuevas realidades de vulnerabilidad.

  • Desarrolla competencias digitales avanzadas trabajando en entornos de colaboración virtual.
  • Aplica la inteligencia artificial generativa con criterio y rigor.
  • Gestiona recursos de intervención comunitaria utilizando de manera crítica las tecnologías TIC.
  • Practica la lengua extranjera para comunicarte en contextos de diversidad global.
  • Incrementa la capacidad de autoevaluación para fundamentar decisiones éticas en tu práctica.

Las salidas de Educación Social abarcan el ámbito público, privado y del tercer sector.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Educación Social

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
24
ECTS
Optativa
120
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final
24
ECTS
Prácticas

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipologí­a

6
6
6
6
6
6
6
Idioma moderno I: inglés (a escoger inglés o francés)
6
Idioma moderno I: francés (a escoger inglés o francés)
6
6
6
Formación básica (60 créditos ECTS)
Créditos

6
6
Idioma moderno II: inglés (a escoger inglés o francés)
6
Idioma moderno II: francés (a escoger inglés o francés)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Asignaturas obligatorias (120 créditos ECTS)
Créditos

Procesos grupales y acción colectiva (próximamente)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Asignaturas optativas (24 ECTS a escoger de entre las siguientes)
Créditos

Prácticum y TFG (36 créditos ECTS)
Créditos
6
6
12
6
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera matrícula

Si te matriculas por primera vez del grado de Educación Social, te recomendamos que lo hagas de uno de los paquetes de asignaturas siguientes:

Asignaturas paquete 1*Créditos
6
6
6
(*) Paquete no dirigido a estudiantes procedentes del CFGS en Educación infantil, ya que Psicología del desarrollo es susceptible de ser reconocida por estudios previos.
 

 

Asignaturas paquete 2Créditos
6
6
6

Asignaturas paquete 3Créditos
Introducción a la educación social
6
6
6

Estos paquetes de asignaturas te ofrecen un conjunto de ventajas:

 - No tienen ninguna entrega de actividad evaluable el mismo día. 

 - Hay cierta flexibilidad para superar algunas actividades. 

Si empiezas el grado con asignaturas reconocidas o bien tienes dudas en relación con la matrícula, tu tutor o tutora te orientará de forma personalizada.

La evaluación continua: tu clave en el grado de Educación Social

  • Aprendizaje práctico con actividades y proyectos.
  • Recibirás un retorno constante del profesorado.
  • Resolución de problemas del mundo laboral real.
¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

En la UOC aplicamos la evaluación continua como sistema principal para garantizar que adquieras los conocimientos de forma progresiva. En el grado de Educación Social, harás actividades prácticas ligadas a situaciones reales del mundo profesional.

Características de la evaluación

  • Aprendizaje progresivo basado en casos reales.
  • Retorno periódico del equipo docente.
  • Algunas asignaturas incorporan pruebas finales online.
  • Rigor académico con verificación de identidad.

El modelo de evaluación continua de la UOC te permite consolidar competencias mediante la aplicación directa de los conocimientos teóricos en entornos simulados. En el grado de Educación Social resolverás problemas complejos diseñados para potenciar tu pensamiento crítico y la capacidad de análisis.

En determinadas asignaturas del programa, este sistema se complementa con una prueba final online, de carácter síncrono o asíncrono, que valida tus aprendizajes de manera oficial. Los mecanismos de verificación de la UOC aseguran el rigor académico y la integridad de todo el proceso de evaluación.

Carga lectiva

El grado de Educación social tiene un total de 240 créditos con una duración de cuatro años académicos distribuidos en semestres. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, los estudiantes podéis decidir cada semestre las asignaturas que deseáis cursar.

La estructura del grado online de Educación social está formada por asignaturas con contenidos formativos básicos y obligatorios comunes a la disciplina. Todas ellas se plantean desde una perspectiva de complementariedad de los contenidos y están enfocadas al desarrollo de las competencias profesionales que el futuro educador social debe adquirir.

Algunas asignaturas obligatorias, y sobre todo las optativas, os permitirán obtener una formación complementaria que fortalecerá las competencias específicas y transversales que debe tener un educador social.

Carga lectiva


El grado de Educación social tiene un total de 240 créditos con una duración de cuatro años académicos distribuidos en semestres. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, los estudiantes podéis decidir cada semestre las asignaturas que deseáis cursar.

La estructura del grado online de Educación social está formada por asignaturas con contenidos formativos básicos y obligatorios comunes a la disciplina. Todas ellas se plantean desde una perspectiva de complementariedad de los contenidos y están enfocadas al desarrollo de las competencias profesionales que el futuro educador social debe adquirir.

