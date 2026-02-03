Para matricularse del trabajo final, hay que haber cursado el Diseño del TFG (en caso de haber cursado o reconocido Dinámica de grupos antes de la modificación del plan de estudios, consultad la Guia del TFG) El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un ensayo, de una investigación o de un proyecto de acción socioeducativa individual donde se ponen en juego la síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del Grado de Educación Social. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa. En el grado de Educación Social se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguna de las once áreas establecidas:

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Grado de Educación Social el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

Trabajo final de grado

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Grado de Educación Social el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un ensayo, de una investigación o de un proyecto de acción socioeducativa individual donde se ponen en juego la síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del Grado de Educación Social. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.



En el grado de Educación Social se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguna de las once áreas establecidas:

Animación sociocomunitaria

Atención y apoyo social

Investigación aplicada

Feminismo y diversidad sexual

Protección a la infancia y adolescencia

Pedagogía social y acción socioeducativa

Políticas del sufrimiento y la vulnerabilidad

Diversidades, desigualdades y exclusiones

Diversidad funcional, discapacitación y vida independiente

Política, vida y (des)institucionalización

Juventud, transiciones y dificultades sociales y educativas

Para matricularse del trabajo final, hay que haber cursado el Diseño del TFG (en caso de haber cursado o reconocido Dinámica de grupos antes de la modificación del plan de estudios, consultad la Guia del TFG)



El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, lo asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe hacer una presentación pública del trabajo, que se lleva a cabo a través de la presentación del mismo en forma de posters. Una comisión de evaluación formada por un mínimo de dos miembros, previa lectura de los trabajos escritos, revisará el poster de cada estudiante y seguidamente pasará a hacer preguntas y comentarios al mismo. El estudiante estará presente durante este proceso de lectura del poster y de las preguntas y observaciones correspondientes.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa pública del trabajo.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha requerido el acceso al programa.