Asuncion Pie Balaguer

Doctora en Pedagogía por la UB y Educadora Social. Miembro del Grupo de Investigación Care and Preparedness in the Network Society (IN3-UOC). Su trayectoria de investigación se centra en los Estudios Feministas de la Discapacidad. Co-dirige el Proyecto de Investigación "La Gestión Colaborativa de la Medicación: un proyecto de investigación y acción participativa en salud mental" (URV-UOC). RecerCaixa 2016. Colabora con la Red Internacional de Investigadoras y Participantes sobre Integración/Inclusión educativa (RIIE).