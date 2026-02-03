Grado Online en Educación Social
Presentación
Lidera la transformación del entorno comunitario con el grado de Educación Social de la UOC, una titulación oficial 100 % online diseñada para lanzarte al mercado laboral. Impulsarás la justicia social y los derechos humanos desde la acción crítica y ética. Este programa te prepara para diseñar acciones de prevención, protección e inclusión en el ámbito penitenciario, la salud mental, la inserción laboral y el apoyo a la infancia o la adolescencia.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
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¿Por qué estudiar el grado de Educación Social online de la UOC?
Trabajarás como educador o educadora social, mediador o mediadora familiar, coordinador o coordinadora de bienestar en centros educativos o profesional de instituciones penitenciarias gestionando necesidades reales. La UOC ofrece un método de aprendizaje flexible, 100 % online y sin horarios fijos que permite conciliar la formación con tu vida personal. Con este modelo de estudios, puedes lograr los conocimientos a tu propio ritmo y desde cualquier lugar.
Por qué el grado de Educación Social de la UOC es único
Los contenidos de este programa te capacitan para diseñar programas socioeducativos e intervenir en equipos de atención a la infancia y la adolescencia. Recibirás el acompañamiento directo de un profesorado experto formado por investigadoras de referencia y profesionales en activo con experiencia en instituciones, proyectos y servicios sociales y educativos. Además, el grado en Educación Social te prepara para intervenir con rigor en ámbitos como la infancia y la adolescencia, la acción comunitaria, la diversidad funcional, la salud mental, las adicciones, la justicia juvenil, los centros penitenciarios, la inserción sociolaboral y la dinamización sociocultural.
¿Por qué estudiar el grado de Educación Social online de la UOC?
Trabajarás como educador o educadora social, mediador o mediadora familiar, coordinador o coordinadora de bienestar en centros educativos o profesional de instituciones penitenciarias gestionando necesidades reales. La UOC ofrece un método de aprendizaje flexible, 100 % online y sin horarios fijos que permite conciliar la formación con tu vida personal. Con este modelo de estudios, puedes lograr los conocimientos a tu propio ritmo y desde cualquier lugar.
Por qué el grado de Educación Social de la UOC es único
Los contenidos de este programa te capacitan para diseñar programas socioeducativos e intervenir en equipos de atención a la infancia y la adolescencia. Recibirás el acompañamiento directo de un profesorado experto formado por investigadoras de referencia y profesionales en activo con experiencia en instituciones, proyectos y servicios sociales y educativos. Además, el grado en Educación Social te prepara para intervenir con rigor en ámbitos como la infancia y la adolescencia, la acción comunitaria, la diversidad funcional, la salud mental, las adicciones, la justicia juvenil, los centros penitenciarios, la inserción sociolaboral y la dinamización sociocultural.
Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas
Las entidades privadas y de la administración pública buscan profesionales preparados para actuar ante las nuevas realidades de vulnerabilidad.
- Desarrolla competencias digitales avanzadas trabajando en entornos de colaboración virtual.
- Aplica la inteligencia artificial generativa con criterio y rigor.
- Gestiona recursos de intervención comunitaria utilizando de manera crítica las tecnologías TIC.
- Practica la lengua extranjera para comunicarte en contextos de diversidad global.
- Incrementa la capacidad de autoevaluación para fundamentar decisiones éticas en tu práctica.
Las salidas de Educación Social abarcan el ámbito público, privado y del tercer sector.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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240
Créditos
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.