Algunas asignaturas obligatorias, y sobre todo las optativas, os permitirán obtener una formación complementaria que fortalecerá las competencias específicas y transversales que debe tener un educador social. Así pues, se trata de un programa polivalente que incluye una primera aproximación a los diferentes ámbitos de trabajo del educador social y, de este modo, permite orientarse profesionalmente en el campo de la educación social.

La asignatura de Prácticum os acercará a la realidad profesional del educador y os permitirá acceder a los ámbitos de actuación mencionados anteriormente y escoger, con más conocimiento, vuestra trayectoria formativa posterior.

La organización del plan de estudios se concreta de la forma siguiente:

El grado a distancia de Educación social de la UOC ofrece un cuadro de asignaturas repartidas de manera progresiva, diseñado de acuerdo con las aptitudes adquiridas en el transcurso de cada semestre. Esta distribución facilita que los estudiantes dispongáis de un criterio sólido de elección, orientado hacia vuestras preferencias y cualidades personales. La flexibilidad de la normativa académica de la UOC os permite disponer de un amplio abanico de posibilidades al decidir qué créditos elegís cada semestre. Para ello, en el momento de la matrícula, la UOC pone a disposición de los estudiantes un tutor que os ofrecerá asistencia directa y el asesoramiento necesario.

En el apartado plan de estudios / asignaturas, se listan las asignaturas que configuran el plan de estudios según su tipología.

Prácticas

Tipología de la asignatura Obligatoria
Duración 18 créditos ECTS, que equivalen a 450 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

 Presencial
Requisitos

 - Practicum II:

Haber superado 120 créditos obligatorios y la asignatura Practicum I

 - Practicum III:

Haber superado el Practicum II

 
Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo. 

Empresas colaboradoras

NOTA: La disponibilidad concreta de la oferta de prácticas en estos centros puede encontrarse en la herramienta de gestión de prácticas. La lista de empresas propuestas en la oferta de la universidad puede variar cada semestre.

 

Trabajo final de grado

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Grado de Educación Social el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un ensayo, de una investigación o de un proyecto de acción socioeducativa individual donde se ponen en juego la síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del Grado de Educación Social. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.
 
En el grado de Educación Social se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguna de las once áreas establecidas:

  • Animación sociocomunitaria
  • Atención y apoyo social
  • Investigación aplicada
  • Feminismo y diversidad sexual
  • Protección a la infancia y adolescencia
  • Pedagogía social y acción socioeducativa
  • Políticas del sufrimiento y la vulnerabilidad
  • Diversidades, desigualdades y exclusiones
  • Diversidad funcional, discapacitación y vida independiente
  • Política, vida y (des)institucionalización
  • Juventud, transiciones y dificultades sociales y educativas

Para matricularse del trabajo final, hay que haber cursado el Diseño del TFG (en caso de haber cursado o reconocido Dinámica de grupos antes de la modificación del plan de estudios, consultad la Guia del TFG)

El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito.

Trabajo final de grado


Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Grado de Educación Social el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un ensayo, de una investigación o de un proyecto de acción socioeducativa individual donde se ponen en juego la síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del Grado de Educación Social. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.
 
En el grado de Educación Social se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguna de las once áreas establecidas:

  • Animación sociocomunitaria
  • Atención y apoyo social
  • Investigación aplicada
  • Feminismo y diversidad sexual
  • Protección a la infancia y adolescencia
  • Pedagogía social y acción socioeducativa
  • Políticas del sufrimiento y la vulnerabilidad
  • Diversidades, desigualdades y exclusiones
  • Diversidad funcional, discapacitación y vida independiente
  • Política, vida y (des)institucionalización
  • Juventud, transiciones y dificultades sociales y educativas

Para matricularse del trabajo final, hay que haber cursado el Diseño del TFG (en caso de haber cursado o reconocido Dinámica de grupos antes de la modificación del plan de estudios, consultad la Guia del TFG)

El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, lo asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe hacer una presentación pública del trabajo, que se lleva a cabo a través de la presentación del mismo en forma de posters. Una comisión de evaluación formada por un mínimo de dos miembros, previa lectura de los trabajos escritos, revisará el poster de cada estudiante y seguidamente pasará a hacer preguntas y comentarios al mismo. El estudiante estará presente durante este proceso de lectura del poster y de las preguntas y observaciones correspondientes.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa pública del trabajo.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha requerido el acceso al programa.

Estudia el grado de Educación Social con una metodología 100 % online

  • Planificación asíncrona adaptada a tu ritmo diario
  • Orientación constante por parte del equipo docente
  • Resolución práctica de enfrentamientos con entornos reales
¿Cómo es la metodología de la UOC?

El modelo 100 % online de la Universitat Oberta de Catalunya optimiza tu tiempo mediante una flexibilidad horaria absoluta. La metodología de la UOC te garantiza una docencia asíncrona de calidad para estudiar en tu ritmo.

Características principales de la metodología de la UOC:

  • Sin clases magistrales presenciales. Fórmate desde cualquier lugar.
  • Consolida conocimientos prácticos mediante recursos digitales.
  • Avanza libremente sin obligación de videoclases grabadas.
  • Apoyo y acompañamiento docente.

El aprendizaje del grado de Educación Social se aleja de las clases tradicionales para fomentar un aprendizaje activo. Esta metodología promueve la colaboración con otros estudiantes y el asesoramiento del equipo de tutoría. Además, adquirirás competencias clave, como la gestión del tiempo, la planificación y el uso de la IA.

Estudiar el grado de Educación Social online en la UOC significa aprender a interpretar contextos sociales complejos, diseñar propuestas de intervención, analizar dilemas profesionales y construir respuestas socioeducativas fundamentadas. La metodología aporta la experiencia de una universidad especializada en aprendizaje online, ideada para estudiantes que necesitan flexibilidad, autonomía y un seguimiento o apoyo continuo del profesorado.

Esta formación combina el análisis teórico, la lectura académica, la reflexión crítica y la escritura argumentada con el trabajo con casos. Así, te prepararás para intervenir con rigor en la acción comunitaria, la inserción sociolaboral o la justicia juvenil, con facilidad para compaginar los estudios con la vida personal y profesional.

El Campus Virtual: conecta con la UOC

  • Espacio central de aprendizaje online.
  • Materiales de la asignatura siempre disponibles.
  • Atención personalizada del profesorado experto.
¿Qué es el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es el espacio central de aprendizaje y gestión académica de la UOC. Esta plataforma digital aloja los servicios institucionales y la actividad docente del grado de Educación Social, garantizando un acceso permanente a tus estudios.

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Entrar directamente en las aulas.
  • Revisar todos los recursos educativos.
  • Completar las tareas de evaluación continua.
  • Intercambiar opiniones en foros de discusión activos.
  • Tramitar la matrícula y solicitudes.

El Campus Virtual de la UOC permanece abierto 24/7 para favorecer la conciliación del estudiante. Mediante las aulas Canvas, puedes planificar tus horas de estudio con calendarios interactivos y entregar las actividades propias del grado de Educación Social. Un profesorado experto resolverá tus dudas académicas y guiará la interacción con los compañeros y las compañeras del aula. Además, el entorno digital integra la gestión de becas, el reconocimiento de créditos, el pago fraccionado y los trámites administrativos oficiales del grado de Educación Social.

Adquiere competencias con el aprendizaje práctico

  • Resuelve problemas profesionales reales
  • Analiza contextos sociales complejos
  • Conecta con el sector socioeducativo

 

¿Cómo es el aprendizaje basado en casos reales en la UOC?

En el grado de Educación Social de la UOC aplicas los conocimientos mediante una metodología basada en casos reales. La metodología combina el análisis teórico, la lectura académica y la reflexión crítica con actividades aplicadas, situaciones profesionales y casos reales. Estas actividades orientadas a la realidad del mundo profesional te preparan para los retos del mercado laboral.

Características del aprendizaje basado en casos reales:

  • Actividades basadas en casos reales o simulados.
  • Aplicación directa de los conocimientos teóricos.
  • Enfoque orientado a la resolución de problemas.
  • Desarrollo de competencias profesionales.
  • Conexión con situaciones del mundo laboral.

El grado de Educación Social combina una formación académica rigurosa con un aprendizaje aplicado y conectado con la práctica profesional. De este modo, el grado permite descubrir los cimientos teóricos de la educación social y su ejercicio práctico, con casos reales. A lo largo del programa, trabajas los cimientos teóricos de la educación social y los aplicas al sector socioeducativo.

El modelo UOC responde a las necesidades del mercado laboral. Las actividades te permiten analizar situaciones, tomar decisiones y argumentarlas. Diseñarás respuestas socioeducativas fundamentadas desde una mirada crítica y ética. Además, este aprendizaje práctico te permite trabajar la autonomía, el trabajo en equipo y la toma de decisiones argumentadas.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en educación
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector de la educación: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en educación y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Educación Social

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Según tus CFGS de origen, puedes convalidar hasta 36 créditos del grado de Educación Social.

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

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Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Acondicionamiento físico (LOE)36 créditos
Administración de sistemas informáticos (LOGSE)6 créditos
Administración de sistemas informáticos en red (LOE)6 créditos
Administración y finanzas (LOE y LOGSE)6 créditos
Agencia de viajes (LOGSE)12 créditos
Alojamiento (LOGSE)12 créditos
Animación de actividades físicas y deportivas (LOGSE)36 créditos
Animación sociocultural (LOGSE)36 créditos
Animación sociocultural y turística (LOE)36 créditos
Animación turística (LOGSE)12 créditos
Asistencia a la dirección (LOE)12 créditos
Comercio internacional (LOGSE)12 créditos
Desarrollo de aplicaciones informáticas (LOGSE)6 créditos
Educación infantil (LOE y LOGSE)36 créditos
Enseñanza y animación sociodeportiva (LOE)36 créditos
Formación para la movilidad segura y sostenible (LOE)36 créditos
Gestión comercial y márqueting (LOGSE)12 créditos
Gestión comercial y márqueting enológico (LOGSE)12 créditos
Gestión del transporte (LOGSE)12 créditos
Información y comercialización turística (LOGSE)12 créditos
Integración social (LOE y LOGSE)36 créditos
Márketing y publicidad, perfil profesional enológico (LOE)12 créditos
Mediación comunicativa (LOE)36 créditos
Prevención de riesgos profesionales (LOGSE)6 créditos
Promoción de igualdad de género (LOE)36 créditos
Restauración (LOGSE)12 créditos
Secretariado (LOGSE)12 créditos
Servicios al consumidor (LOGSE)12 créditos

 

* Las tablas de equivalencias son susceptibles de modificación y serán actualizadas siempre que la comisión evaluadora así lo considere.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Educación Social

Profesorado

Dirección de estudios

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedrático del área de Teoría e Historia de la Educación. Doctor en Pedagogía (UB). Ha sido educador social en el sector de personas con diversidad funcional, en protección a la infancia y en programas comunitarios. Investigador del LES. Es profesor de la UOC des del año 2004, dónde imparte docencia en el grado de Educación Social, el Máster de Psicopedagogía y el Doctorado en Educación y TIC (e-learning). Entre otros es autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicaciones UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Acompañamiento continuo de la UOC

Recibirás un apoyo académico continuo y atención personalizada. El acompañamiento docente de este grado de Educación Social garantiza tu guía constante en todo el proceso formativo.

Asesoramiento del equipo de tutoría

El equipo de tutoría te guiará desde el primer día en el Campus Virtual. Te orientará en la matrícula, el itinerario académico y tu planificación de estudios.

 

Seguimiento constante del profesorado

El profesorado experto resuelve tus dudas en cada asignatura. Tendrás un seguimiento personalizado y el retorno necesario para tu aprendizaje en el grado de Educación Social.

 

Grado en Educación Social

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El grado en Educación Social de la UOC te capacita para trabajar en distintos contextos y ámbitos sociales y educativos:

  • Familia, entorno y comunidad: servicios de atención a la pequeña infancia (0-6 años), centros residenciales materno-infantiles, programas de atención familiar, servicios de adopción y acogimiento familiar, programas de desarrollo comunitario, proyectos de educación de calle, etc.
  • Itinerarios de inclusión social: centros penitenciarios, programas de medidas penales alternativas, centros educativos de justicia juvenil, centros residenciales para personas sin hogar (albergues y pisos asistidos), programas de alfabetización y dinamización digital, programas de inserción sociolaboral y formación ocupacional, servicios y residencias para mujeres víctimas de la violencia de género, programas de atención a personas y colectivos vulnerables, servicios de atención, acogida y orientación de inmigrantes, etc.

Salidas profesionales


El grado en Educación Social de la UOC te capacita para trabajar en distintos contextos y ámbitos sociales y educativos:

  • Familia, entorno y comunidad: servicios de atención a la pequeña infancia (0-6 años), centros residenciales materno-infantiles, programas de atención familiar, servicios de adopción y acogimiento familiar, programas de desarrollo comunitario, proyectos de educación de calle, etc.
  • Itinerarios de inclusión social: centros penitenciarios, programas de medidas penales alternativas, centros educativos de justicia juvenil, centros residenciales para personas sin hogar (albergues y pisos asistidos), programas de alfabetización y dinamización digital, programas de inserción sociolaboral y formación ocupacional, servicios y residencias para mujeres víctimas de la violencia de género, programas de atención a personas y colectivos vulnerables, servicios de atención, acogida y orientación de inmigrantes, etc.
  • Cultura y acción socioeducativa: centros cívicos y culturales, programas y servicios de animación sociocultural, proyectos de educación para el tiempo libre, servicios culturales municipales, programas de ocio inclusivo, etc.
  • Infancia, adolescencia y acción socioeducativa: equipos técnicos de atención a la infancia, centros de protección a la infancia y la adolescencia, pisos asistidos para jóvenes extutelados, centros de educación intensiva, institutos de secundaria, aulas de apoyo, centros de día para niños y adolescentes con trastornos de conducta y salud mental, escuelas, servicios sociales de atención primaria, servicios sociales especializados, etc.
  • Salud y acción socioeducativa: centros de tratamiento de drogodependencias y otras adicciones (centros de día, pisos y comunidades terapéuticas), pisos y residencias para personas con problemática social derivada de enfermedad mental, proyectos de salud comunitaria, etc.
  • Dependencia y acompañamiento a la autonomía: centros ocupacionales, servicios de apoyo a la autonomía en el propio hogar para personas con diversidad funcional, centros especiales de trabajo para personas con diversidad funcional, servicios de residencia asistida, fundaciones y servicios tutelares, centros de día y servicios de ocio para personas mayores, etc.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfil profesional

El perfil de formación que proporciona a los titulados el grado de Educación social de la UOC les capacita para ejercer profesionalmente en numerosos ámbitos de actividad dentro del campo de la educación social, permitiendo al educador trabajar de forma eficaz, crítica y responsable en los ámbitos de:

  • Familia, entorno y comunidad
  • Itinerarios de inclusión social
  • Cultura y acción socioeducativa
  • Dependencia y acompañamiento a la autonomía
  • Salud y educación social
  • Infancia, adolescencia y acción socioeducativa
  • Acción socioeducativa y diversidad cultural

Competencias

Competencias transversales

  • El análisis y la síntesis.
  • La organización y la planificación.
  • La comunicación efectiva a través de diferentes medios y en diversos contextos.
  • La gestión de la información.
  • La resolución de problemas y de toma de decisiones.
  • La reflexividad y la autocrítica en torno al propio trabajo y a sus implicaciones.
  • El reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.
  • El trabajo en red y en equipos multidisciplinares.
  • La adaptación a nuevas situaciones y problemáticas sociales a través del aprendizaje permanente.
  • El compromiso ético con las personas, las instituciones y la práctica profesional.

Competencias


Competencias transversales

  • El análisis y la síntesis.
  • La organización y la planificación.
  • La comunicación efectiva a través de diferentes medios y en diversos contextos.
  • La gestión de la información.
  • La resolución de problemas y de toma de decisiones.
  • La reflexividad y la autocrítica en torno al propio trabajo y a sus implicaciones.
  • El reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.
  • El trabajo en red y en equipos multidisciplinares.
  • La adaptación a nuevas situaciones y problemáticas sociales a través del aprendizaje permanente.
  • El compromiso ético con las personas, las instituciones y la práctica profesional.
  • La argumentación en valoraciones, juicios, críticas exposiciones o defensas.

Competencias específicas

  • La comprensión de los referentes teóricos, históricos, culturales, políticos y legales que constituyen al ser humano como protagonista de la educación.
  • La identificación y emisión de juicios razonados sobre problemas socioeducativos para mejorar la práctica profesional.
  • La comprensión de la trayectoria de la educación social y la configuración de su campo de identidad profesional.
  • El diagnóstico de situaciones complejas que fundamenten el desarrollo de acciones socioeducativas.
  • El diseño de planes, programas y actividades de intervención socioeducativa en diferentes contextos.
  • El diseño y desarrollo de procesos de participación social y desarrollo comunitario.
  • La puesta en marcha de planes, programas y proyectos socioeducativos.
  • La aplicación de metodologías específicas de la acción socioeducativa.
  • La promoción de procesos de dinamización social y cultural.
  • La mediación en situaciones de riesgo y conflicto.
  • La iniciación y desarrollo de una relación profesional con personas y grupos en un contexto social concreto.
  • La evaluación de programas y estrategias de intervención socioeducativa en diferentes contextos.

Competencias propias de la UOC

  • El uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
  • La comunicación en una lengua extranjera (inglés).
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.

Competencias que obtienes con el grado de Educación Social:

  • Intervención socioeducativa.
  • Diagnóstico de situaciones sociales complejas
  • Diseño, implementación y evaluación de proyectos socioeducativos. 
  • Acción comunitaria, participación social y dinamización sociocultural. 
  • Intervención en diversidad funcional, salud mental, adicciones y autonomía personal. 
  • Competencia digital aplicada al ámbito socioeducativo.

La UOC, la mejor universidad online

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    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Educación Social

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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